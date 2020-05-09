Российские шпионы взломали в 2015 году почту Меркель, - СМИ

Российские хакеры, скорее всего, связанные с военной разведкой РФ, в 2015 году взломали электронную почту канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на немецкое следствие, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 8 мая 2015 пользователь с ником Scaramouche (Скарамуш) получил доступ к компьютеру Меркель в парламентском офисе. Один из подозреваемых - Дмитрий Бадин, который, вероятно, работает на ГРУ.

В этот день Бадин присутствовал на торжествах в Бундестаге, посвященных окончанию Второй мировой войны.

Немецкое следствие считает, что атака началась с рассылки письма о войне в Украине. Когда его открыли, на компьютер было установлено вредоносное программное обеспечение, которое предоставило хакерам доступ к компьютерной сети парламента ФРГ.

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В итоге хакеры получили доступ к тысячам писем Меркель за 2012-2015 годы. Установить точно, что именно украли хакеры, следствие не может.

В то же время издание отмечает, что хакеры взломали компьютер Меркель именно в парламенте, а не в канцелярии, где хранится конфиденциальная и секретная информация. Украденная информация раскрывает детали личной и деловой деятельности канцлера, а также политической ситуации в стране.