С сегодняшнего дня Польша начинает выдавать рабочие визы украинцам

С 4 мая консульские учреждения Польши в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственный сайт Польши.

"Сообщаем, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прием заявителей с другой целью чем получение рабочей визы из вышеперечисленных категорий, даже при условии актуальной регистрации и наличии всех необходимых документов осуществляться не будет.

От 30 апреля заявители, имеющие соответствующие подтверждающие документы о выполнении сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок могут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе.

