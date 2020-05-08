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Новости Агрессия России против Украины
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Враг под Широкино обстрелял наши позиции - ранены трое воинов, - штаб ООС

Враг под Широкино обстрелял наши позиции - ранены трое воинов, - штаб ООС

8 мая, российско-оккупационные войска, проигнорировав режим прекращения огня, обстреляли позиции Объединенных сил недалеко от населенного пункта Широкино.

Об этом Цензор.НЕТ  сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Враг вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов. Кроме этого оккупанты применяли беспилотный летательный аппарат.

Вследствие обстрелов были ранены трое украинских защитников. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Такие коварные и преступные действия не остались без ответа. Подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ выпустили 24 мины из 120-мм минометов по позициям ОС возле Орехово, потерь нет, - Минобороны

Автор: 

обстрел (28205) ранение (3405) Широкино (486) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+9
"Так давайте просто прекратим стрелять" - В.А. Зеленский - герой нашего времени , великий политик и президент Украины , а также ясновидящий - увидевший желание мира в глазах Ху#ла! Или я че то не так сказал ?
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08.05.2020 15:33 Ответить
+7
Враг под Широкино обстрелял наши позиции - ранены трое воинов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 105
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08.05.2020 15:39 Ответить
+6
Пока клоун скачет с цветами по украинско-российской границе, кланяясь врагу, этот враг планомерно убивает украинцев.
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08.05.2020 15:37 Ответить
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Враг под Широкино обстрелял наши позиции - ранены трое воинов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6627Враг под Широкино обстрелял наши позиции - ранены трое воинов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8866
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08.05.2020 15:31 Ответить
"Так давайте просто прекратим стрелять" - В.А. Зеленский - герой нашего времени , великий политик и президент Украины , а также ясновидящий - увидевший желание мира в глазах Ху#ла! Или я че то не так сказал ?
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08.05.2020 15:33 Ответить
Враг под Широкино обстрелял наши позиции - ранены трое воинов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 105
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08.05.2020 15:39 Ответить
Надо там обязательно выборы провести до конца года. Тогда и стрелять перестанут...
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08.05.2020 15:36 Ответить
Так у него в голове война уже закончилась, что вы с него хотите?
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08.05.2020 15:36 Ответить
Пока клоун скачет с цветами по украинско-российской границе, кланяясь врагу, этот враг планомерно убивает украинцев.
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08.05.2020 15:37 Ответить
"Умом Россию не понять ! Не стоит, братцы, утруждаться.
Нам главное везде наср@ть И ни за что не признаваться."
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09.05.2020 00:16 Ответить
Интересно, как нашим воинам сидеть и погибать под обстрелами наблюдая как Зелупа строит окупантам дороги?
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08.05.2020 15:38 Ответить
За цей рік Зе ні одного разу не казав про наших вбитих і поранених за рік його президенства ! Тільки вчора 6 поранених , а сьогодні вже 3, хоча доба ще Не Закінчилась ! І де наші безпілотники , які обстрілюють ворога ? Щось не чула..
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08.05.2020 17:06 Ответить
Здоровля хлопцям нашим!
Скорішої смерті ворогам!
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08.05.2020 15:41 Ответить
Може недостатньо відвели війська? Тре за 24 години до Дніпра (річки) відвести - тоді точно ні поранених, ні загиблих не буде! Стопудово, Єрмак в курсі!
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08.05.2020 15:43 Ответить
Одужання нашим героям
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08.05.2020 15:50 Ответить
клоуняку на гиляку…
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08.05.2020 16:06 Ответить
Ворог під Широкиним обстріляв наші позиції - поранено трьох воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7107
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08.05.2020 16:29 Ответить
Ворог під Широкиним обстріляв наші позиції - поранено трьох воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7648
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08.05.2020 21:28 Ответить
 
 