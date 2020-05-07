СБУ провела обыск в квартире экс-главы Госналоговой службы Верланова (обновлено)

СБУ провела обыск в квартире экс-главы Государственной налоговой службы (ГНС) Сергея Верланова.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сам экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали - не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью", - рассказал Верланов.

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"СБУ проводит обыск в квартире экс-главы Налоговой службы Сергея Верланова. Долгое время несмотря на все обвинения Верланов был вне поля зрения правоохранителей, но тут руки все-таки дотянулись. Очевидно, дело связано с обвинениями в адрес Верланова от экс-министра финансов Игоря Уманского по схемам скрутки налогов. Впрочем, нельзя говорить о каких-то перспективах дела, пока СБУ не трогает самого главного схемщика - Василия Костюка, который здорово поднялся во влиянии за последний год", - прокомментировал на своей странице в Фейсбуке обыски у Верланова главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Мы видели много громких обысков в исполнении Ивана Баканова - и обыски на Львовской табачной фабрике. и задержание склада с сигаретами без акциза - а чем закончилось? Ни один из владельцев и организаторов к ответственности не привлечен, в суд ничего не передается, в общем, как обычно, наехали, чтобы взять под контроль. Так что посмотрим, пришли сбушники к Верланову ради пиара, или готовят какие-то реальные подозрения", - резюмировал журналист.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой. Верланов заявил, что считает свое увольнение ничем не обоснованным "политическим решением".

В итоге, главой налоговой назначили налоговика времен Януковича Алексея Любченко, который подлежит люстрации.

Позже глава Минфина Марченко заявил: "Есть основания для расследования деятельности Нефьодова и Верланова правоохранительными органами". Премьер-министр Шмыгаль, в свою очередь, отметил, что Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой за последние годы.

Вместе с тем, экс-глава Минэкомики Тимофей Милованов заявил, что Шмыгаль распространяет неправдивые ведомости про плохие показатели поступлений в бюджет при Верланове.