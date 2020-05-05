Приложение "Дія" загрузили уже 3 миллиона раз, - Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что приложение "Дія" загрузили уже 3 миллиона раз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Тelegramе Федорова

В тексте отмечается: "3 миллиона установок приложения" Дія". Чисто приложения. Кроме авторизованных пользователей портала и субпродуктов.

Прошло ровно 3 месяца после старта продукта".

По словам министра, есть несколько проблем, которые удалось обнаружить за первые месяцы работы "Дія".

В частности, Федоров пишет, что удалось разоблачить плохое качества данных в реестрах, потому что раньше "на базах зарабатывали, а теперь мы верифицируем данные в них".

Также министр пишет о некомпетентности и медлительности чиновников и отсутствие желания отходить от кормушки.

Он объясняет, что это стало причиной того, что каждый день встречаются случаи, когда у кого "не отображается то, чем он владеет, а какой госорган / бизнес не принимает электронный документ".

