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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівецькій області 82 нові випадки COVID-19, 3 особи померли, - ОДА

У Чернівецькій області 82 нові випадки COVID-19, 3 особи померли, - ОДА

У Чернівецькій області сьогодні, 8 травня, офіційно підтверджено ще 82 випадки зараження коронавірусом, 35 із них - у Чернівцях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2 179 осіб.

19 буковинців сьогодні одужали від COVID-19. Таким чином, у Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 317 осіб.

8 травня 3 особи померли від коронавірусної хвороби. Загальна кількість зареєстрованих смертей від COVID-19 на Буковині - 74.

Читайте також: У лікарнях Чернівців закінчуються місця, виділені для хворих на коронавірус, - голова ОДА Осачук

Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Всім прийдеться перехворіти !!!
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08.05.2020 23:11 Відповісти
Ви в 2009 на свинячий грип перехворіли?
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08.05.2020 23:16 Відповісти
Давайте статистику по всем смертям. А то у нас вроде как другие болезни испарились.
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08.05.2020 23:16 Відповісти
они не дают потому что сейчас главное показать, что все умирают только от ковид, что бараны сидели на дурантине
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08.05.2020 23:27 Відповісти
так у тому ж і справа - в січні від ускладнень грипу померло більше 500 осіб,а за два місяці "епідемії" від коронавірусу - триста, причому смертність від грипу - випарувалась, нема її.
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09.05.2020 10:06 Відповісти
От радяньского інформбюро.За останні часи захворіло короновірусом ...Мабуть влада так переживає за людей,що ночями не спить, та все думає,щоб украсти.
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08.05.2020 23:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5Fy3J6BWfLY ВЫ ГОТОВЫ СИДЕТЬ ВЗАПЕРТИ ЕЩЁ 18 МЕСЯЦЕВ? Кучка мерзавцев при помощи продажных журналистов и политиков готовит население планеты к обязательной вакцинации и ради этого постарается продержать население под замком ещё 18 месяцев пока не будет изготовлена вакцина. И им плевать сколько жизней унесёт уничтоженная экономика.
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08.05.2020 23:54 Відповісти
причому скоріше за все померли від онкології,діабету та сердечно-судинних проблем,агаага.
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09.05.2020 10:03 Відповісти
 
 