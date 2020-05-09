Я підтримую Стерненка, буду на акції під судом, - Білецький
Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький заявив про підтримку активіста Сергія Стерненка, який стверджує, що його збираються затримати за звинуваченням у вбивстві.
Про це Білецький заявив у коментарі головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.
"Я підтримую право будь-якої людини на самооборону. Тому підтримую і Стерненка. Він має право захищати себе, як і кожен українець. Коли 99% із тих, хто нині підтримує Сергія, не знали і не підтримували його, відразу після замаху, я провідував його в лікарні, наш рух допомагав йому, чим міг. З почуття національної солідарності та просто людського співчуття. У моєму розумінні нічого не змінилося", - сказав Білецький.
Лідер "Нацкорпусу" визнав, що особисто ставиться до Стерненка критично, але суд над ним вважає несправедливим.
"Справа проти Стерненка - це спроба відібрати у людини право оборонятися. І це підігрівають російські ЗМІ і проросійські сили в Україні. І тому ми захищатимемо принцип права на самооборону, не тільки Стерненка, але і бійця ПС Іранця, і багатьох інших. Ми вийдемо на акції у справі Стерненка під судом, і я особисто також приїду, якщо винесуть несправедливе рішення, як про це зараз говорять у ЗМІ", - сказав він.
Білецький назвав брехнею звинувачення проти себе з боку колишніх добровольців "Азова" Кравченка і Філімонова.
"Думаю, дуже скоро все стане зрозуміло: хто зрадив своїх товаришів, а хто залишається вірним своїм принципам і своєму слову. Я буду на наступному суді у справі Стерненка і завжди готовий в очі відповісти на всі запитання", - додав він.
8 травня ексдобровольці "Азова" Назарій Кравченко і Сергій Філімонов заявили, що їх побили колишні побратими, зокрема засновник "Азова" Андрій Білецький. Причиною побиття вони назвали спробу змусити не підтримувати Сергія Стерненка.
"Національний корпус" спростовує побиття Кравченка і Філімонова. У партії описали те, що трапилося, як "зустрічі між колишніми побратимами і ветеранами "Азова", яка стосувалася "розмови на тему негідної поведінки з точки зору азовської і ветеранської етики". "Відбулася звичайна чоловіча розмова між колишніми бойовими товаришами, на яку, окрім всього, Філімонов, Кравченко та інші їхні товариші приїхали зі зброєю. Всі слова про "тортури" і побиття є цинічною брехнею. Хоча б тому, що під час розмови людей з боку так званих "постраждалих" було більше", - заявили в партії.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
У травні 2020 року стало відомо, що СБУ і Офіс Генпрокурора готують Стерненку підозру у вбивстві.
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Хто варнякає проти Стерненка- той агент фсб, тітуХНЯ, чи просто ківа аваківська.
Т.е. закон для всех один опять, ну кроме избранных..
Для секты !! На вашего ПОПа еще много говорит Дроздов . Скрыпин ,Яневський ,Иванов иногда на выступлениях Мухарский, Михальчишин . Давайте быстро запишите из в агенты КГБ ,а то Путлер нападет . Кто против те враги , лозунг дебилов .
2) Люди, которые поддерживают Порошенео - поддерживают и патриота Стерненко. Однозначно и без вариантов.
https://twitter.com/elnazaro777 солома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1258125172005052417 6 мая
Журналіст-розслідувач Володимир Бойко, який має репутацію дуже обізнаної, але й дуже неоднозначної людини, про сумнозвісного Стерненка, що наразі потрапив мало не всі шпальти, пише таке:
Особливо сподобалося:
"Касько влаштував істерику", "Поліщук погрожував керівнику, що "той буде жерти документ".
Аваковська підстилка розповідає, що особистий ворог Аваков - "особливо цінний аґент СБУ"?
Цікаво, як можна було бути "особливо цінним", не посідаючи жодної державної посади, не належачи до жодної таємної сепаратистської організації, перебуваючи в периферійній Одесі - периферійній і по відношенню до фронту і до столиці, відкрито очолюючи одеський ПС?
Уляна Супрун:
"Чомусь перше втручання в Одесі зробили непрофесійно, яке ще й нашкодило. Надавати справжню медичну допомогу хлопцю відмовились. Як виявилось пізніше, це "чомусь" було пов'язане з тим, що на лікарів чинився безпрецедентний тиск місцевими феодалами. Складно уявити, що людину намагалися вбити, а потім ще й позбавити медичної допомоги.
Тоді хлопця привезли в Київ, тут лікарі надали необхідну допомогу. Це був https://www.facebook.com/ssternenko/?__xts__%5B0%5D=68.ARDyZFg3vSZXDksSyzcJv6cG74Fz-urTbSuHwNeuQbqng8Wwbjj8oBnYWjS3Zuitu12WjVe7qHAWKEnq41HQ6CiXZS5TClixzo9LkcwX1Yqe4kXcD7d1nawJzqDb7G7pEoi4XVzrVZFQkpD4PGeFSDTkhfYZ3pMyLrfO2LkLLL3JuFVQogmZtqk3h-eDx_QjHXbFLsqpvYvJ2YUFyPY31ran9o3FlZ3UT8QjCZDZtqI5IT5V-wwGq7SY8IrtJ7ubYaoE5VzSOvEyLdm7NHWJ3xgHQ2O0wYhHek6IwWN_D3FW_fRZe86JPvPN15Nl5krl1D1lXmD04Cg_bkp1BLlx7aC19OID&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARB7mDF0hr3YRC05p0Heui0Jptt6W2J07owUIkdFmEycoTNyYxHdCrsc7QnzRblal4E7HsN2DSiQS_hC Sternenko ."
https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2644367852514432/?type=3&theater
Тільки галімий підор може називати "умисним вбивством" опір збройному нападу двох наркоманів.
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Билецкий обвинил Стерненко в связях с публичными домами и наркопритонами.
Руководитель Национального корпуса Андрей Билецкий обвинил радикала Сергея Стерненко, который убил человека в 2018 году, в том, что пока националисты воевали на фронте, он занимался публичными домами и наркопритонами.
Об этом Билецкий заявил в эфире ток-шоу "19"https://zik.ua/ru/news/ludyna/bileckiy_obvinil_sternenko_v_svyazyah_s_publichnymi_domami_i_narkopritonami_967761 на телеканале "ZIK". !!!
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Двойные стандарты,не ???