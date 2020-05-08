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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ має намір збільшити щоденну кількість ПЛР-тестів до 20 тисяч, - Степанов

МОЗ має намір збільшити щоденну кількість ПЛР-тестів до 20 тисяч, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я має намір на початок червня збільшити щоденну кількість ПЛР-тестів на коронавірус до 20 тисяч.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-засідання парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, передає Цензор.НЕТ.

За словами Степанова, на початок червня міністерство планує вийти на кількість від 15 до 20 тисяч щоденних тестів на коронавірус. Зараз МОЗ щодня перевіряє близько 8 тисяч тестів.

"На початку квітня ми могли робити 700-800 тестів на добу, сьогодні ми дійшли до 7-8 тисяч і рухаємося далі. У наших планах ми хочемо вийти на кількість від 15 до 20 тисяч тестувань на початок червня", - заявив він.

Глава МОЗ пояснив, що збільшення кількості щоденних тестувань відбувається за допомогою нарощування потужностей лабораторних центрів.

"Сьогодні у нас працює в цілодобовому режимі 59 лабораторій, ми постійно збільшуємо кількість наших лаборантів", - додав Степанов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МОЗ відновив переговори з Інститутом молекулярної біології щодо виробництва ПЛР-тестів

Автор: 

карантин (18172) тестування (457) Степанов Максим (2198) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
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... а там глядишь и подоспеет обещанные 40 % роста экономики .
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08.05.2020 22:00 Відповісти
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... а там глядишь и подоспеет обещанные 40 % роста экономики .
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08.05.2020 22:00 Відповісти
за 5 лет(!), а то думают шо Гончарук совершенно поехавший и высрал шо мол за год даст 40%.
оп, уже не даст, т.к. был вышвырнут, только начал давать и вот - теперь не даст уже)
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08.05.2020 22:03 Відповісти
Это мы сами должны обращаться или вы на улицах нас будете вылавливать и дохлые вирусы искать?
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08.05.2020 22:01 Відповісти
Не беспокойтесь. Це таке.
https://twitter.com/tZEinform/status/1258351180935241729?s=20 Снижение уровня заболеваемости COVID-19 регистрируется не в следствии самого снижения, а в следствии исчерпания диагностических возможностей лабораторной базы министерства здравоохранения. Реальное количество ПЦР-тестов которые она способна обработать - около 3 тысяч в день.
https://twitter.com/tZEinform/status/1258395110787690499?s=20 Уволен руководитель Житомирского лабораторного центра . Виновен в том, что сказал правду. Правду о том что у него нет ни инструментальных ни человеческих возможностей проводить тесты в нужный период в связи с превышением нормативов загрузки.
Но спишут количество от 15 до 20 тысяч тестирований на начало июня" Источник: https://censor.net/n3194453
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08.05.2020 22:11 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1257533191558238208?s=20 Нервы "главного санитарного врача Украины" Ляшка не выдержали бездумного накручивания министром Степановым липовой статистики обследованных тест-системами и сообщил, что - в лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19.
https://twitter.com/tZEinform/status/1258037814136115202?s=20 По утверждению Ляшко, пик эпидемии пройден 16 апреля. Учитывая, что лаборатории уже вышли на предел своих возможностей о новой вспышке эпидемии мы узнаем после отмены карантина
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08.05.2020 22:18 Відповісти
чет вам так хочется верить, примерно чуть менее чем никак.
если куча попов заразились, несмотря на "защиту Бока", то посполитых должно быть уже с 5млн. с вирусом.
хотя х.з. - может и не лгут.....
Минздрав намерен увеличить ежедневное количество ПЦР-тестов до 20 тысяч, - Степанов - Цензор.НЕТ 6916
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08.05.2020 22:01 Відповісти
будуть множити, по іншому не зможуть. немає них цих тестів
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08.05.2020 22:02 Відповісти
Тьфу!
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08.05.2020 22:07 Відповісти
У який афігенний час ми живемо..🥴
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08.05.2020 22:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4EObJ48gjHM
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08.05.2020 22:14 Відповісти
Заслуженный профессор микробиологии Сухарит Бхакди объясняет в новом немецком интервью, что политика и средства массовой информации проводят «недопустимое нагнетание страха» и «кампанию безответственной дезинформации». По словам профессора Бхакди, маски для лица в целом не нужны и могут фактически быть вредными «ловцами микробов». Нынешний кризис был вызван самими политиками и имеет мало общего с вирусом, утверждает он, в то время как вакцина против коронавируса является «ненужной и опасной», как уже было в случае со свиным гриппом. Профессор Бхакди добавил, что ВОЗ «никогда не брала на себя ответственность за свои неправильные решения за эти годы».
https://www.servustv.com/videos/aa-23ud73pbh1w12/

В новом интервью швейцарский главный врач по инфекционным заболеваниям доктор Пьетро Вернацца объясняет, что болезнь Covid19 «легкая для подавляющего большинства людей». «Подсчет зараженных людей и призыв к дополнительным тестам» мало чем помогут. Кроме того, большинство людей, перечисленных в статистике короны, умерли не только от Covid-19. По словам доктора Вернаццы, нет никаких доказательств пользы масок для лица у людей, которые сами не проявляют симптомов.
https://www.saldo.ch/artikel/artikeldetail/fuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild/

Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Михаэль Левитт считает текущий карантин в виде полной остановки мировой экономики ('локдаун') огромной ошибкой и считает более разумными точечные меры, наиболее важна защита людей в группе риска
https://www.youtube.com/watch?v=bl-sZdfLcEk
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08.05.2020 22:39 Відповісти
Хорош пиз-ть
За весь период карантина сделано 159 155 тестов.
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08.05.2020 23:19 Відповісти
 
 