Брати-медики померли від коронавірусу на Кіровоградщині
Перший із братів, лікар Центру екстреної медичної допомоги, помер 17 квітня. Другий, 63-річний лікар дитячої обласної лікарні, помер сьогодні.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, інформує Цензор.НЕТ.
"Чоловік перебував в обласній лікарні на госпіталізації. Тривалий час був на штучній вентиляції легенів. Є підстави вважати, що померлий чоловік інфікувався під час спілкування зі старшим братом - лікарем Центру екстреної медичної допомоги, який також помер від коронавірусу 17 квітня. Медики не змогли його врятувати. Висловлюємо співчуття близьким", - зазначив Балонь.
Голова ОДА додав, що на Кіровоградщині за минулу добу методом ПЛР обстежені 200 осіб. У трьох виявили COVID-19.
У регіоні підтвердилися ще 17 випадків одужання від коронавірусу, зокрема одужали 5 медпрацівників. Троє працюють у приватній клініці в Кропивницькому, двоє - в обласному протитуберкульозному диспансері.
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Де у всіх, хоча б якась, логіка - не знаю...
Ще раз нагадаю ( і це слід запам'ятати всім на майбутнє) . Слід на самому початку вводити самий жорсткий карантин (хоча б на подвійний термін інкубації вірусу,бактерії) щоб зупинити масштабне розширення інфікування в зародку (за алгоритмом який я й пропонував) і лише потім - повільно його послаблювати. Період інкубації набагато ж коротший від тривалості вже нинішнього карантину
Всі країни світу (окрім Китаю) - зробили навпаки.
Але де ж... Своїх мізків не вистачає, а дослухатися до пропозицій інших не дозволяє пихатість...
Пихатість, "хвороба" хоча і не інфекційна, але масова та масштабна...
Наш карантин это пародия, если люди сами не понимают опасность.
Верховная Рада это не территория, они придерживаются общих мер, как и как любое другое учреждение.
Блогер писал шо у нас все пр-ия которые это шьют, в месяц выдавали тысяч 80.
т.е. за сколько месяцев они бы накопили тыщу тонн?
или в Европу продали из совковых запасов 30-летние изделия?
Можно иметь миллион тонн консервов и помереть от голода, ну, либо от отравления, отведав столетней тухлятины, так и тут - **** из тех тысяч миллиардов тонн масок, если они рассыпаются?
ладно ок.
всех, от главЖАБЫ до последней квакши из 73%
Кацап, ты когда уже мозги себе купишь??? Мне с тупорылым быдлом (вроде тебя) скучно общаться.
И например, если взять всех соседей в большом девятиэтажном доме, которых мы знали каждого с 1975 года, то мужчины редко кто дожил до 65 лет! Сейчас только бабки в квартирах остались. Поумирали без всякой эпидемии.
И да - карантин нужно отменять по той простой причине, что этот вирус победить не получится, от слова совсем, пока не переболеет 50-70% населения, никуда он не денется, да и потом никуда не денется - будет как свинной грипп - навсегда
Надо сказать что до этого лет пять назад у меня каждую зиму был сильный кашель на пол года. А теперь я вообще ничем не болею уже пять лет и не кашляю. Просто чудо. А средства эти пью не постоянно, а по самочувствию , а кофе - по желанию.
Это для тех,кто ещЁ в танке.
Братьям-врачам R.I.P. Берегите себя, пожилые люди и те, чьи кровные родственники умерли от коронавируса.