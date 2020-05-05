Додаток "Дія" завантажили вже 3 мільйони разів, - Федоров
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що додаток "Дія" завантажили вже 3 мільйони разів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Тelegram Федорова
У тексті зазначається: "3 мільйони установок додатка "Дія". Суто додатка. Не рахуючи авторизованих користувачів порталу та субпродуктів.
Минуло рівно 3 місяці після старту продукту".
За словами міністра, є кілька проблем, які вдалося виявити за перші місяці роботи "Дія".
Зокрема, Федоров пише, що вдалося викрити погану якість даних у реєстрах, тому що раніше "на базах заробляли, а тепер ми верифікуємо дані в них".
Також міністр пише про некомпетентність і повільність чиновників і відсутність бажання відходити від годівниці.
Він пояснює, що це стало причиною того, що щодня трапляються випадки, коли у когось "не відображається те, чим він володіє, а якийсь держорган/бізнес не приймає електронний документ".
Результати ми надішлемо на електронну пошту. Додатково статус заявки ви можете перевірити в кабінеті громадянина.
А для этого сделать фото, собрать какие-то документы и записаться в электронную очередь, короче потратить пару дней.
А так классная программа, можно загрузить, только забыли добавить у кого новейшие права и техпаспорт!
Бо завантажив вчора "Дію",
Від цеї "Дії" аж кончаю, -
Піду но знов її скачаю...
я как загрузил так сразу и удалил.. сырое не доработанное говно