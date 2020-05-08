МОЗ має намір збільшити щоденну кількість ПЛР-тестів до 20 тисяч, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я має намір на початок червня збільшити щоденну кількість ПЛР-тестів на коронавірус до 20 тисяч.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-засідання парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, передає Цензор.НЕТ.

За словами Степанова, на початок червня міністерство планує вийти на кількість від 15 до 20 тисяч щоденних тестів на коронавірус. Зараз МОЗ щодня перевіряє близько 8 тисяч тестів.

"На початку квітня ми могли робити 700-800 тестів на добу, сьогодні ми дійшли до 7-8 тисяч і рухаємося далі. У наших планах ми хочемо вийти на кількість від 15 до 20 тисяч тестувань на початок червня", - заявив він.

Глава МОЗ пояснив, що збільшення кількості щоденних тестувань відбувається за допомогою нарощування потужностей лабораторних центрів.

"Сьогодні у нас працює в цілодобовому режимі 59 лабораторій, ми постійно збільшуємо кількість наших лаборантів", - додав Степанов.

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