Я поддерживаю Стерненко, буду на акции под судом, - Билецкий

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил о поддержке активиста Сергея Стерненко, утверждающего, что его собираются задержать по обвинению в убийстве.

Об этом Билецкий заявил в комментарии главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

"Я поддерживаю право любого человека на самооборону. Поэтому поддерживаю и Стерненко. Он должен иметь право защищать себя как и каждый украинец. Когда 99% процентов из ныне поддерживающих не знало и не поддерживало Сергея, сразу после покушения, я проведывал его в больнице, наше движение помогало ему чем могло. Из чувства национальной солидарности и просто человеческой жалости. В моем понимании ничего не изменилось", - сказал Билецкий.

Лидер "Нацкорпуса" признал, что лично относится к Стерненко критически, но суд над ним считает несправедливым.

Читайте на Цензор.НЕТ: Экс-добровольцы "Азова" Кравченко и Филимонов заявили, что Билецкий избил их из-за поддержки Стерненко: "Были удары в голову и допросы"

"Дело против Стерненко — это попытка отобрать у человека право обороняться. И это подогревают российские СМИ и пророссийские силы в Украине. И поэтому мы будем защищать принцип права на самооборону, не только Стерненко, но и бойца ПС Иранца и многих других. Мы выйдем на акции по делу Стерненко под судом, и я лично также приеду, если вынесут несправедливое решение, как об этом сейчас говорят в СМИ", — сказал он.

Билецкий назвал враньем обвинения против себя со стороны бывших добровольцев "Азова" Кравченко и Филимонова.

"Думаю, очень скоро все станет ясно – кто предал своих товарищей, а кто остается верным своим принципам и своему слову. Я буду на следующем суде по делу Стерненко и всегда готов в глаза ответить на все вопросы", — добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Нацкорпус готов оказать поддержку Стерненко. Обвинения, что мы требуем отказаться от его поддержки - абсурд, - заявление

8 мая Экс-добровольцы "Азова" Назарий Кравченко и Сергей Филимонов заявили, что их избили бывшие побратимы, в том числе основатель "Азова" Андрей Билецкий. Причиной избиения они назвали попытку заставить не поддерживать Сергея Стерненко.

"Национальный корпус" опровергает избиение Кравченко и Филимонова. В партии описали случившееся как "встречи между бывшими побратимами и ветеранами "Азова"", касавшуюся "разговора на тему недостойного поведения с точки зрения азовской и ветеранской этики". "Состоялся обычный мужской разговор между бывшими боевыми товарищами, на который, к тому же, Филимонов, Кравченко и другие их товарищи приехали с оружием. Все слова о "пытках" и избиении является циничной ложью. Хотя бы потому, что во время разговора человек со стороны так называемых "пострадавших" было больше", — заявили в партии.

Сморите также: "Руки геть від Стерненка", - мероприятие в поддержку активиста прошло под Офисом Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

Также на Цензор.НЕТ: Стерненко поддержали еще 8 футбольных сообществ: от радикальных фанов "Динамо" до ультрас Симферополя и Одессы

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

В мае 2020 года стало известно, что СБУ и Офис Генпрокурора готовят Стерненко подозрение в убийстве.