Минобороны анонсировало создание департамента международного оборонного сотрудничества
Министр обороны Украины Андрей Таран проинформировал группу иностранных стратегических советников Минобороны и Вооруженных сил Украины высокого уровня (DRAB - Defence Reform Advisory Board) о создании департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз Минобороны.
Отмечается, что в департаменте "будет функционировать специальное подразделение, которое будет отвечать за вывод международной деятельности Министерства на качественно новый уровень и создание условий для взаимодействия с DRAB".
Таран заверил, что комплектование Департамента будет происходить на конкурсной основе и лучшими специалистами в области международного сотрудничества.
В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители оборонных ведомств таких стран-партнеров Украины, как США, Великобритания, Канада, ФРГ, Республика Польша и Литовская Республика. Модератором от DRAB стал главный стратегический советник от Соединенных Штатов, генерал-лейтенант (в отставке) Кит Дейтон.
Иностранные советники выразили надежду на скорейшего возвращения к работе непосредственно в Министерстве обороны Украины после снятия ограничений, вызванных пандемией.
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"Ми віримо", вони "роблять усе", а що й самі не знають. Головне ж "роблять", ну через пень- колоду, недолуго, толку ніякого, але ж роблять. 73% ви робите це разом.