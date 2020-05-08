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У Чернівецькій області 82 нові випадки COVID-19, 3 особи померли, - ОДА
У Чернівецькій області сьогодні, 8 травня, офіційно підтверджено ще 82 випадки зараження коронавірусом, 35 із них - у Чернівцях.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2 179 осіб.
19 буковинців сьогодні одужали від COVID-19. Таким чином, у Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 317 осіб.
8 травня 3 особи померли від коронавірусної хвороби. Загальна кількість зареєстрованих смертей від COVID-19 на Буковині - 74.
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Eugen Kolos
показати весь коментар08.05.2020 23:11 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Антип61
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нетоварищ
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