СБУ провела обшук у квартирі ексглави Державної податкової служби Верланова

СБУ провела обшук у квартирі ексголови Державної податкової служби (ДПС) Сергія Верланова.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав сам ексглава Державної податкової служби Сергій Верланов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці в квартиру, в якій я проживаю разом з дружиною і маленькою донькою, прийшли з обшуком співробітники СБУ. Що шукали - не уточнюється, але те, за чим, ймовірно, прийшли, не знайшли. Буду інформувати про хід справи і захищати себе і свою сім'ю", - розповів Верланов.

"СБУ проводить обшук у квартирі ексглави Податкової служби Сергія Верланова. Довгий час попри всі обвинувачення Верланов був поза увагою правоохоронців, але тут руки все-таки дотяглися. Очевидно, справа пов'язана із звинуваченнями на адресу Верланова від ексміністра фінансів Ігоря Уманського щодо схем скручування податків. Втім, не можна говорити про якісь перспективи справи, поки СБУ не чіпає найголовнішого схемника - Василя Костюка, який здорово піднявся у впливі за останній рік", - прокоментував на своїй сторінці у фейсбуці обшуки у Верланова головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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"Ми бачили багато гучних обшуків у виконанні Івана Баканова - і обшуки на Львівській тютюновій фабриці. І затримання складу з сигаретами без акцизу - а чим закінчилося? Жоден з власників і організаторів до відповідальності не притягнутий, до суду нічого не передається, загалом, як зазвичай, наїхали, щоб взяти під контроль. Тож подивимося, прийшли СБУшники до Верланова заради піару, чи готують якісь реальні підозри", - резюмував журналіст.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що 24 квітня уряд звільнив із обійманих посад голови Держмитниці Максима Нефьодова і керівника ДПС Сергія Верланова. У свою чергу, Сергій Верланов заявив, що вважає своє звільнення нічим не обґрунтованим "політичним рішенням".

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У підсумку, главою податкової призначили податківця часів Януковича Олексія Любченка, який підлягає люстрації.

Пізніше глава Мінфіну Марченко заявив: "Є підстави для розслідування діяльності Нефьодова і Верланова правоохоронними органами". Прем'єр-міністр Шмигаль, в свою чергу, зазначив, що Кабмін підтримує створення ТСК з перевірки зловживань на митниці і в податковій за останні роки.

Разом з тим, ексглава Мінекоміки Тимофій Милованов заявив, що Шмигаль поширює неправдиві відомості про погані показники надходжень до бюджету за Верланова.