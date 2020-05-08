На виплату травневих пенсій скеровано ще 4,7 млрд грн, - Пенсійний фонд

Пенсійний фонд України направив ще 4,7 млрд гривень на виплату пенсій травня.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба ПФУ, інформує Цензор.НЕТ.

"8 травня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій травня. На пенсійні виплати спрямовано 4,7 млрд гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 16,3 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

"Виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсія буде зарахована на ваш рахунок у банку, а тим, хто вибрав АТ "Укрпошта", пенсії доставлять листоноші додому", - додали в ПФУ.

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