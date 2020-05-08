На виплату травневих пенсій скеровано ще 4,7 млрд грн, - Пенсійний фонд
Пенсійний фонд України направив ще 4,7 млрд гривень на виплату пенсій травня.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба ПФУ, інформує Цензор.НЕТ.
"8 травня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій травня. На пенсійні виплати спрямовано 4,7 млрд гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 16,3 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
"Виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсія буде зарахована на ваш рахунок у банку, а тим, хто вибрав АТ "Укрпошта", пенсії доставлять листоноші додому", - додали в ПФУ.
Топ коментарі
+2 Ali Hasan
показати весь коментар08.05.2020 17:38 Відповісти Посилання
+2 Владимир Ермоленко
показати весь коментар08.05.2020 18:16 Відповісти Посилання
+2 Alex Lodje
показати весь коментар08.05.2020 18:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Заводы - крестьянам!
Банки - в погреб!
По 100 - всем революционерам за тем столиком!
Если украина не монолитна. То появляется множество возможностей для ее расчленения и нападения и уничтожения. Слуга не укрнарода зеленский разрушает монолитность по языку, монолитность по вире, монолитность по экономике(поднимая китай) и тд.
Это как засунуть монтировку в образовавшую слугой хзк народа щель и раздалбивать ящик пока он не рассыпится. Монолитный скованный комод тяжело разбить. А вот со щелями зеленского легко, отрывая доску за доской украинского комода. Что и делает постоянно с попытками парашка. Пытается постоянно ******** и спецоперациями своей консервной бакалеи(портновы, бондаренки, эрмаки, пальчевские, рабинович ипр) оторвать какую-то доску украинского комода.
Ковкой комода есть монолитность мовы, армии, виры и прочих. А слуга не украинского народа зеленский есть их ржавение ковки и уничтожение.
1.Кодирование или закрытие мертветчук каналов.
2.Полноценная украинизация украины как защита от ватной идеологии дурака и его оружия нападения коровьего языка. Язык-оружие кацапов должно быть запрещено в школах, и других учереждениях.
Язык должен быть заперщен на тв, радио и других площадках.
3. Назначать новых людей не из кремля и козака, как это навязывает ярмак-дермак, а должны проходить проверку и одобрение в ес посольства и посольстве сша. Украина стремится в ес или таежный союз ленивого руцкожопого дурака, который кроме пугать, садить за лайки, убивать, лгать больше ничего не умеет.
Потому венедиктову уволившую проевропейскую комисию по назначению прокуроров пора убрать.
ПРОСТО ЭТОГО назначенного кацапами украине УРОДА С ОТОБРАННОЙ МОНГОЛЬСКОЙ КАЦАПСКОЙ МОРДОЙ ВЫНЕСТИ НАХ. И сжечь перед прокуратурой. Будет **** тварь с козаком *********. И возвращать в кацапский мир дураков. Хотите посадок по 3 года за посты и лайки? Как в потемкинском лживом мире дураков парашке?
НАзначать новых людей предварительно проверять их в посольстве сша и ес. А НЕ НАЗНАЧАТЬ КОГО КОЗАК И ЕГО КРЫСА ЯРМАК-ДЕРМАК ХОЧЕТ.
Еще раз это дерьмо эрмак будет петь прокацапски вынести его с ап.Если зебот не хочет это дерьмо увольнять вынести зебота вместе с кацапским дермаком.
Полный бан и обнуление кацапских консервов портнова, дубинский, эрмак, бондаренко,