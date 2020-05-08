МОЗ тестуватиме правоохоронців на COVID-19, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я введе тестування на коронавірус співробітників Національної поліції і Національної гвардії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це глава відомства Максим Степанов повідомив під час зустрічі з Головою Представництва Дитячого Фонду (ЮНІСЕФ) Лоттою Сільвандер.
"Безпека і здоров'я українців - наш пріоритет. Саме тому вже найближчим часом ми запровадимо тестування на коронавірус для співробітників органів внутрішніх справ. Зараз МОЗ визначає, яку кількість співробітників Національної поліції і Національної гвардії необхідно тестувати", - розповів він.
Сторони також обговорили питання імунізації, а також терміни повернення до нового нормального життя на основі регулярної програми вакцинації в контексті захисту від епідемій.
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https://www.washingtonpost.com/history/2020/05/01/vaccine-swine-flu-coronavirus/ Washington Post : «В прошлый раз, когда правительство срочно искало вакцину, случилось фиаско». Экспресс-вакцинация против свиного гриппа 1976 года привела к параличам и летальным исходам.
Оглядываясь назад: https://www.aier.org/article/woodstock-occurred-in-the-middle-of-a-pandemic/ Вудсток проводился в разгар пандемии . О довольно спокойном отношении к глобальной пандемии гриппа 1968 года (https://www.britannica.com/event/Hong-Kong-flu-of-1968 подробнее ).
а мент-это мент.