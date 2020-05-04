УКР
Фінляндія розраховує залучити 15 тисяч працівників з України, - Кабмін

Фінляндія розраховує залучити 15 тисяч працівників з України, - Кабмін

Фінляндія щорічно залучає від 12 до 15 тисяч українців на сезонні роботи, а зараз відчуває гостру нестачу робочої сили.

Про це йшлося на зустрічі віцепрем'єр-міністра України Вадима Пристайка з Надзвичайним і Повноважним Послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Фінляндія відчуває гостру нестачу робочої сили для сезонних робіт. Українські працівники зарекомендували себе дуже добре. Вони відповідальні, порядні, працьовиті і ми будемо раді можливості цього року знову залучити їх до роботи у сільському та лісовому господарстві та інших сферах", - підкреслила посол Фінляндії.

Вадим Пристайко зазначив, що в Уряді знають про регулярне залучення українських працівників на сезонні роботи до країн Європи. Так, Фінляндія щороку залучає від 12 до 15 тисяч українців, зокрема для роботи на сільськогосподарській техніці та більш пізніх роботах зі збору врожаю ягід тощо.

Читайте також: Від сьогодні Польща починає видавати робочі візи українцям

"Разом з фінськими колегами Уряд України допоможе українським працівникам організовано дістатися на сезонні роботи. Це включає організацію необхідної кількості авіарейсів. Звичайно, безпека при цьому є найвищим пріоритетом. Тому незмінною залишається умова для роботодавців щодо легального працевлаштування українських працівників, забезпечення якісної медичної страховки, проведення обсервації", - підкреслив Вадим Пристайко.

Віце-прем'єр-міністр також додав, що в урядовому офісі наразі опрацьовуються відповідні запити з Австрії, Фінляндії, Данії, Норвегії та інших країн.

Нагадаємо, 28 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде допомагати заробітчанам повертатися на роботу в інші країни. "В умовах пандемії будь-яка подорож - це наразитися на небезпеку захворіти, особливо коли це подорож літаком", - підкреслив він. За його словами, зараз усі зусилля влади спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли за кордоном.

Увечері того ж дня в пресслужбі МЗС заявили, що не ухвалювали рішення про заборону українцям виїжджати за кордон.

29 квітня Державіаслужба за 2 години до вильоту заборонила відправку чартерного рейсу з українськими сезонними працівниками до Великої Британії. Рейс все ж вилетів до Лондона, але з 9-годинною затримкою.

29 квітня стало відомо, що переговори з країнами, які хочуть залучити українців до сезонних робіт, буде вести віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

Кабмін (14386) Фінляндія (1379) заробітчани (674) Пристайко Вадим (498)
