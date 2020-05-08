Кабмін планує відновити перевезення заробітчан наземним транспортом

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко заявив про необхідність відновлення організованих автомобільних перевезень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів, Пристайко обговорив з представниками асоціацій автоперевізників України питання організації перевезень сезонних робітників іншими, крім авіа, видами транспорту.

Він зазначив, що організовані перевезення повинні поступово відновлюватися. За його словами, Кабмін чекає від асоціацій і залучених до діалогу відомств пропозицій, які дозволять вирішити питання перевезення.

Учасники зустрічі обговорили заходи медичної та санітарної безпеки, які можуть бути запроваджені в рамках організованих автомобільних перевезень, щоб не допустити нових спалахів коронавірусу як в Україні, так і серед сезонних робітників за кордоном, сказано в повідомленні уряду.

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