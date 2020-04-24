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Гончарук назвав звільнення Верланова і Нефьодова "зачисткою" антикорупціонерів

Гончарук назвав звільнення Верланова і Нефьодова

Звільнення Максима Нефьодова, Сергія Верланова, Роберта Зелді, Дениса Шендрика, Сергія Пєтухова і Дмитра Венцковського з їхніх посад - це продовження зачистки антикорупціонерів з уряду.

Про це написав експрем'єр-міністр Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Це чергова помилка влади і дуже погана новина для бізнес-клімату та України загалом", - написав Гончарук.

На думку експрем'єра, незважаючи на величезний спротив і постійні інформаційні атаки за досить короткий період їм вдалося показати серйозні результати у своїх сферах.

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"Це початок "нової" кадрової політики. Сподіваюся, що вона буде в інтересах України, а не заради окремих українців", - підсумував Гончарук.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що 24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.

Нефьодов у Фейсбуці подякував своїй команді та опублікував фото у футболці з написом "Доббі вільний".

Автор: 

Гончарук Олексій (1103) звільнення (2690) Нефьодов Максим (383) Верланов Сергій (153)


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Топ коментарі
+23
Зебіли проти зебілів!
Увольнение Нефьодова и Верланова - это продолжение зачистки антикоррупционеров из правительства, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6025
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24.04.2020 22:08 Відповісти
+18
У беды глаза зелёные..
Зелена зграя проводить досліди над країною..
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24.04.2020 22:17 Відповісти
+16
Нефедов антикурупционер?
Гончарук назвал увольнение Верланова и Нефьодова "зачисткой" антикоррупционеров - Цензор.НЕТ 6171
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24.04.2020 22:17 Відповісти
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Зебіли проти зебілів!
Увольнение Нефьодова и Верланова - это продолжение зачистки антикоррупционеров из правительства, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6025
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24.04.2020 22:08 Відповісти
У беды глаза зелёные..
Зелена зграя проводить досліди над країною..
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24.04.2020 22:17 Відповісти
Результаты их работы, мягко говоря, были так себе.
Особенно на фоне сюжетов про таможенников-миллионеров из низшего звена.
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24.04.2020 22:09 Відповісти
Это уже закономерность в Украине за 30 лет, что каждый уволенный чиновник заявляет будь то бы его увольнение - это политическая рассправа.
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24.04.2020 22:17 Відповісти
Контрабанда на границе долго томилась, как бы его проскочить. Да? И уже так просто на карман не положишь. И взвешиваться заставляют. Вот жеж недопоступления в "бюджет".
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24.04.2020 22:19 Відповісти
Гончарук назвав звільнення Верланова і Нефьодова "зачисткою" антикорупціонерів - Цензор.НЕТ 4827
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24.04.2020 23:06 Відповісти
Бывшие зебобики не хотят снова идти в массовка на 300грн за 10 часов? Придется !!!
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24.04.2020 22:16 Відповісти
Нефедов антикурупционер?
Гончарук назвал увольнение Верланова и Нефьодова "зачисткой" антикоррупционеров - Цензор.НЕТ 6171
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24.04.2020 22:17 Відповісти
Гончарук долги по коммуналке уже погасил? А самокат внёс в декларацию?
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24.04.2020 22:17 Відповісти
Гнать всех министров - везде взяточники, результата - ноль!!!
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24.04.2020 22:18 Відповісти
Ооо, это ещё те антикоррупционеры пробы негде ставить ...
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24.04.2020 22:21 Відповісти
Бездельники и уе..ща,ничего реально не умеющие.Поэтому и такие результаты.На них плевать Но очень жаль что у страны крадут время и ресурсы!
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24.04.2020 22:21 Відповісти
С дипломами МАУП , КРОК и других ПТУ не беспокоить.
(с сайтов работодателей 2000 тысячных годов)
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24.04.2020 22:22 Відповісти
смешались люди-кони..уже хер проссышь, где коррупционеры, где антикоррупционеры...друг на друга кивают
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24.04.2020 22:24 Відповісти
Зеленое болото одним словом.
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24.04.2020 22:26 Відповісти
Не сцы ,там есть Ермаки,два,Шмыгаль,Венедиктова,Степанов и пр..Так шо "дело антикоррупцинеров" в надёжных руках.
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24.04.2020 22:25 Відповісти
ихужесЗенет) Все посланы другом н#уй)) А рыба таки гниёт с головы.Гончарук назвав звільнення Верланова і Нефьодова "зачисткою" антикорупціонерів - Цензор.НЕТ 5067
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24.04.2020 22:29 Відповісти
Заднього охрестіть.Теж уже не з нами.
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24.04.2020 22:32 Відповісти
Вы будете смеяться, но кабмин Гончарука реально был без коррупционеров на уровне министров и замов, ну, кроме Рюкзакова.

Люди пытались работать и объяснить янелоху хотя бы азы экономики. Если бы комик слушал, что ему говорят, а не упирался рогом в "свой рейтинг" и по сути был и министрами и премьером... не было бы стольких проблем в экономике.

Как не парадоксально, но Гончарук оказался порядочным человеком

Кстати, после отставки Богдана вся вертикаль величайшего лидера современности начала падать стремительным домкратом. Думаю, скоро узнаем настоящие причины его отставки.

Отставка Нефедова и Верланова это маркер, что начинается не просто жопа, а полный пушной зверек. Ермак зачистил всех это реально жесть.

Печально...
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24.04.2020 22:29 Відповісти
кое кто зробив це разом
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24.04.2020 22:33 Відповісти
>Вы будете смеяться, но кабмин Гончарука реально был без коррупционеров
оk, смеюсь...
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24.04.2020 22:35 Відповісти
признаются публично работают плохо ,при этом рисуют себе премии , а теперь вопрос -- что вы считаете взяткой ,это когда один дает другому деньги или возможно взяткой можно назвать когда сам себе даешь деньги ?
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24.04.2020 22:54 Відповісти
как бы да - но порядочный человек это не "должность" , а тем более Премьер- министр .... И это - Таможня как давала "добро" - так и дает ....- остановок ни при ком не было....
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24.04.2020 22:35 Відповісти
Да, нормальный он был премьер... проблема его была в том, что он не мог сказать клоуну "нет".
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24.04.2020 22:40 Відповісти
Нефьодов роздав владу на митницях місцевим контрабандистам по наівності антикорупціонера?Він актор рівня Зе.Двоє грають дурника а інші прибарахляються.
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24.04.2020 22:35 Відповісти
Да ну, а до этого это власть у кого была?

Нефедов, как раз пытался выстроить вертикаль, а не как было всю жизнь - каждая таможня свое королевство.

Естественно сопротивление колосальное...
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24.04.2020 22:38 Відповісти
Почитайте Плінського ГРЯЗНИЕ ИГРИ останні 9 місяців.там всі мутки нефьодова засвічені.Його призначення-докази його як корупціонера.При ньому митниця так гребла в кишені що план забували давати.Бездарь як менеджер.
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24.04.2020 22:44 Відповісти
Это шутка такая?

Может еще Дубинского посмотреть?

Да плюсы делают свое дело...
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25.04.2020 01:47 Відповісти
Ви подивіться а тоді кажіть.Журналіст за пару днів до так-як би незаангажованого конкурсу на голів митниці називає хто переможе і чому.Проходить пару днів і Нефьодов назначає саме того хто треба-корупціонерів регіонального масштабу.Потім цей журналіст тикає носом цього Нєфьодова в корупцію його людей як нашкодившого кота і той мичить але визнає.За цей рік Плінський поламав більше схем ніж всі силовики разом.Він фактично назвав Нєфьодова і Верланова злочинцями і наводив факти і дорікав владі що ті їх прикривають і добився свого.Почитайте там дуже особисто і детально описано хто і що-багато нового дізнаєтесь.Наприклад знято на відео як митнику дають хабар і реакція Нєфьодова і подальший розвиток подій.1+1 якраз цього не показав.це є в телеграм і ютубі.
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25.04.2020 06:45 Відповісти

Кто-то может понять и объяснить, что вообще происходит?
Только не прикалываться, а объяснить серьезно.
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24.04.2020 22:30 Відповісти
занаете картинку - план эвакуации А-а-а-а-ааа... только это не план эвакуации....
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24.04.2020 22:32 Відповісти
Что тут объяснять, Ермак рулит и в прямом и в переносном смысле...

И это реально жопа...
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24.04.2020 22:32 Відповісти
Как по мне, так банальная грызня за место у корыта.
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24.04.2020 22:34 Відповісти
Экс министр Уманский походу к Зеленскому прорвался с компроматом на этих "специалистов".
Тот за две недели на посту охренел от схематоза на таможне и налоговой, за что его быстро убрали. А Уманский настырный оказался, вот и приняли "кадровые решения".
Конечно хотелось бы чтобы их "работу" еще оценили со стороны УК.
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24.04.2020 22:38 Відповісти
Це Україна))) ми останні 30 років живемо у часи змін, тобто "прокляті часи".
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25.04.2020 07:15 Відповісти
Ё-маё! Чё творица! Чё творица-то!!!
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24.04.2020 22:30 Відповісти
значит что, зеля за коррупцию. что скажете зебики, теперь везде уже зебики, и папередники тоже
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24.04.2020 22:30 Відповісти
Мнение плохого "танцора",которому мешают ...правильно подумали--самокат.
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24.04.2020 22:31 Відповісти
Не знаю какой из Нефедова "антикоррупционер", но денежки любит, себя любимого премией в 300% баловал при отсутствии выполнения заложенных в бюджет показателей работы таможни (это я так мягко поток контрабаса назвал).
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24.04.2020 22:33 Відповісти
зебил зебилу рознь... зебилы бывают очень разных видов и типов)
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24.04.2020 22:36 Відповісти
Зробили вас разом, пане Гончаренко! Почергово
P.S. А як прогинався перед маріонеткою, як прогинавсяОтправить
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24.04.2020 22:39 Відповісти
Он Гончарук.
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24.04.2020 22:49 Відповісти
Пардон, помилився. Гончарук. Вони так часто міняются
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24.04.2020 23:13 Відповісти
Гончарук назвав звільнення Верланова і Нефьодова "зачисткою" антикорупціонерів - Цензор.НЕТ 3665
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24.04.2020 22:40 Відповісти
Неа - зеля і є найбільша помилка.
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24.04.2020 22:49 Відповісти
абсолютно правильно.
Але 73/43%-тні зебіли цьому факту не вірять.
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24.04.2020 23:04 Відповісти
Ахахах))))))) ти випадково не проходив курси чялобітія на расєї? Якщо моніка чмо і опудало, то про це навіть потрібно писати. І потрібно про це нагадувати тим, хто його обрав. Щоб їм ця правда очі колола))))
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25.04.2020 07:18 Відповісти
З півоберта пригоряє?))))
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25.04.2020 08:59 Відповісти
Також і пригоряє))) як не пиши, однаково у тебе від цього пукан менше пригоряти не стане)))
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25.04.2020 11:36 Відповісти
Ти занадто заповзято входиш в роль) трошечки поспілкуйся тут, обрости знайомствами. Бо виглядаєш як шавочка, що хоче до себе уваги і лише дзяволить))
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25.04.2020 14:16 Відповісти
Ні в Україні не знайде, ні в Європі. Хіба що... санітаром в хоспісі... Таке в нього реноме...
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24.04.2020 23:05 Відповісти
верно сказал.
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24.04.2020 22:44 Відповісти
Дерьмо собачье
Где это видано, в какой нормальной стране, что бы за воровство чиновника увольняли, а не сажали?
Прав был Кузьма - ворье надо *******, стрелять и вешать.
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24.04.2020 22:50 Відповісти
мені здається, що самокатчик каже правду... Він - чмо бездарне; але не більше.
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24.04.2020 22:53 Відповісти
ГОВНЮК! ИДИ ПОКАТАЙСЯ НА САМОКАТЕ!
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24.04.2020 22:56 Відповісти
Нафига Козлодоев ещё высовывается ? Пусть зарплату вернёт незаслуженно полученную. А может ещё и премии себе выписывал?
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24.04.2020 23:24 Відповісти
готов признать да я люблю историю
к двум наиболее интересным и показательным двум историческим событиям (по моему мнению) за последние сто лет
нацистской Германии и вьетнамской войне добавляется Украина 2010+ годов
запасаемся попкорном, наблюдаем, участвуем и делаем выводы
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24.04.2020 23:28 Відповісти
Если честно и серъезно, то такое впечатление, что пришел обратно к власти Леонид Кучма. Всплывают все чаще во власти фигуры его эпохи!
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24.04.2020 23:34 Відповісти
За 1квартал 2020 все "антикоррупционеры" вернули в бюджет 400$ , может без них обойдемся?
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25.04.2020 09:45 Відповісти
У плісняві боротьба з олігархами закінчилась перемогою олігархів , які профінансували і поставили на посаду Зебобочку.
Боротьба з корупцією безперечно закінчиться перемогою останньої.
Як може боротись людина з тим що привело його до влади і утримує біля корита.
Він буде головувати до тих пір доки він у це корито не плюнув.
Навіть Порошенко не набрав стільки сили щоби побороти це.
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25.04.2020 09:55 Відповісти
ЛЮБЫЕ реформы по наведении РЕАЛЬНОГО в экономике и пр. порядка буду НЕПОПУЛЯРНЫ в нариде. Вспомните Бальцеровича, которым в Польше детей пугали!
А Зеля дрогнули склоняется к популистам ради своего рейтинга...
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25.04.2020 12:42 Відповісти
Т.е. Гончарук хочет сказать что Зеленский коррупционер и их покрывает??
или просто у Зеленского пустота в голове и он ничего не понимает ??
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27.04.2020 20:56 Відповісти
 
 