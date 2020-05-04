Від сьогодні Польща починає видавати робочі візи українцям

З 4 травня консульські установи Польщі в Україні відновлюють видачу віз. У початковий період будуть прийматися тільки документи з метою отримання віз для виконання сільськогосподарських і садівничих робіт, а також міжнародних перевезень.

"Повідомляємо, що з 4 травня консульські установи в Україні відновлюють видачу віз. У початковий період будуть прийматися тільки документи з метою отримання віз для виконання сільськогосподарських і садівничих робіт, а також міжнародних перевезень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прийом заявників з іншою метою ніж отримання робочої візи з перерахованих вище категорій, навіть за умови актуальної реєстрації і наявності всіх необхідних документів здійснюватися не буде.

Від 30 квітня заявники, які мають відповідні підтверджуючі документи про виконання сільськогосподарських і садівничих робіт, а також міжнародних перевезень можуть зареєструватися для подачі документів на візу в електронній системі.