Минцифры работает над созданием специальной цифровой экономической зоны, - вице-премьер Федоров

Министерство цифровой трансформации работает над концепцией проекта "Дія Сіті" — моделью свободной экономической зоны для представителей креативной экономики.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил вице-премьер, глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Diia City — цифровая страна внутри Украины, где не существует границ для инвестиций, создания рабочих мест или разработки новейших технологий. Украинцы и предприниматели со всего мира смогут быстро реализовывать свои амбициозные инновационные и бизнес-идеи без вмешательства государства.

Она планируется создаться в первую очередь для украинских и международных IT-компаний, высокотехнологичного бизнеса, инвестиционных фондов, стартапов и образовательных организаций. Ее резиденты будут иметь специальный налоговый, финансовый и правовой режим", - написал Федоров.

Чиновник отметил, что для повышения инвестиционной привлекатеотности Украины необходима тотальная дерегуляция, упрощение ведения бизнеса, снижение налоговой нагрузки. Однако сразу сделать в масштабах страны такой проект очень сложно.

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"Честно, мне кажется, легче создать виртуальную зону с новыми правилами, чем бороться с сотнями лицензий, разрешений, справок и других тромбов. А потом просто перенести опыт на всю страну", - подчеркнул Федоров.

"Сейчас мы объединили ряд экспертов в экономике, профильных специалистов министерств. Ведём расчеты. Создаём модель.В ближайшее время хочу поделиться концептом с нашими народными депутатами", - добавил он

По мнению вице-премьера, если Украина не будет генерировать и внедрять прорывные идеи , то "очень долго не выйдет из бедности".

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