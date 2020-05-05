Приложение "Дія" загрузили уже 3 миллиона раз, - Федоров
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что приложение "Дія" загрузили уже 3 миллиона раз.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Тelegramе Федорова
В тексте отмечается: "3 миллиона установок приложения" Дія". Чисто приложения. Кроме авторизованных пользователей портала и субпродуктов.
Прошло ровно 3 месяца после старта продукта".
По словам министра, есть несколько проблем, которые удалось обнаружить за первые месяцы работы "Дія".
В частности, Федоров пишет, что удалось разоблачить плохое качества данных в реестрах, потому что раньше "на базах зарабатывали, а теперь мы верифицируем данные в них".
Также министр пишет о некомпетентности и медлительности чиновников и отсутствие желания отходить от кормушки.
Он объясняет, что это стало причиной того, что каждый день встречаются случаи, когда у кого "не отображается то, чем он владеет, а какой госорган / бизнес не принимает электронный документ".
Кто был учителями у наших цифровизаторов всей страны ?
А если ещё кто-то, толковая, соснет...
бэнин цЫрк-95 закрыть за 5 минут?
Для справки: в 14м не выходил.
Ну а смысл выходить? Чтобы на следующих выборах 73% идиотов выбрали лысого?!
Зебилы должны нарушаться. Некоторые уже сыты, но говорят:"в нашей стране нормального быть не может". Пока их желудок не даст их волосам(мозгов-то нету) установку на связь с галочкой в бумажке, смысла нет.
Я задаюсь простыми моментами:
А что говорят за бугром?
Когда национализировали ПриватБанк - за бугром мягко одобрили.
Когда в судах Британии и в США беня - плохой,
а в Украине -хороший, как ты думаешь какая точка зрения мне более приемлема?
Когда порося накралося м нажилось на торговле на крови, но при этом Фобс пришлет про просадку Петруччо, при этом от штатов джавелины и прочие международные плюшки...
Стой рядом с коломойский. И лучше на Ростове.
Результати ми надішлемо на електронну пошту. Додатково статус заявки ви можете перевірити в кабінеті громадянина.
Капэць! А можно на него посмотреть? Бо никакой инфы, кроме, как про его ботов за зебилов, про этого фсб.шного поца нигде не было.
А для этого сделать фото, собрать какие-то документы и записаться в электронную очередь, короче потратить пару дней.
А так классная программа, можно загрузить, только забыли добавить у кого новейшие права и техпаспорт!
.
Бо завантажив вчора "Дію",
Від цеї "Дії" аж кончаю, -
Піду но знов її скачаю...
я как загрузил так сразу и удалил.. сырое не доработанное говно