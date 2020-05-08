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Новости Силовики
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СБУ против налоговиков: арестованы 600 млн гривен на счетах

СБУ против налоговиков: арестованы 600 млн гривен на счетах

Служба безопасности Украины в рамках борьбы с деятельностью "конвертцентров" арестовала 600 млн гривен на счетах и заблокировала еще 30 млн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В течение последних нескольких дней:

- наложены аресты на счета плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость. Общая сумма арестованных средств составляет примерно 600 млн грн;

- в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины остановлено движение средств на банковских счетах причастных к схеме субъектов. Сумма заблокированных средств составляет почти 30 млн грн", — сказано в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: СБУ подозревает бывшее руководство налоговой службы в "крышевании" конвертцентров. ФОТОрепортаж

В СБУ подчеркнули, что продолжают системно прекращать противоправную деятельность должностных лиц налоговой.

"Службой принимаются системные меры по недопущению потерь государственного бюджета и блокированию работы лиц, причастных к схеме, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем", — сказано в сообщении.

7 мая стало известно, что СБУ провела обыск в квартире экс-главы Госналоговой службы Верланова. Сам Верланов заявил: "Это продолжение политического давления на команду реформаторов".

Также на Цензор.НЕТ: Наши специалисты выявили факты вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем налоговой, - СБУ

В СБУ сообщили, что подозревают бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривен.

Автор: 

арест (10465) Госпогранслужба (6646) налоговая (932) обыск (1906) правоохранительные органы (2971) СБУ (20130) силовики (2799)


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А НАБУ не хоче відкрити кримінальні справи щодо корупційних дій податкової?
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08.05.2020 18:47 Ответить
змеи и гадюки, сцепились , защищают свою территорию бизнеса
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08.05.2020 18:53 Ответить
Та то все " шоколадні папєрєднікі"
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08.05.2020 18:57 Ответить
А в стране война, ради воров что-ли.
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08.05.2020 19:04 Ответить
Вопрос до коли СБУ будет заниматься экономикой, что опять не поделились
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08.05.2020 19:12 Ответить
Теперь очередь налоговиков.
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08.05.2020 19:14 Ответить
Правильно, должны возбудить уголовные дела за уклонение от уплаты налогов руководством СБУ
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08.05.2020 19:23 Ответить
Без команди ФАС силовики не збуджуються.Ручна економіка і ручна справедливість.На кого спустять того і гризуть
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08.05.2020 20:51 Ответить
 
 