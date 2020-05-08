Львів готовий бути пілотним регіоном для реформ Саакашвілі, - Садовий
Львівський міський голова Андрій Садовий заявив, що хоче бачити своє місто пілотним регіоном для змін, які впроваджуватиме Виконавчий комітет реформ під керівництвом Міхеіла Саакашвілі.
Про це Садовий сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Я розумію, що пан Саакашвілі буде займатися реформами в усій країні. Але, певно, буде стояти питання якогось пілотного майданчика. Так от, Львів готовий бути тим пілотним містом. Давайте в першу чергу попробуєм тут ті чи інші успішні моделі, щоб потім можна було реалізовувати для всієї України", — запропонував Садовий.
Він подякував Саакашвілі за те, що той "погодився на цю посаду".
"Це є велика надія для нашої країни, тому що якщо проаналізувати останні 20-25 років в пострадянському просторі, то де відбулися позитивні зміни в демократичних країнах? Це країни Балтії і це Грузія", — вважає Садовий.
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https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2528329927267225 9 год ·
Оставаясь при своем мнении, что если есть хоть малейшее подозрение, я буду считать уголовное преследование Михаила Саакашвили политически мотивированным, и не властям Иванишвили говорить кому кого куда назначать, все же нельзя не отметить, что поставить человека на совершенно клоунскую должность Председателя Исполнительного комитета при Национальном совете реформ, должность абсолютно нулевую, консультативную, полностью декларативную, только ради того, чтобы его хоть куда-то приткнуть и ни для чего больше, и этим приткновением обрушить дипломатические отношения с одной из самых дружественных Украине стран - это надо иметь просто какой-то фантастический талант. Это дар божий. Иначе такое невозможно. Это генетически предрасположенная врожденная гениальность к политике и дипломатии.
Я бы еще понял, если бы это был совершенно незаменимый человек, и если бы это был вице-премьер хотя бы.
Но Исполком при Нацсовете при Президенте...
По реформам. Карл.
Вообще все. Честно, Наташ.
Команда мечты.
Shaurma дрим-тим, *****.
- марихуана
- короткоствол
- молдаване...
Просто дайте денег, отойдите и не мешайте.
А бешеного грузина оставьте себе, сгодится на придворного шута.
Helgi Sharp
ТАМ ЧТО-ТО ЗНАЮТ...
Вы уже читали, что МВФ отказался от предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и переключился на 18-месячную программу stand by.
Самым интересным моментом в этой истории является причина такого кульбита. То, что заменили Рона ван Родена (представителя Фонда в Украине) понятно - у того с Зеленским был личный конфликт. Просто наш гарант периодически наезжал на него в привычной для себя манере - ...так, бандит, когда будет финансирование, а то я Баканову позвоню! Утрирую, конечно, но неторопливо-основательным финансистам из Фонда подобная манера общения не нравилась. Не сработались, короче.
Официально свернули по той причине, что никто, якобы, не знает экономических последствий пандемии и, мол, нельзя в таких условиях заниматься стратегическим планированием. Ага, с другими странами можно, а с Украиной - низзя!
Неофициальные причины прозвучали в кулуарах.
Первая. Если даже примут Закон о банковской деятельности, в МВФ есть сомнения в том, что он не будет отменён решением Конституционного суда. Другими словами, там допускают, что наш хитросделанный мог задумать следующую комбинацию - вот вам закон, давайте транш. Дали транш, КС отменил закон. Коломойский - бинго! Зермак - бинго! Страхуются.
Вторая... та-да-дам! Допускают скорую смену власти в Украине, поэтому не хотят рисковать. Пока не знаю, на каких основаниях базируется этот тезис, но если учесть, что на МВФ работает государственная машина США, включая разведывательное сообщество, сответствующий анализ был произведён. И сделаны выводы.
Внимание! Окончательных решений ещё нет, и как события будут развиваться дальше, покажет время, но очевидно одно - такой слабой власти в глазах Запада в Украине ещё не было. С учётом же того, что господин Зе своим главным оружием на международной арене считает юмор, а не надёжность, предсказуемость и дипломатическое мастерство, отношение к нему соответствующее - с юмором.
Поскорее бы наш электорат понял, что оперировать нужно в операционной, обедать в столовой, а смешить в цирке. МВФ, похоже, понял - очередь за нами.
Off!
Бидло криворізьке.
На Хельґі Шарпа теж підписана ! Люблю його читати.
Тому нічого дивного щодо такої =пропозиції=.
Цікаво, як відреагують львів*яни.
По-моему, со всех сторон классный проект. Актуален для Львова, плюс в свете глобального потепления и борьбе за снижение выбросов.
Позовете Грету, попиаритесь.
Но вы же не сделаете этого. Потому что надо вкалывать, а не просто трындеть.
Оце "пощастило".
АндрУша-Доля почув запах грошенят ?
Біда! Геть! Швиденько треба поставити замість Садового когось іншого!