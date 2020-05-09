Я поддерживаю Стерненко, буду на акции под судом, - Билецкий
Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил о поддержке активиста Сергея Стерненко, утверждающего, что его собираются задержать по обвинению в убийстве.
Об этом Билецкий заявил в комментарии главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.
"Я поддерживаю право любого человека на самооборону. Поэтому поддерживаю и Стерненко. Он должен иметь право защищать себя как и каждый украинец. Когда 99% процентов из ныне поддерживающих не знало и не поддерживало Сергея, сразу после покушения, я проведывал его в больнице, наше движение помогало ему чем могло. Из чувства национальной солидарности и просто человеческой жалости. В моем понимании ничего не изменилось", - сказал Билецкий.
Лидер "Нацкорпуса" признал, что лично относится к Стерненко критически, но суд над ним считает несправедливым.
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"Дело против Стерненко — это попытка отобрать у человека право обороняться. И это подогревают российские СМИ и пророссийские силы в Украине. И поэтому мы будем защищать принцип права на самооборону, не только Стерненко, но и бойца ПС Иранца и многих других. Мы выйдем на акции по делу Стерненко под судом, и я лично также приеду, если вынесут несправедливое решение, как об этом сейчас говорят в СМИ", — сказал он.
Билецкий назвал враньем обвинения против себя со стороны бывших добровольцев "Азова" Кравченко и Филимонова.
"Думаю, очень скоро все станет ясно – кто предал своих товарищей, а кто остается верным своим принципам и своему слову. Я буду на следующем суде по делу Стерненко и всегда готов в глаза ответить на все вопросы", — добавил он.
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8 мая Экс-добровольцы "Азова" Назарий Кравченко и Сергей Филимонов заявили, что их избили бывшие побратимы, в том числе основатель "Азова" Андрей Билецкий. Причиной избиения они назвали попытку заставить не поддерживать Сергея Стерненко.
"Национальный корпус" опровергает избиение Кравченко и Филимонова. В партии описали случившееся как "встречи между бывшими побратимами и ветеранами "Азова"", касавшуюся "разговора на тему недостойного поведения с точки зрения азовской и ветеранской этики". "Состоялся обычный мужской разговор между бывшими боевыми товарищами, на который, к тому же, Филимонов, Кравченко и другие их товарищи приехали с оружием. Все слова о "пытках" и избиении является циничной ложью. Хотя бы потому, что во время разговора человек со стороны так называемых "пострадавших" было больше", — заявили в партии.
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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
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14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
В мае 2020 года стало известно, что СБУ и Офис Генпрокурора готовят Стерненко подозрение в убийстве.
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Хто варнякає проти Стерненка- той агент фсб, тітуХНЯ, чи просто ківа аваківська.
Т.е. закон для всех один опять, ну кроме избранных..
Для секты !! На вашего ПОПа еще много говорит Дроздов . Скрыпин ,Яневський ,Иванов иногда на выступлениях Мухарский, Михальчишин . Давайте быстро запишите из в агенты КГБ ,а то Путлер нападет . Кто против те враги , лозунг дебилов .
2) Люди, которые поддерживают Порошенео - поддерживают и патриота Стерненко. Однозначно и без вариантов.
https://twitter.com/elnazaro777 солома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1258125172005052417 6 мая
Журналіст-розслідувач Володимир Бойко, який має репутацію дуже обізнаної, але й дуже неоднозначної людини, про сумнозвісного Стерненка, що наразі потрапив мало не всі шпальти, пише таке:
Особливо сподобалося:
"Касько влаштував істерику", "Поліщук погрожував керівнику, що "той буде жерти документ".
Аваковська підстилка розповідає, що особистий ворог Аваков - "особливо цінний аґент СБУ"?
Цікаво, як можна було бути "особливо цінним", не посідаючи жодної державної посади, не належачи до жодної таємної сепаратистської організації, перебуваючи в периферійній Одесі - периферійній і по відношенню до фронту і до столиці, відкрито очолюючи одеський ПС?
Уляна Супрун:
"Чомусь перше втручання в Одесі зробили непрофесійно, яке ще й нашкодило. Надавати справжню медичну допомогу хлопцю відмовились. Як виявилось пізніше, це "чомусь" було пов'язане з тим, що на лікарів чинився безпрецедентний тиск місцевими феодалами. Складно уявити, що людину намагалися вбити, а потім ще й позбавити медичної допомоги.
Тоді хлопця привезли в Київ, тут лікарі надали необхідну допомогу. Це був https://www.facebook.com/ssternenko/?__xts__%5B0%5D=68.ARDyZFg3vSZXDksSyzcJv6cG74Fz-urTbSuHwNeuQbqng8Wwbjj8oBnYWjS3Zuitu12WjVe7qHAWKEnq41HQ6CiXZS5TClixzo9LkcwX1Yqe4kXcD7d1nawJzqDb7G7pEoi4XVzrVZFQkpD4PGeFSDTkhfYZ3pMyLrfO2LkLLL3JuFVQogmZtqk3h-eDx_QjHXbFLsqpvYvJ2YUFyPY31ran9o3FlZ3UT8QjCZDZtqI5IT5V-wwGq7SY8IrtJ7ubYaoE5VzSOvEyLdm7NHWJ3xgHQ2O0wYhHek6IwWN_D3FW_fRZe86JPvPN15Nl5krl1D1lXmD04Cg_bkp1BLlx7aC19OID&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARB7mDF0hr3YRC05p0Heui0Jptt6W2J07owUIkdFmEycoTNyYxHdCrsc7QnzRblal4E7HsN2DSiQS_hC Sternenko ."
https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2644367852514432/?type=3&theater
Тільки галімий підор може називати "умисним вбивством" опір збройному нападу двох наркоманів.
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Билецкий обвинил Стерненко в связях с публичными домами и наркопритонами.
Руководитель Национального корпуса Андрей Билецкий обвинил радикала Сергея Стерненко, который убил человека в 2018 году, в том, что пока националисты воевали на фронте, он занимался публичными домами и наркопритонами.
Об этом Билецкий заявил в эфире ток-шоу "19"https://zik.ua/ru/news/ludyna/bileckiy_obvinil_sternenko_v_svyazyah_s_publichnymi_domami_i_narkopritonami_967761 на телеканале "ZIK". !!!
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Двойные стандарты,не ???