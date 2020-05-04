Финляндия рассчитывает привлечь 15 тысяч работников из Украины, - Кабмин

Финляндия ежегодно привлекает от 12 до 15 тысяч украинцев на сезонные работы, а сейчас испытывает острую нехватку рабочей силы.

Об этом шла речь на встрече вице-премьер-министра Украины Вадима Пристайко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Финляндия испытывает острую нехватку рабочей силы для сезонных работ. Украинские работники зарекомендовали себя очень хорошо. Они ответственны, порядочны, трудолюбивы, и мы будем рады возможности этом году снова привлечь их к работе в сельском и лесном хозяйстве и других сферах", - подчеркнула посол Финляндии.

Вадим Пристайко отметил, что в правительстве знают о регулярном привлечения украинских работников на сезонные работы в страны Европы. Так, Финляндия ежегодно привлекает от 12 до 15 тысяч украинцев, в частности для работы на сельскохозяйственной технике и более поздних работах по сбору урожая ягод и тому подобное.

"Вместе с финскими коллегами правительство Украины поможет украинским работникам организованно добраться на сезонные работы. Это включает организацию необходимого количества авиарейсов. Конечно, безопасность при этом является самым высоким приоритетом. Поэтому неизменным остается условие для работодателей по легальному трудоустройству украинских работников, обеспечению качественной медицинской страховки, проведению наблюдения", - подчеркнул Вадим Пристайко.

Вице-премьер-министр также добавил, что в правительственном офисе сейчас прорабатываются соответствующие запросы из Австрии, Финляндии, Дании, Норвегии и других стран.

Напомним, 28 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать заробитчанам возвращаться на работу в другие страны. "В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.

Вечером того же дня в пресс-службе МИД заявили, что не принимали решение о запрете украинцам выезжать за границу.

29 апреля Госавиаслужба за 2 часа до вылета запретила отправку чартерного рейса с украинскими сезонными работниками в Великобританию. Рейс все же вылетел в Лондон, но с 9-часовой задержкой.

29 апреля стало известно, что переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.