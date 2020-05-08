Львів готовий бути пілотним регіоном для реформ Саакашвілі, - Садовий

Львівський міський голова Андрій Садовий заявив, що хоче бачити своє місто пілотним регіоном для змін, які впроваджуватиме Виконавчий комітет реформ під керівництвом Міхеіла Саакашвілі.

Про це Садовий сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я розумію, що пан Саакашвілі буде займатися реформами в усій країні. Але, певно, буде стояти питання якогось пілотного майданчика. Так от, Львів готовий бути тим пілотним містом. Давайте в першу чергу попробуєм тут ті чи інші успішні моделі, щоб потім можна було реалізовувати для всієї України", — запропонував Садовий.

Він подякував Саакашвілі за те, що той "погодився на цю посаду".

"Це є велика надія для нашої країни, тому що якщо проаналізувати останні 20-25 років в пострадянському просторі, то де відбулися позитивні зміни в демократичних країнах? Це країни Балтії і це Грузія", — вважає Садовий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Халява закінчилася. Якщо ми не висушимо це болото абсурду - України не буде, - Саакашвілі