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Новости Коронавирус и карантин
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На Ривненщине 27 новых случаев заболевания COVID-19, - ОГА

На Ривненщине 27 новых случаев заболевания COVID-19, - ОГА

По состоянию на вечер 8 мая в Ривненской области подтверждены 27 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст заболевших от 9 до 70 лет.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Ривненской ОГА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом на Ривненщине всего зарегистрировано 908 случаев заболевания COVID-19. Из них - 202 у медработников и 44 у детей.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в области умерли 19 человек. Выздоровели от COVID-19 уже 165 человек.

Также читайте: 32 новых случая коронавируса подтверждены на Ривненщине, заболел девятилетний ребенок, - ОГА

Сейчас на проверке в Ривненском областном лабораторном центре и Центре общественного здоровья находится 526 образцов.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1259)


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Ой, та не гоніть вже.
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08.05.2020 21:22 Ответить
На Ривненщине 25 случаев рака.26 случаев гриппа. 28 случаев сифилиса.40 случаев гонореи. 17 случаев инфарктов.... Где паника, истерика, озабоченность , в конце то концов!
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08.05.2020 21:28 Ответить
А ще пневмонія, онко, інфаркти, туберкульоз, ОРВІ, грип... При чому остальні три вірусопередаваємі... ЗАШКВАР тільки в ковіді, ідіотизм Світового рівня.
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08.05.2020 21:41 Ответить
На замовлення українцям. https://www.youtube.com/watch?v=-KtBX6-67dw
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08.05.2020 21:52 Ответить
 
 