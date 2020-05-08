У Чернівецькій області 82 нові випадки COVID-19, 3 особи померли, - ОДА

У Чернівецькій області сьогодні, 8 травня, офіційно підтверджено ще 82 випадки зараження коронавірусом, 35 із них - у Чернівцях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2 179 осіб.

19 буковинців сьогодні одужали від COVID-19. Таким чином, у Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 317 осіб.

8 травня 3 особи померли від коронавірусної хвороби. Загальна кількість зареєстрованих смертей від COVID-19 на Буковині - 74.

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