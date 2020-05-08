На Рівненщині 27 нових випадків захворювання COVID-19, - ОДА

Станом на вечір 8 травня в Рівненській області підтверджено 27 нових випадків захворювання COVID-19. Вік хворих від 9 до 70 років.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив глава Рівненської ОДА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином на Рівненщині загалом зареєстровано 908 випадків захворювання COVID-19. З них - 202 у медпрацівників і 44 у дітей.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, в області померло 19 осіб. Одужали від COVID-19 вже 165 осіб.

Зараз на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі і Центрі громадського здоров'я є 526 зразків.

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