Гончарук назвав звільнення Верланова і Нефьодова "зачисткою" антикорупціонерів
Звільнення Максима Нефьодова, Сергія Верланова, Роберта Зелді, Дениса Шендрика, Сергія Пєтухова і Дмитра Венцковського з їхніх посад - це продовження зачистки антикорупціонерів з уряду.
Про це написав експрем'єр-міністр Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Це чергова помилка влади і дуже погана новина для бізнес-клімату та України загалом", - написав Гончарук.
На думку експрем'єра, незважаючи на величезний спротив і постійні інформаційні атаки за досить короткий період їм вдалося показати серйозні результати у своїх сферах.
"Це початок "нової" кадрової політики. Сподіваюся, що вона буде в інтересах України, а не заради окремих українців", - підсумував Гончарук.
Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що 24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.
Нефьодов у Фейсбуці подякував своїй команді та опублікував фото у футболці з написом "Доббі вільний".
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Зелена зграя проводить досліди над країною..
Особенно на фоне сюжетов про таможенников-миллионеров из низшего звена.
(с сайтов работодателей 2000 тысячных годов)
Люди пытались работать и объяснить янелоху хотя бы азы экономики. Если бы комик слушал, что ему говорят, а не упирался рогом в "свой рейтинг" и по сути был и министрами и премьером... не было бы стольких проблем в экономике.
Как не парадоксально, но Гончарук оказался порядочным человеком
Кстати, после отставки Богдана вся вертикаль величайшего лидера современности начала падать стремительным домкратом. Думаю, скоро узнаем настоящие причины его отставки.
Отставка Нефедова и Верланова это маркер, что начинается не просто жопа, а полный пушной зверек. Ермак зачистил всех это реально жесть.
Печально...
оk, смеюсь...
Нефедов, как раз пытался выстроить вертикаль, а не как было всю жизнь - каждая таможня свое королевство.
Естественно сопротивление колосальное...
Может еще Дубинского посмотреть?
Да плюсы делают свое дело...
Кто-то может понять и объяснить, что вообще происходит?
Только не прикалываться, а объяснить серьезно.
И это реально жопа...
Тот за две недели на посту охренел от схематоза на таможне и налоговой, за что его быстро убрали. А Уманский настырный оказался, вот и приняли "кадровые решения".
Конечно хотелось бы чтобы их "работу" еще оценили со стороны УК.
P.S. А як прогинався перед маріонеткою, як прогинавсяОтправить
Але 73/43%-тні зебіли цьому факту не вірять.
Где это видано, в какой нормальной стране, что бы за воровство чиновника увольняли, а не сажали?
Прав был Кузьма - ворье надо *******, стрелять и вешать.
к двум наиболее интересным и показательным двум историческим событиям (по моему мнению) за последние сто лет
нацистской Германии и вьетнамской войне добавляется Украина 2010+ годов
запасаемся попкорном, наблюдаем, участвуем и делаем выводы
Боротьба з корупцією безперечно закінчиться перемогою останньої.
Як може боротись людина з тим що привело його до влади і утримує біля корита.
Він буде головувати до тих пір доки він у це корито не плюнув.
Навіть Порошенко не набрав стільки сили щоби побороти це.
А Зеля дрогнули склоняется к популистам ради своего рейтинга...
или просто у Зеленского пустота в голове и он ничего не понимает ??