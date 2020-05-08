На выплату майских пенсий направлено еще 4,7 млрд грн, - Пенсионный фонд

Пенсионный фонд Украины направил еще 4,7 млрд гривен на выплату пенсий мая.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба ПФУ, информирует Цензор.НЕТ.

"8 мая 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая. На пенсионные выплаты направлено 4,7 млрд гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 16,3 млрд гривен", - говорится в сообщении.

"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой", - добавили в ПФУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсии жителям оккупированных территорий начислены, они смогут получить их после карантина, - начальник облуправления ПФУ Рад