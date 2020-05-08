МОЗ має намір збільшити щоденну кількість ПЛР-тестів до 20 тисяч, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я має намір на початок червня збільшити щоденну кількість ПЛР-тестів на коронавірус до 20 тисяч.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-засідання парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, передає Цензор.НЕТ.
За словами Степанова, на початок червня міністерство планує вийти на кількість від 15 до 20 тисяч щоденних тестів на коронавірус. Зараз МОЗ щодня перевіряє близько 8 тисяч тестів.
"На початку квітня ми могли робити 700-800 тестів на добу, сьогодні ми дійшли до 7-8 тисяч і рухаємося далі. У наших планах ми хочемо вийти на кількість від 15 до 20 тисяч тестувань на початок червня", - заявив він.
Глава МОЗ пояснив, що збільшення кількості щоденних тестувань відбувається за допомогою нарощування потужностей лабораторних центрів.
"Сьогодні у нас працює в цілодобовому режимі 59 лабораторій, ми постійно збільшуємо кількість наших лаборантів", - додав Степанов.
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оп, уже не даст, т.к. был вышвырнут, только начал давать и вот - теперь не даст уже)
https://twitter.com/tZEinform/status/1258351180935241729?s=20 Снижение уровня заболеваемости COVID-19 регистрируется не в следствии самого снижения, а в следствии исчерпания диагностических возможностей лабораторной базы министерства здравоохранения. Реальное количество ПЦР-тестов которые она способна обработать - около 3 тысяч в день.
https://twitter.com/tZEinform/status/1258395110787690499?s=20 Уволен руководитель Житомирского лабораторного центра . Виновен в том, что сказал правду. Правду о том что у него нет ни инструментальных ни человеческих возможностей проводить тесты в нужный период в связи с превышением нормативов загрузки.
Но спишут количество от 15 до 20 тысяч тестирований на начало июня" Источник: https://censor.net/n3194453
https://twitter.com/tZEinform/status/1258037814136115202?s=20 По утверждению Ляшко, пик эпидемии пройден 16 апреля. Учитывая, что лаборатории уже вышли на предел своих возможностей о новой вспышке эпидемии мы узнаем после отмены карантина
если куча попов заразились, несмотря на "защиту Бока", то посполитых должно быть уже с 5млн. с вирусом.
хотя х.з. - может и не лгут.....
https://www.servustv.com/videos/aa-23ud73pbh1w12/
В новом интервью швейцарский главный врач по инфекционным заболеваниям доктор Пьетро Вернацца объясняет, что болезнь Covid19 «легкая для подавляющего большинства людей». «Подсчет зараженных людей и призыв к дополнительным тестам» мало чем помогут. Кроме того, большинство людей, перечисленных в статистике короны, умерли не только от Covid-19. По словам доктора Вернаццы, нет никаких доказательств пользы масок для лица у людей, которые сами не проявляют симптомов.
https://www.saldo.ch/artikel/artikeldetail/fuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild/
Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Михаэль Левитт считает текущий карантин в виде полной остановки мировой экономики ('локдаун') огромной ошибкой и считает более разумными точечные меры, наиболее важна защита людей в группе риска
https://www.youtube.com/watch?v=bl-sZdfLcEk
За весь период карантина сделано 159 155 тестов.