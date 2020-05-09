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Новости Оборона
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Минобороны анонсировало создание департамента международного оборонного сотрудничества

Минобороны анонсировало создание департамента международного оборонного сотрудничества

Министр обороны Украины Андрей Таран проинформировал группу иностранных стратегических советников Минобороны и Вооруженных сил Украины высокого уровня (DRAB - Defence Reform Advisory Board) о создании департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз Минобороны.

Отмечается, что в департаменте "будет функционировать специальное подразделение, которое будет отвечать за вывод международной деятельности Министерства на качественно новый уровень и создание условий для взаимодействия с DRAB".

Таран заверил, что комплектование Департамента будет происходить на конкурсной основе и лучшими специалистами в области международного сотрудничества.

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В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители оборонных ведомств таких стран-партнеров Украины, как США, Великобритания, Канада, ФРГ, Республика Польша и Литовская Республика. Модератором от DRAB стал главный стратегический советник от Соединенных Штатов, генерал-лейтенант (в отставке) Кит Дейтон.

Иностранные советники выразили надежду на скорейшего возвращения к работе непосредственно в Министерстве обороны Украины после снятия ограничений, вызванных пандемией.

Минобороны (9452) НАТО (10177) оборона (5252) Таран Андрей (267)


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Все більше стає різних відомств, посад... А працювати хто буде?
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09.05.2020 10:59 Ответить
А працювати хто буде?-Вже тяжко працює папередник , б/у министр обороны Загороднюк- владелец фирмы буровых установок для РФ./Апаршин трудится как шахтер на своей золотой жиле: На балансе Минобороны 530 тыс. га земли, из них 270 тыс. избыточных, - советник Зеленского Апаршин.
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09.05.2020 11:17 Ответить
о сотрудничестве с НАТО тишина ...низя
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09.05.2020 11:24 Ответить
Чергова маланська зебеніна булька, типу страхування лікарів від інвалідності спртичиненої короновірусом....
"Ми віримо", вони "роблять усе", а що й самі не знають. Головне ж "роблять", ну через пень- колоду, недолуго, толку ніякого, але ж роблять. 73% ви робите це разом.
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09.05.2020 12:19 Ответить
Кому це вигідно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.05.2020 12:20 Ответить
 
 