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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин ранен возле Песков в результате вражеского обстрела, - пресс-центр ОС

Украинский воин ранен возле Песков в результате вражеского обстрела, - пресс-центр ОС

Сегодня, 8 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Пески.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Противник применил автоматические станковые гранатометы. Осколочное ранение получил один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Воин находится в лечебном учреждении под наблюдением медиков. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Подразделения Объединенных сил из имеющихся огневых средств дали наемникам РФ адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг под Широкино обстрелял наши позиции - ранены трое воинов, - штаб ООС

Автор: 

обстрел (28254) ранение (3405) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
"Нада просто пиристать стрилять" (Бубочка)
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08.05.2020 22:58 Ответить
+3
Головне Зеля в міловому поклонився Параші.
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08.05.2020 22:45 Ответить
+3
Одужання нашому воїну
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08.05.2020 23:13 Ответить
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Головне Зеля в міловому поклонився Параші.
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08.05.2020 22:45 Ответить
Украинский воин ранен возле Песков в результате вражеского обстрела, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2753
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08.05.2020 22:50 Ответить
"Нада просто пиристать стрилять" (Бубочка)
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08.05.2020 22:58 Ответить
Українського воїна поранено біля Пісків унаслідок ворожого обстрілу, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7458
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08.05.2020 23:08 Ответить
награждаю орденом
Українського воїна поранено біля Пісків унаслідок ворожого обстрілу, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4388
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08.05.2020 23:41 Ответить
Одужання нашому воїну
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08.05.2020 23:13 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.Українського воїна поранено біля Пісків унаслідок ворожого обстрілу, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8892
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09.05.2020 07:57 Ответить
Українського воїна поранено біля Пісків унаслідок ворожого обстрілу, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1182
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09.05.2020 08:14 Ответить
 
 