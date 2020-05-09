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Я підтримую Стерненка, буду на акції під судом, - Білецький

Я підтримую Стерненка, буду на акції під судом, - Білецький

Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький заявив про підтримку активіста Сергія Стерненка, який стверджує, що його збираються затримати за звинуваченням у вбивстві.

Про це Білецький заявив у коментарі головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

"Я підтримую право будь-якої людини на самооборону. Тому підтримую і Стерненка. Він має право захищати себе, як і кожен українець. Коли 99% із тих, хто нині підтримує Сергія, не знали і не підтримували його, відразу після замаху, я провідував його в лікарні, наш рух допомагав йому, чим міг. З почуття національної солідарності та просто людського співчуття. У моєму розумінні нічого не змінилося", - сказав Білецький.

Лідер "Нацкорпусу" визнав, що особисто ставиться до Стерненка критично, але суд над ним вважає несправедливим.

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"Справа проти Стерненка - це спроба відібрати у людини право оборонятися. І це підігрівають російські ЗМІ і проросійські сили в Україні. І тому ми захищатимемо принцип права на самооборону, не тільки Стерненка, але і бійця ПС Іранця, і багатьох інших. Ми вийдемо на акції у справі Стерненка під судом, і я особисто також приїду, якщо винесуть несправедливе рішення, як про це зараз говорять у ЗМІ", - сказав він.

Білецький назвав брехнею звинувачення проти себе з боку колишніх добровольців "Азова" Кравченка і Філімонова.

"Думаю, дуже скоро все стане зрозуміло: хто зрадив своїх товаришів, а хто залишається вірним своїм принципам і своєму слову. Я буду на наступному суді у справі Стерненка і завжди готовий в очі відповісти на всі запитання", - додав він.

Читайте також: "Нацкорпус" готовий надати підтримку Стерненкові. Звинувачення, що ми вимагаємо відмовитися від його підтримки - абсурд, - заява

8 травня ексдобровольці "Азова" Назарій Кравченко і Сергій Філімонов заявили, що їх побили колишні побратими, зокрема засновник "Азова" Андрій Білецький. Причиною побиття вони назвали спробу змусити не підтримувати Сергія Стерненка. 

"Національний корпус" спростовує побиття Кравченка і Філімонова. У партії описали те, що трапилося, як "зустрічі між колишніми побратимами і ветеранами "Азова", яка стосувалася "розмови на тему негідної поведінки з точки зору азовської і ветеранської етики". "Відбулася звичайна чоловіча розмова між колишніми бойовими товаришами, на яку, окрім всього, Філімонов, Кравченко та інші їхні товариші приїхали зі зброєю. Всі слова про "тортури" і побиття є цинічною брехнею. Хоча б тому, що під час розмови людей з боку так званих "постраждалих" було більше", - заявили в партії.

Дивіться також: "Руки геть від Стерненка", - захід на підтримку активіста відбувся під Офісом президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

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14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

У травні 2020 року стало відомо, що СБУ і Офіс Генпрокурора готують Стерненку підозру у вбивстві.

Автор: 

Бутусов Юрій (3622) Білецький Андрій (214) Стерненко Сергій (398) Азов (794) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+26
Білецкий холуй Авакова буде щось варнякати
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09.05.2020 00:57 Відповісти
+25
Надо понимать, что против Украины идёт гибридная война. У сторонников паРаши в Украине огромные ресурсы и возможности в сми, поэтому они наштампуют кучу фейков против неугодных им. Финансы у них тоже есть, поэтому могут купить свидетелей, нестойких в своих убеждениях ,,патриотов". Самая лучшая характеристика Стерненка, это то, что всякие г@ндоны типа шария, портнова, кивы, червоненка..с пеной у рта выступают против Сергея. Своих надо защищать.
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09.05.2020 08:14 Відповісти
+24
Стерненку просто рот хотят закрыть из-за его медийного противостояния рыговским недобиткам портновым,бондаренкам,педофилу шарию и иже с ними .Ведь он стремительно набирает популярность и известность ,а число подписчиков его канала растет с кажным днем Ведь самые рейтинговые каналы типа 112 уже скуплены мертвечуком и там через день крутят если не рабиновича ,то портнова с шарием,а упрячут Сергея за решетку, то и в youtube будет только один якобы украинский блохер шарий.Билецкий с нацжонами его уж точно не будут изобличать
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09.05.2020 03:00 Відповісти
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І не кажи. Стільки вати на ньому попалилось.
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09.05.2020 08:46 Відповісти
Время покажет, кто "попалився".
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09.05.2020 08:50 Відповісти
Завжди на тебе чомусь вказує )
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09.05.2020 08:52 Відповісти
Головне, щоб не став туалетним папірцем, який СБУ викинуть після використання.
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09.05.2020 13:26 Відповісти
це той пдр, що топив Пороха?
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09.05.2020 21:36 Відповісти
Надо понимать, что против Украины идёт гибридная война. У сторонников паРаши в Украине огромные ресурсы и возможности в сми, поэтому они наштампуют кучу фейков против неугодных им. Финансы у них тоже есть, поэтому могут купить свидетелей, нестойких в своих убеждениях ,,патриотов". Самая лучшая характеристика Стерненка, это то, что всякие г@ндоны типа шария, портнова, кивы, червоненка..с пеной у рта выступают против Сергея. Своих надо защищать.
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09.05.2020 08:14 Відповісти
Я підтримую Стерненка, буду на акції під судом, - Білецький - Цензор.НЕТ 7163
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09.05.2020 10:28 Відповісти
Твой пример примитивен, впрочем, как и ты. Все эти ,,деятели" вместе с ****** , тоже не любят Гитлера, но это не отменяет того, что они враги Украины. Стерненко - украинский активист и если вся украинофобская пиз@обратия ополчилась против него, то это означает, что он на верном пути.
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09.05.2020 12:31 Відповісти
Справа Сергія Стерненка- Це індикатор українського суспільства та політикуму.
Хто варнякає проти Стерненка- той агент фсб, тітуХНЯ, чи просто ківа аваківська.
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09.05.2020 08:25 Відповісти
вот почему не любят Стерненка
Я підтримую Стерненка, буду на акції під судом, - Білецький - Цензор.НЕТ 72
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09.05.2020 10:29 Відповісти
Не, надо разобраться. Если он против Пороха топил, то "не всё так однозначно"
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09.05.2020 09:21 Відповісти
Я тоже всю каденцию был против Пороха и что? Пришло время голосовать, голосовал за Петра Алексеевича, хотя и сейчас не в восторге от него, но... он лучший президент Украины!
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10.05.2020 10:36 Відповісти
Поддерживаю!
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09.05.2020 08:31 Відповісти
Андрюха, від тебе Аваковим тхне. Хочеш і Сергія "замазати"?
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09.05.2020 08:52 Відповісти
После раскрытия истории с крышеванием наркоты все стало на свои места. Вот вам и объяснение на что живет неработающий Стерненко, вот и причина по которой на него постоянно совершаются какие-то "нападения", скорее всего и случай с убийством был банальной бандитской разборкой за передел нарко-рынка. Патриотизм - слабенькое прикрытие для самой наивной и легковерной части населения.
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09.05.2020 09:26 Відповісти
Надо разобраться.
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09.05.2020 09:49 Відповісти
Зачем, там у ЗЕ совет организовали, кого можно судить а кого нет. https://vesti.ua/politika/350652-ofis-prezidenta-zavel-ofitsialnyj-*******-v-instagram При Офисе президента вскоре появится общественный совет, в который войдут "ветераны и авторитетные патриоты".
Т.е. закон для всех один опять, ну кроме избранных..
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09.05.2020 11:12 Відповісти
тема с наркотой - любимая мусорская тема - подкинул, и можна закрывать
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09.05.2020 18:17 Відповісти
Kakao Bob, what you've said is a fucking bullshit.
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09.05.2020 19:38 Відповісти
Эта аваковская прокладка , лучше бы свой мозг поддерживала витаминами , тогда бы понял , что когда помогал привести к власти криворожского ватника , теперь ныть , что ватник по команде ***** нагибает патриотов и сажает их по тюрьмам. По тому эта прокладка должна смотреть в зеркало и понимать кто один из виновных той жопы в Украине которую мы сей час наблюдаем.
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09.05.2020 09:39 Відповісти
Рыговская падаль вместе с сектой обоссаной Барыги ( Пепы ) дружно наезжает на Стерненка .Молодец парень .что зарезал вашего соратника ,хорошо бы и второго догнать . Серега достойный парень на свои годы просто гордость . не то что семейство обоссанцев ПОПа .
Для секты !! На вашего ПОПа еще много говорит Дроздов . Скрыпин ,Яневський ,Иванов иногда на выступлениях Мухарский, Михальчишин . Давайте быстро запишите из в агенты КГБ ,а то Путлер нападет . Кто против те враги , лозунг дебилов .
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09.05.2020 11:03 Відповісти
1) Какие "порохоботы", кто это такие, и есть ли они где-то вообще, кроме твоего воображения?
2) Люди, которые поддерживают Порошенео - поддерживают и патриота Стерненко. Однозначно и без вариантов.
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09.05.2020 13:50 Відповісти
Я не за "Стерненка" ( якого Контора "злила" - бАканов -ти "дятел" ...."СВОЇХ" не кидають, нехай і при зміні " хЄліт".....) і не за "Білецького...- але , "Я поддерживаю право любого человека на самооборону" - я теж ПІДТРИМУЮ....
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09.05.2020 11:07 Відповісти
Поддерживай право на "рукопашную самооборону".А что так убийство нравится?
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09.05.2020 12:24 Відповісти
Спробуй сам на рукопашну проти ножа і пістолета. Підстав "другу щоку".
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09.05.2020 16:53 Відповісти
я самий мирний самаритянин - але до межі....- дальше "дія"...
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09.05.2020 18:21 Відповісти
Стерненко трусливый убийца, тут доктору не ходи: https://www.youtube.com/watch?v=TqYc90n5p3g Стерненко зарезал напавшего на него человека
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09.05.2020 11:26 Відповісти
Та по любэ трусливый Был бы смелый то перед тем как розрешить двум недоноскам себя грохнуть или сделать растением Он бы должен был храбро отсосать у них Правда ************ рашенский фанюшка с понтом соколов Че ты сюда влезло чмо фээсбэшное У тебя сына петуха задание такое Настоящих людей трусами и убийцами обзывать
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09.05.2020 12:38 Відповісти
"Лидер "Нацкорпуса" признал, что лично относится к Стерненко критически, ... " от ************ аваківська. А критично до Стерненка відносишся тому, що той Авакова критикує? Источник: https://censor.net/n3194468
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09.05.2020 11:52 Відповісти
Те що влада розрішае собі робити це позор перш за все українському суспільству ..., сепаратисти вільно передвигаються через лінію фронта , ті одинокі які відстоюють незалежність оказуеться на лаві підсудних..?)) ,реформи люди розуміють , щоб взяти гроші з фонду під процент і роздати людям ..яка перспектива для держави з таким населенням ?
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09.05.2020 12:35 Відповісти
Сьогоднішня влада це влада яка працюе на публіку, вона робить те що хоче народ на оплески ..,тому шок від її дій .., і від того що в завилинах в більшості населення ..прислуга , заробітки в інших народах це можливість чогось навчитись для построення чогось свого чи риса характеру .....?…коли щось починаєш треба завжди це зробити до кінця .., бо в іншому випадку воно розвалиться і буде ще гірше ....бо буде гора мусору ...
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09.05.2020 12:44 Відповісти
Янукович це гора мусору після Ющенко ..., судячи Зе це гора мусору ...)? .. чи хватить сил І здоров`я )...
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09.05.2020 12:46 Відповісти
Если закроют Стерненка перестану платить коммуналку.
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09.05.2020 13:00 Відповісти
Стерненко буде хоч з якимось дахом над головою, а Ви ризикуєте опинитись на вулиці. Воно того не вартує.
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09.05.2020 13:38 Відповісти
https://twitter.com/elnazaro777

https://twitter.com/elnazaro777 солома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1258125172005052417 6 мая

Журналіст-розслідувач Володимир Бойко, який має репутацію дуже обізнаної, але й дуже неоднозначної людини, про сумнозвісного Стерненка, що наразі потрапив мало не всі шпальти, пише таке:

Я підтримую Стерненка, буду на акції під судом, - Білецький - Цензор.НЕТ 6209
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09.05.2020 13:24 Відповісти
Допис, розрахований на тих, хто не знає, хто такий Бойко і які у нього відносини с мєнтовським істеблішментом.
Особливо сподобалося:
"Касько влаштував істерику", "Поліщук погрожував керівнику, що "той буде жерти документ".
Аваковська підстилка розповідає, що особистий ворог Аваков - "особливо цінний аґент СБУ"?
Цікаво, як можна було бути "особливо цінним", не посідаючи жодної державної посади, не належачи до жодної таємної сепаратистської організації, перебуваючи в периферійній Одесі - периферійній і по відношенню до фронту і до столиці, відкрито очолюючи одеський ПС?

Уляна Супрун:
"Чомусь перше втручання в Одесі зробили непрофесійно, яке ще й нашкодило. Надавати справжню медичну допомогу хлопцю відмовились. Як виявилось пізніше, це "чомусь" було пов'язане з тим, що на лікарів чинився безпрецедентний тиск місцевими феодалами. Складно уявити, що людину намагалися вбити, а потім ще й позбавити медичної допомоги.

Тоді хлопця привезли в Київ, тут лікарі надали необхідну допомогу. Це був https://www.facebook.com/ssternenko/?__xts__%5B0%5D=68.ARDyZFg3vSZXDksSyzcJv6cG74Fz-urTbSuHwNeuQbqng8Wwbjj8oBnYWjS3Zuitu12WjVe7qHAWKEnq41HQ6CiXZS5TClixzo9LkcwX1Yqe4kXcD7d1nawJzqDb7G7pEoi4XVzrVZFQkpD4PGeFSDTkhfYZ3pMyLrfO2LkLLL3JuFVQogmZtqk3h-eDx_QjHXbFLsqpvYvJ2YUFyPY31ran9o3FlZ3UT8QjCZDZtqI5IT5V-wwGq7SY8IrtJ7ubYaoE5VzSOvEyLdm7NHWJ3xgHQ2O0wYhHek6IwWN_D3FW_fRZe86JPvPN15Nl5krl1D1lXmD04Cg_bkp1BLlx7aC19OID&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARB7mDF0hr3YRC05p0Heui0Jptt6W2J07owUIkdFmEycoTNyYxHdCrsc7QnzRblal4E7HsN2DSiQS_hC Sternenko ."
https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2644367852514432/?type=3&theater
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09.05.2020 13:38 Відповісти
Фраза мудака Бойка: "Стерненко не буде покараний за умисне вбивство".

Тільки галімий підор може називати "умисним вбивством" опір збройному нападу двох наркоманів.
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09.05.2020 13:41 Відповісти
мне не нравится
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09.05.2020 18:20 Відповісти
проглядається варіант "слуга всєх господ сєбє на умє"
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09.05.2020 13:51 Відповісти
У нас суды ручные.
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09.05.2020 18:20 Відповісти
На ручном управлении. Печёрский суд на ручном управлении у Зели. У каждого олигарха тоже по суду. Потом у каждого коррупционера по крупней по суду. А у каждого коррупционера помельче по одному судье. Ещё у каждого коррупционера есть свой прокурор. А у каждого олигарха по областной прокуратуре.
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09.05.2020 20:32 Відповісти
Я підтримую Стерненка, буду на акції під судом, - Білецький - Цензор.НЕТ 9327
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09.05.2020 19:29 Відповісти
Такие прокуроры как она во время ВОВ приговоры в тройках выносили.
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09.05.2020 20:19 Відповісти
Аваков недолюбливает Стерненка, так как ответственность за провал кадровой политики в полиции лежит полностью на Авакове, подчеркивает Стерненко. Но как человек широкой души Аваков, желая посадить Стерненко, может перечеркнуть свой имидж единственного справедливого адекватного руководителя в зеленой администрации
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09.05.2020 19:40 Відповісти
Почему я не доверяю Билецкому? Потому что от Белого Вождя осталась только тень Авакова.
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09.05.2020 19:55 Відповісти
Стерненко надо судить только за то, что второй ушёл живым.
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09.05.2020 20:10 Відповісти
За вторым гналась девушка. Она его пожалела. А ведь могла каменюкой по голове. Везде недоработки.
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09.05.2020 20:21 Відповісти
Я підтримую Стерненка, буду на акції під судом, - Білецький - Цензор.НЕТ 2827
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09.05.2020 20:15 Відповісти
Я підтримую Стерненка, буду на акції під судом, - Білецький - Цензор.НЕТ 6969
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09.05.2020 20:19 Відповісти
Я підтримую Стерненка, буду на акції під судом, - Білецький - Цензор.НЕТ 9689
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09.05.2020 20:21 Відповісти
Я поддерживаю Стерненко, буду на акции под судом, - Билецкий
https://images.cnscdn.com/images/8/0/8/0/80805f39894d69306825041fc0a64d19/original.jpg++++++
Билецкий обвинил Стерненко в связях с публичными домами и наркопритонами.

Руководитель Национального корпуса Андрей Билецкий обвинил радикала Сергея Стерненко, который убил человека в 2018 году, в том, что пока националисты воевали на фронте, он занимался публичными домами и наркопритонами.
Об этом Билецкий заявил в эфире ток-шоу "19"https://zik.ua/ru/news/ludyna/bileckiy_obvinil_sternenko_v_svyazyah_s_publichnymi_domami_i_narkopritonami_967761 на телеканале "ZIK". !!!
+++++
Двойные стандарты,не ???
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09.05.2020 23:10 Відповісти
Вопрос справедливости- вопрос выживания( не загнивания) общества. Если покушались на твою жизнь(по любому поводу) то я( Вы) имеете право( по справедливости) нанести ЛЮБОЙ вред покушавшемуся и НЕ нести за это ответственности. ПОЭТОМУ НИ КОГДА ( при такой постановке вопроса) у мерзавцев и убийц не будет уверенности в своей безнаказанности. НЕОБХОДИМО разрешить и огнестрельное оружие ибо оружие ВСЕГДА отбирают у рабов, ибо оно признак свободного человека! Имел ли право Степаненко убивать? По моему да ибо на него напали и хотели убить. Все. Он имел право убивать ибо когда борется не имеет понятия насколько силен нападающий,его арсенал и количество. Зачем догонял? Если напали за деньги и не удалось в этот раз то нападавший будет искать второй попытки убить( деньги то дали,надо отработать) . Уничтожив нападавшего( имел полное право) он показал что не спустит. Поэтому до сих пор жив. А гнилье с судом,этот фарс взяточников( за спинами которых поболее трупов) доказывает- общество больное и гнилое.
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10.05.2020 07:47 Відповісти
К Билецому есть вопросы. Политик, который, меняет свою позицию - ненадежный политик.
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10.05.2020 12:28 Відповісти
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