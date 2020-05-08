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В Черновицкой области 82 новых случая COVID-19, 3 человека умерли, - ОГА
В Черновицкой области сегодня, 8 мая, официально подтверждены еще 82 случая заражения коронавирусом, 35 из них - в Черновцах.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2 179 человек.
19 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 317 человек.
8 мая 3 человека умерли от коронавирусной болезни. Общее количество зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 на Буковине - 74.
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Eugen Kolos
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Антип61
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нетоварищ
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Роман Шухевич #469914
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