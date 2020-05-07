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Новини
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СБУ провела обшук у квартирі ексглави Державної податкової служби Верланова

СБУ провела обшук у квартирі ексглави Державної податкової служби Верланова

СБУ провела обшук у квартирі ексголови Державної податкової служби (ДПС) Сергія Верланова.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав сам ексглава Державної податкової служби Сергій Верланов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці в квартиру, в якій я проживаю разом з дружиною і маленькою донькою, прийшли з обшуком співробітники СБУ. Що шукали - не уточнюється, але те, за чим, ймовірно, прийшли, не знайшли. Буду інформувати про хід справи і захищати себе і свою сім'ю", - розповів Верланов.

"СБУ проводить обшук у квартирі ексглави Податкової служби Сергія Верланова. Довгий час попри всі обвинувачення Верланов був поза увагою правоохоронців, але тут руки все-таки дотяглися. Очевидно, справа пов'язана із звинуваченнями на адресу Верланова від ексміністра фінансів Ігоря Уманського щодо схем скручування податків. Втім, не можна говорити про якісь перспективи справи, поки СБУ не чіпає найголовнішого схемника - Василя Костюка, який здорово піднявся у впливі за останній рік", - прокоментував на своїй сторінці у фейсбуці обшуки у Верланова головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Також читайте: Верланов: Моя команда запровадила революційні зміни у сфері детінізації ринку підакцизних товарів

"Ми бачили багато гучних обшуків у виконанні Івана Баканова - і обшуки на Львівській тютюновій фабриці. І затримання складу з сигаретами без акцизу - а чим закінчилося? Жоден з власників і організаторів до відповідальності не притягнутий, до суду нічого не передається, загалом, як зазвичай, наїхали, щоб взяти під контроль. Тож подивимося, прийшли СБУшники до Верланова заради піару, чи готують якісь реальні підозри", - резюмував журналіст.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що 24 квітня уряд звільнив із обійманих посад голови Держмитниці Максима Нефьодова і керівника ДПС Сергія Верланова. У свою чергу, Сергій Верланов заявив, що вважає своє звільнення нічим не обґрунтованим "політичним рішенням".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верланов: Моя команда запровадила революційні зміни у сфері детінізації ринку підакцизних товарів

У підсумку, главою податкової призначили податківця часів Януковича Олексія Любченка, який підлягає люстрації.

Пізніше глава Мінфіну Марченко заявив: "Є підстави для розслідування діяльності Нефьодова і Верланова правоохоронними органами". Прем'єр-міністр Шмигаль, в свою чергу, зазначив, що Кабмін підтримує створення ТСК з перевірки зловживань на митниці і в податковій за останні роки.

Разом з тим, ексглава Мінекоміки Тимофій Милованов заявив, що Шмигаль поширює неправдиві відомості про погані показники надходжень до бюджету за Верланова.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6196) обшук (1986) СБУ (13048) Державна податкова служба (466) Верланов Сергій (153)


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Топ коментарі
+13
ну і яка людина при розумі піде працювати в цю команду?
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07.05.2020 12:11 Відповісти
+12
Ну, що? Все було заздалегідь зрозуміло. Система починає пожирати сама себе. Нічого нового. От і на Рябошапку справу завели, Нефьодов, напевно, готується
P.S. А до чого тут СБУ? Що Верланова звинувачують у шпигунстві чи просто Баканов виконує УСЕ, що скажуть.
Колись і до Бубочки завітають
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07.05.2020 12:30 Відповісти
+6
Зеленые большевики повторяют путь красных большевиков.
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07.05.2020 12:50 Відповісти
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ну і яка людина при розумі піде працювати в цю команду?
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07.05.2020 12:11 Відповісти
Чесна?
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07.05.2020 12:58 Відповісти
Ні, там приживаються тільки min десятикратно обЗЄбілені.
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07.05.2020 13:21 Відповісти
піґістаньті ваших ґлупастєф гроші Ж не смердять!!! і де розум а де бабло...
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07.05.2020 13:16 Відповісти
так якраз бабло там де розум, але у них він працює в напрямку вкрасти
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07.05.2020 16:44 Відповісти
https://censor.net/news/3194141/saakashvili_naznachen_glavoyi_ispolnitelnogo_komiteta_reform_ukaz_zelenskogo
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07.05.2020 23:34 Відповісти
ммм... Репресии...))
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07.05.2020 12:12 Відповісти
Ага - он под подушкой прятал чемоданы с деньгами и компромат на себя.
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07.05.2020 12:13 Відповісти
А чего сразу под подушкой?!Матрас проверили?!А бачёк унитаза?!А под ванной?!И в холодильнике,само собой... !!!!А если серьёзно...то у полицейских сейчас главный тренд-это найти ЛЮБОЕ незарегистрированное или переделанное оружие!!!И тогда "за 5 минут" можно "клиенту" вынести приговор....а вот тягамотина с бумажками и адвокатами "клиента"-копов очень напрягает!!!
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07.05.2020 15:31 Відповісти
Язык мой был врагом мне.
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07.05.2020 12:13 Відповісти
що там шукати?
все вже на закордонних рахунках, які відкриті на бабусю дружини))
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07.05.2020 12:15 Відповісти
Это формальности
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07.05.2020 12:27 Відповісти
В эпоху офшоров и электронных денежных переводов тупой обыск в жилой семейной квартире такого опытнейшего налогового волка-схематозника выглядит совсем смешным мероприятием.

Прям-таки в хате, в серванте, в хрустальной вазе( как завмаг-расхититель 1963 года образца) Верланов будет хранить ювелирные украшения и выписки со своих счетов на Кипре. )
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08.05.2020 04:21 Відповісти
Ну, що? Все було заздалегідь зрозуміло. Система починає пожирати сама себе. Нічого нового. От і на Рябошапку справу завели, Нефьодов, напевно, готується
P.S. А до чого тут СБУ? Що Верланова звинувачують у шпигунстві чи просто Баканов виконує УСЕ, що скажуть.
Колись і до Бубочки завітають
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07.05.2020 12:30 Відповісти
В том то и дело, что не самих себя. Если самих себя было бы не так обидно.
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07.05.2020 14:27 Відповісти
Пох ваще
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07.05.2020 12:49 Відповісти
Зеленые большевики повторяют путь красных большевиков.
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07.05.2020 12:50 Відповісти
Зелёные уже не большевики.
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07.05.2020 14:08 Відповісти
Ці покидьки знають шо роблять. Ніякою законністю, тим більше боротьбою з корупцією, там і не пахне. Все повертається на круги своя - модернізований і вдосконалений контроль над потоками. Адже діло йде до "нових" виборів. Остогидли. Вічний тупик.
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07.05.2020 13:02 Відповісти
Зеленый террор...
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07.05.2020 13:04 Відповісти
А сколько стоит эта квартира ???
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07.05.2020 13:29 Відповісти
а че искали-то? вчерашний день?
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07.05.2020 14:19 Відповісти
Эх щось нагадує, колись таке уже було. Що своїх мочили більше за чужих.
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07.05.2020 16:01 Відповісти
Ой, повторить Баканов шлях Ягоди, Єжова та Берії
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07.05.2020 16:09 Відповісти
Когда-то ехал в одном купе с налоговыми милиционерами. Так они открыто обсуждали кто под кем ходит, кто что крышует и кто где каких лохов щимит. То что налоговая ещё с 90-х чисто бандитская структура, известно всем.

Не будь Верланов бандитом или полубандитом, никогда бы он главой одной из самых мафиозных структур Украины не работал.
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07.05.2020 22:43 Відповісти
Відсторонили від схем одночасно Верланова і Нефьодова.Перший почав огризатись і його наказано налякати щоб притих і не портив ауру президенту.Другий чемно пішов і його не зачіпають. Зеленський пробується в ролі диктатора.
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08.05.2020 01:19 Відповісти
 
 