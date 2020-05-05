Додаток "Дія" завантажили вже 3 мільйони разів, - Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що додаток "Дія" завантажили вже 3 мільйони разів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Тelegram Федорова

У тексті зазначається: "3 мільйони установок додатка "Дія". Суто додатка. Не рахуючи авторизованих користувачів порталу та субпродуктів.

Минуло рівно 3 місяці після старту продукту".

За словами міністра, є кілька проблем, які вдалося виявити за перші місяці роботи "Дія".

Зокрема, Федоров пише, що вдалося викрити погану якість даних у реєстрах, тому що раніше "на базах заробляли, а тепер ми верифікуємо дані в них".

Також міністр пише про некомпетентність і повільність чиновників і відсутність бажання відходити від годівниці.

Він пояснює, що це стало причиною того, що щодня трапляються випадки, коли у когось "не відображається те, чим він володіє, а якийсь держорган/бізнес не приймає електронний документ".