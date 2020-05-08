Минздрав намерен увеличить ежедневное количество ПЦР-тестов до 20 тысяч, - Степанов

Министерство здравоохранения намерено на начало июня увеличить ежедневное количество ПЦР-тестов на коронавирус до 20 тысяч.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-заседания парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, передает Цензор.НЕТ.

По словам Степанова, на начало июня министерство планирует выйти на количество от 15 до 20 тысяч ежедневных тестов на коронавирус. Сейчас Минздрав ежедневно проводит проверку около 8 тысяч тестов.

"В начале апреля мы могли делать 700-800 тестов в сутки, сегодня мы дошли до 7-8 тысяч и двигаемся дальше. В наших планах мы хотим выйти на количество от 15 до 20 тысяч тестирований на начало июня", - заявил он.

Глава Минздрава пояснил, что увеличение количества ежедневных тестирований происходит посредством наращивания мощностей лабораторных центров.

"Сегодня у нас работает в круглосуточном режиме 59 лабораторий, мы постоянно увеличиваем количество наших лаборантов", - добавил Степанов.

Читайте также: Главой Нацслужбы здоровья назначат одного из трех победителей конкурса на эту должность, - Степанов