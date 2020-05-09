Російські шпигуни зламали у 2015 році пошту Меркель, - ЗМІ

Російські хакери, найімовірніше, пов'язані з військовою розвідкою РФ, у 2015 році зламали електронну пошту канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на німецьке слідство, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, 8 травня 2015 року користувач із ніком Scaramouche (Скарамуш) отримав доступ до комп'ютера Меркель у парламентському офісі. Один із підозрюваних - Дмитро Бадін, який, ймовірно, працює на ГРУ.

Цього дня Бадін був присутній на урочистостях у Бундестазі, присвячених закінченню Другої світової війни.

Німецьке слідство вважає, що атака почалася з розсилки листа про війну в Україні. Коли його відкрили, на комп'ютер було завантажено шкідливе програмне забезпечення, яке надало хакерам доступ до комп'ютерної мережі парламенту ФРН.

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Як наслядок, хакери отримали доступ до тисяч листів Меркель за 2012-2015 роки. Встановити точно, що саме вкрали хакери, слідство не може.

Водночас видання зазначає, що хакери зламали комп'ютер Меркель саме в парламенті, а не в канцелярії, де зберігається конфіденційна і таємна інформація. Вкрадена інформація розкриває деталі особистої та ділової діяльності канцлера, а також політичної ситуації в країні.