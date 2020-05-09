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Я поддерживаю Стерненко, буду на акции под судом, - Билецкий

Я поддерживаю Стерненко, буду на акции под судом, - Билецкий

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил о поддержке активиста Сергея Стерненко, утверждающего, что его собираются задержать по обвинению в убийстве.

Об этом Билецкий заявил в комментарии главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

"Я поддерживаю право любого человека на самооборону. Поэтому поддерживаю и Стерненко. Он должен иметь право защищать себя как и каждый украинец. Когда 99% процентов из ныне поддерживающих не знало и не поддерживало Сергея, сразу после покушения, я проведывал его в больнице, наше движение помогало ему чем могло. Из чувства национальной солидарности и просто человеческой жалости. В моем понимании ничего не изменилось", - сказал Билецкий.

Лидер "Нацкорпуса" признал, что лично относится к Стерненко критически, но суд над ним считает несправедливым.

Читайте на Цензор.НЕТ: Экс-добровольцы "Азова" Кравченко и Филимонов заявили, что Билецкий избил их из-за поддержки Стерненко: "Были удары в голову и допросы"

"Дело против Стерненко — это попытка отобрать у человека право обороняться. И это подогревают российские СМИ и пророссийские силы в Украине. И поэтому мы будем защищать принцип права на самооборону, не только Стерненко, но и бойца ПС Иранца и многих других. Мы выйдем на акции по делу Стерненко под судом, и я лично также приеду, если вынесут несправедливое решение, как об этом сейчас говорят в СМИ", — сказал он.

Билецкий назвал враньем обвинения против себя со стороны бывших добровольцев "Азова" Кравченко и Филимонова.

"Думаю, очень скоро все станет ясно – кто предал своих товарищей, а кто остается верным своим принципам и своему слову. Я буду на следующем суде по делу Стерненко и всегда готов в глаза ответить на все вопросы", — добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Нацкорпус готов оказать поддержку Стерненко. Обвинения, что мы требуем отказаться от его поддержки - абсурд, - заявление

8 мая Экс-добровольцы "Азова" Назарий Кравченко и Сергей Филимонов заявили, что их избили бывшие побратимы, в том числе основатель "Азова" Андрей Билецкий. Причиной избиения они назвали попытку заставить не поддерживать Сергея Стерненко.

"Национальный корпус" опровергает избиение Кравченко и Филимонова. В партии описали случившееся как "встречи между бывшими побратимами и ветеранами "Азова"", касавшуюся "разговора на тему недостойного поведения с точки зрения азовской и ветеранской этики". "Состоялся обычный мужской разговор между бывшими боевыми товарищами, на который, к тому же, Филимонов, Кравченко и другие их товарищи приехали с оружием. Все слова о "пытках" и избиении является циничной ложью. Хотя бы потому, что во время разговора человек со стороны так называемых "пострадавших" было больше", — заявили в партии.

Сморите также: "Руки геть від Стерненка", - мероприятие в поддержку активиста прошло под Офисом Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

Также на Цензор.НЕТ: Стерненко поддержали еще 8 футбольных сообществ: от радикальных фанов "Динамо" до ультрас Симферополя и Одессы

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

В мае 2020 года стало известно, что СБУ и Офис Генпрокурора готовят Стерненко подозрение в убийстве.

Автор: 

Бутусов Юрий (4390) Билецкий Андрей (244) Стерненко Сергей (407) Азов (810) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+26
Білецкий холуй Авакова буде щось варнякати
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09.05.2020 00:57 Ответить
+25
Надо понимать, что против Украины идёт гибридная война. У сторонников паРаши в Украине огромные ресурсы и возможности в сми, поэтому они наштампуют кучу фейков против неугодных им. Финансы у них тоже есть, поэтому могут купить свидетелей, нестойких в своих убеждениях ,,патриотов". Самая лучшая характеристика Стерненка, это то, что всякие г@ндоны типа шария, портнова, кивы, червоненка..с пеной у рта выступают против Сергея. Своих надо защищать.
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09.05.2020 08:14 Ответить
+24
Стерненку просто рот хотят закрыть из-за его медийного противостояния рыговским недобиткам портновым,бондаренкам,педофилу шарию и иже с ними .Ведь он стремительно набирает популярность и известность ,а число подписчиков его канала растет с кажным днем Ведь самые рейтинговые каналы типа 112 уже скуплены мертвечуком и там через день крутят если не рабиновича ,то портнова с шарием,а упрячут Сергея за решетку, то и в youtube будет только один якобы украинский блохер шарий.Билецкий с нацжонами его уж точно не будут изобличать
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09.05.2020 03:00 Ответить
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І не кажи. Стільки вати на ньому попалилось.
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09.05.2020 08:46 Ответить
Время покажет, кто "попалився".
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09.05.2020 08:50 Ответить
Завжди на тебе чомусь вказує )
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09.05.2020 08:52 Ответить
Головне, щоб не став туалетним папірцем, який СБУ викинуть після використання.
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09.05.2020 13:26 Ответить
це той пдр, що топив Пороха?
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09.05.2020 21:36 Ответить
Надо понимать, что против Украины идёт гибридная война. У сторонников паРаши в Украине огромные ресурсы и возможности в сми, поэтому они наштампуют кучу фейков против неугодных им. Финансы у них тоже есть, поэтому могут купить свидетелей, нестойких в своих убеждениях ,,патриотов". Самая лучшая характеристика Стерненка, это то, что всякие г@ндоны типа шария, портнова, кивы, червоненка..с пеной у рта выступают против Сергея. Своих надо защищать.
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09.05.2020 08:14 Ответить
Я підтримую Стерненка, буду на акції під судом, - Білецький - Цензор.НЕТ 7163
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09.05.2020 10:28 Ответить
Твой пример примитивен, впрочем, как и ты. Все эти ,,деятели" вместе с ****** , тоже не любят Гитлера, но это не отменяет того, что они враги Украины. Стерненко - украинский активист и если вся украинофобская пиз@обратия ополчилась против него, то это означает, что он на верном пути.
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09.05.2020 12:31 Ответить
Справа Сергія Стерненка- Це індикатор українського суспільства та політикуму.
Хто варнякає проти Стерненка- той агент фсб, тітуХНЯ, чи просто ківа аваківська.
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09.05.2020 08:25 Ответить
вот почему не любят Стерненка
Я підтримую Стерненка, буду на акції під судом, - Білецький - Цензор.НЕТ 72
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09.05.2020 10:29 Ответить
Не, надо разобраться. Если он против Пороха топил, то "не всё так однозначно"
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09.05.2020 09:21 Ответить
Я тоже всю каденцию был против Пороха и что? Пришло время голосовать, голосовал за Петра Алексеевича, хотя и сейчас не в восторге от него, но... он лучший президент Украины!
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10.05.2020 10:36 Ответить
Поддерживаю!
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09.05.2020 08:31 Ответить
Андрюха, від тебе Аваковим тхне. Хочеш і Сергія "замазати"?
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09.05.2020 08:52 Ответить
После раскрытия истории с крышеванием наркоты все стало на свои места. Вот вам и объяснение на что живет неработающий Стерненко, вот и причина по которой на него постоянно совершаются какие-то "нападения", скорее всего и случай с убийством был банальной бандитской разборкой за передел нарко-рынка. Патриотизм - слабенькое прикрытие для самой наивной и легковерной части населения.
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09.05.2020 09:26 Ответить
Надо разобраться.
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09.05.2020 09:49 Ответить
Зачем, там у ЗЕ совет организовали, кого можно судить а кого нет. https://vesti.ua/politika/350652-ofis-prezidenta-zavel-ofitsialnyj-*******-v-instagram При Офисе президента вскоре появится общественный совет, в который войдут "ветераны и авторитетные патриоты".
Т.е. закон для всех один опять, ну кроме избранных..
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09.05.2020 11:12 Ответить
тема с наркотой - любимая мусорская тема - подкинул, и можна закрывать
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09.05.2020 18:17 Ответить
Kakao Bob, what you've said is a fucking bullshit.
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09.05.2020 19:38 Ответить
Эта аваковская прокладка , лучше бы свой мозг поддерживала витаминами , тогда бы понял , что когда помогал привести к власти криворожского ватника , теперь ныть , что ватник по команде ***** нагибает патриотов и сажает их по тюрьмам. По тому эта прокладка должна смотреть в зеркало и понимать кто один из виновных той жопы в Украине которую мы сей час наблюдаем.
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09.05.2020 09:39 Ответить
Рыговская падаль вместе с сектой обоссаной Барыги ( Пепы ) дружно наезжает на Стерненка .Молодец парень .что зарезал вашего соратника ,хорошо бы и второго догнать . Серега достойный парень на свои годы просто гордость . не то что семейство обоссанцев ПОПа .
Для секты !! На вашего ПОПа еще много говорит Дроздов . Скрыпин ,Яневський ,Иванов иногда на выступлениях Мухарский, Михальчишин . Давайте быстро запишите из в агенты КГБ ,а то Путлер нападет . Кто против те враги , лозунг дебилов .
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09.05.2020 11:03 Ответить
1) Какие "порохоботы", кто это такие, и есть ли они где-то вообще, кроме твоего воображения?
2) Люди, которые поддерживают Порошенео - поддерживают и патриота Стерненко. Однозначно и без вариантов.
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09.05.2020 13:50 Ответить
Я не за "Стерненка" ( якого Контора "злила" - бАканов -ти "дятел" ...."СВОЇХ" не кидають, нехай і при зміні " хЄліт".....) і не за "Білецького...- але , "Я поддерживаю право любого человека на самооборону" - я теж ПІДТРИМУЮ....
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09.05.2020 11:07 Ответить
Поддерживай право на "рукопашную самооборону".А что так убийство нравится?
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09.05.2020 12:24 Ответить
Спробуй сам на рукопашну проти ножа і пістолета. Підстав "другу щоку".
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09.05.2020 16:53 Ответить
я самий мирний самаритянин - але до межі....- дальше "дія"...
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09.05.2020 18:21 Ответить
Стерненко трусливый убийца, тут доктору не ходи: https://www.youtube.com/watch?v=TqYc90n5p3g Стерненко зарезал напавшего на него человека
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09.05.2020 11:26 Ответить
Та по любэ трусливый Был бы смелый то перед тем как розрешить двум недоноскам себя грохнуть или сделать растением Он бы должен был храбро отсосать у них Правда ************ рашенский фанюшка с понтом соколов Че ты сюда влезло чмо фээсбэшное У тебя сына петуха задание такое Настоящих людей трусами и убийцами обзывать
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09.05.2020 12:38 Ответить
"Лидер "Нацкорпуса" признал, что лично относится к Стерненко критически, ... " от ************ аваківська. А критично до Стерненка відносишся тому, що той Авакова критикує? Источник: https://censor.net/n3194468
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09.05.2020 11:52 Ответить
Те що влада розрішае собі робити це позор перш за все українському суспільству ..., сепаратисти вільно передвигаються через лінію фронта , ті одинокі які відстоюють незалежність оказуеться на лаві підсудних..?)) ,реформи люди розуміють , щоб взяти гроші з фонду під процент і роздати людям ..яка перспектива для держави з таким населенням ?
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09.05.2020 12:35 Ответить
Сьогоднішня влада це влада яка працюе на публіку, вона робить те що хоче народ на оплески ..,тому шок від її дій .., і від того що в завилинах в більшості населення ..прислуга , заробітки в інших народах це можливість чогось навчитись для построення чогось свого чи риса характеру .....?…коли щось починаєш треба завжди це зробити до кінця .., бо в іншому випадку воно розвалиться і буде ще гірше ....бо буде гора мусору ...
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09.05.2020 12:44 Ответить
Янукович це гора мусору після Ющенко ..., судячи Зе це гора мусору ...)? .. чи хватить сил І здоров`я )...
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09.05.2020 12:46 Ответить
Если закроют Стерненка перестану платить коммуналку.
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09.05.2020 13:00 Ответить
Стерненко буде хоч з якимось дахом над головою, а Ви ризикуєте опинитись на вулиці. Воно того не вартує.
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09.05.2020 13:38 Ответить
https://twitter.com/elnazaro777

https://twitter.com/elnazaro777 солома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1258125172005052417 6 мая

Журналіст-розслідувач Володимир Бойко, який має репутацію дуже обізнаної, але й дуже неоднозначної людини, про сумнозвісного Стерненка, що наразі потрапив мало не всі шпальти, пише таке:

Я підтримую Стерненка, буду на акції під судом, - Білецький - Цензор.НЕТ 6209
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09.05.2020 13:24 Ответить
Допис, розрахований на тих, хто не знає, хто такий Бойко і які у нього відносини с мєнтовським істеблішментом.
Особливо сподобалося:
"Касько влаштував істерику", "Поліщук погрожував керівнику, що "той буде жерти документ".
Аваковська підстилка розповідає, що особистий ворог Аваков - "особливо цінний аґент СБУ"?
Цікаво, як можна було бути "особливо цінним", не посідаючи жодної державної посади, не належачи до жодної таємної сепаратистської організації, перебуваючи в периферійній Одесі - периферійній і по відношенню до фронту і до столиці, відкрито очолюючи одеський ПС?

Уляна Супрун:
"Чомусь перше втручання в Одесі зробили непрофесійно, яке ще й нашкодило. Надавати справжню медичну допомогу хлопцю відмовились. Як виявилось пізніше, це "чомусь" було пов'язане з тим, що на лікарів чинився безпрецедентний тиск місцевими феодалами. Складно уявити, що людину намагалися вбити, а потім ще й позбавити медичної допомоги.

Тоді хлопця привезли в Київ, тут лікарі надали необхідну допомогу. Це був https://www.facebook.com/ssternenko/?__xts__%5B0%5D=68.ARDyZFg3vSZXDksSyzcJv6cG74Fz-urTbSuHwNeuQbqng8Wwbjj8oBnYWjS3Zuitu12WjVe7qHAWKEnq41HQ6CiXZS5TClixzo9LkcwX1Yqe4kXcD7d1nawJzqDb7G7pEoi4XVzrVZFQkpD4PGeFSDTkhfYZ3pMyLrfO2LkLLL3JuFVQogmZtqk3h-eDx_QjHXbFLsqpvYvJ2YUFyPY31ran9o3FlZ3UT8QjCZDZtqI5IT5V-wwGq7SY8IrtJ7ubYaoE5VzSOvEyLdm7NHWJ3xgHQ2O0wYhHek6IwWN_D3FW_fRZe86JPvPN15Nl5krl1D1lXmD04Cg_bkp1BLlx7aC19OID&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARB7mDF0hr3YRC05p0Heui0Jptt6W2J07owUIkdFmEycoTNyYxHdCrsc7QnzRblal4E7HsN2DSiQS_hC Sternenko ."
https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2644367852514432/?type=3&theater
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09.05.2020 13:38 Ответить
Фраза мудака Бойка: "Стерненко не буде покараний за умисне вбивство".

Тільки галімий підор може називати "умисним вбивством" опір збройному нападу двох наркоманів.
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09.05.2020 13:41 Ответить
мне не нравится
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09.05.2020 18:20 Ответить
проглядається варіант "слуга всєх господ сєбє на умє"
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09.05.2020 13:51 Ответить
У нас суды ручные.
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09.05.2020 18:20 Ответить
На ручном управлении. Печёрский суд на ручном управлении у Зели. У каждого олигарха тоже по суду. Потом у каждого коррупционера по крупней по суду. А у каждого коррупционера помельче по одному судье. Ещё у каждого коррупционера есть свой прокурор. А у каждого олигарха по областной прокуратуре.
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09.05.2020 20:32 Ответить
Я підтримую Стерненка, буду на акції під судом, - Білецький - Цензор.НЕТ 9327
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09.05.2020 19:29 Ответить
Такие прокуроры как она во время ВОВ приговоры в тройках выносили.
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09.05.2020 20:19 Ответить
Аваков недолюбливает Стерненка, так как ответственность за провал кадровой политики в полиции лежит полностью на Авакове, подчеркивает Стерненко. Но как человек широкой души Аваков, желая посадить Стерненко, может перечеркнуть свой имидж единственного справедливого адекватного руководителя в зеленой администрации
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09.05.2020 19:40 Ответить
Почему я не доверяю Билецкому? Потому что от Белого Вождя осталась только тень Авакова.
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09.05.2020 19:55 Ответить
Стерненко надо судить только за то, что второй ушёл живым.
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09.05.2020 20:10 Ответить
За вторым гналась девушка. Она его пожалела. А ведь могла каменюкой по голове. Везде недоработки.
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09.05.2020 20:21 Ответить
Я підтримую Стерненка, буду на акції під судом, - Білецький - Цензор.НЕТ 2827
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09.05.2020 20:15 Ответить
Я підтримую Стерненка, буду на акції під судом, - Білецький - Цензор.НЕТ 6969
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09.05.2020 20:19 Ответить
Я підтримую Стерненка, буду на акції під судом, - Білецький - Цензор.НЕТ 9689
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09.05.2020 20:21 Ответить
Я поддерживаю Стерненко, буду на акции под судом, - Билецкий
https://images.cnscdn.com/images/8/0/8/0/80805f39894d69306825041fc0a64d19/original.jpg++++++
Билецкий обвинил Стерненко в связях с публичными домами и наркопритонами.

Руководитель Национального корпуса Андрей Билецкий обвинил радикала Сергея Стерненко, который убил человека в 2018 году, в том, что пока националисты воевали на фронте, он занимался публичными домами и наркопритонами.
Об этом Билецкий заявил в эфире ток-шоу "19"https://zik.ua/ru/news/ludyna/bileckiy_obvinil_sternenko_v_svyazyah_s_publichnymi_domami_i_narkopritonami_967761 на телеканале "ZIK". !!!
+++++
Двойные стандарты,не ???
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09.05.2020 23:10 Ответить
Вопрос справедливости- вопрос выживания( не загнивания) общества. Если покушались на твою жизнь(по любому поводу) то я( Вы) имеете право( по справедливости) нанести ЛЮБОЙ вред покушавшемуся и НЕ нести за это ответственности. ПОЭТОМУ НИ КОГДА ( при такой постановке вопроса) у мерзавцев и убийц не будет уверенности в своей безнаказанности. НЕОБХОДИМО разрешить и огнестрельное оружие ибо оружие ВСЕГДА отбирают у рабов, ибо оно признак свободного человека! Имел ли право Степаненко убивать? По моему да ибо на него напали и хотели убить. Все. Он имел право убивать ибо когда борется не имеет понятия насколько силен нападающий,его арсенал и количество. Зачем догонял? Если напали за деньги и не удалось в этот раз то нападавший будет искать второй попытки убить( деньги то дали,надо отработать) . Уничтожив нападавшего( имел полное право) он показал что не спустит. Поэтому до сих пор жив. А гнилье с судом,этот фарс взяточников( за спинами которых поболее трупов) доказывает- общество больное и гнилое.
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10.05.2020 07:47 Ответить
К Билецому есть вопросы. Политик, который, меняет свою позицию - ненадежный политик.
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10.05.2020 12:28 Ответить
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