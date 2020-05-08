Львов готов быть пилотным регионом для реформ Саакашвили, - Садовый

Львовский городской глава Андрей Садовый заявил, что хочет видеть свой город пилотным регионом для изменений, которые будет внедрять Исполнительный комитет реформ под руководством Михеила Саакашвили.

Об этом Садовый сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я понимаю, что господин Саакашвили будет заниматься реформами во всей стране. Но, вероятно, будет стоять вопрос какой-то пилотной площадки. Так вот, Львов готов быть этим пилотным городом. Давайте в первую очередь попробуем здесь те или иные успешные модели, чтобы потом можно было реализовывать для всей Украины", — предложил Садовый.

Он поблагодарил Саакашвили за то, что тот "согласился на эту должность".

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"Это большая надежда для нашей страны, потому что если проанализировать последние 20-25 лет в постсоветском пространстве, то где произошли положительные изменения в демократических странах? Это страны Балтии и это Грузия", — считает Садовый.