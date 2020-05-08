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Кабмін планує відновити перевезення заробітчан наземним транспортом

Кабмін планує відновити перевезення заробітчан наземним транспортом

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко заявив про необхідність відновлення організованих автомобільних перевезень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів, Пристайко обговорив з представниками асоціацій автоперевізників України питання організації перевезень сезонних робітників іншими, крім авіа, видами транспорту.

Він зазначив, що організовані перевезення повинні поступово відновлюватися. За його словами, Кабмін чекає від асоціацій і залучених до діалогу відомств пропозицій, які дозволять вирішити питання перевезення.

Учасники зустрічі обговорили заходи медичної та санітарної безпеки, які можуть бути запроваджені в рамках організованих автомобільних перевезень, щоб не допустити нових спалахів коронавірусу як в Україні, так і серед сезонних робітників за кордоном, сказано в повідомленні уряду.

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Автор: 

Кабмін (14184) перевезення (1025) Пристайко Вадим (498)


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І хто ж тендер виграє??
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08.05.2020 16:49 Відповісти
Когда будут закрывать кац каналы и открывать украинские.
Венедикову вынести. Дермака с ней. Пут консервы будут тут править
Вы понимаете что дермак с козаком запрограммировали переизбрание кацапов таким образомчерез 4 года.
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08.05.2020 17:33 Відповісти
лучше бы временный ввоз автомобилей сделали по человечески. в общественном транспорте высокие риски. так бы приехали на своей и уехали. Зелеболка
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08.05.2020 17:04 Відповісти
Перезенням заробітчан за кордон займається кабмін?
Це вже якась галузь промисловості чи міністри чакають на відкати?
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08.05.2020 17:08 Відповісти
А ничем другим зеленый кабмин не занимается...только заробитчан туда сюда возит...на все остальное трускавецкого образования не хватает...
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08.05.2020 17:18 Відповісти
Есть карантин хотя и не законный, тогда можно произвол устраивать под его прикрытием.
Нет карантина нет гешефта. Долой карантин. Меры сами разбирутся. Карантин это стойло.
Статистику по всем заразным болезням надо требовать.
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08.05.2020 17:15 Відповісти
Зебот занижает цифры в 5 раз.
Любое открытие чего либо и контролировать станет очень сложно.Зебот ведет себя так же и тоталитарный китай.Мамкин диктатор ****.

Венедиктову назначили в украине в кремле. Зеленский это дыравый пр, который епут кацапы во все позы.Назначение для зеленского уже управляют из масквы. Агрессор приказывает бесхребетному зеленскому кого назначить?
Вернуть тех что венедиктова выгнала прозападную комиссию по утверждению прокуроров. Венедиктову выгнать. Украина куда идет в таежный союз рукожопых кацдураков с запугиванием и тюрмы даже за лайки(ТЮРМА ЗА ЛАЙК - руцмир дурака ЭТО САМАЯ ОПУЩЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ИЗ СУЩЕСТВОВАВШИХ), убийствами как немцова и голодоморами как в 33м или в европу. Следующего только с согласования союзников украины ес и посольства сша. Парашка агрессор. Никакого скатывания к дуракам и опг озеро.
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08.05.2020 17:26 Відповісти
Рабинович управляется маленькой опг озеро с кремля и вякает как ему скажут там.Получает зарплаты в парашке - агрессоре. Украинский народ этот ублюдочный масковский черт называет радикалами. Потому что так не нравится в мацкве. Агрессору так не нравится. Агрессору не нравится народная украинская политика. Агрессору украина не нравится. Ему нравится кровь и убийства с голодоморами. Потому рабинович и вся агентура медвутчук-бойковская и ватно портнов-дубинский это кровь и войны. Потому рабинович агентурная консерва будет что-то вякать.Дурак рабинович хочет руцмир, чтобы садили ДАЖЕ ЗА ЛАЙКИ. КАРЛ! ЗА ЛАЙКИ. Репрессивный ленивый руцмир чтобы не работать плодит Вертухаев и садят за лайки. Более ублюдочной и запуганной системы нигде даже во вселенной нет. Рабинович и его ж-опзж это символ этой системы.
Рабинович говорит словами путина. Почему. Никто никого не вырезал в славянке и краматорске. Кацапы вечно лгут,лгут, лгут. И убивают. Больше ничего они не умеют, и никогда не умели.Им легче гулаг построить чем достаток.Народ для кацапа из кооператива озеро это быдло. А война для быдла, а деньги им.
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08.05.2020 17:37 Відповісти
У фейсбуці тільки й чути виття любителів поросятини про те, що заробітчани тільки шкодять економіці України. Мабуть і ЗЕ шкодять, якщо їх так хочуть відправляти на роботу в такий складний час.
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08.05.2020 19:42 Відповісти
 
 