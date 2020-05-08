СБУ проти податківців: заарештовано 600 млн гривень на рахунках
Служба безпеки України в рамках боротьби з діяльністю "конвертаційних центрів" заарештувала 600 млн гривень на рахунках і заблокувала ще 30 млн.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Упродовж останніх декількох днів:
- накладено арешти на рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Загальна сума арештованих коштів становить приблизно 600 млн грн;
- у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України зупинено рух коштів на банківських рахунках причетних до схеми суб'єктів. Сума заблокованих коштів становить майже 30 млн грн", - сказано в повідомленні.
В СБУ підкреслили, що продовжують системно припиняти протиправну діяльність посадових осіб податкової.
"Служба вживає системні заходи щодо недопущення втрат державного бюджету та блокування роботи осіб, причетних до схеми, пов'язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом", - сказано в повідомленні.
7 травня стало відомо, що СБУ провела обшук у квартирі ексглави Державної податкової служби Верланова. Сам Верланов заявив: "Це продовження політичного тиску на команду реформаторів.
В СБУ повідомили, що підозрюють колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму щодо незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль