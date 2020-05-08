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На выплату майских пенсий направлено еще 4,7 млрд грн, - Пенсионный фонд

На выплату майских пенсий направлено еще 4,7 млрд грн, - Пенсионный фонд

Пенсионный фонд Украины направил еще 4,7 млрд гривен на выплату пенсий мая.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба ПФУ, информирует Цензор.НЕТ.

"8 мая 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая. На пенсионные выплаты направлено 4,7 млрд гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 16,3 млрд гривен", - говорится в сообщении.

"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой", - добавили в ПФУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсии жителям оккупированных территорий начислены, они смогут получить их после карантина, - начальник облуправления ПФУ Рад

Автор: 

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Топ комментарии
+2
Втримати наявний курс гривні буде неможливо, бо майже 5ічого не працює. Як ви скоро будете фінансувати бюджет і пенсії?
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08.05.2020 17:38 Ответить
+2
А почему это,каждая нормальная выплата пенсии,подается зелеными как,подвиг, Как героический забег Бубочки по фонтанам.?Еще год назад это было обычное дело.А теперь,что встреча *Мрии* для Эпицентра,что выдача пенсий,все приравнено к чуду.
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08.05.2020 18:16 Ответить
+2
Землю - рабочим!
Заводы - крестьянам!
Банки - в погреб!
По 100 - всем революционерам за тем столиком!
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08.05.2020 18:47 Ответить
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Чому з національного бюджета направляють додаткові гроші на пенсії, а на підтримку працездатного населення яке лишилось без грошей під час карантину - у влади грошей немає? Кожен громадянин України має отримати допомогу по 10 тис. грн, для покриття збитків від карантину!
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08.05.2020 17:27 Ответить
По 10 мало, по 100.
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08.05.2020 17:29 Ответить
По 100 виплатимо, коли посадимо олігархів і повернемо награбоване за 28 років майно, заводи та банки!
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08.05.2020 17:32 Ответить
Землю - рабочим!
Заводы - крестьянам!
Банки - в погреб!
По 100 - всем революционерам за тем столиком!
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08.05.2020 18:47 Ответить
Украинский кованный комод или уже благодаря слуге народа(какого) зеленскаму.
Если украина не монолитна. То появляется множество возможностей для ее расчленения и нападения и уничтожения. Слуга не укрнарода зеленский разрушает монолитность по языку, монолитность по вире, монолитность по экономике(поднимая китай) и тд.
Это как засунуть монтировку в образовавшую слугой хзк народа щель и раздалбивать ящик пока он не рассыпится. Монолитный скованный комод тяжело разбить. А вот со щелями зеленского легко, отрывая доску за доской украинского комода. Что и делает постоянно с попытками парашка. Пытается постоянно ******** и спецоперациями своей консервной бакалеи(портновы, бондаренки, эрмаки, пальчевские, рабинович ипр) оторвать какую-то доску украинского комода.
Ковкой комода есть монолитность мовы, армии, виры и прочих. А слуга не украинского народа зеленский есть их ржавение ковки и уничтожение.
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08.05.2020 18:25 Ответить
Втримати наявний курс гривні буде неможливо, бо майже 5ічого не працює. Як ви скоро будете фінансувати бюджет і пенсії?
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08.05.2020 17:38 Ответить
Зебот и его кацапский пес ярмак-дермак проукраинскую часть делают имитацией(какието атр и прочую херню, где укр каналы из укр журналистов), а кацапский интерес толкают на 100%.
1.Кодирование или закрытие мертветчук каналов.
2.Полноценная украинизация украины как защита от ватной идеологии дурака и его оружия нападения коровьего языка. Язык-оружие кацапов должно быть запрещено в школах, и других учереждениях.
Язык должен быть заперщен на тв, радио и других площадках.
3. Назначать новых людей не из кремля и козака, как это навязывает ярмак-дермак, а должны проходить проверку и одобрение в ес посольства и посольстве сша. Украина стремится в ес или таежный союз ленивого руцкожопого дурака, который кроме пугать, садить за лайки, убивать, лгать больше ничего не умеет.
Потому венедиктову уволившую проевропейскую комисию по назначению прокуроров пора убрать.
ПРОСТО ЭТОГО назначенного кацапами украине УРОДА С ОТОБРАННОЙ МОНГОЛЬСКОЙ КАЦАПСКОЙ МОРДОЙ ВЫНЕСТИ НАХ. И сжечь перед прокуратурой. Будет **** тварь с козаком *********. И возвращать в кацапский мир дураков. Хотите посадок по 3 года за посты и лайки? Как в потемкинском лживом мире дураков парашке?

НАзначать новых людей предварительно проверять их в посольстве сша и ес. А НЕ НАЗНАЧАТЬ КОГО КОЗАК И ЕГО КРЫСА ЯРМАК-ДЕРМАК ХОЧЕТ.
Еще раз это дерьмо эрмак будет петь прокацапски вынести его с ап.Если зебот не хочет это дерьмо увольнять вынести зебота вместе с кацапским дермаком.

Полный бан и обнуление кацапских консервов портнова, дубинский, эрмак, бондаренко,
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08.05.2020 18:20 Ответить
А почему это,каждая нормальная выплата пенсии,подается зелеными как,подвиг, Как героический забег Бубочки по фонтанам.?Еще год назад это было обычное дело.А теперь,что встреча *Мрии* для Эпицентра,что выдача пенсий,все приравнено к чуду.
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08.05.2020 18:16 Ответить
Так и тут клоуны нагрели. Видно слугам не хватает. Моей матери 83 года. Сколько обещали для тех кто переступил 80 летний рубеж? Прошлая пенсия была 2714 грн. Это конечно для вислюка очень много, на шнурки для кед хватит? Сегодня пришла пенсия 2814 грн. Это стоимость одного блюда у коли-котлета в велюре.
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08.05.2020 23:03 Ответить
В свое время, начало 90-х, мой папа сначала очень радовался очередному повышению пенсии (он жил в РФ), а потом он начал кричать - "Нах.. вы это делаете !!!". Каждое "повышение" влекло за собой понижение прожиточного уровня, и пенсия за этим процессом не успевала. То, что делают у нас сегодня - "пиарестический" ход, куоторый ни к чему хорошему не приведет. Те же грабли.
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08.05.2020 18:39 Ответить
Моїй мамі підняли пенсію, на 100 грн - 38 років стажу, пенсія тепер 2200 грн.
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08.05.2020 19:36 Ответить
Що це за новина? Це ж має бути буденним виплачувати пенсії, а зелені це досягненням вважають? І тут піар?
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08.05.2020 22:26 Ответить
 
 