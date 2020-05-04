РУС
Финляндия рассчитывает привлечь 15 тысяч работников из Украины, - Кабмин

Финляндия ежегодно привлекает от 12 до 15 тысяч украинцев на сезонные работы, а сейчас испытывает острую нехватку рабочей силы.

Об этом шла речь на встрече вице-премьер-министра Украины Вадима Пристайко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Финляндия испытывает острую нехватку рабочей силы для сезонных работ. Украинские работники зарекомендовали себя очень хорошо. Они ответственны, порядочны, трудолюбивы, и мы будем рады возможности этом году снова привлечь их к работе в сельском и лесном хозяйстве и других сферах", - подчеркнула посол Финляндии.

Вадим Пристайко отметил, что в правительстве знают о регулярном привлечения украинских работников на сезонные работы в страны Европы. Так, Финляндия ежегодно привлекает от 12 до 15 тысяч украинцев, в частности для работы на сельскохозяйственной технике и более поздних работах по сбору урожая ягод и тому подобное.

"Вместе с финскими коллегами правительство Украины поможет украинским работникам организованно добраться на сезонные работы. Это включает организацию необходимого количества авиарейсов. Конечно, безопасность при этом является самым высоким приоритетом. Поэтому неизменным остается условие для работодателей по легальному трудоустройству украинских работников, обеспечению качественной медицинской страховки, проведению наблюдения", - подчеркнул Вадим Пристайко.

Вице-премьер-министр также добавил, что в правительственном офисе сейчас прорабатываются соответствующие запросы из Австрии, Финляндии, Дании, Норвегии и других стран.

Напомним, 28 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать заробитчанам возвращаться на работу в другие страны. "В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.

Вечером того же дня в пресс-службе МИД заявили, что не принимали решение о запрете украинцам выезжать за границу.

29 апреля Госавиаслужба за 2 часа до вылета запретила отправку чартерного рейса с украинскими сезонными работниками в Великобританию. Рейс все же вылетел в Лондон, но с 9-часовой задержкой.

29 апреля стало известно, что переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

+23
Финляндия рассчитывает привлечь 15 тысяч работников из Украины, - Кабмин - Цензор.НЕТ 6594
04.05.2020 20:36 Ответить
+12
Финляндия рассчитывает привлечь 15 тысяч работников из Украины, - Кабмин - Цензор.НЕТ 9372
04.05.2020 20:54 Ответить
+10
Финляндия рассчитывает привлечь 15 тысяч работников из Украины, - Кабмин - Цензор.НЕТ 1736
04.05.2020 20:50 Ответить
Финляндия рассчитывает привлечь 15 тысяч работников из Украины, - Кабмин - Цензор.НЕТ 6594
04.05.2020 20:36 Ответить
жріТе і двома руками черпайте, мастіть на хліб і кладіть у борщ. А, і не забудьте поржати, СУКИ.
04.05.2020 20:43 Ответить
Воно не зрозуміє.
04.05.2020 20:46 Ответить
В том то и дело, что ехали. И порохоботы пытаются убедить будто это было просто прекрасно.
04.05.2020 20:44 Ответить
Финляндия рассчитывает привлечь 15 тысяч работников из Украины, - Кабмин - Цензор.НЕТ 9372
04.05.2020 20:54 Ответить
это ты кому, немцам, французам?
04.05.2020 21:02 Ответить
Финляндия рассчитывает привлечь 15 тысяч работников из Украины, - Кабмин - Цензор.НЕТ 8309
04.05.2020 21:06 Ответить
ну пожила і досить, прикрий вже нарешті свого рота кацапістського
05.05.2020 09:50 Ответить
Ты хоть прикрылся чужим флагом ну твою сущность всё равно видно !!! Свали НАХЕР берёзовая обизьяна
04.05.2020 20:56 Ответить
Навіть Сікорський і Голда Мейр виїхали свого часу.
04.05.2020 20:44 Ответить
Це якось виправдовує ситуацію, що склалася в Україні, коли ціни на товари вище, чим в Європі, а з/п в рази нижчі?
04.05.2020 20:47 Ответить
Ну давай так, назвіть остані 10 країн, де ви були особисто і ми порівняємо ціни? Я в Європі був майже всюди.
04.05.2020 20:49 Ответить
Приклад? Ціни на свинину в Польщі? Там же ціна на ті самі молокопродукти та олію (українську до речі)?
04.05.2020 20:51 Ответить
Свинина - 10-13 злотих. Саме дороге, яке бачив - це 17 злотих.
04.05.2020 20:53 Ответить
Хліб всюди дорожчий, свинина можливо, цигарки дорожче, спиртне дорожче, молочка в Польщі дешевше, в Греції, Румунії, Болгарії дорожча.
04.05.2020 20:54 Ответить
Проїзд в транспорті мінімум 0,5 євроі то це в Болгарії, в інших країнах дорожче.
04.05.2020 20:55 Ответить
У нас в Украине всё дешевле и зарплаты выше чем в каких то там ивропах )))
04.05.2020 20:56 Ответить
Румуни приїздили регулярно за продуктами, а зарплати..., у кого як, мені вистачає.
04.05.2020 21:01 Ответить
мне тоже хватает, мы же совершенно не о том )))
04.05.2020 21:03 Ответить
Ну є звичайно кому не стає і кому краще поїхати за кордон і не напружувати голову, але навіть нормальний майстер будівельник в місяць має 1000 дол, продавець в продуктовому магазинчику 500 грн в день, у нас так платять.
04.05.2020 21:06 Ответить
а что ты тогда скажешь по поводу патриотов Украины? Те которые уехали сначала по трудовой визе, а потом остались на пмж, они получается больше патриоты чем мы, которые остались? ) Ибо Родину лучше любить издалека?
04.05.2020 21:11 Ответить
Нічого не скажу, то їх рішення. В мене син має громадянство США, але не захтів жити в Америці, повернувся.
04.05.2020 21:12 Ответить
в амерыци пахать нада, а тут цыгарок до дельтаплана привязав и месячная американская есть , так?
04.05.2020 22:06 Ответить
последний раз был беспилотник.
05.05.2020 00:23 Ответить
От про цигарки тут і особисто я, як колишній курець з 26 роками "стажу", також підтримую захмарну ціну.
04.05.2020 20:57 Ответить
Тоді я як виробник сільскогосподарської, продукції підтримую високі ціни на продукти.
04.05.2020 21:00 Ответить
Типа 200-300 тысяч -- это все вернулись? Зато теперь для них все просто и понятно - вернувшиеся стали крепостными и решать их судьбу будет барин.
04.05.2020 20:44 Ответить
Повернулось біля 2 млн, 200 тис це ті, що МЗС допомагав повернутись.
04.05.2020 20:48 Ответить
О_О, то Дубінський не збрехав з місяць тому шо приперлось взад 1.7млн.??

Він говорив ще дещо після цього - Нам п....ц
але ніби нічого - вірус усипляє в Італії за день як в нас за 3 міс.
04.05.2020 20:58 Ответить
Не збрехав, пам'ятаєте крім тих розрекламованих повернень, були тихенькі новини від прикордонників, "за добу повернулось 11 000, 12000, 15000 і так два місяці.
04.05.2020 21:04 Ответить
Вирус усыпил тех кто давал работу сиделками нашим украинским женщинам.
04.05.2020 21:05 Ответить
Зато дав новий напрямок цій роботі, привези італійську бабусю на два місяці в Україну, сховай її від корони.
04.05.2020 21:07 Ответить
Так в том то и оно(!)
Если старые усопли от вируса, то заразили и сидунов с сиделками, а им тут ... температурку измерили и распустили заражать своих родаков и вообще всех кто в храм или магазин припрется, когда там сиделка присутствует.
04.05.2020 21:27 Ответить
Вернулось ВСЕГО около 650 тыс. человек (вместе с туристами)
04.05.2020 21:17 Ответить
Так украинцам и давали безвиз для того, чтобы они посмотрели как живут паны в ивропах
04.05.2020 20:55 Ответить
А Финляндия спросила умАхметовп,можно ли крепостных выписать?Выпустит ли шмыгаль рабсилу
04.05.2020 21:18 Ответить
А от і ніфіга! Наголосували за прєкрасноє майбутнє- жріть! По приколу працюйте дома за копійки.
04.05.2020 20:37 Ответить
Доведеться брату Єрмака заносити.
04.05.2020 20:39 Ответить
і доповнення в мене є для заробітчан, голосував за зєлєнського- сиди падло дома!
04.05.2020 20:43 Ответить
да да, при пецке мы жили - не тужили
04.05.2020 20:58 Ответить
А как же круассаны в Париже и кофе в венской опере?
04.05.2020 20:42 Ответить
Каву у віденський опері може собі дозволити хіба шо Гундяй, йому дозволили какати безкоштовно півроку.
04.05.2020 20:43 Ответить
Ні, просто я там вже був, в оперу не заходив, але штрудель їв у Відні, дороге місто, тобі довго прийдеться відкладати.
04.05.2020 21:09 Ответить
А от Норвегія + Фінляндія був тур восени 6 днів, по 300 євро з людини.
04.05.2020 21:10 Ответить
Молодец, повидал мир. 300 евро с человека... Красава, че
04.05.2020 21:55 Ответить
Сказал нам про Европу россиянин выглядывая из мусорного бака под пятерочкой
04.05.2020 21:22 Ответить
чё серьёзно? так нас же убеждали в том что будем ездить в венскую оперу и будем кофе с круасанами пить. не?
04.05.2020 20:59 Ответить
В Финляндии получают на сборе 1800 евро,это больше в 10 чем у тебя в России минималка,могут кофе и в Вене попить ,перелет и хостел не дорогие
04.05.2020 21:20 Ответить
1800 евро... на сборе... ну ясно, че
04.05.2020 21:26 Ответить
думаю больше, так как временная и срочная, нельзя откладывать, скажем так, за 7,5 часа и 5 дней работы а также сверхдни, будет в раёне после налогов 2,5-3 тысяч за месец. Так что иван дыши глубже и завидуй, у вас год за такие работает да и при сегодняшнем курсе, ноты же понимаешь что срубли будет меняться на евро по килограммам.
04.05.2020 22:27 Ответить
Я зарабатываю около 10 тысяч евро в месяц, занимаясь любимым делом и живя в любимой мной Москве. А не впахивая на сборе клубники на польского (или финского) пана. Но тебе не понять, дружище
05.05.2020 17:08 Ответить
vrunishka ti kacapskaja i ne 10 000 evro v mesec, eto za god ti polucjajesj i to uzje mestnim oligarhom sebia nazivajesh.
17.05.2020 23:45 Ответить
Шмигалю по 10 євро за людину треба занести.
04.05.2020 20:42 Ответить
Финляндия рассчитывает привлечь 15 тысяч работников из Украины, - Кабмин - Цензор.НЕТ 6969
04.05.2020 20:42 Ответить
А разницу между безвизом и карантином не позволяет определить одна извилина в голове?
04.05.2020 20:48 Ответить
А разницу между въездом и выездом мешает определить полное отсутствие извилин? Или жопа на плечах?
04.05.2020 20:50 Ответить
це перемога!
04.05.2020 20:42 Ответить
Пздц. Из Украины сделали рынок рабов
04.05.2020 20:45 Ответить
Vot naprimer ti, vedj ugodal, ne verno li?
04.05.2020 21:31 Ответить
Что-то европейская ассоциация, когда украинец зарабатывает европейскую зарплату а потом едет отдыхать в Париж или Вену - на практике превратилась в то, что украинец едет работать в Польшу или Финляндию и не отдыхает вообще.
04.05.2020 20:45 Ответить
То то збирали українців по всіляким Балі з Мальдівами і Домініканами з Єгиптами, вони просто з Польщі їхали.
04.05.2020 20:47 Ответить
Не все сразу. Ну а теперь совсем никак.
04.05.2020 20:49 Ответить
Та ладно,зелена макака там нічого не вирішує.Домовляються роботодавці з робітниками,а це чмо там ні при чому.
04.05.2020 20:49 Ответить
Могут придумать какую нибудь выездную пошлину, налог или как там это назовут. Запретить вряд ли удастся но нагадить материально аж бегом.
04.05.2020 20:51 Ответить
Хрєн йому.Роботодавці цим зеленим макакам точно нічого не дадуть,а будуть брати з власних громадян за виїзд з країни?
04.05.2020 21:03 Ответить
Финляндия рассчитывает привлечь 15 тысяч работников из Украины, - Кабмин - Цензор.НЕТ 1736
04.05.2020 20:50 Ответить
Загадка. І, поки найрозумніша команда найвеличнішого б'ється над нею, ми заборонимо виїзд з України.

https://twitter.com/babaikit/status/1256178457819713536/photo/1
Финляндия рассчитывает привлечь 15 тысяч работников из Украины, - Кабмин - Цензор.НЕТ 3963
04.05.2020 20:53 Ответить
Какие ж невыносимые перспективы открываются! Аж шнурки на калошах дыбом встают.
04.05.2020 20:56 Ответить
Ну что, грузим рабов на галеры и по польшам - финляндиям?
04.05.2020 21:00 Ответить
Финляндия рассчитывает привлечь 15 тысяч работников из Украины, - Кабмин - Цензор.НЕТ 2487
04.05.2020 21:01 Ответить
Не удивлюсь.
04.05.2020 21:03 Ответить
"Меня зовут Вадим Пристайко. Я торговец жовто-блакитним деревом". От производства ракетных двигателей до торговли ( именно торговли) своими гражданами путь далекий. Но как и любой путь его осилит идущий))) Здобули!За то майдан стоял! Слава Украине! Не кофе с круассаном в Вене, как обещал Петрушка, но тем не менее....))))))
04.05.2020 21:04 Ответить
Зебилы на строительстве канала в Крым.
Финляндия рассчитывает привлечь 15 тысяч работников из Украины, - Кабмин - Цензор.НЕТ 8040
Финляндия рассчитывает привлечь 15 тысяч работников из Украины, - Кабмин - Цензор.НЕТ 2432
04.05.2020 21:18 Ответить
Финляндия рассчитывает привлечь 15 тысяч работников из Украины, - Кабмин - Цензор.НЕТ 2225
04.05.2020 21:21 Ответить
единственное что вам в плюс, козломордным не охотно даёт визы, так что, но не исключенно что покроетсья другими людьми из свободных стран - торгуйтесь, но всему есть границы и приделы.
04.05.2020 21:30 Ответить
Rabota ocen trudnaja Finlaindiji kamari,no realno takoje vmesatelstvo pravitelstvo mogut imet i obratnuju sviaz,vot nasim takije trebovanija budet neprijemlemi.Tut 30000 rabotajet mozet polovina budet i nenuzna kto znajet?
04.05.2020 21:58 Ответить
тут же не разсказанны условия, так что без коментариев.
04.05.2020 22:22 Ответить
Med straxovka tut u nas ejio neplatyli ranse,eto 7% dobavit k zarplate.U nas mozet otkazatsia tut dengi cytajut.
04.05.2020 22:30 Ответить
Уряд-"Заробітчани у нас є,но ви їх не отримаєте"!Просто треба що б фіни подарували Зеленському велосипед.
Финляндия рассчитывает привлечь 15 тысяч работников из Украины, - Кабмин - Цензор.НЕТ 9186
04.05.2020 21:31 Ответить
Читать уже тошно, на сайте одно тролльное мудачье.
04.05.2020 21:37 Ответить
так стыдно.., рынок рабов , интересно они зубы смотрят при въезде?
04.05.2020 21:57 Ответить
Свободные люди, должны работать исключительно в Украине?
04.05.2020 22:26 Ответить
Зубы смотрят советские чиновники при выезде. Могут запретить.
05.05.2020 08:20 Ответить
почём https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02rUqD3orIPFn4kzGTLmaRIQh4nFQ:1588621664315&q=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj0mO_v_JrpAhXHcJoKHTMmCBoQkeECKAB6BAg6ECo крепостные ???
04.05.2020 22:48 Ответить
цена вопроса?
04.05.2020 23:37 Ответить
хорошо.
04.05.2020 23:42 Ответить
 
 