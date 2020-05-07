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Новости
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СБУ провела обыск в квартире экс-главы Госналоговой службы Верланова (обновлено)

СБУ провела обыск в квартире экс-главы Госналоговой службы Верланова (обновлено)

СБУ провела обыск в квартире экс-главы Государственной налоговой службы (ГНС) Сергея Верланова.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сам экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали - не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью", - рассказал Верланов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава Минфина Марченко: Есть основания для расследования деятельности Нефьодова и Верланова правоохранительными органами

"СБУ проводит обыск в квартире экс-главы Налоговой службы Сергея Верланова. Долгое время несмотря на все обвинения Верланов был вне поля зрения правоохранителей, но тут руки все-таки дотянулись. Очевидно, дело связано с обвинениями в адрес Верланова от экс-министра финансов Игоря Уманского по схемам скрутки налогов. Впрочем, нельзя говорить о каких-то перспективах дела, пока СБУ не трогает самого главного схемщика - Василия Костюка, который здорово поднялся во влиянии за последний год", - прокомментировал на своей странице в Фейсбуке обыски у Верланова главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Мы видели много громких обысков в исполнении Ивана Баканова - и обыски на Львовской табачной фабрике. и задержание склада с сигаретами без акциза - а чем закончилось? Ни один из владельцев и организаторов к ответственности не привлечен, в суд ничего не передается, в общем, как обычно, наехали, чтобы взять под контроль. Так что посмотрим, пришли сбушники к Верланову ради пиара, или готовят какие-то реальные подозрения", - резюмировал журналист.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой. Верланов заявил, что считает свое увольнение ничем не обоснованным "политическим решением".

В итоге, главой налоговой назначили налоговика времен Януковича Алексея Любченко, который подлежит люстрации.

Позже глава Минфина Марченко заявил: "Есть основания для расследования деятельности Нефьодова и Верланова правоохранительными органами". Премьер-министр Шмыгаль, в свою очередь, отметил, что Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой за последние годы.

Вместе с тем, экс-глава Минэкомики Тимофей Милованов заявил, что  Шмыгаль распространяет неправдивые ведомости про плохие показатели поступлений в бюджет при Верланове.

СБУ провела обыск в квартире экс-главы Госналоговой службы Верланова 01

Автор: 

Госпогранслужба (6635) обыск (1906) СБУ (20116) Госналогслужба (74) Верланов Сергей (114)


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Топ комментарии
+13
ну і яка людина при розумі піде працювати в цю команду?
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07.05.2020 12:11 Ответить
+12
Ну, що? Все було заздалегідь зрозуміло. Система починає пожирати сама себе. Нічого нового. От і на Рябошапку справу завели, Нефьодов, напевно, готується
P.S. А до чого тут СБУ? Що Верланова звинувачують у шпигунстві чи просто Баканов виконує УСЕ, що скажуть.
Колись і до Бубочки завітають
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07.05.2020 12:30 Ответить
+6
Зеленые большевики повторяют путь красных большевиков.
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07.05.2020 12:50 Ответить
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ну і яка людина при розумі піде працювати в цю команду?
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07.05.2020 12:11 Ответить
Чесна?
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07.05.2020 12:58 Ответить
Ні, там приживаються тільки min десятикратно обЗЄбілені.
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07.05.2020 13:21 Ответить
піґістаньті ваших ґлупастєф гроші Ж не смердять!!! і де розум а де бабло...
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07.05.2020 13:16 Ответить
так якраз бабло там де розум, але у них він працює в напрямку вкрасти
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07.05.2020 16:44 Ответить
https://censor.net/news/3194141/saakashvili_naznachen_glavoyi_ispolnitelnogo_komiteta_reform_ukaz_zelenskogo
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07.05.2020 23:34 Ответить
ммм... Репресии...))
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07.05.2020 12:12 Ответить
Ага - он под подушкой прятал чемоданы с деньгами и компромат на себя.
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07.05.2020 12:13 Ответить
А чего сразу под подушкой?!Матрас проверили?!А бачёк унитаза?!А под ванной?!И в холодильнике,само собой... !!!!А если серьёзно...то у полицейских сейчас главный тренд-это найти ЛЮБОЕ незарегистрированное или переделанное оружие!!!И тогда "за 5 минут" можно "клиенту" вынести приговор....а вот тягамотина с бумажками и адвокатами "клиента"-копов очень напрягает!!!
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07.05.2020 15:31 Ответить
Язык мой был врагом мне.
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07.05.2020 12:13 Ответить
що там шукати?
все вже на закордонних рахунках, які відкриті на бабусю дружини))
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07.05.2020 12:15 Ответить
Это формальности
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07.05.2020 12:27 Ответить
В эпоху офшоров и электронных денежных переводов тупой обыск в жилой семейной квартире такого опытнейшего налогового волка-схематозника выглядит совсем смешным мероприятием.

Прям-таки в хате, в серванте, в хрустальной вазе( как завмаг-расхититель 1963 года образца) Верланов будет хранить ювелирные украшения и выписки со своих счетов на Кипре. )
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08.05.2020 04:21 Ответить
Ну, що? Все було заздалегідь зрозуміло. Система починає пожирати сама себе. Нічого нового. От і на Рябошапку справу завели, Нефьодов, напевно, готується
P.S. А до чого тут СБУ? Що Верланова звинувачують у шпигунстві чи просто Баканов виконує УСЕ, що скажуть.
Колись і до Бубочки завітають
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07.05.2020 12:30 Ответить
В том то и дело, что не самих себя. Если самих себя было бы не так обидно.
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07.05.2020 14:27 Ответить
Пох ваще
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07.05.2020 12:49 Ответить
Зеленые большевики повторяют путь красных большевиков.
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07.05.2020 12:50 Ответить
Зелёные уже не большевики.
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07.05.2020 14:08 Ответить
Ці покидьки знають шо роблять. Ніякою законністю, тим більше боротьбою з корупцією, там і не пахне. Все повертається на круги своя - модернізований і вдосконалений контроль над потоками. Адже діло йде до "нових" виборів. Остогидли. Вічний тупик.
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07.05.2020 13:02 Ответить
Зеленый террор...
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07.05.2020 13:04 Ответить
А сколько стоит эта квартира ???
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07.05.2020 13:29 Ответить
а че искали-то? вчерашний день?
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07.05.2020 14:19 Ответить
Эх щось нагадує, колись таке уже було. Що своїх мочили більше за чужих.
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07.05.2020 16:01 Ответить
Ой, повторить Баканов шлях Ягоди, Єжова та Берії
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07.05.2020 16:09 Ответить
Когда-то ехал в одном купе с налоговыми милиционерами. Так они открыто обсуждали кто под кем ходит, кто что крышует и кто где каких лохов щимит. То что налоговая ещё с 90-х чисто бандитская структура, известно всем.

Не будь Верланов бандитом или полубандитом, никогда бы он главой одной из самых мафиозных структур Украины не работал.
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07.05.2020 22:43 Ответить
Відсторонили від схем одночасно Верланова і Нефьодова.Перший почав огризатись і його наказано налякати щоб притих і не портив ауру президенту.Другий чемно пішов і його не зачіпають. Зеленський пробується в ролі диктатора.
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08.05.2020 01:19 Ответить
 
 