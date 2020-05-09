Братья-медики умерли от коронавируса на Кировоградщине

Первый из братьев, врач Центра экстренной медицинской помощи, скончался 17 апреля. Второй, 63-летний врач детской областной больницы, скончался сегодня.

Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, информирует Цензор.НЕТ.

"Мужчина находился в областной больнице на госпитализации. Долгое время был на искусственной вентиляции легких. Есть основания полагать, что умерший мужчина заразился во время общения со старшим братом — врачом Центра экстренной медицинской помощи, который также умер от коронавируса 17 апреля. Медики не смогли спасти его жизнь. Выражаем соболезнования близким", — отметил Балонь.

Председатель ОГА добавил, что на Кировоградщине за прошедшие сутки методом ПЦР обследованы 200 человек. У троих обнаружили COVID-19.

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В регионе подтвердились еще 17 случаев выздоровления от коронавируса. Среди выздоровевших — 5 медработников. Трое работают в частной клинике в Кропивницком, двое — в областном противотуберкулезном диспансере.