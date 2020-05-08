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Новини
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На виплату травневих пенсій скеровано ще 4,7 млрд грн, - Пенсійний фонд

На виплату травневих пенсій скеровано ще 4,7 млрд грн, - Пенсійний фонд

Пенсійний фонд України направив ще 4,7 млрд гривень на виплату пенсій травня.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба ПФУ, інформує Цензор.НЕТ.

"8 травня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій травня. На пенсійні виплати спрямовано 4,7 млрд гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 16,3 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

"Виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсія буде зарахована на ваш рахунок у банку, а тим, хто вибрав АТ "Укрпошта", пенсії доставлять листоноші додому", - додали в ПФУ.

Також читайте: Пенсії жителям окупованих територій нараховано, вони зможуть отримати їх після карантину, - начальниця облуправління ПФУ Рад

Автор: 

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Топ коментарі
+2
Втримати наявний курс гривні буде неможливо, бо майже 5ічого не працює. Як ви скоро будете фінансувати бюджет і пенсії?
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08.05.2020 17:38 Відповісти
+2
А почему это,каждая нормальная выплата пенсии,подается зелеными как,подвиг, Как героический забег Бубочки по фонтанам.?Еще год назад это было обычное дело.А теперь,что встреча *Мрии* для Эпицентра,что выдача пенсий,все приравнено к чуду.
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08.05.2020 18:16 Відповісти
+2
Землю - рабочим!
Заводы - крестьянам!
Банки - в погреб!
По 100 - всем революционерам за тем столиком!
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08.05.2020 18:47 Відповісти
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Чому з національного бюджета направляють додаткові гроші на пенсії, а на підтримку працездатного населення яке лишилось без грошей під час карантину - у влади грошей немає? Кожен громадянин України має отримати допомогу по 10 тис. грн, для покриття збитків від карантину!
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08.05.2020 17:27 Відповісти
По 10 мало, по 100.
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08.05.2020 17:29 Відповісти
По 100 виплатимо, коли посадимо олігархів і повернемо награбоване за 28 років майно, заводи та банки!
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08.05.2020 17:32 Відповісти
Землю - рабочим!
Заводы - крестьянам!
Банки - в погреб!
По 100 - всем революционерам за тем столиком!
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08.05.2020 18:47 Відповісти
Украинский кованный комод или уже благодаря слуге народа(какого) зеленскаму.
Если украина не монолитна. То появляется множество возможностей для ее расчленения и нападения и уничтожения. Слуга не укрнарода зеленский разрушает монолитность по языку, монолитность по вире, монолитность по экономике(поднимая китай) и тд.
Это как засунуть монтировку в образовавшую слугой хзк народа щель и раздалбивать ящик пока он не рассыпится. Монолитный скованный комод тяжело разбить. А вот со щелями зеленского легко, отрывая доску за доской украинского комода. Что и делает постоянно с попытками парашка. Пытается постоянно ******** и спецоперациями своей консервной бакалеи(портновы, бондаренки, эрмаки, пальчевские, рабинович ипр) оторвать какую-то доску украинского комода.
Ковкой комода есть монолитность мовы, армии, виры и прочих. А слуга не украинского народа зеленский есть их ржавение ковки и уничтожение.
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08.05.2020 18:25 Відповісти
Втримати наявний курс гривні буде неможливо, бо майже 5ічого не працює. Як ви скоро будете фінансувати бюджет і пенсії?
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08.05.2020 17:38 Відповісти
Зебот и его кацапский пес ярмак-дермак проукраинскую часть делают имитацией(какието атр и прочую херню, где укр каналы из укр журналистов), а кацапский интерес толкают на 100%.
1.Кодирование или закрытие мертветчук каналов.
2.Полноценная украинизация украины как защита от ватной идеологии дурака и его оружия нападения коровьего языка. Язык-оружие кацапов должно быть запрещено в школах, и других учереждениях.
Язык должен быть заперщен на тв, радио и других площадках.
3. Назначать новых людей не из кремля и козака, как это навязывает ярмак-дермак, а должны проходить проверку и одобрение в ес посольства и посольстве сша. Украина стремится в ес или таежный союз ленивого руцкожопого дурака, который кроме пугать, садить за лайки, убивать, лгать больше ничего не умеет.
Потому венедиктову уволившую проевропейскую комисию по назначению прокуроров пора убрать.
ПРОСТО ЭТОГО назначенного кацапами украине УРОДА С ОТОБРАННОЙ МОНГОЛЬСКОЙ КАЦАПСКОЙ МОРДОЙ ВЫНЕСТИ НАХ. И сжечь перед прокуратурой. Будет **** тварь с козаком *********. И возвращать в кацапский мир дураков. Хотите посадок по 3 года за посты и лайки? Как в потемкинском лживом мире дураков парашке?

НАзначать новых людей предварительно проверять их в посольстве сша и ес. А НЕ НАЗНАЧАТЬ КОГО КОЗАК И ЕГО КРЫСА ЯРМАК-ДЕРМАК ХОЧЕТ.
Еще раз это дерьмо эрмак будет петь прокацапски вынести его с ап.Если зебот не хочет это дерьмо увольнять вынести зебота вместе с кацапским дермаком.

Полный бан и обнуление кацапских консервов портнова, дубинский, эрмак, бондаренко,
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08.05.2020 18:20 Відповісти
А почему это,каждая нормальная выплата пенсии,подается зелеными как,подвиг, Как героический забег Бубочки по фонтанам.?Еще год назад это было обычное дело.А теперь,что встреча *Мрии* для Эпицентра,что выдача пенсий,все приравнено к чуду.
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08.05.2020 18:16 Відповісти
Так и тут клоуны нагрели. Видно слугам не хватает. Моей матери 83 года. Сколько обещали для тех кто переступил 80 летний рубеж? Прошлая пенсия была 2714 грн. Это конечно для вислюка очень много, на шнурки для кед хватит? Сегодня пришла пенсия 2814 грн. Это стоимость одного блюда у коли-котлета в велюре.
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08.05.2020 23:03 Відповісти
В свое время, начало 90-х, мой папа сначала очень радовался очередному повышению пенсии (он жил в РФ), а потом он начал кричать - "Нах.. вы это делаете !!!". Каждое "повышение" влекло за собой понижение прожиточного уровня, и пенсия за этим процессом не успевала. То, что делают у нас сегодня - "пиарестический" ход, куоторый ни к чему хорошему не приведет. Те же грабли.
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08.05.2020 18:39 Відповісти
Моїй мамі підняли пенсію, на 100 грн - 38 років стажу, пенсія тепер 2200 грн.
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08.05.2020 19:36 Відповісти
Що це за новина? Це ж має бути буденним виплачувати пенсії, а зелені це досягненням вважають? І тут піар?
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08.05.2020 22:26 Відповісти
 
 