Кабмин планирует восстановить перевозку заробитчан наземным транспортом
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости восстановления организованных автоперевозок.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, Пристайко обсудил с представителями ассоциаций автоперевозчиков Украины вопросы организации перевозок сезонных рабочих другими, кроме авиа, видами транспорта.
Он отметил, что организованные перевозки должны постепенно восстанавливаться. По его словам, Кабмин ждет от ассоциаций и привлеченных к диалогу ведомств предложений, которые позволят разрешить перевозку.
Участники встречи обсудили меры медицинской и санитарной безопасности, которые могут быть введены в рамках организованных автоперевозок, чтобы не допустить новых вспышек коронавируса как в Украине, так и среди сезонных рабочих за рубежом, сказано в сообщении правительства.
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Венедикову вынести. Дермака с ней. Пут консервы будут тут править
Вы понимаете что дермак с козаком запрограммировали переизбрание кацапов таким образомчерез 4 года.
Це вже якась галузь промисловості чи міністри чакають на відкати?
Нет карантина нет гешефта. Долой карантин. Меры сами разбирутся. Карантин это стойло.
Статистику по всем заразным болезням надо требовать.
Любое открытие чего либо и контролировать станет очень сложно.Зебот ведет себя так же и тоталитарный китай.Мамкин диктатор ****.
Венедиктову назначили в украине в кремле. Зеленский это дыравый пр, который епут кацапы во все позы.Назначение для зеленского уже управляют из масквы. Агрессор приказывает бесхребетному зеленскому кого назначить?
Вернуть тех что венедиктова выгнала прозападную комиссию по утверждению прокуроров. Венедиктову выгнать. Украина куда идет в таежный союз рукожопых кацдураков с запугиванием и тюрмы даже за лайки(ТЮРМА ЗА ЛАЙК - руцмир дурака ЭТО САМАЯ ОПУЩЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ИЗ СУЩЕСТВОВАВШИХ), убийствами как немцова и голодоморами как в 33м или в европу. Следующего только с согласования союзников украины ес и посольства сша. Парашка агрессор. Никакого скатывания к дуракам и опг озеро.
Рабинович говорит словами путина. Почему. Никто никого не вырезал в славянке и краматорске. Кацапы вечно лгут,лгут, лгут. И убивают. Больше ничего они не умеют, и никогда не умели.Им легче гулаг построить чем достаток.Народ для кацапа из кооператива озеро это быдло. А война для быдла, а деньги им.