Российские шпионы взломали в 2015 году почту Меркель, - СМИ
Российские хакеры, скорее всего, связанные с военной разведкой РФ, в 2015 году взломали электронную почту канцлера Германии Ангелы Меркель.
Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на немецкое следствие, информирует Цензор.НЕТ.
Так, 8 мая 2015 пользователь с ником Scaramouche (Скарамуш) получил доступ к компьютеру Меркель в парламентском офисе. Один из подозреваемых - Дмитрий Бадин, который, вероятно, работает на ГРУ.
В этот день Бадин присутствовал на торжествах в Бундестаге, посвященных окончанию Второй мировой войны.
Немецкое следствие считает, что атака началась с рассылки письма о войне в Украине. Когда его открыли, на компьютер было установлено вредоносное программное обеспечение, которое предоставило хакерам доступ к компьютерной сети парламента ФРГ.
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В итоге хакеры получили доступ к тысячам писем Меркель за 2012-2015 годы. Установить точно, что именно украли хакеры, следствие не может.
В то же время издание отмечает, что хакеры взломали компьютер Меркель именно в парламенте, а не в канцелярии, где хранится конфиденциальная и секретная информация. Украденная информация раскрывает детали личной и деловой деятельности канцлера, а также политической ситуации в стране.
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совково-варварскую зверосволочь надо отгородить от Европы огромным длинным рвом с крокодилами.
Российские шпионы изнасиловали Меркель на улице возле дома
Германия выражает озабоченность
Есть свой Чебурнет, пусть в нем и лазят)
... Таке саме було за часів овоча. Ще й подумалось тоді - повинно ж таке колись скінчитись. Скінчилось.
Щось повинно і зараз, скоро трапитись. Мене останні роки інтуїція не підводить.
Рашка всюду лезет, взламывает скрктную информацию , аннексирует чужие территории, а получает в ответ статистику- рашка украла столько-то, убила стольких.
Мы меньше чем звери
Мы жертвы депрессий
И частых истерик
Мы воздух по венам
Мы палки в колесах
В дома не пускаем
Но вхолим без спросу
Мы кремень и спички
И мы не ответы.
Мы только вопросы...
Когда отстанут от Украины,Белоруси,Сирии,Ливии...одни вопросы...
Видать Хмыри кремлевские достали Бацьку
Якого хрєна якимсь "шпійонам" зламувати пошту агента штазі -анжелки шмєркєль?
Існують https://protonmail.com/ua/ протони , https://tutanota.com/ru/ тутаноти , та й свій поштовий сервіс такого типу ,влаштувати . Незрозуміло кого ці тупі вівці стараються наjебати?
Ты ещё скажи что Шрёдер со Штанмайером и с Макроном "вжарили" своего работодателя...
Порошенко в своё врем поднял бучу и запустил механизмы, следствием которых есть в т.ч. и сегодняшний запрет на Сев.Поток2.
А нынешний Зе-поц успешно ломает заложенное Порошенком.
Я раньше гнал на Порошенко за его Роттердам и за его целование с Ахметовым (хотя в душе догадывался - а может по другому и нельзя).
Сейчас каюсь...
1Кор.4:5
Про "взлом" похоже на обычный вброс, всем известно что шмеркель на путла работает
А что, могло быть так?
Российские хакеры, НЕ связанные с военной разведкой РФ. Полистали, ***** не показали и выбросили в корзину