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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ тестуватиме правоохоронців на COVID-19, - Степанов

МОЗ тестуватиме правоохоронців на COVID-19, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я введе тестування на коронавірус співробітників Національної поліції і Національної гвардії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це глава відомства Максим Степанов повідомив під час зустрічі з Головою Представництва Дитячого Фонду (ЮНІСЕФ) Лоттою Сільвандер.

"Безпека і здоров'я українців - наш пріоритет. Саме тому вже найближчим часом ми запровадимо тестування на коронавірус для співробітників органів внутрішніх справ. Зараз МОЗ визначає, яку кількість співробітників Національної поліції і Національної гвардії необхідно тестувати", - розповів він.

Сторони також обговорили питання імунізації, а також терміни повернення до нового нормального життя на основі регулярної програми вакцинації в контексті захисту від епідемій.

Читайте також: Необхідно почати тотальне тестування на COVID-19, інакше карантин буде згубним для економіки, - Порошенко

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) Нацполіція (15325) Правоохоронні органи (2709) тестування (457) Національна гвардія (1590) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
На детекторе брехни их протестуруйте
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08.05.2020 17:54 Відповісти
+3
Ви будете тестувати правоохоронців так, як ви дозволяєте інфікувати медиків?
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08.05.2020 17:40 Відповісти
+3
COVID-19.
https://www.washingtonpost.com/history/2020/05/01/vaccine-swine-flu-coronavirus/ Washington Post : «В прошлый раз, когда правительство срочно искало вакцину, случилось фиаско». Экспресс-вакцинация против свиного гриппа 1976 года привела к параличам и летальным исходам.
Оглядываясь назад: https://www.aier.org/article/woodstock-occurred-in-the-middle-of-a-pandemic/ Вудсток проводился в разгар пандемии . О довольно спокойном отношении к глобальной пандемии гриппа 1968 года (https://www.britannica.com/event/Hong-Kong-flu-of-1968 подробнее ).
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08.05.2020 17:51 Відповісти
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Ви будете тестувати правоохоронців так, як ви дозволяєте інфікувати медиків?
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08.05.2020 17:40 Відповісти
COVID-19.
https://www.washingtonpost.com/history/2020/05/01/vaccine-swine-flu-coronavirus/ Washington Post : «В прошлый раз, когда правительство срочно искало вакцину, случилось фиаско». Экспресс-вакцинация против свиного гриппа 1976 года привела к параличам и летальным исходам.
Оглядываясь назад: https://www.aier.org/article/woodstock-occurred-in-the-middle-of-a-pandemic/ Вудсток проводился в разгар пандемии . О довольно спокойном отношении к глобальной пандемии гриппа 1968 года (https://www.britannica.com/event/Hong-Kong-flu-of-1968 подробнее ).
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08.05.2020 17:51 Відповісти
Чтобы они торговцев на рынках не инфицировали ?
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08.05.2020 19:24 Відповісти
На наличие извилин в моске сначала надо...
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08.05.2020 17:41 Відповісти
та чо их тестировать?ковид-оно и есть ковид...
а мент-это мент.
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08.05.2020 17:42 Відповісти
начнут тестировать осенью, как раз под "вторую волну") и когда 10-20% ментов окажутся зараженными ( как и 10-20% любого количества протестированных), начнут орать не своим голосом "ВСЕХ В КАРАНТИН"
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08.05.2020 17:45 Відповісти
ментов нужно всех в карантин)
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08.05.2020 17:50 Відповісти
Андрей, а вот тут ты прав. Ляшку очень нужно подправить статистику для продления карантина, он ментами и доберет недостающие цифры.
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08.05.2020 19:26 Відповісти
ага, врачей уже сейчас "используют" по полной, можно еще ментами, военными, чиновниками
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08.05.2020 19:49 Відповісти
На детекторе брехни их протестуруйте
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08.05.2020 17:54 Відповісти
 
 