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Кабмин планирует восстановить перевозку заробитчан наземным транспортом

Кабмин планирует восстановить перевозку заробитчан наземным транспортом

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости восстановления организованных автоперевозок.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, Пристайко обсудил с представителями ассоциаций автоперевозчиков Украины вопросы организации перевозок сезонных рабочих другими, кроме авиа, видами транспорта.

Он отметил, что организованные перевозки должны постепенно восстанавливаться. По его словам, Кабмин ждет от ассоциаций и привлеченных к диалогу ведомств предложений, которые позволят разрешить перевозку.

Участники встречи обсудили меры медицинской и санитарной безопасности, которые могут быть введены в рамках организованных автоперевозок, чтобы не допустить новых вспышек коронавируса как в Украине, так и среди сезонных рабочих за рубежом, сказано в сообщении правительства.

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Автор: 

Кабмин (14041) перевозки (519) Пристайко Вадим (500)


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І хто ж тендер виграє??
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08.05.2020 16:49 Ответить
Когда будут закрывать кац каналы и открывать украинские.
Венедикову вынести. Дермака с ней. Пут консервы будут тут править
Вы понимаете что дермак с козаком запрограммировали переизбрание кацапов таким образомчерез 4 года.
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08.05.2020 17:33 Ответить
лучше бы временный ввоз автомобилей сделали по человечески. в общественном транспорте высокие риски. так бы приехали на своей и уехали. Зелеболка
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08.05.2020 17:04 Ответить
Перезенням заробітчан за кордон займається кабмін?
Це вже якась галузь промисловості чи міністри чакають на відкати?
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08.05.2020 17:08 Ответить
А ничем другим зеленый кабмин не занимается...только заробитчан туда сюда возит...на все остальное трускавецкого образования не хватает...
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08.05.2020 17:18 Ответить
Есть карантин хотя и не законный, тогда можно произвол устраивать под его прикрытием.
Нет карантина нет гешефта. Долой карантин. Меры сами разбирутся. Карантин это стойло.
Статистику по всем заразным болезням надо требовать.
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08.05.2020 17:15 Ответить
Зебот занижает цифры в 5 раз.
Любое открытие чего либо и контролировать станет очень сложно.Зебот ведет себя так же и тоталитарный китай.Мамкин диктатор ****.

Венедиктову назначили в украине в кремле. Зеленский это дыравый пр, который епут кацапы во все позы.Назначение для зеленского уже управляют из масквы. Агрессор приказывает бесхребетному зеленскому кого назначить?
Вернуть тех что венедиктова выгнала прозападную комиссию по утверждению прокуроров. Венедиктову выгнать. Украина куда идет в таежный союз рукожопых кацдураков с запугиванием и тюрмы даже за лайки(ТЮРМА ЗА ЛАЙК - руцмир дурака ЭТО САМАЯ ОПУЩЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ИЗ СУЩЕСТВОВАВШИХ), убийствами как немцова и голодоморами как в 33м или в европу. Следующего только с согласования союзников украины ес и посольства сша. Парашка агрессор. Никакого скатывания к дуракам и опг озеро.
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08.05.2020 17:26 Ответить
Рабинович управляется маленькой опг озеро с кремля и вякает как ему скажут там.Получает зарплаты в парашке - агрессоре. Украинский народ этот ублюдочный масковский черт называет радикалами. Потому что так не нравится в мацкве. Агрессору так не нравится. Агрессору не нравится народная украинская политика. Агрессору украина не нравится. Ему нравится кровь и убийства с голодоморами. Потому рабинович и вся агентура медвутчук-бойковская и ватно портнов-дубинский это кровь и войны. Потому рабинович агентурная консерва будет что-то вякать.Дурак рабинович хочет руцмир, чтобы садили ДАЖЕ ЗА ЛАЙКИ. КАРЛ! ЗА ЛАЙКИ. Репрессивный ленивый руцмир чтобы не работать плодит Вертухаев и садят за лайки. Более ублюдочной и запуганной системы нигде даже во вселенной нет. Рабинович и его ж-опзж это символ этой системы.
Рабинович говорит словами путина. Почему. Никто никого не вырезал в славянке и краматорске. Кацапы вечно лгут,лгут, лгут. И убивают. Больше ничего они не умеют, и никогда не умели.Им легче гулаг построить чем достаток.Народ для кацапа из кооператива озеро это быдло. А война для быдла, а деньги им.
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08.05.2020 17:37 Ответить
У фейсбуці тільки й чути виття любителів поросятини про те, що заробітчани тільки шкодять економіці України. Мабуть і ЗЕ шкодять, якщо їх так хочуть відправляти на роботу в такий складний час.
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08.05.2020 19:42 Ответить
 
 