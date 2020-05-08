СБУ против налоговиков: арестованы 600 млн гривен на счетах

Служба безопасности Украины в рамках борьбы с деятельностью "конвертцентров" арестовала 600 млн гривен на счетах и заблокировала еще 30 млн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В течение последних нескольких дней:

- наложены аресты на счета плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость. Общая сумма арестованных средств составляет примерно 600 млн грн;

- в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины остановлено движение средств на банковских счетах причастных к схеме субъектов. Сумма заблокированных средств составляет почти 30 млн грн", — сказано в сообщении.

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В СБУ подчеркнули, что продолжают системно прекращать противоправную деятельность должностных лиц налоговой.

"Службой принимаются системные меры по недопущению потерь государственного бюджета и блокированию работы лиц, причастных к схеме, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем", — сказано в сообщении.

7 мая стало известно, что СБУ провела обыск в квартире экс-главы Госналоговой службы Верланова. Сам Верланов заявил: "Это продолжение политического давления на команду реформаторов".

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В СБУ сообщили, что подозревают бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривен.