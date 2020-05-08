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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области 82 новых случая COVID-19, 3 человека умерли, - ОГА

В Черновицкой области 82 новых случая COVID-19, 3 человека умерли, - ОГА

В Черновицкой области сегодня, 8 мая, официально подтверждены еще 82 случая заражения коронавирусом, 35 из них - в Черновцах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2 179 человек.

19 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 317 человек.

8 мая 3 человека умерли от коронавирусной болезни. Общее количество зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 на Буковине - 74.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В больницах Черновцов заканчиваются места, выделенные для больных коронавирусом, - глава ОГА Осачук

Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Всім прийдеться перехворіти !!!
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08.05.2020 23:11 Ответить
Ви в 2009 на свинячий грип перехворіли?
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08.05.2020 23:16 Ответить
Давайте статистику по всем смертям. А то у нас вроде как другие болезни испарились.
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08.05.2020 23:16 Ответить
они не дают потому что сейчас главное показать, что все умирают только от ковид, что бараны сидели на дурантине
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08.05.2020 23:27 Ответить
так у тому ж і справа - в січні від ускладнень грипу померло більше 500 осіб,а за два місяці "епідемії" від коронавірусу - триста, причому смертність від грипу - випарувалась, нема її.
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09.05.2020 10:06 Ответить
От радяньского інформбюро.За останні часи захворіло короновірусом ...Мабуть влада так переживає за людей,що ночями не спить, та все думає,щоб украсти.
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08.05.2020 23:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5Fy3J6BWfLY ВЫ ГОТОВЫ СИДЕТЬ ВЗАПЕРТИ ЕЩЁ 18 МЕСЯЦЕВ? Кучка мерзавцев при помощи продажных журналистов и политиков готовит население планеты к обязательной вакцинации и ради этого постарается продержать население под замком ещё 18 месяцев пока не будет изготовлена вакцина. И им плевать сколько жизней унесёт уничтоженная экономика.
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08.05.2020 23:54 Ответить
причому скоріше за все померли від онкології,діабету та сердечно-судинних проблем,агаага.
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09.05.2020 10:03 Ответить
 
 