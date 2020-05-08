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Львов готов быть пилотным регионом для реформ Саакашвили, - Садовый

Львов готов быть пилотным регионом для реформ Саакашвили, - Садовый

Львовский городской глава Андрей Садовый заявил, что хочет видеть свой город пилотным регионом для изменений, которые будет внедрять Исполнительный комитет реформ под руководством Михеила Саакашвили.

Об этом Садовый сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я понимаю, что господин Саакашвили будет заниматься реформами во всей стране. Но, вероятно, будет стоять вопрос какой-то пилотной площадки. Так вот, Львов готов быть этим пилотным городом. Давайте в первую очередь попробуем здесь те или иные успешные модели, чтобы потом можно было реализовывать для всей Украины", — предложил Садовый.

Он поблагодарил Саакашвили за то, что тот "согласился на эту должность".

Читайте на Цензор.НЕТ: Халява закончилась. Если мы не осушим это болото абсурда - Украины не будет, - Саакашвили

"Это большая надежда для нашей страны, потому что если проанализировать последние 20-25 лет в постсоветском пространстве, то где произошли положительные изменения в демократических странах? Это страны Балтии и это Грузия", — считает Садовый.

Автор: 

Львов (4605) Саакашвили Михеил (3307) Садовый Андрей (651)


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Топ комментарии
+21
У мойши уже был пилотный регион -Одесская область, причем со своим главментом, главпрокурором, своей таможней ----и где его реформы???? Кроме пиара ---ничего!
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08.05.2020 22:34 Ответить
+19
Садовому уже седьмой год кто-то мешает мусор вывезти из Львова. Вот только Карлсон и поможет.
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08.05.2020 22:39 Ответить
+19
Садовий, тобі що поганого львів"яни зробили?...
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08.05.2020 22:44 Ответить
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Страница 2 из 2
Садовой молоток - надо выдавливать заразу с Запада на Восток.
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08.05.2020 22:15 Ответить
вичавлювати заразу треба скрізь - просто Садовий найбільш західний мер в Україні не тільки географічно , а й за менталітетом !
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08.05.2020 22:18 Ответить
Садік наваляв бардак ,а тепер ще й клоун з вентилятором прикладеться -повний армагедець.
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08.05.2020 22:49 Ответить
Два дебила это сила,третий дебил последнее КоронвиRUсом утопил...
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08.05.2020 22:15 Ответить
Я знаю с чего начнет Саакашвили.Чтобы закрыть дырку в бюджете Украины в 300 миллиардов,Михо возьметь кредит у Путлера под 500 % годовых... КГБист кгбисту не откажет...
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08.05.2020 22:18 Ответить
https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDyQ-**************************************************************************&hc_ref=ARR7PKQYvXL27EQc7CWclvpk1FziMsyML25P4Z1OkeZTabwVN7fejrP0P6fRlzewzQ0&fref=nf Аркадий Бабченко
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2528329927267225 9 год ·

Оставаясь при своем мнении, что если есть хоть малейшее подозрение, я буду считать уголовное преследование Михаила Саакашвили политически мотивированным, и не властям Иванишвили говорить кому кого куда назначать, все же нельзя не отметить, что поставить человека на совершенно клоунскую должность Председателя Исполнительного комитета при Национальном совете реформ, должность абсолютно нулевую, консультативную, полностью декларативную, только ради того, чтобы его хоть куда-то приткнуть и ни для чего больше, и этим приткновением обрушить дипломатические отношения с одной из самых дружественных Украине стран - это надо иметь просто какой-то фантастический талант. Это дар божий. Иначе такое невозможно. Это генетически предрасположенная врожденная гениальность к политике и дипломатии.
Я бы еще понял, если бы это был совершенно незаменимый человек, и если бы это был вице-премьер хотя бы.
Но Исполком при Нацсовете при Президенте...
По реформам. Карл.
Вообще все. Честно, Наташ.
Команда мечты.
Shaurma дрим-тим, *****.
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08.05.2020 22:26 Ответить
Мусор за собой убери,пилот....
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08.05.2020 22:18 Ответить
Задовий сам -- ще те сміття.
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09.05.2020 08:12 Ответить
Лвов теперь будет:
- марихуана
- короткоствол
- молдаване...
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08.05.2020 22:19 Ответить
Ще реформовані злодії в законі , барсєточніки , кишенькові злодії , квартирні крадії ...- продовжувати можна довго .
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09.05.2020 05:11 Ответить
А хто той Львов спрашивал? Там пілот Задовий собі місця для посадки ніяк знайти не може... Камаікадзе гідності.
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08.05.2020 22:25 Ответить
А этому абы пилить)))
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09.05.2020 00:25 Ответить
Садовый , ты сразу узнай суть ЗЕреформ а потом подписывайся .ЗЕбилы 100 % ничего другого городу не предложат как стать порно-хабом с легализованой марихуаной и игральным бизнесом !
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08.05.2020 22:32 Ответить
У мойши уже был пилотный регион -Одесская область, причем со своим главментом, главпрокурором, своей таможней ----и где его реформы???? Кроме пиара ---ничего!
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08.05.2020 22:34 Ответить
Все, пошла жара Садового топить. Уже и про Мертвечука, и про Шухрича и про войну забыли. Вот что оказывается нужно было порохоботам. Вот кто настоящий враг для юных рошеновцев.
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08.05.2020 22:35 Ответить
Він і був ворогом, і є
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09.05.2020 08:15 Ответить
Оставьте Львов в покое. У них там всё в порядке.
Просто дайте денег, отойдите и не мешайте.
А бешеного грузина оставьте себе, сгодится на придворного шута.
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08.05.2020 22:37 Ответить
Йому давали грошей на сміттєпереробний завод, та він досі місця для нього шукає, симулянт.
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09.05.2020 08:17 Ответить
Я львівянин і завод вже будується.
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09.05.2020 11:06 Ответить
Садовому уже седьмой год кто-то мешает мусор вывезти из Львова. Вот только Карлсон и поможет.
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08.05.2020 22:39 Ответить
Ліберальні реформи, які проводяться, як в Грузії так і в Україні призвели до знищення економіки та зубожіння обох країн. Гнати геть цих лібералів треба. З ними Україна приречена на смерть та голод.
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08.05.2020 22:43 Ответить
Садовий, тобі що поганого львів"яни зробили?...
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08.05.2020 22:44 Ответить
😂мусор просят убрать)
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09.05.2020 00:14 Ответить
Господи!!! Залиште Львів в спокої!!!
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08.05.2020 22:54 Ответить
ну все,львивяне,ховайтесь .хорошо хоть одессу во второй раз не накрыло
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08.05.2020 22:54 Ответить
Може Садовий попросить Саакашвілі вплинути на Зеленського і не зупиняти реформи медицини, освіти і самоврядування? Щось про зупинку реформ цей піарщик не згадує.
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08.05.2020 22:58 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZVDDPJk5Rjg6UcHPJEc4UQirjW8A2-P7DaKJEBu4IN2UFC0sYaosEe24IBrNt9jR0ci3ioHbZarVG0oIVfmWI3MBjL8putD0Ly5ond4e6kdoM0O6qVU7CBNizuNO7UO-Lo&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp

ТАМ ЧТО-ТО ЗНАЮТ...

Вы уже читали, что МВФ отказался от предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и переключился на 18-месячную программу stand by.

Самым интересным моментом в этой истории является причина такого кульбита. То, что заменили Рона ван Родена (представителя Фонда в Украине) понятно - у того с Зеленским был личный конфликт. Просто наш гарант периодически наезжал на него в привычной для себя манере - ...так, бандит, когда будет финансирование, а то я Баканову позвоню! Утрирую, конечно, но неторопливо-основательным финансистам из Фонда подобная манера общения не нравилась. Не сработались, короче.

Официально свернули по той причине, что никто, якобы, не знает экономических последствий пандемии и, мол, нельзя в таких условиях заниматься стратегическим планированием. Ага, с другими странами можно, а с Украиной - низзя!

Неофициальные причины прозвучали в кулуарах.

Первая. Если даже примут Закон о банковской деятельности, в МВФ есть сомнения в том, что он не будет отменён решением Конституционного суда. Другими словами, там допускают, что наш хитросделанный мог задумать следующую комбинацию - вот вам закон, давайте транш. Дали транш, КС отменил закон. Коломойский - бинго! Зермак - бинго! Страхуются.

Вторая... та-да-дам! Допускают скорую смену власти в Украине, поэтому не хотят рисковать. Пока не знаю, на каких основаниях базируется этот тезис, но если учесть, что на МВФ работает государственная машина США, включая разведывательное сообщество, сответствующий анализ был произведён. И сделаны выводы.

Внимание! Окончательных решений ещё нет, и как события будут развиваться дальше, покажет время, но очевидно одно - такой слабой власти в глазах Запада в Украине ещё не было. С учётом же того, что господин Зе своим главным оружием на международной арене считает юмор, а не надёжность, предсказуемость и дипломатическое мастерство, отношение к нему соответствующее - с юмором.

Поскорее бы наш электорат понял, что оперировать нужно в операционной, обедать в столовой, а смешить в цирке. МВФ, похоже, понял - очередь за нами.

Off!
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08.05.2020 23:00 Ответить
у того с Зеленским был личный конфликт. Просто наш гарант периодически наезжал на него в привычной для себя манере - ...



Бидло криворізьке.

На Хельґі Шарпа теж підписана ! Люблю його читати.
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09.05.2020 03:12 Ответить
Михо, удачи тебе и твоей команде. После шести лет болтовни начни давить казнокрадов и барыг. В Грузии получилось и у нас получится. У порохососов траур, хе-хе!
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08.05.2020 23:02 Ответить
Эй, уася, ты год назад орало ЗЕЛЕНСКИЙ, ЗЕЛЕНСКИЙ. И что? Жопа кругом, а не цветущий сад. Теперь вот за карлсона топишь, которого одного засунули хер пойми на какую должность. Какая нахер у него команда? Разве что воображаемая, когда коксом закинется...
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08.05.2020 23:09 Ответить
Он что у вас в Йошкар Оле реформы проводил. Откуда ты про них знаешь. Ой извени ты из Уфы)))
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08.05.2020 23:11 Ответить
Ти в Грузії де жив(жила) ? Може ми в різних Грузіях були ? Лукашенка хвалять ті , що не знають де Білорусія знаходиться , карлсона - ті , що думають : "Грузія на кордоні з Австралією" . А з'їздити туди нема бажання ? Ну тоді хоча б послухали , що грузини кажуть про його "реформи". І питання на яке не відповідають прихильники міхі : чому воно не повертається в реформовану Грузію ?
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09.05.2020 05:35 Ответить
В разобщённой Украине, где нет единого народа, никакие реформы работать не будут,это всё бред и вы через 139 дней убедитесь Нужно всё начинать с реформы общества ,украинский народ ленивый ,они даже ленятся управлять своим государством. А советский народ Украины ,работает на Московию,так как у них нет своего государства совдепии
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08.05.2020 23:04 Ответить
Не ленивый а ужасно завистливый и в этом их беды... Если каждый будет смотреть в свою супницу, разгребать свою семью от завалов то многое станет им понятно)))
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09.05.2020 00:19 Ответить
Новые лица лезут из всех щелей. Зомби-апокалипсец...
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08.05.2020 23:15 Ответить
Сколько не повторяй дибилам, что реформы в Грузии проводил Каха Бендукидзе и что наркоман Саакашвили в своей жизни не реформировал даже собачьей будки, но ничего до них не доходит...
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08.05.2020 23:32 Ответить
Хоть Садовый и взяточник, и казнокрад, но, думал, что он умнее. Какие рехвормы от Сракошвили? Хоть бы безвиз не потерять.
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08.05.2020 23:56 Ответить
Цей "патріот" з помпою приймав у Львові Сааку одразу після прориву кордону, поселив у найкращому готелі ...
Тому нічого дивного щодо такої =пропозиції=.
Цікаво, як відреагують львів*яни.
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09.05.2020 03:18 Ответить
З них обох такі патріоти, як з корови кінь.
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09.05.2020 08:27 Ответить
Львов Зрадника выбрал на выборах мера, а теперь пытается диктовать в студии великого львова кому как победу во второй мировой праздновать))) Ну войска за пять лет все по обзывали правобережными героями это вообще неуважение к левобережной Украине.
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09.05.2020 00:28 Ответить
Сделайте во Львове пилот по переработке мусора. Обязательное условие: мусор выбрасывать в других областях нельзя.

По-моему, со всех сторон классный проект. Актуален для Львова, плюс в свете глобального потепления и борьбе за снижение выбросов.
Позовете Грету, попиаритесь.

Но вы же не сделаете этого. Потому что надо вкалывать, а не просто трындеть.
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09.05.2020 00:28 Ответить
Посмотрите карты автодорог Украины - во львовской области они зеленые, везде красные.
Львів готовий бути пілотним регіоном для реформ Саакашвілі, - Садовий - Цензор.НЕТ 6858
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09.05.2020 01:00 Ответить
Холуй Фининтерна. Тьфу.
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09.05.2020 01:10 Ответить
без ФБР нифига вы ребята не сделаете.
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09.05.2020 01:16 Ответить
Свят свят. Руки до Львова протянул. Смотри протянешь ноги.
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09.05.2020 01:21 Ответить
сразу вводить все по всей территории почему только Львов, а остальным зачем ждать не понятно, все уже опробованно и работает.
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09.05.2020 01:22 Ответить
Щирі співчуття львів*янам ...
Оце "пощастило".
АндрУша-Доля почув запах грошенят ?
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09.05.2020 02:16 Ответить
Каха говорил, что реформировать надо все и сразу. Иначе это профанация и заканчивается ничем....
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09.05.2020 02:29 Ответить
Первая толковая реформа - это выкинуть Садового.
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09.05.2020 03:15 Ответить
Нехай задовий і міха візьмуться за руки і виїдуть разом з України - щоб про них більше не чули . Це буде хоча б якесь полегшення , хоча б якийсь початок реформ . А потім за ними зе , йуля , риги... фантастика , на жаль .
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09.05.2020 05:42 Ответить
Ще один дег..ерат при владі - завалив сміттям Львів , ледь не завалив країну , а в парі з карлсоном вони сила ! Цим бл..ям пос..ть , що Грузія в шоці і посла відкликала - садовим чим гірше , тим краще .
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09.05.2020 05:21 Ответить
Дивлюсь, що Садовий сильно не подобається тільки порохоботам, зате львів'яни його постійно вибирають і мають найкраще найчистіше місто в Україні, найкращі дороги в області...
Біда! Геть! Швиденько треба поставити замість Садового когось іншого!
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09.05.2020 08:56 Ответить
Було б погано Садового не вибирали б мером.
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09.05.2020 11:14 Ответить
гарні мери не розвозять сміття по всій Україні, а щодо пілотного проекту з Міхо, то впевнений що вся теріторія країни перетвориться на рехвормоване сміттєзвалище, у Садового вже є досвід
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09.05.2020 14:49 Ответить
Пане Садовий! Невжеж ви вважаєте що львів'яни вас оберуть на посаду мера наступним разом? Ви помиляєтесь. У Львові є,думаю,більш достойні люди на цю посаду! Сміттезвалюванням ви більше заніматися не будете!!!
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09.05.2020 17:27 Ответить
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