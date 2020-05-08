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Новини Коронавірус і карантин
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На Рівненщині 27 нових випадків захворювання COVID-19, - ОДА

На Рівненщині 27 нових випадків захворювання COVID-19, - ОДА

Станом на вечір 8 травня в Рівненській області підтверджено 27 нових випадків захворювання COVID-19. Вік хворих від 9 до 70 років.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив глава Рівненської ОДА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином на Рівненщині загалом зареєстровано 908 випадків захворювання COVID-19. З них - 202 у медпрацівників і 44 у дітей.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, в області померло 19 осіб. Одужали від COVID-19 вже 165 осіб.

Зараз на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі і Центрі громадського здоров'я є 526 зразків.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1202)


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Ой, та не гоніть вже.
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08.05.2020 21:22 Відповісти
На Ривненщине 25 случаев рака.26 случаев гриппа. 28 случаев сифилиса.40 случаев гонореи. 17 случаев инфарктов.... Где паника, истерика, озабоченность , в конце то концов!
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08.05.2020 21:28 Відповісти
А ще пневмонія, онко, інфаркти, туберкульоз, ОРВІ, грип... При чому остальні три вірусопередаваємі... ЗАШКВАР тільки в ковіді, ідіотизм Світового рівня.
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08.05.2020 21:41 Відповісти
На замовлення українцям. https://www.youtube.com/watch?v=-KtBX6-67dw
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08.05.2020 21:52 Відповісти
 
 