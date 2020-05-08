Украинский воин ранен возле Песков в результате вражеского обстрела, - пресс-центр ОС

Сегодня, 8 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Пески.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Противник применил автоматические станковые гранатометы. Осколочное ранение получил один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Воин находится в лечебном учреждении под наблюдением медиков. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Подразделения Объединенных сил из имеющихся огневых средств дали наемникам РФ адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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