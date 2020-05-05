РУС
3 200 54

Приложение "Дія" загрузили уже 3 миллиона раз, - Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что приложение "Дія" загрузили уже 3 миллиона раз.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Тelegramе Федорова

В тексте отмечается: "3 миллиона установок приложения" Дія". Чисто приложения. Кроме авторизованных пользователей портала и субпродуктов.

Прошло ровно 3 месяца после старта продукта".

По словам министра, есть несколько проблем, которые удалось обнаружить за первые месяцы работы "Дія".

В частности, Федоров пишет, что удалось разоблачить плохое качества данных в реестрах, потому что раньше "на базах зарабатывали, а теперь мы верифицируем данные в них".

Также министр пишет о некомпетентности и медлительности чиновников и отсутствие желания отходить от кормушки.

Он объясняет, что это стало причиной того, что каждый день встречаются случаи, когда у кого "не отображается то, чем он владеет, а какой госорган / бизнес не принимает электронный документ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В админздания госорганов будут пускать по цифровым паспортам в приложении "Дія", - министр Федоров

Автор: 

Федоров Михаил (528) диджитализация (224) Дія (436)
Топ комментарии
+10
На хліб можна намазати?
05.05.2020 22:12 Ответить
+7
3 миллиона отборных дебилов, элитных
05.05.2020 22:16 Ответить
+7
в стране, где персональная информация в режиме он-лайн передаётся правительственными зебилами за поребрик, нужно быть отборным идиотом, чтобы добавить в дию свои данные
05.05.2020 22:56 Ответить
На хліб можна намазати?
05.05.2020 22:12 Ответить
мона , токи тонким слоем , от толстого может )))) слипнутся
05.05.2020 22:16 Ответить
Одним из тяжких преступлений фашистов в нацистской Германии, было присвоение узникам концлагерей номеров вместо имен.
Кто был учителями у наших цифровизаторов всей страны ?
05.05.2020 22:26 Ответить
Те, що у людей вже сотні років, паспорти і різні посвідчення під номером, це як?
05.05.2020 22:29 Ответить
Ты еще Томос недоело порохогуано
05.05.2020 22:29 Ответить
Та тоді, коли Україна одержала Томос, то ***** так обісралось, що терміново скликало раду безпеки рашки.
05.05.2020 22:37 Ответить
Ты где?
05.05.2020 22:12 Ответить
плюс диджыдализация всей страны...
05.05.2020 22:13 Ответить
3 миллиона отборных дебилов, элитных
05.05.2020 22:16 Ответить
3 мільйони зебілів
05.05.2020 22:31 Ответить
Ну теперь точно как заживем да зепе
05.05.2020 22:18 Ответить
Не густо
05.05.2020 22:19 Ответить
Если от числа загрузок будет рос ВВП, то я гарантирую: одна загрузка в час, восемь раз в рабочий день. А если ещё транспорт запустят....
А если ещё кто-то, толковая, соснет...
05.05.2020 22:19 Ответить
ВВП уже не вырстет. У него рост 170
05.05.2020 22:23 Ответить
Рост можно оспорить. Но дело не в росте. Дело в нелохе.
05.05.2020 22:30 Ответить
И в росте тоже. Нелох - метр 64. Пусть его комплексы по этому поводу его родаки разгребают! Нафига дебила рожали?! Мамо римма, роди этого идиота обратно, Хрыстом Богом молю!!!)
05.05.2020 22:53 Ответить
Норм приложение, я ФОП закрыл за 5 минут.
05.05.2020 22:20 Ответить
И не ходил по налоговым, причём до них не доберёшься без транспорта.
05.05.2020 22:21 Ответить
И через Дiю открою за 5 минут. Удобно, чё.
05.05.2020 22:23 Ответить
Вам лишь бы попи*деть.
05.05.2020 22:24 Ответить
И кстати, зе тут не при делах, это Петро начал, с электронного кабинета.
05.05.2020 22:26 Ответить
И мимнистерство джигитализации тоже он?
05.05.2020 22:31 Ответить
Нет. Но чем плоха Дия?
05.05.2020 22:35 Ответить
А нах там целое министерство? До зелибобы справлялись и без министерства - я в конце 2018 спокойно оформлял онлайн помощь при рождении ребенка.
05.05.2020 22:50 Ответить
Solomon, а в том приложении можно этот грьобаный
бэнин цЫрк-95 закрыть за 5 минут?
05.05.2020 22:26 Ответить
Ну за 5 минут не выйдет, всем пох. Вы же видите, все только в интернетах строчат, а выйти на Банковую как в 14 году, кишка тонка.
05.05.2020 22:28 Ответить
Осавлюк еще работает в Омеге ..Кстати он сепаров крошил нехило под Словянском работал без каски . Красава
05.05.2020 22:31 Ответить
я не в курсе кто это, и что за омега. гугл мне не помог.
05.05.2020 22:38 Ответить
А смысл?
Для справки: в 14м не выходил.
Ну а смысл выходить? Чтобы на следующих выборах 73% идиотов выбрали лысого?!
Зебилы должны нарушаться. Некоторые уже сыты, но говорят:"в нашей стране нормального быть не может". Пока их желудок не даст их волосам(мозгов-то нету) установку на связь с галочкой в бумажке, смысла нет.
05.05.2020 22:36 Ответить
Ну тогда смысла нет ни в чём. Живём как есть. Валим на запад кто может.
05.05.2020 22:39 Ответить
Я кстати выходил, в Днепре, и Коломойский рядом стоял, кто же знал, что он так быстро скурвится.
05.05.2020 22:40 Ответить
Ну на тему: кто знал?
Я задаюсь простыми моментами:
А что говорят за бугром?
Когда национализировали ПриватБанк - за бугром мягко одобрили.
Когда в судах Британии и в США беня - плохой,
а в Украине -хороший, как ты думаешь какая точка зрения мне более приемлема?
Когда порося накралося м нажилось на торговле на крови, но при этом Фобс пришлет про просадку Петруччо, при этом от штатов джавелины и прочие международные плюшки...

Стой рядом с коломойский. И лучше на Ростове.
05.05.2020 23:06 Ответить
Дурашка, Стёпка, причём тут Порошенко?
05.05.2020 23:12 Ответить
Ну вот сразу - кішка тонка!) А ви її вимірювали!)
15.05.2020 21:23 Ответить
Через Дию? Ничего не путаешь? Где там такой раздел есть?
05.05.2020 22:49 Ответить
Тю на вас, есть, я правда через комп заходил. На смарте мож и нет.
05.05.2020 23:13 Ответить
Шас найду.
05.05.2020 23:14 Ответить
Не, без ключа не даёт ссылку, зарегайся через комп, есть там такое.
05.05.2020 23:16 Ответить
Ми взяли заявку №260*** в роботу і обробимо її протягом доби (строки закриття у податковій залежать від виду вашої діяльності).
Результати ми надішлемо на електронну пошту. Додатково статус заявки ви можете перевірити в кабінеті громадянина.
05.05.2020 23:18 Ответить
вот.
05.05.2020 23:19 Ответить
Шо ,-таки сам министр фьодоров?! Шото сказал?
Капэць! А можно на него посмотреть? Бо никакой инфы, кроме, как про его ботов за зебилов, про этого фсб.шного поца нигде не было.
05.05.2020 22:20 Ответить
если б они знали сколько раз его удалили
05.05.2020 22:28 Ответить
А сколько раз снесли нах? Это как с приложением "ДРУГ"- я его три раза устанавливал, чтоб телефон консульств в Мексике и Нью-Йорке посмотреть.
05.05.2020 22:28 Ответить
Да, да, загрузил, но пользоваться не могу. Надо переоформить права, 10-ти летние пластиковые карточки уже не идут, как права (в Турции идут, а у нас уже нет для «Дия».
А для этого сделать фото, собрать какие-то документы и записаться в электронную очередь, короче потратить пару дней.
А так классная программа, можно загрузить, только забыли добавить у кого новейшие права и техпаспорт!
05.05.2020 22:32 Ответить
Дия покруче Томоса будет .. Порохоботы идите Томос читайте дальше
05.05.2020 22:33 Ответить
Ты следующую Марию, когда ожидаешь?
05.05.2020 22:45 Ответить
*Мрию
05.05.2020 22:46 Ответить
Совсем уже кацап поехал из за нашего Томоса.
.
05.05.2020 22:54 Ответить
в стране, где персональная информация в режиме он-лайн передаётся правительственными зебилами за поребрик, нужно быть отборным идиотом, чтобы добавить в дию свои данные
05.05.2020 22:56 Ответить
Какие ты данные добавляешь? Государтво не в курсе номера твоего паспорта, не знает какая у тебя машина, для нее открытие что ты имеешь водительское удостоверение?
06.05.2020 07:13 Ответить
Проснувся зранку, і радію,
Бо завантажив вчора "Дію",
Від цеї "Дії" аж кончаю, -
Піду но знов її скачаю...
Додаток "Дія" завантажили вже 3 мільйони разів, - Федоров - Цензор.НЕТ 430
05.05.2020 23:10 Ответить
Приложение "Дія" загрузили уже 3 миллиона раз - один чи в двох вантажили?
06.05.2020 02:34 Ответить
ну и что загрузили 3 млн раз...
я как загрузил так сразу и удалил.. сырое не доработанное говно
06.05.2020 10:06 Ответить
 
 