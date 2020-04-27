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Милованов: Шмыгаль распространяет неправдивые ведомости про плохие показатели поступлений в бюджет при Верланове

Милованов: Шмыгаль распространяет неправдивые ведомости про плохие показатели поступлений в бюджет при Верланове

Общая сумма поступлений в государственный бюджет за последний год показала рост, тогда как премьер-министр Денис Шмыгаль распространяет ложные сведения.

 Об этом написал экс-министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  РБК-Украина.

"Премьер-министр объяснил увольнение Нефедова и Верланова. Цитата: "бюджет 2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы". Это неправда", - написал Милованов.

По его словам, учитывая усиление гривны в 2019 году, соответствующие показатели в долларах также показывают рост.

"В процентах ВВП, поступления также в рамках последних лет - 25%. Бюджетный дефицит - 1,96% - тоже маленький, и в рамках тренда", - добавил Милованов.

Милованов предполагает, что вероятно премьер-министр имел в виду другие поступления, а не бюджетные. Например, выполнение плана по поступлениям с таможни и налоговой.

Милованов: Шмыгаль распространяет неправдивые ведомости про плохие показатели поступлений в бюджет при Верланове 01

"В случае с Максом Нефьодовим план действительно был не выполнен. Но он объяснял это несколькими объективными факторами - уменьшение курса гривны, меньшее потребление энергоносителей и снижения цен на них и тому подобное. Сергей Верланов на шоу Шустера в пятницу сказал, что план по налоговым поступлениям был выполнен. Кто прав? Премьер-министр ли бывшие руководители таможни и налоговой. И почему их уволили?" - резюмировал Милованов.

Напомним, 24 апреля правительство уволило с занимаемых должностей председателя ГТС Максима Нефедова и руководителя ГНС Сергея Верланова согласно статье 87 (1) закона о "О государственной службе".

Экс-премьер Алексей Гончарук назвал увольнение Сергея Верланова очередной ошибкой власти и продолжением зачистки антикоррупционеров в правительстве.

В свою очередь, Сергей Верланов подчеркнул, что реформы фискальных органов под угрозой, поскольку в правительстве за последние два месяца никоим образом не акцентировалось внимание на обязательствах Украины перед международными партнерами.

Автор: 

Госпогранслужба (6583) Милованов Тимофей (289) Верланов Сергей (114) Шмыгаль Денис (2726)


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Топ комментарии
+4
Мілованов, це і через тебе оце:
https://biz.censor.net/news/3191921/gosbyudjet_za_tri_mesyatsa_sveden_s_defitsitom_v_33_milliarda_kaznacheyistvo
https://biz.censor.net/news/3184294/defitsit_gosbyudjeta_za_dva_mesyatsa_prevysil_21_milliard_kaznacheyistvo
https://minfin.com.ua/ua/2020/02/27/41157717/ Держбюджет України за січень 2020 року виконаний з дефіцитом в розмірі 15,214 млрд грн
https://biz.censor.net/n3172299
https://biz.censor.net/n3161629 (январь-октябрь) https://biz.censor.net/n3161629
https://biz.censor.net/n3161629 (январь-сентябрь 2019г.) https://biz.censor.net/n3161629
https://biz.censor.net/n3150600 (январь-август) https://biz.censor.net/n3150600
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27.04.2020 20:54 Ответить
+3
Зелень врет. Какая из них врет больше: та, что уже отпала и сгнила или та, что еще растет?
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27.04.2020 20:52 Ответить
+2
Интересно другое. Если все налоги давали рост, если таможня увеличила сбор........... то куда делось это все из бюджета и почему на конец марта там уже была черная дыра? То ли пАпередники странно крали, что проблем с бюджетом не было, то ли нынешние работали пылесосом.
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27.04.2020 22:27 Ответить
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Зелень врет. Какая из них врет больше: та, что уже отпала и сгнила или та, что еще растет?
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27.04.2020 20:52 Ответить
Ой !еще один вычеркнутый обьвился! Мож им всем вместе собраться и выступить вместе обо всем что знают , пока МИШКА не сжег все своим темпераментом - Пинчук ,похоже, сомневается вступать в это дерьмо ...
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27.04.2020 20:54 Ответить
а Ярославський? Ще підписується за клована? Хто знає?
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27.04.2020 20:59 Ответить
Боюсь, если они так сделают, их вычеркнут реально, а не только на картинках. Вряд ли им такое придется по душе
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27.04.2020 21:02 Ответить
Да ладно, заставляли авансом налоги платить. Вот отсюда и рост поступлений
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27.04.2020 20:53 Ответить
Интересно другое. Если все налоги давали рост, если таможня увеличила сбор........... то куда делось это все из бюджета и почему на конец марта там уже была черная дыра? То ли пАпередники странно крали, что проблем с бюджетом не было, то ли нынешние работали пылесосом.
показать весь комментарий
27.04.2020 22:27 Ответить
Мілованов, це і через тебе оце:
https://biz.censor.net/news/3191921/gosbyudjet_za_tri_mesyatsa_sveden_s_defitsitom_v_33_milliarda_kaznacheyistvo
https://biz.censor.net/news/3184294/defitsit_gosbyudjeta_za_dva_mesyatsa_prevysil_21_milliard_kaznacheyistvo
https://minfin.com.ua/ua/2020/02/27/41157717/ Держбюджет України за січень 2020 року виконаний з дефіцитом в розмірі 15,214 млрд грн
https://biz.censor.net/n3172299
https://biz.censor.net/n3161629 (январь-октябрь) https://biz.censor.net/n3161629
https://biz.censor.net/n3161629 (январь-сентябрь 2019г.) https://biz.censor.net/n3161629
https://biz.censor.net/n3150600 (январь-август) https://biz.censor.net/n3150600
показать весь комментарий
27.04.2020 20:54 Ответить
***,эти бараны ещё себя экономистами называют,промпроизводство падает,рабочие места сокращаются,экономика скукоживается.а налоговая и её вождь собирают всё больше доходов,за счет чего миловашка-дуримашка,в лучшем случае начали просто обдирать бизнес в наглую - и после этого верлашка не должен был быть уволен?
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27.04.2020 21:05 Ответить
А бубочка бабочку шмыг-шмыг,гыгыг-гыгыг ...
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27.04.2020 21:10 Ответить
шо ты дядя гонишь, уже ж не воруют - где остальные миллиарды которые перестали красть?
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27.04.2020 21:11 Ответить
получается бубочка преследует честных зелебобов, ему надо чтоб дыра в бюджете росла
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27.04.2020 21:12 Ответить
Милованов рассказал, как курил марихуану. - Отсюда откровения: Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, - Милованов/Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов. /Референдум - это большевизм- Милованов.
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27.04.2020 21:15 Ответить
Кому интересно мнение этого недоразвитого?
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27.04.2020 21:30 Ответить
экономические показатели такая штука, что их можно выкрутить в любую сторону..как кому выгодно
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27.04.2020 21:57 Ответить
Ну как бы есть показатели, которые нельзя выкрутить.
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27.04.2020 23:54 Ответить
Зеленський і команда обіцяли +40%росту ВВП.Нема цих цифр-допобачення.Нехрен обманювати.Так як було і барига справиться.
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27.04.2020 22:25 Ответить
Анука давайте зеленые пауки к барьеру!
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27.04.2020 22:29 Ответить
Здесь применима поговорка про интимные отношения жабы и гадюки.
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27.04.2020 23:53 Ответить
ндс перестали возмещать, впервые за 5 лет
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28.04.2020 07:02 Ответить
 
 