Гончарук назвал увольнение Верланова и Нефьодова "зачисткой" антикоррупционеров

Увольнение Максима Нефьодова, Сергея Верланова, Роберта Зелди, Дениса Шендрика, Сергея Петухова и Дмитрия Венцковского с их должностей - это продолжение зачистки антикоррупционеров из правительства.

Об этом написал экс-премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Это очередная ошибка власти и очень плохая новость для бизнес-климата и Украины в целом", - написал Гончарук.

По мнению экс-премьера, несмотря на огромное сопротивление и постоянные информационные атаки за достаточно короткий период им удалось показать серьезные результаты в своих сферах.

"Это начало "новой" кадровой политики. Надеюсь, что она будет в интересах Украины, а не ради отдельных украинцев", - подытожил Гончарук.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.

Нефьодов в Фейсбуке поблагодарил свою команду и опубликовал фото в футболке с надписью "Добби свободен".

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