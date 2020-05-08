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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав будет тестировать правоохранителей на COVID-19, - Степанов

Минздрав будет тестировать правоохранителей на COVID-19, - Степанов

Министерство здравоохранения введет тестирование на коронавирус сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом глава ведомства Максим Степанов сообщил во время встречи с Главой Представительства Детского Фонда (ЮНИСЕФ) Лоттой Сильвандер.

"Безопасность и здоровье украинцев - наш приоритет. Именно поэтому уже в ближайшее время мы введем тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел. Сейчас Минздрав определяет, какое количество сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать", - рассказал он.

Стороны также обсудили вопросы иммунизации, а также сроки возврата к новой нормальной жизни на основе регулярной программы вакцинации в контексте защиты от эпидемий.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4906) Нацполиция (16608) правоохранительные органы (2971) тестирование (496) Национальная гвардия (2180) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
На детекторе брехни их протестуруйте
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08.05.2020 17:54 Ответить
+3
Ви будете тестувати правоохоронців так, як ви дозволяєте інфікувати медиків?
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08.05.2020 17:40 Ответить
+3
COVID-19.
https://www.washingtonpost.com/history/2020/05/01/vaccine-swine-flu-coronavirus/ Washington Post : «В прошлый раз, когда правительство срочно искало вакцину, случилось фиаско». Экспресс-вакцинация против свиного гриппа 1976 года привела к параличам и летальным исходам.
Оглядываясь назад: https://www.aier.org/article/woodstock-occurred-in-the-middle-of-a-pandemic/ Вудсток проводился в разгар пандемии . О довольно спокойном отношении к глобальной пандемии гриппа 1968 года (https://www.britannica.com/event/Hong-Kong-flu-of-1968 подробнее ).
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08.05.2020 17:51 Ответить
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Ви будете тестувати правоохоронців так, як ви дозволяєте інфікувати медиків?
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08.05.2020 17:40 Ответить
COVID-19.
https://www.washingtonpost.com/history/2020/05/01/vaccine-swine-flu-coronavirus/ Washington Post : «В прошлый раз, когда правительство срочно искало вакцину, случилось фиаско». Экспресс-вакцинация против свиного гриппа 1976 года привела к параличам и летальным исходам.
Оглядываясь назад: https://www.aier.org/article/woodstock-occurred-in-the-middle-of-a-pandemic/ Вудсток проводился в разгар пандемии . О довольно спокойном отношении к глобальной пандемии гриппа 1968 года (https://www.britannica.com/event/Hong-Kong-flu-of-1968 подробнее ).
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08.05.2020 17:51 Ответить
Чтобы они торговцев на рынках не инфицировали ?
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08.05.2020 19:24 Ответить
На наличие извилин в моске сначала надо...
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08.05.2020 17:41 Ответить
та чо их тестировать?ковид-оно и есть ковид...
а мент-это мент.
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08.05.2020 17:42 Ответить
начнут тестировать осенью, как раз под "вторую волну") и когда 10-20% ментов окажутся зараженными ( как и 10-20% любого количества протестированных), начнут орать не своим голосом "ВСЕХ В КАРАНТИН"
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08.05.2020 17:45 Ответить
ментов нужно всех в карантин)
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08.05.2020 17:50 Ответить
Андрей, а вот тут ты прав. Ляшку очень нужно подправить статистику для продления карантина, он ментами и доберет недостающие цифры.
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08.05.2020 19:26 Ответить
ага, врачей уже сейчас "используют" по полной, можно еще ментами, военными, чиновниками
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08.05.2020 19:49 Ответить
На детекторе брехни их протестуруйте
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08.05.2020 17:54 Ответить
 
 