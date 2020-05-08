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Минцифры работает над созданием специальной цифровой экономической зоны, - вице-премьер Федоров

Минцифры работает над созданием специальной цифровой экономической зоны, - вице-премьер Федоров

Министерство цифровой трансформации работает над концепцией проекта "Дія Сіті" — моделью свободной экономической зоны для представителей креативной экономики.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил вице-премьер, глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Diia City — цифровая страна внутри Украины, где не существует границ для инвестиций, создания рабочих мест или разработки новейших технологий. Украинцы и предприниматели со всего мира смогут быстро реализовывать свои амбициозные инновационные и бизнес-идеи без вмешательства государства.

Она планируется создаться в первую очередь для украинских и международных IT-компаний, высокотехнологичного бизнеса, инвестиционных фондов, стартапов и образовательных организаций. Ее резиденты будут иметь специальный налоговый, финансовый и правовой режим", - написал Федоров.

Чиновник отметил, что для повышения инвестиционной привлекатеотности Украины необходима тотальная дерегуляция, упрощение ведения бизнеса, снижение налоговой нагрузки. Однако сразу сделать в масштабах страны такой проект очень сложно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Электронные паспорта в приложении "Дія" приравняли к бумажным, Украина в этом - первая в мире, - Минцифры

"Честно, мне кажется, легче создать виртуальную зону с новыми правилами, чем бороться с сотнями лицензий, разрешений, справок и других тромбов. А потом просто перенести опыт на всю страну", - подчеркнул Федоров.

"Сейчас мы объединили ряд экспертов в экономике, профильных специалистов министерств. Ведём расчеты. Создаём модель.В ближайшее время хочу поделиться концептом с нашими народными депутатами", - добавил он

По мнению вице-премьера, если Украина не будет генерировать и внедрять прорывные идеи , то "очень долго не выйдет из бедности".

Также читайте: Приложение "Дія" загрузили уже 3 миллиона раз, - Федоров

Минцифры работает над созданием специальной цифровой экономической зоны, - вице-премьер Федоров 01
Минцифры работает над созданием специальной цифровой экономической зоны, - вице-премьер Федоров 02

Автор: 

инвестиции (1167) IT-индустрия (244) Федоров Михаил (510) Минцифры (317)


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Топ комментарии
+4
придурки))
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08.05.2020 23:45 Ответить
+3
Единственное что вы создали, это "Матрицу" в которой сами и живете.
И вот там все отлично: мегауспешные реформы, реализация всех проектов, рост экономики, полная поддержка граждан.
Вы не слуги народа, вы виртуальные придурки.
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08.05.2020 23:46 Ответить
+3
Віртуальна МММ державного рівня!
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09.05.2020 01:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
они уже сделали цифровую зону с пушап сообщениями или ты дома
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08.05.2020 23:43 Ответить
Даешь "зону в смартфоне"!
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08.05.2020 23:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zpWFKLmTiYg Приключения Буратино
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08.05.2020 23:45 Ответить
придурки))
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08.05.2020 23:45 Ответить
Единственное что вы создали, это "Матрицу" в которой сами и живете.
И вот там все отлично: мегауспешные реформы, реализация всех проектов, рост экономики, полная поддержка граждан.
Вы не слуги народа, вы виртуальные придурки.
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08.05.2020 23:46 Ответить
Найтехнологічніші країни піднімали і ще до зараз піднімають звичайну економіку.А ці все з квантумною диджиталізацією бавляться.Вже рік пройшов,а покращень не було,а тільки погіршення.
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08.05.2020 23:48 Ответить
Зато словов красивых и большинству обывателей непонятных понапридумывали. Диджитализация - читай оцифровка, Минцифры. - Читай министерство хер пойми чего. Какрой цифры - ХЗ. Вообще то их 10 - от 0 до 9. Не понятной какой из них министерство ввели.
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09.05.2020 02:29 Ответить
Дурень думкой богатіє.
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08.05.2020 23:50 Ответить
Офигеть, эпоха благоденствия наступает. Скоро каждая бабуся будет майнить крипту, обеспечивая достойную пенсию. Появятся виртуальные кафе и бары, где за эту крипту будут наливать и подавать в виртуальных тарелках и стаканах. Подъем экономики можно будет поднять прокручивая колесико мышки. И все будем будем ездит в виртуальный отпуск на виртуальные Багамы.
Ну, если только, не подавимся виртуальной галушкой. Или вареником. Тоже виртуальным. Зато с зубами - никаких проблем. Даже если совсем выпадут.
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08.05.2020 23:56 Ответить
Бот, когда ты материализуешься? Назначь дату. Ты же понимаешь, что мы понимаем, что есть разница между нематериальным министром и живым человеком? Валяй, а то мы здесь начнем сеанс спиритизма и все-равно вытянем тебя(хоть ненадолго) из фейсбука, ну или оттуда, где ты обитаешь.
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09.05.2020 00:17 Ответить
запахло цифровым прорывом
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09.05.2020 00:17 Ответить
Боюсь что очередным цифровым позывом.
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09.05.2020 02:27 Ответить
Ще один,гіперлупнутий...
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09.05.2020 00:28 Ответить
Т.е те,кто попадет в "зону" не будет платить налогов? Это же мечта зебила! Как и 4000 евро зарплат учителям и прочая лабуда недорослей.
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09.05.2020 00:34 Ответить
Віртуальна МММ державного рівня!
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09.05.2020 01:44 Ответить
Дико плюсую. Такое впечатление, что идет какая то компьютерная игра великовозрастных дебилов. Единственное что плохо, что мы в ней юниты.
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09.05.2020 02:31 Ответить
бред сивой кобылы, необходимо что то производить, а не плодить очередных чиновников со смартфонами... лучше бы гипер луп достроили
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09.05.2020 01:49 Ответить
Что за бред я только что прочитал?
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09.05.2020 02:26 Ответить
Дайте ему селедки.
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09.05.2020 07:52 Ответить
"спеціальної" та " экономической" тут зайвві
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09.05.2020 10:01 Ответить
"будут иметь специальный налоговый....



В єтом засранном сортире узнаваем каждый кирпич. Не верите?

А начиналось всё это в далёком ......новий документ суттєво відрізнятиметься від закону 1998 року,

. Сьогодні Прем'єр-міністр Микола Азаров представив донеччанам нового керівника області - Анатолія Близнюка. Він відразу ж пообіцяв залучити до регіону іноземні інвестиції, передовсім із Росії.
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Натомість перші зрушення для Донецька вже є. Анатолій Близнюк повідомив, що найближчим часом в Україні буде відновлена практика вільних економічних зон (ВЕЗ) і розпочнеться цей процес саме з Донецької області. Сюди мають ринути інвестиції, переважно - із сусідньої Росії, як очікує новий господар регіону. Проте і відповідальність, яку несе Донецька область, має збільшитися.
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Новий проект закону про вільні економічні зони для Віктора Януковича, як і 12 років назад, готує Інститут стратегічних досліджень.
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Донецькі економісти пропонують нову модель вільних економічних зон - так звані технопарки і території пріоритетного розвитку. А пільги і преференції даватимуть окремим підприємствам за результатами моніторингу попередніх економічних зон.

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09.05.2020 11:00 Ответить
 
 