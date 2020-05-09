Пропагандистскую акцию "Бессмертный полк" запретили в Минске, сославшись на коронавирус
Власти Минска запретили проведение в этом году на 9 мая пророссийской акции "Бессмертный полк", сославшись на эпидемиологическую ситуацию. При этом военный парад состоится.
Об этом сообщает "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что шествие "Бессмертный полк" хотели организовать в Минске три пророссийские и левые организации. Власти столицы Беларуси рекомендовали им воздержаться от проведения процессии в целях профилактики против заболеваний коронавирусом.
В то же время Минский исполком отметил, что в этом году акция "Бессмертный полк" состоится в интернете.
Напомним, в Беларуси нет карантина из-за пандемии коронавируса. 9 мая в Минске запланирован военный парад, подготовлены трибуны на 11 000 человек.
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+35 саша паламарчук
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+34 Leonid Panteleev #443224
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+33 саша паламарчук
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на хвилину..
В масках -одиниці на трибунах,але є (серед молодих)...
Виключив.Більше мене там нічого не зацікавило...
ДМИТРИЙ РАСТАЕВ, «СОЛИДАРНОСТЬ» 9.05.2020, 11:38
Для тысяч и тысяч белорусов парад теперь - вечное напоминание о том, как государство устроило «пир во время чумы»
К Дню Победы я всегда относился спокойно. Так же, как относился к нему мой дед - ветеран войны, дошедший пусть и не до самого Берлина, но побывавший очень близко к нему.
Да и вообще: большинство ветеранов, которых я знал, никогда не искрили особым пафосом по поводу этой даты: для них каждый бой, из которого они вышли живыми, был маленькой победой - так чего раздуваться павлинами из-за листка в календаре? В общем, долгое время это был тихий и светлый праздник без лишних фанфар и славословий.
Но в последние годы мое отношение изменилось. Не к концепту праздника - к его оформлению. Истерика, разгорающаяся в соседней России всякий раз накануне этого дня, оттолкнула от его празднования многих. В том числе меня.
Хотя в мыслях он все равно оставался светлым, как бы ни изгалялись наши восточные «братья» в своем победобесии. Еще год назад я и подумать не мог, что все эти «деды воевали» и «можем повторить» - еще не предел. Что для нашей бессменной власти амбиции и идеология окажутся важнее здоровья людей.