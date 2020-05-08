Минздрав будет тестировать правоохранителей на COVID-19, - Степанов

Министерство здравоохранения введет тестирование на коронавирус сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом глава ведомства Максим Степанов сообщил во время встречи с Главой Представительства Детского Фонда (ЮНИСЕФ) Лоттой Сильвандер.

"Безопасность и здоровье украинцев - наш приоритет. Именно поэтому уже в ближайшее время мы введем тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел. Сейчас Минздрав определяет, какое количество сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать", - рассказал он.

Стороны также обсудили вопросы иммунизации, а также сроки возврата к новой нормальной жизни на основе регулярной программы вакцинации в контексте защиты от эпидемий.

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