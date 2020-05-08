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Новини Силовики
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СБУ проти податківців: заарештовано 600 млн гривень на рахунках

СБУ проти податківців: заарештовано 600 млн гривень на рахунках

Служба безпеки України в рамках боротьби з діяльністю "конвертаційних центрів" заарештувала 600 млн гривень на рахунках і заблокувала ще 30 млн.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Упродовж останніх декількох днів:

- накладено арешти на рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Загальна сума арештованих коштів становить приблизно 600 млн грн;

- у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України зупинено рух коштів на банківських рахунках причетних до схеми суб'єктів. Сума заблокованих коштів становить майже 30 млн грн", - сказано в повідомленні.

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В СБУ підкреслили, що продовжують системно припиняти протиправну діяльність посадових осіб податкової.

"Служба вживає системні заходи щодо недопущення втрат державного бюджету та блокування роботи осіб, причетних до схеми, пов'язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом", - сказано в повідомленні.

7 травня стало відомо, що СБУ провела обшук у квартирі ексглави Державної податкової служби Верланова. Сам Верланов заявив: "Це продовження політичного тиску на команду реформаторів.

В СБУ повідомили, що підозрюють колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму щодо незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.

Автор: 

арешт (2540) Держприкордонслужба ДПСУ (6203) податкова (711) обшук (1986) Правоохоронні органи (2709) СБУ (13056) силовики (2515)


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А НАБУ не хоче відкрити кримінальні справи щодо корупційних дій податкової?
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08.05.2020 18:47 Відповісти
змеи и гадюки, сцепились , защищают свою территорию бизнеса
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08.05.2020 18:53 Відповісти
Та то все " шоколадні папєрєднікі"
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08.05.2020 18:57 Відповісти
А в стране война, ради воров что-ли.
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08.05.2020 19:04 Відповісти
Вопрос до коли СБУ будет заниматься экономикой, что опять не поделились
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08.05.2020 19:12 Відповісти
Теперь очередь налоговиков.
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08.05.2020 19:14 Відповісти
Правильно, должны возбудить уголовные дела за уклонение от уплаты налогов руководством СБУ
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08.05.2020 19:23 Відповісти
Без команди ФАС силовики не збуджуються.Ручна економіка і ручна справедливість.На кого спустять того і гризуть
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08.05.2020 20:51 Відповісти
 
 