МОЗ тестуватиме правоохоронців на COVID-19, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я введе тестування на коронавірус співробітників Національної поліції і Національної гвардії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це глава відомства Максим Степанов повідомив під час зустрічі з Головою Представництва Дитячого Фонду (ЮНІСЕФ) Лоттою Сільвандер.

"Безпека і здоров'я українців - наш пріоритет. Саме тому вже найближчим часом ми запровадимо тестування на коронавірус для співробітників органів внутрішніх справ. Зараз МОЗ визначає, яку кількість співробітників Національної поліції і Національної гвардії необхідно тестувати", - розповів він.

Сторони також обговорили питання імунізації, а також терміни повернення до нового нормального життя на основі регулярної програми вакцинації в контексті захисту від епідемій.

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