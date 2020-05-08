На Ривненщине 27 новых случаев заболевания COVID-19, - ОГА

По состоянию на вечер 8 мая в Ривненской области подтверждены 27 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст заболевших от 9 до 70 лет.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Ривненской ОГА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом на Ривненщине всего зарегистрировано 908 случаев заболевания COVID-19. Из них - 202 у медработников и 44 у детей.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в области умерли 19 человек. Выздоровели от COVID-19 уже 165 человек.

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Сейчас на проверке в Ривненском областном лабораторном центре и Центре общественного здоровья находится 526 образцов.