Міноборони анонсувало створення Департаменту міжнародного оборонного співробітництва

Міністр оборони України Андрій Таран поінформував групу іноземних стратегічних радників Міноборони і Збройних сил України високого рівня (DRAB - Defence Reform Advisory Board) про створення Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз Міноборони.

Зазначається, що в департаменті "функціонуватиме спеціальний підрозділ, що відповідатиме за виведення міжнародної діяльності Міністерства на якісно новий рівень та створення належних умов для взаємодії із DRAB".

Таран запевнив, що комплектування департаменту відбуватиметься на конкурсній основі та найкращими фахівцями в галузі міжнародної співпраці.

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У заході взяли участь високопоставлені представники оборонних відомств таких країн-партнерів України, як США, Велика Британія, Канада, ФРН, Республіка Польща та Литовська Республіка. Модератором від DRAB став головний стратегічний радник від Сполучених Штатів, генерал-лейтенант (у відставці) Кіт Дейтон.

Іноземні радники висловили сподівання щодо якнайшвидшого повернення до роботи безпосередньо у Міністерстві оборони України після зняття обмежень, спричинених пандемією.