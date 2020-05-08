Кабмін планує відновити перевезення заробітчан наземним транспортом
Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко заявив про необхідність відновлення організованих автомобільних перевезень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів, Пристайко обговорив з представниками асоціацій автоперевізників України питання організації перевезень сезонних робітників іншими, крім авіа, видами транспорту.
Він зазначив, що організовані перевезення повинні поступово відновлюватися. За його словами, Кабмін чекає від асоціацій і залучених до діалогу відомств пропозицій, які дозволять вирішити питання перевезення.
Учасники зустрічі обговорили заходи медичної та санітарної безпеки, які можуть бути запроваджені в рамках організованих автомобільних перевезень, щоб не допустити нових спалахів коронавірусу як в Україні, так і серед сезонних робітників за кордоном, сказано в повідомленні уряду.
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Венедикову вынести. Дермака с ней. Пут консервы будут тут править
Вы понимаете что дермак с козаком запрограммировали переизбрание кацапов таким образомчерез 4 года.
Це вже якась галузь промисловості чи міністри чакають на відкати?
Нет карантина нет гешефта. Долой карантин. Меры сами разбирутся. Карантин это стойло.
Статистику по всем заразным болезням надо требовать.
Любое открытие чего либо и контролировать станет очень сложно.Зебот ведет себя так же и тоталитарный китай.Мамкин диктатор ****.
Венедиктову назначили в украине в кремле. Зеленский это дыравый пр, который епут кацапы во все позы.Назначение для зеленского уже управляют из масквы. Агрессор приказывает бесхребетному зеленскому кого назначить?
Вернуть тех что венедиктова выгнала прозападную комиссию по утверждению прокуроров. Венедиктову выгнать. Украина куда идет в таежный союз рукожопых кацдураков с запугиванием и тюрмы даже за лайки(ТЮРМА ЗА ЛАЙК - руцмир дурака ЭТО САМАЯ ОПУЩЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ИЗ СУЩЕСТВОВАВШИХ), убийствами как немцова и голодоморами как в 33м или в европу. Следующего только с согласования союзников украины ес и посольства сша. Парашка агрессор. Никакого скатывания к дуракам и опг озеро.
Рабинович говорит словами путина. Почему. Никто никого не вырезал в славянке и краматорске. Кацапы вечно лгут,лгут, лгут. И убивают. Больше ничего они не умеют, и никогда не умели.Им легче гулаг построить чем достаток.Народ для кацапа из кооператива озеро это быдло. А война для быдла, а деньги им.