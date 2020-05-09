Брати-медики померли від коронавірусу на Кіровоградщині

Перший із братів, лікар Центру екстреної медичної допомоги, помер 17 квітня. Другий, 63-річний лікар дитячої обласної лікарні, помер сьогодні.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік перебував в обласній лікарні на госпіталізації. Тривалий час був на штучній вентиляції легенів. Є підстави вважати, що померлий чоловік інфікувався під час спілкування зі старшим братом - лікарем Центру екстреної медичної допомоги, який також помер від коронавірусу 17 квітня. Медики не змогли його врятувати. Висловлюємо співчуття близьким", - зазначив Балонь.

Голова ОДА додав, що на Кіровоградщині за минулу добу методом ПЛР обстежені 200 осіб. У трьох виявили COVID-19.

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У регіоні підтвердилися ще 17 випадків одужання від коронавірусу, зокрема одужали 5 медпрацівників. Троє працюють у приватній клініці в Кропивницькому, двоє - в обласному протитуберкульозному диспансері.