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Новини Оборона
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Міноборони анонсувало створення Департаменту міжнародного оборонного співробітництва

Міноборони анонсувало створення Департаменту міжнародного оборонного співробітництва

Міністр оборони України Андрій Таран поінформував групу іноземних стратегічних радників Міноборони і Збройних сил України високого рівня (DRAB - Defence Reform Advisory Board) про створення Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз Міноборони.

Зазначається, що в департаменті "функціонуватиме спеціальний підрозділ, що відповідатиме за виведення міжнародної діяльності Міністерства на якісно новий рівень та створення належних умов для взаємодії із DRAB".

Таран запевнив, що комплектування департаменту відбуватиметься на конкурсній основі та найкращими фахівцями в галузі міжнародної співпраці.

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У заході взяли участь високопоставлені представники оборонних відомств таких країн-партнерів України, як США, Велика Британія, Канада, ФРН, Республіка Польща та Литовська Республіка. Модератором від DRAB став головний стратегічний радник від Сполучених Штатів, генерал-лейтенант (у відставці) Кіт Дейтон.

Іноземні радники висловили сподівання щодо якнайшвидшого повернення до роботи безпосередньо у Міністерстві оборони України після зняття обмежень, спричинених пандемією.

Автор: 

Міноборони (7516) НАТО (6638) оборона (4856) Таран Андрій (267)


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Все більше стає різних відомств, посад... А працювати хто буде?
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09.05.2020 10:59 Відповісти
А працювати хто буде?-Вже тяжко працює папередник , б/у министр обороны Загороднюк- владелец фирмы буровых установок для РФ./Апаршин трудится как шахтер на своей золотой жиле: На балансе Минобороны 530 тыс. га земли, из них 270 тыс. избыточных, - советник Зеленского Апаршин.
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09.05.2020 11:17 Відповісти
о сотрудничестве с НАТО тишина ...низя
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09.05.2020 11:24 Відповісти
Чергова маланська зебеніна булька, типу страхування лікарів від інвалідності спртичиненої короновірусом....
"Ми віримо", вони "роблять усе", а що й самі не знають. Головне ж "роблять", ну через пень- колоду, недолуго, толку ніякого, але ж роблять. 73% ви робите це разом.
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09.05.2020 12:19 Відповісти
Кому це вигідно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.05.2020 12:20 Відповісти
 
 