Минздрав будет тестировать правоохранителей на COVID-19, - Степанов
Министерство здравоохранения введет тестирование на коронавирус сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом глава ведомства Максим Степанов сообщил во время встречи с Главой Представительства Детского Фонда (ЮНИСЕФ) Лоттой Сильвандер.
"Безопасность и здоровье украинцев - наш приоритет. Именно поэтому уже в ближайшее время мы введем тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел. Сейчас Минздрав определяет, какое количество сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать", - рассказал он.
Стороны также обсудили вопросы иммунизации, а также сроки возврата к новой нормальной жизни на основе регулярной программы вакцинации в контексте защиты от эпидемий.
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https://www.washingtonpost.com/history/2020/05/01/vaccine-swine-flu-coronavirus/ Washington Post : «В прошлый раз, когда правительство срочно искало вакцину, случилось фиаско». Экспресс-вакцинация против свиного гриппа 1976 года привела к параличам и летальным исходам.
Оглядываясь назад: https://www.aier.org/article/woodstock-occurred-in-the-middle-of-a-pandemic/ Вудсток проводился в разгар пандемии . О довольно спокойном отношении к глобальной пандемии гриппа 1968 года (https://www.britannica.com/event/Hong-Kong-flu-of-1968 подробнее ).
а мент-это мент.