3 200 54

Додаток "Дія" завантажили вже 3 мільйони разів, - Федоров

Додаток "Дія" завантажили вже 3 мільйони разів, - Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що додаток "Дія" завантажили вже 3 мільйони разів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Тelegram Федорова

У тексті зазначається: "3 мільйони установок додатка "Дія". Суто додатка. Не рахуючи авторизованих користувачів порталу та субпродуктів.

Минуло рівно 3 місяці після старту продукту".

За словами міністра, є кілька проблем, які вдалося виявити за перші місяці роботи "Дія".

Зокрема, Федоров пише, що вдалося викрити погану якість даних у реєстрах, тому що раніше "на базах заробляли, а тепер ми верифікуємо дані в них".

Читайте також: В адмінбудівлі держорганів пускатимуть за цифровим паспортами в додатку "Дія", - міністр Федоров

Також міністр пише про некомпетентність і повільність чиновників і відсутність бажання відходити від годівниці.

Він пояснює, що це стало причиною того, що щодня трапляються випадки, коли у когось "не відображається те, чим він володіє, а якийсь держорган/бізнес не приймає електронний документ".

Автор: 

Федоров Михайло (936) диджиталізація (291) Дія (1197)
+10
На хліб можна намазати?
показати весь коментар
05.05.2020 22:12 Відповісти
+7
3 миллиона отборных дебилов, элитных
показати весь коментар
05.05.2020 22:16 Відповісти
+7
в стране, где персональная информация в режиме он-лайн передаётся правительственными зебилами за поребрик, нужно быть отборным идиотом, чтобы добавить в дию свои данные
показати весь коментар
05.05.2020 22:56 Відповісти
На хліб можна намазати?
показати весь коментар
05.05.2020 22:12 Відповісти
мона , токи тонким слоем , от толстого может )))) слипнутся
показати весь коментар
05.05.2020 22:16 Відповісти
Одним из тяжких преступлений фашистов в нацистской Германии, было присвоение узникам концлагерей номеров вместо имен.
Кто был учителями у наших цифровизаторов всей страны ?
Кто был учителями у наших цифровизаторов всей страны ?
показати весь коментар
05.05.2020 22:26 Відповісти
Те, що у людей вже сотні років, паспорти і різні посвідчення під номером, це як?
показати весь коментар
05.05.2020 22:29 Відповісти
Ты еще Томос недоело порохогуано
показати весь коментар
05.05.2020 22:29 Відповісти
Та тоді, коли Україна одержала Томос, то ***** так обісралось, що терміново скликало раду безпеки рашки.
показати весь коментар
05.05.2020 22:37 Відповісти
Ты где?
показати весь коментар
05.05.2020 22:12 Відповісти
плюс диджыдализация всей страны...
показати весь коментар
05.05.2020 22:13 Відповісти
3 миллиона отборных дебилов, элитных
показати весь коментар
05.05.2020 22:16 Відповісти
3 мільйони зебілів
показати весь коментар
05.05.2020 22:31 Відповісти
Ну теперь точно как заживем да зепе
показати весь коментар
05.05.2020 22:18 Відповісти
Не густо
показати весь коментар
05.05.2020 22:19 Відповісти
Если от числа загрузок будет рос ВВП, то я гарантирую: одна загрузка в час, восемь раз в рабочий день. А если ещё транспорт запустят....
А если ещё кто-то, толковая, соснет...
А если ещё кто-то, толковая, соснет...
показати весь коментар
05.05.2020 22:19 Відповісти
ВВП уже не вырстет. У него рост 170
показати весь коментар
05.05.2020 22:23 Відповісти
Рост можно оспорить. Но дело не в росте. Дело в нелохе.
показати весь коментар
05.05.2020 22:30 Відповісти
И в росте тоже. Нелох - метр 64. Пусть его комплексы по этому поводу его родаки разгребают! Нафига дебила рожали?! Мамо римма, роди этого идиота обратно, Хрыстом Богом молю!!!)
показати весь коментар
05.05.2020 22:53 Відповісти
Норм приложение, я ФОП закрыл за 5 минут.
показати весь коментар
05.05.2020 22:20 Відповісти
И не ходил по налоговым, причём до них не доберёшься без транспорта.
показати весь коментар
05.05.2020 22:21 Відповісти
И через Дiю открою за 5 минут. Удобно, чё.
показати весь коментар
05.05.2020 22:23 Відповісти
Вам лишь бы попи*деть.
показати весь коментар
05.05.2020 22:24 Відповісти
И кстати, зе тут не при делах, это Петро начал, с электронного кабинета.
показати весь коментар
05.05.2020 22:26 Відповісти
И мимнистерство джигитализации тоже он?
показати весь коментар
05.05.2020 22:31 Відповісти
Нет. Но чем плоха Дия?
показати весь коментар
05.05.2020 22:35 Відповісти
А нах там целое министерство? До зелибобы справлялись и без министерства - я в конце 2018 спокойно оформлял онлайн помощь при рождении ребенка.
показати весь коментар
05.05.2020 22:50 Відповісти
Solomon, а в том приложении можно этот грьобаный
бэнин цЫрк-95 закрыть за 5 минут?
показати весь коментар
05.05.2020 22:26 Відповісти
Ну за 5 минут не выйдет, всем пох. Вы же видите, все только в интернетах строчат, а выйти на Банковую как в 14 году, кишка тонка.
показати весь коментар
05.05.2020 22:28 Відповісти
Осавлюк еще работает в Омеге ..Кстати он сепаров крошил нехило под Словянском работал без каски . Красава
показати весь коментар
05.05.2020 22:31 Відповісти
я не в курсе кто это, и что за омега. гугл мне не помог.
показати весь коментар
05.05.2020 22:38 Відповісти
А смысл?
Для справки: в 14м не выходил.
Ну а смысл выходить? Чтобы на следующих выборах 73% идиотов выбрали лысого?!
Зебилы должны нарушаться. Некоторые уже сыты, но говорят:"в нашей стране нормального быть не может". Пока их желудок не даст их волосам(мозгов-то нету) установку на связь с галочкой в бумажке, смысла нет.
показати весь коментар
05.05.2020 22:36 Відповісти
Ну тогда смысла нет ни в чём. Живём как есть. Валим на запад кто может.
показати весь коментар
05.05.2020 22:39 Відповісти
Я кстати выходил, в Днепре, и Коломойский рядом стоял, кто же знал, что он так быстро скурвится.
показати весь коментар
05.05.2020 22:40 Відповісти
Ну на тему: кто знал?
Я задаюсь простыми моментами:
А что говорят за бугром?
Когда национализировали ПриватБанк - за бугром мягко одобрили.
Когда в судах Британии и в США беня - плохой,
а в Украине -хороший, как ты думаешь какая точка зрения мне более приемлема?
Когда порося накралося м нажилось на торговле на крови, но при этом Фобс пришлет про просадку Петруччо, при этом от штатов джавелины и прочие международные плюшки...

Стой рядом с коломойский. И лучше на Ростове.
показати весь коментар
05.05.2020 23:06 Відповісти
Дурашка, Стёпка, причём тут Порошенко?
показати весь коментар
05.05.2020 23:12 Відповісти
Ну вот сразу - кішка тонка!) А ви її вимірювали!)
показати весь коментар
15.05.2020 21:23 Відповісти
Через Дию? Ничего не путаешь? Где там такой раздел есть?
показати весь коментар
05.05.2020 22:49 Відповісти
Тю на вас, есть, я правда через комп заходил. На смарте мож и нет.
показати весь коментар
05.05.2020 23:13 Відповісти
Шас найду.
показати весь коментар
05.05.2020 23:14 Відповісти
Не, без ключа не даёт ссылку, зарегайся через комп, есть там такое.
показати весь коментар
05.05.2020 23:16 Відповісти
Ми взяли заявку №260*** в роботу і обробимо її протягом доби (строки закриття у податковій залежать від виду вашої діяльності).
Результати ми надішлемо на електронну пошту. Додатково статус заявки ви можете перевірити в кабінеті громадянина.
показати весь коментар
05.05.2020 23:18 Відповісти
вот.
показати весь коментар
05.05.2020 23:19 Відповісти
Шо ,-таки сам министр фьодоров?! Шото сказал?
Капэць! А можно на него посмотреть? Бо никакой инфы, кроме, как про его ботов за зебилов, про этого фсб.шного поца нигде не было.
показати весь коментар
05.05.2020 22:20 Відповісти
если б они знали сколько раз его удалили
показати весь коментар
05.05.2020 22:28 Відповісти
А сколько раз снесли нах? Это как с приложением "ДРУГ"- я его три раза устанавливал, чтоб телефон консульств в Мексике и Нью-Йорке посмотреть.
показати весь коментар
05.05.2020 22:28 Відповісти
Да, да, загрузил, но пользоваться не могу. Надо переоформить права, 10-ти летние пластиковые карточки уже не идут, как права (в Турции идут, а у нас уже нет для «Дия».
А для этого сделать фото, собрать какие-то документы и записаться в электронную очередь, короче потратить пару дней.
А так классная программа, можно загрузить, только забыли добавить у кого новейшие права и техпаспорт!
показати весь коментар
05.05.2020 22:32 Відповісти
Дия покруче Томоса будет .. Порохоботы идите Томос читайте д
показати весь коментар
05.05.2020 22:33 Відповісти
Ты следующую Марию, когда ожидаешь?
показати весь коментар
05.05.2020 22:45 Відповісти
*Мрию
показати весь коментар
05.05.2020 22:46 Відповісти
Совсем уже кацап поехал из за нашего Томоса.
.
показати весь коментар
05.05.2020 22:54 Відповісти
в стране, где персональная информация в режиме он-лайн передаётся правительственными зебилами за поребрик, нужно быть отборным идиотом, чтобы добавить в дию свои данные
показати весь коментар
05.05.2020 22:56 Відповісти
Какие ты данные добавляешь? Государтво не в курсе номера твоего паспорта, не знает какая у тебя машина, для нее открытие что ты имеешь водительское удостоверение?
показати весь коментар
06.05.2020 07:13 Відповісти
Проснувся зранку, і радію,
Бо завантажив вчора "Дію",
Від цеї "Дії" аж кончаю, -
Піду но знов її скачаю...
Додаток "Дія" завантажили вже 3 мільйони разів, - Федоров - Цензор.НЕТ 430
показати весь коментар
05.05.2020 23:10 Відповісти
Приложение "Дія" загрузили уже 3 миллиона раз - один чи в двох вантажили?
показати весь коментар
06.05.2020 02:34 Відповісти
ну и что загрузили 3 млн раз...
я как загрузил так сразу и удалил.. сырое не доработанное говно
показати весь коментар
06.05.2020 10:06 Відповісти
 
 