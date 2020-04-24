Гончарук назвав звільнення Верланова і Нефьодова "зачисткою" антикорупціонерів

Звільнення Максима Нефьодова, Сергія Верланова, Роберта Зелді, Дениса Шендрика, Сергія Пєтухова і Дмитра Венцковського з їхніх посад - це продовження зачистки антикорупціонерів з уряду.

Про це написав експрем'єр-міністр Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Це чергова помилка влади і дуже погана новина для бізнес-клімату та України загалом", - написав Гончарук.

На думку експрем'єра, незважаючи на величезний спротив і постійні інформаційні атаки за досить короткий період їм вдалося показати серйозні результати у своїх сферах.

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"Це початок "нової" кадрової політики. Сподіваюся, що вона буде в інтересах України, а не заради окремих українців", - підсумував Гончарук.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що 24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.

Нефьодов у Фейсбуці подякував своїй команді та опублікував фото у футболці з написом "Доббі вільний".