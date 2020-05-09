Я підтримую Стерненка, буду на акції під судом, - Білецький

Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький заявив про підтримку активіста Сергія Стерненка, який стверджує, що його збираються затримати за звинуваченням у вбивстві.

Про це Білецький заявив у коментарі головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

"Я підтримую право будь-якої людини на самооборону. Тому підтримую і Стерненка. Він має право захищати себе, як і кожен українець. Коли 99% із тих, хто нині підтримує Сергія, не знали і не підтримували його, відразу після замаху, я провідував його в лікарні, наш рух допомагав йому, чим міг. З почуття національної солідарності та просто людського співчуття. У моєму розумінні нічого не змінилося", - сказав Білецький.

Лідер "Нацкорпусу" визнав, що особисто ставиться до Стерненка критично, але суд над ним вважає несправедливим.

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"Справа проти Стерненка - це спроба відібрати у людини право оборонятися. І це підігрівають російські ЗМІ і проросійські сили в Україні. І тому ми захищатимемо принцип права на самооборону, не тільки Стерненка, але і бійця ПС Іранця, і багатьох інших. Ми вийдемо на акції у справі Стерненка під судом, і я особисто також приїду, якщо винесуть несправедливе рішення, як про це зараз говорять у ЗМІ", - сказав він.

Білецький назвав брехнею звинувачення проти себе з боку колишніх добровольців "Азова" Кравченка і Філімонова.

"Думаю, дуже скоро все стане зрозуміло: хто зрадив своїх товаришів, а хто залишається вірним своїм принципам і своєму слову. Я буду на наступному суді у справі Стерненка і завжди готовий в очі відповісти на всі запитання", - додав він.

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8 травня ексдобровольці "Азова" Назарій Кравченко і Сергій Філімонов заявили, що їх побили колишні побратими, зокрема засновник "Азова" Андрій Білецький. Причиною побиття вони назвали спробу змусити не підтримувати Сергія Стерненка.

"Національний корпус" спростовує побиття Кравченка і Філімонова. У партії описали те, що трапилося, як "зустрічі між колишніми побратимами і ветеранами "Азова", яка стосувалася "розмови на тему негідної поведінки з точки зору азовської і ветеранської етики". "Відбулася звичайна чоловіча розмова між колишніми бойовими товаришами, на яку, окрім всього, Філімонов, Кравченко та інші їхні товариші приїхали зі зброєю. Всі слова про "тортури" і побиття є цинічною брехнею. Хоча б тому, що під час розмови людей з боку так званих "постраждалих" було більше", - заявили в партії.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

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14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

У травні 2020 року стало відомо, що СБУ і Офіс Генпрокурора готують Стерненку підозру у вбивстві.