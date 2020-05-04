Від сьогодні Польща починає видавати робочі візи українцям
З 4 травня консульські установи Польщі в Україні відновлюють видачу віз. У початковий період будуть прийматися тільки документи з метою отримання віз для виконання сільськогосподарських і садівничих робіт, а також міжнародних перевезень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на урядовий сайт Польщі.
"Повідомляємо, що з 4 травня консульські установи в Україні відновлюють видачу віз. У початковий період будуть прийматися тільки документи з метою отримання віз для виконання сільськогосподарських і садівничих робіт, а також міжнародних перевезень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що прийом заявників з іншою метою ніж отримання робочої візи з перерахованих вище категорій, навіть за умови актуальної реєстрації і наявності всіх необхідних документів здійснюватися не буде.
Від 30 квітня заявники, які мають відповідні підтверджуючі документи про виконання сільськогосподарських і садівничих робіт, а також міжнародних перевезень можуть зареєструватися для подачі документів на візу в електронній системі.
В 1977 году я возвращался из ГДР в Союз и перегонял своему командиру Волгу, в Варшаве заблудился, остановился спросить дорогу на Брест, вышел из машины, закурил, спросил и бросил окурок на землю, поляк который мне объяснял дорогу бросился за окурком загасил его и аккуратно завернув в бумагу положил в карман, видя всё это я дал ему пару пачек солдатских "северных" и банку тушенки, отчего его счастью не было предела.Нищета у них тогда была просто ужасная.
И где они и где теперь мы.
==
А ты донос напиши, батрачок)))
==
Вы всё поняли? На хорошей работе только поляки, а вас, господа "другие французы", - на лопату!
Услуга доступна только для граждан Украины, которые хотят подать заявление на получение национальной визы в Польшу с целью работы в Польше.
Иностранным гражданам и клиентам, которые желают подать заявку на получение шенгенской визы, придется ждать, пока Пункты приема визовых анкет откроются после окончания карантинного периода.
Клиенты, которые ранее совершили оплату за услугу в банке Idea или Kredo, имеют в первую очередь подать заявление на получение визы через почтовый формат.
Вышеупомянутые Заявители сначала получат звонок с Визового центра в течение нескольких дней. Процесс осуществления звонков начнется с 4 мая 2020 года с понедельника по пятницу в течение дня. Главное, не пропустите звонок!
Вам нужно будет оплатить курьерскую услугу в размере 320 грн и 15 грн в качестве платы за обслуживание.
Кто не оплатил еще сервисный сбор - скоро появится такая возможность.
Обратите внимание, Визовые центры по-прежнему закрыты!
==
Это работорговля или перемига?
Остаеться порадоваться за них и пожелать им удачи.
Но есть такие людишки на форуме,что высмеивают их,унижают,не предлагая ничего взамен.Хвастаються здесь своими доходами.
Хотелось бы им пожелать порядочности и культуры
И не засорять ветку.
Не знала,что все поехавшие в Польшу-сплошь тунеядцы,покупающие одни евробляхи и секонд.И все работают подсобниками.
Из моих знакомых-трудяться на разных профессиях и должностях,высылают деньги семье.Семья их тратит в Украине.Приезжая-дома строят дома и заводят бизнеса.Так живет пол Западной Украины.
А что наш автопром и бытовая техника не может конкурировать с западной ни по ценам.ни по качеству,и люди предпочитают приобретать на Западе-так это рынок.Предложите людям лучший товар и работу,если можете.
==
а что тут добавлять? Я этот тип людей знаю ещё с девяностых. Молодость прогулял, протренькал в бутылке с пивом, хрясь - сороковник на горизонте. Что делать? Ехать на расейские стройки.
==
Я предлагаю только понять, что деньги утекают обратно.
==
Им нянька нужна? Или польский господин?Может пусть сами поищут? Я же нашёл.
У каждого своя судьба,свои возможности.
======
Я не презираю людей,хотя немало трудилась с молодости и многого достигла.Не хвалюсь деньгами и достатком.Каждый имеет то,что смог постоить.Кто не смог-имеет то что имеет.
Заробитчане ежемесячно переводили в страну более 1,1млрд $
Дай Бог им удачи в нелегком труде...
===
Я вас понял - бессмысленные обобщения это ваш конёк.Кто презирает, кого презирает, за что презирает - сами не знаете что несёте.
==
Надеюсь вы доживёте до тех лет, когда поймёте что гастарбайтер это позор своей страны.
У немцев, поляков, турков тоже была разруха, но что то их не было массово на заработках. Возможно потому что их это унижает, а нашим - до лампочки. Поэтому как вы сказали - "маємо те шо маємо".
Я имела уже опыт общения с вами.Не в восторге.
И ник ваш очень странный,но вы почему то решили,что он вам подходит...
==
Да? А вам не кажется что Украина по крайней мере последние 30 лет очень странная страна? В Турции бывали в конце восьмидесятых? Они были беднее нас.
==
Из моих знакомых никого в Польше нет. Профессии разные. В основном работают на себя в независимых бригадах. Зарплаты от 1000 долларов. Зачем им Польша? Посмотрите любые расценки на работу в Украине. Кафель положить - 250 гривен. Плиточник ложит(кладёт) в смену 5 кв. м. Это 30 тыс гривен в месяц. Я вас уверяю, все безрукие и без образования - в Прльше. Щипают кур, месят бетон, собирают клубнику.
Все вокруг запущено,грязно.Может мне после работы ходить по Киеву с метлой?сталкивалась с судами,кривосудием,сталкивалась со многими вещами.Я понимаю людей,что валят туда,где нормальная жизнь.Не все мужчины могут по профессии здесь прилично зарабатывать,не могут открыть бизнеса.Много женщин,одиноких,с детьми,где в селах и маленьких городах получают по 3-4тыс грн.Они не могут переехать в Киев и купить квартиру,для них Польша-способ выжить.Может и есть процент тех,кто жизнь профилонил,а теперь мыкаеться по стройкам.Но много и порядочных,трудяг,которым государство не поможет ни чем,ни дешевым кредитом на бизнес,квартиру,ни нормальным отношением.
Мы на Донбассе имели прекрасное жилье и бизнес,у мужа свой,и общий,семейный.Все тяжелым трудом достигли,без чьей то помощи.Пришло кацапье-и на старость лет мы-нищие,бомжи,Да,мы снова поднялись,невероятными усилиями,смогли приобрести жилье в Киеве.Живем прекрасно.Но я не горжусь,и не пренебрегаю других,хотя могла бы-мы из руин поднялись,смогли.Я понимаю людей,знаю как тяжело многим живеться,потому что сама прошла через ад,Приехав в Киев,без денег,связей,в страшном стрессе после бомбежек,сталкиваясь с невозможностью снять жилье,потому что"оттуда"-тоже хваталась за любую работу,и в Польшу ездила,чтоб выжить,на жилье отложить копейкуЭто сейчас мы ездим в ЕС отдыхать,а годами жилы рвали,чтоб выжить И я понимаю людей,как тяжело многим живеться в Украине...Я была и обеспеченной,успешной,и нищей,и могу понять многих,А кто не видел беды-их сердце жестоко,Им кажеться,что они одни умные,а у кого плохо-сам виноват.По разному бывает.Жизнь -это качели.Потому надо стараться не судить других,а благодарить Бога,за то что имеешь,иначе можешь испытать беду.Никто не застрахован.
==
Я смеялся? Где? Я говорил что это позор.
==
Вы сами в этом виноваты! У нас в посёлке нет разбитых дорог! Потому что народ выбрал нужного человека в председатели - не вора и не мошенника.
==
Где Виталик Кличко? Почему у нас на районе чисто по крайней мере всё что на виду?
==
А я по вашему из Киева?Просто у нас живёт умный народ, который требует от властей.
==
Запомните раз и навсегда - начальный капитал - это мозги!! Миллиардер Черновецкий начинал с фанерной будки, стоимость которой от силы 100 долларов.
==
Вы не поняли за что я виню гастарбайтеров. Как только они вылазят - от ни сквозит высокомерием и пренебрежением.При том что в новых реалиях их доходы сравнились с украинскими.
==
Я осуждаю их высокомерие, не более.
==
Какая разница откуда вы? Мою семью тоже ограбили под ноль коммунисты - отобрали дом, хозяйство, бизнес, я вам могу книгу про это написать. Это предмет для обсуждения? Чаще всего людям такие рассказы до лампочки, а некоторые даже хвалятся как они хорошо жили в то время. Я вам не советую рассказывать про беды вашей семьи, чтобы вас в один прекрасный день ничтоже сумняшеся не облили грязью как меня.
А тим часом місце накших заробітчан займають білоруси і кацапи. На правильному шляху зелеблти і їх предводітєлі!