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Российские шпионы взломали в 2015 году почту Меркель, - СМИ

Российские шпионы взломали в 2015 году почту Меркель, - СМИ

Российские хакеры, скорее всего, связанные с военной разведкой РФ, в 2015 году взломали электронную почту канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на немецкое следствие, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 8 мая 2015 пользователь с ником Scaramouche (Скарамуш) получил доступ к компьютеру Меркель в парламентском офисе. Один из подозреваемых - Дмитрий Бадин, который, вероятно, работает на ГРУ.

В этот день Бадин присутствовал на торжествах в Бундестаге, посвященных окончанию Второй мировой войны.

Немецкое следствие считает, что атака началась с рассылки письма о войне в Украине. Когда его открыли, на компьютер было установлено вредоносное программное обеспечение, которое предоставило хакерам доступ к компьютерной сети парламента ФРГ.

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В итоге хакеры получили доступ к тысячам писем Меркель за 2012-2015 годы. Установить точно, что именно украли хакеры, следствие не может.

В то же время издание отмечает, что хакеры взломали компьютер Меркель именно в парламенте, а не в канцелярии, где хранится конфиденциальная и секретная информация. Украденная информация раскрывает детали личной и деловой деятельности канцлера, а также политической ситуации в стране.

Автор: 

Меркель Ангела (2125) россия (96442) хакер (1192) шпионаж (1417)


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Топ комментарии
+28
А не фиг козлорылых к себе в страну пускать! Эта толерантность к варварам ни к чему хорошему не приведет.Пусть опять сидят у себя на болотах за железным занавесом)))
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09.05.2020 02:15 Ответить
+13
не стареют душой ветераны...

Российские шпионы взломали в 2015 году почту Меркель, - СМИ - Цензор.НЕТ 5491
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09.05.2020 06:46 Ответить
+10
Они ломают все подряд. В идеале им интернет отключить, что бы пиндосовскими технологиями они пользоваться не могли...
Есть свой Чебурнет, пусть в нем и лазят)
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09.05.2020 02:17 Ответить
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А не фиг козлорылых к себе в страну пускать! Эта толерантность к варварам ни к чему хорошему не приведет.Пусть опять сидят у себя на болотах за железным занавесом)))
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09.05.2020 02:15 Ответить
На все 100 % прав, ув. коллега Эсперанца:

совково-варварскую зверосволочь надо отгородить от Европы огромным длинным рвом с крокодилами.
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09.05.2020 03:20 Ответить
СКОРО:

Российские шпионы изнасиловали Меркель на улице возле дома

Германия выражает озабоченность
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09.05.2020 07:39 Ответить
Понятное дело, что русские шпионы - редкостные беспринципные отморозки: взломать почту, отравить, убить. Но это... Это ж как должен шпион любить свою родину... или бабки.
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09.05.2020 11:52 Ответить
Они ломают все подряд. В идеале им интернет отключить, что бы пиндосовскими технологиями они пользоваться не могли...
Есть свой Чебурнет, пусть в нем и лазят)
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09.05.2020 02:17 Ответить
А почему нет новостей про 1945й?
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09.05.2020 02:19 Ответить
тому що злам стався в 15-му, а на цапню вийшли тільки тепер...
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09.05.2020 02:27 Ответить
не стареют душой ветераны...

Российские шпионы взломали в 2015 году почту Меркель, - СМИ - Цензор.НЕТ 5491
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09.05.2020 06:46 Ответить
клоуны ряженые
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09.05.2020 09:47 Ответить
Перенесли на 1946
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09.05.2020 07:02 Ответить
Меркель терпила, то Обама её телефоны прослушивает, то кацапы почту ломают...
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09.05.2020 02:20 Ответить
Нет Меркель не терпила . Просто иногда путинское ФСБ проверяет и перепроверяет своих агентов . Это нормальная практика спецслужб .
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09.05.2020 09:42 Ответить
Так разведка и должна так работать.
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09.05.2020 04:15 Ответить
Ну да,у них работа такая.
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09.05.2020 06:30 Ответить
Такий злам говорить, що у Меркель нікчемна служба захисту інформації. Мабуть була економія на комп'ютерних спеціалістах!
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09.05.2020 06:42 Ответить
Российские шпионы взломали в 2015 году почту Меркель, - СМИ - Цензор.НЕТ 7648
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09.05.2020 06:46 Ответить
Timpul.mdhttps://www.timpul.md/articol/raport-bomba-al-serviciilor-secrete-din-estonia-guvernarea-maia-sandu-i-prabuirea-lui-plahotniuc-operaiuni-ale-fsb-156530.html https://www.timpul.md/articol/raport-bomba-al-serviciilor-secrete-din-estonia-guvernarea-maia-sandu-i-prabuirea-lui-plahotniuc-operaiuni-ale-fsb-156530.html BOMB отчет об услугах SECRET в Эстонии: правительство Майи Санду и крах Плахотнюка, операции ФСБ! Это перевод через "транслатор" потому выглядит несуразно. Чистый перевод выглядит так "Отчет БОМБА от секретных служб Эстонии: Правительство Майи Санду и крах Плохотнюка,-операции ФСБ! Откройте и читайте (хотя компьютерный перевод выглядит исковерканым),но смысл Вам будет понятен.Тем более нужно прочитать,потому что там есть ссылка (https://www.podul.ro/articol/avertisment-de-foc-rusia-aplica-scenariul-moldovenesc-pentru-a-captura-ucraina-sub-pretextul-luptei-cu-oligarhii-este-fortata-o-alianta-la-care-participa-fortele-pro-ruse-si-cele-pro-occidentale-dar-doar-pentru-suprimarea-celor-din-urma-9617.html AICI ),что такой же сценарий готовится и в Украине!
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09.05.2020 06:48 Ответить
Усі новини останнім часом одинаково Образні, не цікаві, сухі та не інформативні. Анекдотів свіжих зась. Читати геть не цікаво ні чого. Влада - відморозки тупоголові, крадії та хапуги....
... Таке саме було за часів овоча. Ще й подумалось тоді - повинно ж таке колись скінчитись. Скінчилось.
Щось повинно і зараз, скоро трапитись. Мене останні роки інтуїція не підводить.
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09.05.2020 07:00 Ответить
Жаль, що овочевий ідіотизм повторюється.
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09.05.2020 07:06 Ответить
Российские шпионы взломали в 2015 году почту Меркель, - СМИ - Цензор.НЕТ 1047
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09.05.2020 07:03 Ответить
А где военная разведка Европы и США? Почему не взломана почта путлера?
Рашка всюду лезет, взламывает скрктную информацию , аннексирует чужие территории, а получает в ответ статистику- рашка украла столько-то, убила стольких.
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09.05.2020 07:42 Ответить
Российские шпионы взломали в 2015 году почту Меркель, - СМИ - Цензор.НЕТ 1693
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09.05.2020 07:57 Ответить
Осталась хоть одна цивилизованная страна, которая еще не заявляла о вмешательстве мерзкой параши в свои внутренние дела? Подкупы, отравления, убийства, теракты, взломы, фейки и прочая скрепная дрянь.
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09.05.2020 08:22 Ответить
Мы больше чм люди
Мы меньше чем звери
Мы жертвы депрессий
И частых истерик
Мы воздух по венам
Мы палки в колесах
В дома не пускаем
Но вхолим без спросу
Мы кремень и спички
И мы не ответы.
Мы только вопросы...
Когда отстанут от Украины,Белоруси,Сирии,Ливии...одни вопросы...
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09.05.2020 08:26 Ответить
НУЖНО ВЫРАЗИТЬ ОЗАБОЧЕННОСТЬ...
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09.05.2020 08:27 Ответить
Вчера на телеканале БелСАТ бацька Лукашенко сказал....,да на хрена мне такой ваш союз...
Видать Хмыри кремлевские достали Бацьку
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09.05.2020 08:29 Ответить
Агент АНБ Сноуден, в сое время заявил, что его контора прослушивает телефоны десятков глав государств, в. т. ч Меркель, и Оланда . США отрицать не стали, как и извиняться, сказали, типа, ладно, больше не будем)))
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09.05.2020 08:30 Ответить
"Російські шпигуни зламали у 2015 році пошту Меркель, - ЗМІ" -така ідея могла пришкандибати в голову тільки повністю безмозґлим жюрнашлюхам.
Якого хрєна якимсь "шпійонам" зламувати пошту агента штазі -анжелки шмєркєль?
Існують https://protonmail.com/ua/ протони , https://tutanota.com/ru/ тутаноти , та й свій поштовий сервіс такого типу ,влаштувати . Незрозуміло кого ці тупі вівці стараються наjебати?
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09.05.2020 10:17 Ответить
Прослушку невозможно внедрить,ибо коды с 20 знакми спецсвязи первых лиц государств менятся каждые сутки...НО..наКаждого Кучму есть свой майор Мельниченко с магнитофоном под диваном...
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09.05.2020 08:36 Ответить
Зачем винторогим шпионам взламывать почту русской шпионки товарища меркель? Он сама на доклады к ***** летает.
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09.05.2020 08:49 Ответить
Надеюсь за это грозная Меркель вжарит ***** эмбаргами,санкциями и кузькиными матями.
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09.05.2020 08:51 Ответить
Меркель вжарила,отменив Северное Дерьмо Путлера...Флагман РАБссиянско флота типа трубоукладчик побродил по просторам Вселенной ушел в порт постоянной прописки Находка..
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09.05.2020 08:54 Ответить
Меркель вжарила?.. не смеши.
Ты ещё скажи что Шрёдер со Штанмайером и с Макроном "вжарили" своего работодателя...

Порошенко в своё врем поднял бучу и запустил механизмы, следствием которых есть в т.ч. и сегодняшний запрет на Сев.Поток2.
А нынешний Зе-поц успешно ломает заложенное Порошенком.

Я раньше гнал на Порошенко за его Роттердам и за его целование с Ахметовым (хотя в душе догадывался - а может по другому и нельзя).
Сейчас каюсь...
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09.05.2020 10:00 Ответить
"Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения"

1Кор.4:5
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09.05.2020 12:51 Ответить
Розумні політики важливу інформацію не довіряють електронній пошті.
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09.05.2020 08:59 Ответить
Русские взломали почту русской шпионке
Про "взлом" похоже на обычный вброс, всем известно что шмеркель на путла работает
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09.05.2020 09:00 Ответить
Подружке взломали??, ну то такэ!))
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09.05.2020 09:08 Ответить
Взломали потому что в этот раз она пароль не сообщила. Там конфликт по поводу засчитывать ли в непрерывный гэбистский стаж работу на штази.Скоро то на пенсию.
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09.05.2020 10:25 Ответить
Та то таке. Шо тут обіжатися? Це її перевіряють перед прийняттям в акціонери газпрому. А може і в керівництво. Шредер поручитель.
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09.05.2020 10:34 Ответить
"Российские хакеры, скорее всего, связанные с военной разведкой РФ, в 2015 году взломали электронную почту канцлера Германии Ангелы Меркель."Источник: https://censor.net/n3194474

А что, могло быть так?

Российские хакеры, НЕ связанные с военной разведкой РФ. Полистали, ***** не показали и выбросили в корзину
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09.05.2020 11:56 Ответить
 
 