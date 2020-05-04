РУС
8 554 87

С сегодняшнего дня Польша начинает выдавать рабочие визы украинцам

С сегодняшнего дня Польша начинает выдавать рабочие визы украинцам

С 4 мая консульские учреждения Польши в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственный сайт Польши.

"Сообщаем, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прием заявителей с другой целью чем получение рабочей визы из вышеперечисленных категорий, даже при условии актуальной регистрации и наличии всех необходимых документов осуществляться не будет.

От 30 апреля заявители, имеющие соответствующие подтверждающие документы о выполнении сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок могут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе.

Автор: 

Польша (8839) украинцы (3917) заробитчане (587)
+6
Зеленский, а когда к нам на заработки Поляки уже начнут ездить ???
показать весь комментарий
04.05.2020 10:05 Ответить
+6
Бобик, а он обещал, что вернёт заробитчан?
показать весь комментарий
04.05.2020 10:25 Ответить
+5
работорговцу Шмыге приготовиться.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:03 Ответить
работорговцу Шмыге приготовиться.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:03 Ответить
После того как Денис Ермак соберёт списки рабочих с оплатой пошлины в ОП, Андрей Ермак утвердит эти списки и отдаст в исполнение Шмыгалю
показать весь комментарий
04.05.2020 10:10 Ответить
+ 100 500 !!! !!! !!!
показать весь комментарий
04.05.2020 11:06 Ответить
Зеленский, а когда к нам на заработки Поляки уже начнут ездить ???
показать весь комментарий
04.05.2020 10:05 Ответить
На этот вопрос даже Петя затруднялся ответить.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:08 Ответить
Бобик, а он обещал, что вернёт заробитчан?
показать весь комментарий
04.05.2020 10:25 Ответить
Вони стільки не випьють )
показать весь комментарий
04.05.2020 10:17 Ответить
Наші працедавці не ******* платити чесні європейські зарплати . Тому поляки й не їдуть
показать весь комментарий
04.05.2020 12:40 Ответить
Восени знову забирати літаками.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:06 Ответить
Помню как до подписания ассоциации рассказывали про европейские зарплаты и пенсии. Жаль что не уточнили, что заработать их можно будет не в Украине, а на польской клубнике.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:09 Ответить
У меня европейская зарплата в пересчёта на товарную корзину.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:11 Ответить
В Германии и Англии нет такого понятия как товарная корзина. Тут считают так, если ты можешь откладывать каждый месяц 15 - 20% от зарлаты на чёрный день при этом не в чём себе не отказывая, значит ты получаешь нормально.Еда тут стоит копейки, зато за хату можно спокойно отдать 45-60% месячной зарплаты + другие расходы которых на постсоветском пространстве нет. Наши люди любят хвастаться у себя на родине, что зарабатывают по 2500 евро, а то что на самом деле живут от зарплаты до зарплаты они умалчивают.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:36 Ответить
у меня вообще нет коммунальных расходов если что.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:50 Ответить
И мозга тоже, но ты держись, медуза без мозга прожила 650 млн лет.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:05 Ответить
Я уже понял, что это твоя маман была.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:10 Ответить
У тебя галопередол из всех дыр уже течет, ты опять пришел на ветку всех обосрать?
показать весь комментарий
04.05.2020 16:04 Ответить
Иди на путина, дешёвый батрачок.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:11 Ответить
Москалику, чо ти свого триколора встидаєшся? Чо під пєндоським стягом пишеш?
показать весь комментарий
04.05.2020 10:15 Ответить
Это не флаг, а переходящий вымпел: Ольгино - Савушкина - Лахта...
показать весь комментарий
04.05.2020 10:27 Ответить
Это большое достижение, очень хорошее даже, осталось только пооткрывать производства в Украине и выгнать прижимистых хапуг, а то товар стоит дороже чем в Европе, а зарплата курям насмех (имеются ввиду мироновские куры)
показать весь комментарий
04.05.2020 10:09 Ответить
Помечтай, эти все хапуги во власти. Попробуй выгнать.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:16 Ответить
Я по пильшам не езжу, это им мечтать надо.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:53 Ответить
Тім довбойобам, що пхались в Україну в квітні, не давайте візи!!!
показать весь комментарий
04.05.2020 10:10 Ответить
то ж нашелюдя! как так то?
показать весь комментарий
04.05.2020 10:11 Ответить
Только не дай Бог вторая волна, нехер шастать туда сюда .
показать весь комментарий
04.05.2020 10:13 Ответить
Народ уезжайте с этого бомжатского государства. За 30 лет Украина превратилась в самое нищее государство в Европе. И перспектив с этой клоунской властью ноль.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:13 Ответить
Якута, а может надо и в своей стране порядок навести, а не к соседу на зароботки шастать?
показать весь комментарий
04.05.2020 10:17 Ответить
Да, но 73% мечтали, что европейские зарплаты будут за 5 лет, во время отражения агрессии паРаши и восстановления экономики, разрушенной агрессией паРаши, а теперь пошли за "У меня есть мечта" и с той же своей инфантильной мечтой...
показать весь комментарий
04.05.2020 10:30 Ответить
Кто мечтал, ты мечтал?Я например не мечтаю.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:57 Ответить
Меня и тут неплохо кормят. А ты, безмозглый, ищи своего польского господина.
показать весь комментарий
05.05.2020 00:14 Ответить
еще польська не згинела кеды мы жиемы))))
показать весь комментарий
04.05.2020 10:21 Ответить
У нас з поляками завжди були складні стосунки...Особливо з тими,що біля "всходнєх кресов",тобто біля Галичини і Волині...Але тільки вони нюхнули арабів та інших чорних "біженців" як тут же полюбили українців...А що,генетично ми один народ...ще білоруси...і все...і все...
показать весь комментарий
04.05.2020 10:43 Ответить
Польша не пускала беженцев с арабских стран, а к украинцам - всегда нормальное отношение (мудаки встречаются в любой стране).
показать весь комментарий
04.05.2020 16:08 Ответить
твоя карма - всю жизнь в наймитах прозябать и шукать польского господина.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:29 Ответить
Польша большой друг Украины. Почти как Америка, но чуть-чуть меньше.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:21 Ответить
Воспоминания, случай из жизни...
В 1977 году я возвращался из ГДР в Союз и перегонял своему командиру Волгу, в Варшаве заблудился, остановился спросить дорогу на Брест, вышел из машины, закурил, спросил и бросил окурок на землю, поляк который мне объяснял дорогу бросился за окурком загасил его и аккуратно завернув в бумагу положил в карман, видя всё это я дал ему пару пачек солдатских "северных" и банку тушенки, отчего его счастью не было предела.Нищета у них тогда была просто ужасная.
И где они и где теперь мы.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:42 Ответить
Где?
показать весь комментарий
04.05.2020 11:54 Ответить
Они далеко впереди...а, что извилин не хватает понять где?
показать весь комментарий
04.05.2020 12:02 Ответить
Впереди тебя, трёкопеечный батрак, но позади меня.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:04 Ответить
ммусорёнок наверно ты...шустрый..
показать весь комментарий
04.05.2020 12:05 Ответить
Давай, до свидания, ищи польского господина
показать весь комментарий
04.05.2020 12:09 Ответить
в точку мусорка засёк...на казенном компе.., начальство узнает уши надерёт))
показать весь комментарий
04.05.2020 12:12 Ответить
Батрачок, из тебя никудышный оракул, иди лучше на лопату.. к польскому господину..
показать весь комментарий
04.05.2020 12:15 Ответить
а таки боишься начальства...холуй
показать весь комментарий
04.05.2020 12:18 Ответить
так ты ж холуйнее на порядок.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:26 Ответить
начальство узнает

==
А ты донос напиши, батрачок)))
показать весь комментарий
04.05.2020 12:27 Ответить
Скоро поедешь батрачить Від сьогодні Польща починає видавати робочі візи українцям - Цензор.НЕТ 9406

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что после внедрения второго этапа медицинской реформы, начавшегося 1 апреля текущего года, специализированные психиатрические больницы поставили на грань закрытия и увольнения работников.
Об этом он заявил во время брифинга, передает https://censor.net/ со ссылкой на "https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3018302-psihiatricni-likarni-opinilisa-na-mezi-zakritta-stepanov.html Укринформ ". Источник: https://censor.net/n3193149
показать весь комментарий
04.05.2020 12:30 Ответить
У меня собственный кабинет, дядя)
показать весь комментарий
04.05.2020 12:50 Ответить
...оно и видно ...на унитазе
показать весь комментарий
04.05.2020 13:21 Ответить
давно унитазами увлёкся?
показать весь комментарий
04.05.2020 13:55 Ответить
о чем ты псих?
показать весь комментарий
04.05.2020 14:37 Ответить
О том что у тебя унитаз вместо мозга.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:13 Ответить
Да он обычный ********. Он мне пару дней назад доказывал, что живет в селе и у него свое дело. А сегодня - КАБИНЕТ! А, я понял! Туалет на улице - это его КАБИНЕТ .
показать весь комментарий
04.05.2020 16:11 Ответить
Ущербный, ты можешь ещё о чём нибудь думать кроме туалета?
показать весь комментарий
04.05.2020 19:23 Ответить
для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ,

==
Вы всё поняли? На хорошей работе только поляки, а вас, господа "другие французы", - на лопату!
показать весь комментарий
04.05.2020 12:00 Ответить
Для граждан Украины, которые хотят подать заявление на получение национальной визы в Польшу с целью работы в Польше с 4 мая будет возможность подать документы через «Новую Почту».
Услуга доступна только для граждан Украины, которые хотят подать заявление на получение национальной визы в Польшу с целью работы в Польше.
Иностранным гражданам и клиентам, которые желают подать заявку на получение шенгенской визы, придется ждать, пока Пункты приема визовых анкет откроются после окончания карантинного периода.
Клиенты, которые ранее совершили оплату за услугу в банке Idea или Kredo, имеют в первую очередь подать заявление на получение визы через почтовый формат.
Вышеупомянутые Заявители сначала получат звонок с Визового центра в течение нескольких дней. Процесс осуществления звонков начнется с 4 мая 2020 года с понедельника по пятницу в течение дня. Главное, не пропустите звонок!
Вам нужно будет оплатить курьерскую услугу в размере 320 грн и 15 грн в качестве платы за обслуживание.
Кто не оплатил еще сервисный сбор - скоро появится такая возможность.
Обратите внимание, Визовые центры по-прежнему закрыты!
показать весь комментарий
04.05.2020 12:03 Ответить
Вам нужно будет оплатить курьерскую услугу в размере 320 грн и 15 грн

==
Это работорговля или перемига?
показать весь комментарий
04.05.2020 12:06 Ответить
Теперь каждый поляк имеет по двух рабов.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:07 Ответить
уряяя.можно евро в фонтане искать и бомжевать с оргиями с пшеками на вулице..только нет ксивы ..)ухахаххаххах))
показать весь комментарий
04.05.2020 12:43 Ответить
Тебе плохо? или сильно плохо?
показать весь комментарий
04.05.2020 16:41 Ответить
Есть люди,которые не зарабатывают достаточно в Украине и с радостью едут в Польшу.Обеспечивают свои семьи,везут валюту в страну,вбрасывают огромные суммы в экономику(тратят деньги в стране).Освобождают рабочие места здесь,сокращая рост безработицы
Остаеться порадоваться за них и пожелать им удачи.
Но есть такие людишки на форуме,что высмеивают их,унижают,не предлагая ничего взамен.Хвастаються здесь своими доходами.
Хотелось бы им пожелать порядочности и культуры
И не засорять ветку.
показать весь комментарий
04.05.2020 14:27 Ответить
Большинство, если не все кто хвастаются своими доходами и достижениями - обычные балаболы и школьники, сидящие дома в растянутых штанах и ждущие, когда мама даст денег на новый апгрейд. Человек имеющий свой бизнес вряд ли будет иметь время и желание сутками сидеть на цензоре, и писать откровенный бред.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:45 Ответить
Обьясни, как можно уважать тунеядца, не желающего ни учиться. ни заводить своё дело, и прозябающего подсобником в Польше?В экономику он ничего не вливает, так как спускает заработки на евробляхи, евро секондхенд и евротехнику.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:26 Ответить
Ваши знания о жизни заробитчан весьма обширны,не знаю,что и добавить...
Не знала,что все поехавшие в Польшу-сплошь тунеядцы,покупающие одни евробляхи и секонд.И все работают подсобниками.
Из моих знакомых-трудяться на разных профессиях и должностях,высылают деньги семье.Семья их тратит в Украине.Приезжая-дома строят дома и заводят бизнеса.Так живет пол Западной Украины.
А что наш автопром и бытовая техника не может конкурировать с западной ни по ценам.ни по качеству,и люди предпочитают приобретать на Западе-так это рынок.Предложите людям лучший товар и работу,если можете.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:15 Ответить
не знаю,что и добавить...

==
а что тут добавлять? Я этот тип людей знаю ещё с девяностых. Молодость прогулял, протренькал в бутылке с пивом, хрясь - сороковник на горизонте. Что делать? Ехать на расейские стройки.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:24 Ответить
Предложите людям лучший товар

==
Я предлагаю только понять, что деньги утекают обратно.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:31 Ответить
Предложите людям лучший товар и работу

==
Им нянька нужна? Или польский господин?Может пусть сами поищут? Я же нашёл.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:38 Ответить
Они тоже нашли,где им лучше.
У каждого своя судьба,свои возможности.
======
Я не презираю людей,хотя немало трудилась с молодости и многого достигла.Не хвалюсь деньгами и достатком.Каждый имеет то,что смог постоить.Кто не смог-имеет то что имеет.
Заробитчане ежемесячно переводили в страну более 1,1млрд $
Дай Бог им удачи в нелегком труде...
показать весь комментарий
04.05.2020 20:57 Ответить
Заробитчане не платят налоги. Вместо них другие и я в том числе содержат учителей, врачей, полицию, которые обслуживают их детей. Что касается их долларов - они утекают обратно в ЕС.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:59 Ответить
Я не презираю людей

===
Я вас понял - бессмысленные обобщения это ваш конёк.Кто презирает, кого презирает, за что презирает - сами не знаете что несёте.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:07 Ответить
Дай Бог им удачи в нелегком труде...

==
Надеюсь вы доживёте до тех лет, когда поймёте что гастарбайтер это позор своей страны.
У немцев, поляков, турков тоже была разруха, но что то их не было массово на заработках. Возможно потому что их это унижает, а нашим - до лампочки. Поэтому как вы сказали - "маємо те шо маємо".
показать весь комментарий
04.05.2020 23:20 Ответить
А вам желаю иметь доброе отношение к людям.
Я имела уже опыт общения с вами.Не в восторге.
И ник ваш очень странный,но вы почему то решили,что он вам подходит...
показать весь комментарий
04.05.2020 21:00 Ответить
Правду никто не в восторге выслушивать.Она горькая бывает.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:01 Ответить
И ник ваш очень странный,

==
Да? А вам не кажется что Украина по крайней мере последние 30 лет очень странная страна? В Турции бывали в конце восьмидесятых? Они были беднее нас.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:10 Ответить
Из моих знакомых-трудяться на разных профессиях и должностях,

==
Из моих знакомых никого в Польше нет. Профессии разные. В основном работают на себя в независимых бригадах. Зарплаты от 1000 долларов. Зачем им Польша? Посмотрите любые расценки на работу в Украине. Кафель положить - 250 гривен. Плиточник ложит(кладёт) в смену 5 кв. м. Это 30 тыс гривен в месяц. Я вас уверяю, все безрукие и без образования - в Прльше. Щипают кур, месят бетон, собирают клубнику.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:32 Ответить
У меня также есть знакомые,друзья и родственники в Украине.И они тут тоже зарабатывают.Мой муж имеет свое дело здесь и зарабатывает больше,чем мог бы в ЕС.И сыновья тут неплохо живут.Так что,смеяться с тех кто имеет меньше нас и быть высокомерной? Кто то не смог,кто то не захотел,у кого то не получилось.Пусть работают там,где им лучше.Я знаю не по наслышке как тяжело у нас решать многие вопросы.Мы все платим налоги и что имеем? Мусор не кидаем,ведем правильно,и что?разбитые дороги,по которым я убиваю ходовку.А дорожный налог в цене топлива мы платим много,ибо много ездим,все.
Все вокруг запущено,грязно.Может мне после работы ходить по Киеву с метлой?сталкивалась с судами,кривосудием,сталкивалась со многими вещами.Я понимаю людей,что валят туда,где нормальная жизнь.Не все мужчины могут по профессии здесь прилично зарабатывать,не могут открыть бизнеса.Много женщин,одиноких,с детьми,где в селах и маленьких городах получают по 3-4тыс грн.Они не могут переехать в Киев и купить квартиру,для них Польша-способ выжить.Может и есть процент тех,кто жизнь профилонил,а теперь мыкаеться по стройкам.Но много и порядочных,трудяг,которым государство не поможет ни чем,ни дешевым кредитом на бизнес,квартиру,ни нормальным отношением.
Мы на Донбассе имели прекрасное жилье и бизнес,у мужа свой,и общий,семейный.Все тяжелым трудом достигли,без чьей то помощи.Пришло кацапье-и на старость лет мы-нищие,бомжи,Да,мы снова поднялись,невероятными усилиями,смогли приобрести жилье в Киеве.Живем прекрасно.Но я не горжусь,и не пренебрегаю других,хотя могла бы-мы из руин поднялись,смогли.Я понимаю людей,знаю как тяжело многим живеться,потому что сама прошла через ад,Приехав в Киев,без денег,связей,в страшном стрессе после бомбежек,сталкиваясь с невозможностью снять жилье,потому что"оттуда"-тоже хваталась за любую работу,и в Польшу ездила,чтоб выжить,на жилье отложить копейкуЭто сейчас мы ездим в ЕС отдыхать,а годами жилы рвали,чтоб выжить И я понимаю людей,как тяжело многим живеться в Украине...Я была и обеспеченной,успешной,и нищей,и могу понять многих,А кто не видел беды-их сердце жестоко,Им кажеться,что они одни умные,а у кого плохо-сам виноват.По разному бывает.Жизнь -это качели.Потому надо стараться не судить других,а благодарить Бога,за то что имеешь,иначе можешь испытать беду.Никто не застрахован.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:04 Ответить
что,смеяться

==
Я смеялся? Где? Я говорил что это позор.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:15 Ответить
разбитые дороги,по которым я убиваю ходовку

==
Вы сами в этом виноваты! У нас в посёлке нет разбитых дорог! Потому что народ выбрал нужного человека в председатели - не вора и не мошенника.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:17 Ответить
Все вокруг запущено,грязно.

==
Где Виталик Кличко? Почему у нас на районе чисто по крайней мере всё что на виду?
показать весь комментарий
05.05.2020 12:18 Ответить
Они не могут переехать в Киев

==
А я по вашему из Киева?Просто у нас живёт умный народ, который требует от властей.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:20 Ответить
не поможет ни чем,ни дешевым кредитом на бизнес

==
Запомните раз и навсегда - начальный капитал - это мозги!! Миллиардер Черновецкий начинал с фанерной будки, стоимость которой от силы 100 долларов.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:22 Ответить
,а у кого плохо-сам виноват.

==
Вы не поняли за что я виню гастарбайтеров. Как только они вылазят - от ни сквозит высокомерием и пренебрежением.При том что в новых реалиях их доходы сравнились с украинскими.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:25 Ответить
не судить других

==
Я осуждаю их высокомерие, не более.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:26 Ответить
Мы на Донбассе имели

==
Какая разница откуда вы? Мою семью тоже ограбили под ноль коммунисты - отобрали дом, хозяйство, бизнес, я вам могу книгу про это написать. Это предмет для обсуждения? Чаще всего людям такие рассказы до лампочки, а некоторые даже хвалятся как они хорошо жили в то время. Я вам не советую рассказывать про беды вашей семьи, чтобы вас в один прекрасный день ничтоже сумняшеся не облили грязью как меня.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:35 Ответить
Діюча влада перекрила шлях заробіичанам. Вимагають офіційності. Щоб було зрозуміло - вимагають платити офіційно їм за важку працю наших забробітчан. Ви цього бажали? Кожного року привозили заробітчани інвестиції в Україну в вигляді 12-14 млрд.доларів і розвивали економіку. А прийшли "умненькі" "мальчікі" і побачили, що можна награти свої брудні лапища.
А тим часом місце накших заробітчан займають білоруси і кацапи. На правильному шляху зелеблти і їх предводітєлі!
показать весь комментарий
04.05.2020 16:21 Ответить
 
 