Російські шпигуни зламали у 2015 році пошту Меркель, - ЗМІ
Російські хакери, найімовірніше, пов'язані з військовою розвідкою РФ, у 2015 році зламали електронну пошту канцлера Німеччини Ангели Меркель.
Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на німецьке слідство, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, 8 травня 2015 року користувач із ніком Scaramouche (Скарамуш) отримав доступ до комп'ютера Меркель у парламентському офісі. Один із підозрюваних - Дмитро Бадін, який, ймовірно, працює на ГРУ.
Цього дня Бадін був присутній на урочистостях у Бундестазі, присвячених закінченню Другої світової війни.
Німецьке слідство вважає, що атака почалася з розсилки листа про війну в Україні. Коли його відкрили, на комп'ютер було завантажено шкідливе програмне забезпечення, яке надало хакерам доступ до комп'ютерної мережі парламенту ФРН.
Як наслядок, хакери отримали доступ до тисяч листів Меркель за 2012-2015 роки. Встановити точно, що саме вкрали хакери, слідство не може.
Водночас видання зазначає, що хакери зламали комп'ютер Меркель саме в парламенті, а не в канцелярії, де зберігається конфіденційна і таємна інформація. Вкрадена інформація розкриває деталі особистої та ділової діяльності канцлера, а також політичної ситуації в країні.
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совково-варварскую зверосволочь надо отгородить от Европы огромным длинным рвом с крокодилами.
Российские шпионы изнасиловали Меркель на улице возле дома
Германия выражает озабоченность
Есть свой Чебурнет, пусть в нем и лазят)
... Таке саме було за часів овоча. Ще й подумалось тоді - повинно ж таке колись скінчитись. Скінчилось.
Щось повинно і зараз, скоро трапитись. Мене останні роки інтуїція не підводить.
Рашка всюду лезет, взламывает скрктную информацию , аннексирует чужие территории, а получает в ответ статистику- рашка украла столько-то, убила стольких.
Мы меньше чем звери
Мы жертвы депрессий
И частых истерик
Мы воздух по венам
Мы палки в колесах
В дома не пускаем
Но вхолим без спросу
Мы кремень и спички
И мы не ответы.
Мы только вопросы...
Когда отстанут от Украины,Белоруси,Сирии,Ливии...одни вопросы...
Видать Хмыри кремлевские достали Бацьку
Якого хрєна якимсь "шпійонам" зламувати пошту агента штазі -анжелки шмєркєль?
Існують https://protonmail.com/ua/ протони , https://tutanota.com/ru/ тутаноти , та й свій поштовий сервіс такого типу ,влаштувати . Незрозуміло кого ці тупі вівці стараються наjебати?
Ты ещё скажи что Шрёдер со Штанмайером и с Макроном "вжарили" своего работодателя...
Порошенко в своё врем поднял бучу и запустил механизмы, следствием которых есть в т.ч. и сегодняшний запрет на Сев.Поток2.
А нынешний Зе-поц успешно ломает заложенное Порошенком.
Я раньше гнал на Порошенко за его Роттердам и за его целование с Ахметовым (хотя в душе догадывался - а может по другому и нельзя).
Сейчас каюсь...
1Кор.4:5
Про "взлом" похоже на обычный вброс, всем известно что шмеркель на путла работает
А что, могло быть так?
Российские хакеры, НЕ связанные с военной разведкой РФ. Полистали, ***** не показали и выбросили в корзину