Україна не допомагатиме заробітчанам виїжджати на роботу в інші країни, - Кулеба

Українська влада не допомагатиме мігрантам виїжджати в інші країни до поліпшення ситуації з пандемією коронавірусу.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, надходять звернення про допомогу у вивезенні українців на роботу в інші країни, але уряд України керується міркуваннями безпеки і здоров'я громадян.

"В умовах пандемії будь-яка подорож - це наразитися на небезпеку захворіти, особливо коли це подорож літаком", - наголосив він. За його словами, зараз усі зусилля влади спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли за кордоном.

"Тому на цьому тлі нелогічним видається паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців у країни, де триває пандемія тією чи іншою мірою інтенсивності", - зазначив він.

Водночас українська сторона розуміє потребу в працівниках у країн-партнерів. "Ми будемо готові переглянути цю позицію в контексті зміни ситуації з пандемією коронавірусу", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заробітчани в 2019 році переказали в Україну рекордні $16 млрд