Кабмин планирует восстановить перевозку заробитчан наземным транспортом

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости восстановления организованных автоперевозок.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, Пристайко обсудил с представителями ассоциаций автоперевозчиков Украины вопросы организации перевозок сезонных рабочих другими, кроме авиа, видами транспорта.

Он отметил, что организованные перевозки должны постепенно восстанавливаться. По его словам, Кабмин ждет от ассоциаций и привлеченных к диалогу ведомств предложений, которые позволят разрешить перевозку.

Участники встречи обсудили меры медицинской и санитарной безопасности, которые могут быть введены в рамках организованных автоперевозок, чтобы не допустить новых вспышек коронавируса как в Украине, так и среди сезонных рабочих за рубежом, сказано в сообщении правительства.

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