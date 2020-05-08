Минцифры работает над созданием специальной цифровой экономической зоны, - вице-премьер Федоров
Министерство цифровой трансформации работает над концепцией проекта "Дія Сіті" — моделью свободной экономической зоны для представителей креативной экономики.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил вице-премьер, глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Diia City — цифровая страна внутри Украины, где не существует границ для инвестиций, создания рабочих мест или разработки новейших технологий. Украинцы и предприниматели со всего мира смогут быстро реализовывать свои амбициозные инновационные и бизнес-идеи без вмешательства государства.
Она планируется создаться в первую очередь для украинских и международных IT-компаний, высокотехнологичного бизнеса, инвестиционных фондов, стартапов и образовательных организаций. Ее резиденты будут иметь специальный налоговый, финансовый и правовой режим", - написал Федоров.
Чиновник отметил, что для повышения инвестиционной привлекатеотности Украины необходима тотальная дерегуляция, упрощение ведения бизнеса, снижение налоговой нагрузки. Однако сразу сделать в масштабах страны такой проект очень сложно.
"Честно, мне кажется, легче создать виртуальную зону с новыми правилами, чем бороться с сотнями лицензий, разрешений, справок и других тромбов. А потом просто перенести опыт на всю страну", - подчеркнул Федоров.
"Сейчас мы объединили ряд экспертов в экономике, профильных специалистов министерств. Ведём расчеты. Создаём модель.В ближайшее время хочу поделиться концептом с нашими народными депутатами", - добавил он
По мнению вице-премьера, если Украина не будет генерировать и внедрять прорывные идеи , то "очень долго не выйдет из бедности".
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И вот там все отлично: мегауспешные реформы, реализация всех проектов, рост экономики, полная поддержка граждан.
Вы не слуги народа, вы виртуальные придурки.
Ну, если только, не подавимся виртуальной галушкой. Или вареником. Тоже виртуальным. Зато с зубами - никаких проблем. Даже если совсем выпадут.
В єтом засранном сортире узнаваем каждый кирпич. Не верите?
А начиналось всё это в далёком ......новий документ суттєво відрізнятиметься від закону 1998 року,
. Сьогодні Прем'єр-міністр Микола Азаров представив донеччанам нового керівника області - Анатолія Близнюка. Він відразу ж пообіцяв залучити до регіону іноземні інвестиції, передовсім із Росії.
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