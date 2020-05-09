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Новини Коронавірус і карантин
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Брати-медики померли від коронавірусу на Кіровоградщині

Брати-медики померли від коронавірусу на Кіровоградщині

Перший із братів, лікар Центру екстреної медичної допомоги, помер 17 квітня. Другий, 63-річний лікар дитячої обласної лікарні, помер сьогодні.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік перебував в обласній лікарні на госпіталізації. Тривалий час був на штучній вентиляції легенів. Є підстави вважати, що померлий чоловік інфікувався під час спілкування зі старшим братом - лікарем Центру екстреної медичної допомоги, який також помер від коронавірусу 17 квітня. Медики не змогли його врятувати. Висловлюємо співчуття близьким", - зазначив Балонь.

Голова ОДА додав, що на Кіровоградщині за минулу добу методом ПЛР обстежені 200 осіб. У трьох виявили COVID-19.

Читайте також: На ранок 9 травня зафіксовано 515 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 14 710, летальних - 376, одужали 2 909 осіб

У регіоні підтвердилися ще 17 випадків одужання від коронавірусу, зокрема одужали 5 медпрацівників. Троє працюють у приватній клініці в Кропивницькому, двоє - в обласному протитуберкульозному диспансері.

Автор: 

карантин (18172) смерть (6788) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Кіровоградська область (586)


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Топ коментарі
+20
Отак "гикаються" майже тисяча тон проданих ЗЁбіками засобів індівідуального захисту...
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09.05.2020 12:20 Відповісти
+18
Пздц. Одни умирают чтобы спасти людей. Другие ходят специально заражают и кричат что никакого вируса нету. При етом как только кашлянут так сразу бегут в больницу и требуют их хорошо лечить притом бесплатно.
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09.05.2020 12:25 Відповісти
+17
Царство Небесне, добрим Людям
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09.05.2020 12:27 Відповісти
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В Орді в період самого розмаху масштабного інфікування планують вийти з карантину (як і в Україні .та й у абсолютно всіх країнах світу, окрім Китаю) ...
Де у всіх, хоча б якась, логіка - не знаю...
Ще раз нагадаю ( і це слід запам'ятати всім на майбутнє) . Слід на самому початку вводити самий жорсткий карантин (хоча б на подвійний термін інкубації вірусу,бактерії) щоб зупинити масштабне розширення інфікування в зародку (за алгоритмом який я й пропонував) і лише потім - повільно його послаблювати. Період інкубації набагато ж коротший від тривалості вже нинішнього карантину
Всі країни світу (окрім Китаю) - зробили навпаки.
Але де ж... Своїх мізків не вистачає, а дослухатися до пропозицій інших не дозволяє пихатість...
Пихатість, "хвороба" хоча і не інфекційна, але масова та масштабна...
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09.05.2020 13:39 Відповісти
В таком случае вы должны были родиться в период карантина по туберкулёзу, и не выходя из него умереть.
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09.05.2020 17:27 Відповісти
Відчуваю, що Ви великий "життєлюб", але Ваші перспективи суттєво портять залишки від ватних мізків...
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09.05.2020 20:32 Відповісти
Правильно, когда не знаешь что ответить переходи на личности!
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09.05.2020 20:58 Відповісти
Так ведь так на самом деле и есть. Самый большой процент заболеваемости у нас в ВР, но тем не менее ее на карантин не закрыли и она работает. У меня же в городе на 100 000 населения 10 заболевших и город не работает.
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09.05.2020 12:36 Відповісти
Так именно поэтому только 10 заболевших, неужели это трудно понять?
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09.05.2020 12:41 Відповісти
Трудно. Есть понятие эпидемиологический порог, он не превышен, следовательно нет оснований для введения карантина. Кроме того у нас карантин ввели до того как появился хоть один заболевший. И вы ее ответили на вопрос почему ВР при соотношении 10/450 работает, а город 10/100 000 на карантине?
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09.05.2020 13:48 Відповісти
Насправді ніхто не знає, коли в Україні з'явився перший хворий. Без тестування це не визничити
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09.05.2020 13:58 Відповісти
Если нам что либо не известно, то следовательно нет и оснований для принятия тех или иных мер. Вот Вам же ничего не известно об облучении инопланетянами и поэтому Вы не носите шапочку из фольги.
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09.05.2020 17:24 Відповісти
Самый простой пример это Китай, они даже при наличии куда больших чем у нас ресурсов, решили проблему лишь за счёт жёсткого карантина, вплоть до комендантского часа.
Наш карантин это пародия, если люди сами не понимают опасность.
Верховная Рада это не территория, они придерживаются общих мер, как и как любое другое учреждение.
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09.05.2020 14:43 Відповісти
Да ну? То есть ВР работать можно, а рынку, на котором не было зафиксировано ни одного случая заражения нельзя? В Китае все придерживались карантина, а у нас плебс отправили по домам, а чиновники и крупный бизнес продолжили работать, чем нарушается принцип равенства и социальной справедливости.
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09.05.2020 17:22 Відповісти
Так кроме ВР работают и другие учреждения и предприятия (энергетика, связь, оборонка и проч.). Придерживаются определенных норм (количество людей в помещении, дезинфекция, маски и т.п.) Среди депутатов кстати есть инфицированные и не один. Причем здесь вопрос о рынках? Они в отличие от завода или учреждения являются местом скопления людей.
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09.05.2020 18:39 Відповісти
450 депутатов это больше, чем у иного ЧПшника покупателей за неделю. Закон должен быть один для всех, иначе это преференции одним за счёт других.
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09.05.2020 19:17 Відповісти
Да причем здесь количество работников? Гловное это род деятельности, хотя бы прочитайте пожалуйста постановление Кабмина о карантине. На ряд предприятий и учреждений он не распространяется, в т.ч. на органы власти (мэрии, исполкомы, и конечно на ВР Украины). На атомных станциях тоже сотни работниеов, но они же работают при карантине, это же не торговля или общепит.
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09.05.2020 20:14 Відповісти
Трудяжка . Срет под каждой веткой одно и тоже . Пальчики не болят ?
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09.05.2020 13:05 Відповісти
У него задание - произнести слово "порохоботы"...
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09.05.2020 13:36 Відповісти
Я людям помочь хочу. Чтобы не умирали. А ты чем помог от короновируса? Не все имеют по 15 тысяч гривен отдавать в больницах за лечение. Туда лучше вообще не попадать.
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09.05.2020 14:12 Відповісти
А кому выгодно повалить экономику Украины?
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09.05.2020 13:37 Відповісти
Инвалидами не стали, семьям ни шиша не положено , так ведь, а депутаты ?
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09.05.2020 12:20 Відповісти
Отак "гикаються" майже тисяча тон проданих ЗЁбіками засобів індівідуального захисту...
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09.05.2020 12:20 Відповісти
епт, а посчитать? 1000 тонн масок = 100-200МЛН. шт!!!(!!!))!!(

Блогер писал шо у нас все пр-ия которые это шьют, в месяц выдавали тысяч 80.
т.е. за сколько месяцев они бы накопили тыщу тонн?

или в Европу продали из совковых запасов 30-летние изделия?
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09.05.2020 12:46 Відповісти
Є така організація - "Держрезерв". Нє, не чули??? У 2014-15 роках у лікарнях використовували бинти й вату ще радянського виробництва... Нє, не знали??? Та й не тільки маски продали, а й пальчатки, й респіратори, й захисні костюми. Саме ті костюми, яких нині і не вистачає лікарям...
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09.05.2020 12:58 Відповісти
я же сказал - 30 лет запасам(если остались) - да, бинты как раз столько должны храниться и все прочее, ага
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09.05.2020 14:16 Відповісти
Та хоч 130! Вони були. А їх тупо ПРОДАЛИ. І коли вони знадобилися - іх ВЖЕ НЕ БУЛО!
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09.05.2020 20:23 Відповісти
б*же, да я написал, думая что до тебя дойдет - 30 лет на складе, читай - говно. и ты сам бы платил Европе шоб у тя их забрала.
Можно иметь миллион тонн консервов и помереть от голода, ну, либо от отравления, отведав столетней тухлятины, так и тут - **** из тех тысяч миллиардов тонн масок, если они рассыпаются?
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09.05.2020 22:15 Відповісти
Я теж писав, бо думав, що до тебе дійде... Що, якщо ці ЗІЗ купили, то вони були ПРИДАТНИМИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ.
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09.05.2020 22:29 Відповісти
да я тебе о том шо вопли о 1000 тонн, как минимум несостоятельны. не говоря уже о твоей наивности насчет Госрезерва(ага, накупили вместо совковых, если те еще были, новых, а потом продали)
ладно ок.
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10.05.2020 08:45 Відповісти
ЗЁбік?
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10.05.2020 08:47 Відповісти
нёт конёчно, не зяблик, просто ненавижу лицёмерие и тупых.
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10.05.2020 11:34 Відповісти
Тоді в дзеркало не заглядай...
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10.05.2020 20:13 Відповісти
Ці смерті тепер на совісті Степанова.
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09.05.2020 12:25 Відповісти
на совести уЗЕленских!
всех, от главЖАБЫ до последней квакши из 73%
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09.05.2020 12:52 Відповісти
RIP
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09.05.2020 12:25 Відповісти
Пздц. Одни умирают чтобы спасти людей. Другие ходят специально заражают и кричат что никакого вируса нету. При етом как только кашлянут так сразу бегут в больницу и требуют их хорошо лечить притом бесплатно.
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09.05.2020 12:25 Відповісти
Царство Небесне, добрим Людям
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09.05.2020 12:27 Відповісти
Приєднуюсь. ("Мне нравится" не тисну, бо мені не подобається, що люди помирають через безвідповідальність влади. Будь-якої влади)
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09.05.2020 12:31 Відповісти
Мені також не подобається, що люди помирають через безвідповідальність влади яка призначила на посаду міністра "дохтора смерть" - якусь санітарку, зовсім безвідповідальну, не кваліфіковану людину, яка фактично знищила всю систему охорони здоров'я. Якби не її злочинна "рехформа", можливо сьогодні в усіх лікарнях було необхідне обладнання і системи індивідуального захисту.
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09.05.2020 13:02 Відповісти
Покажи диплом санитарки Супрун?
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09.05.2020 13:39 Відповісти
Ну ты клоун! Показать то, чего НЕТ! Санитар - не дипломированная должность.
Кацап, ты когда уже мозги себе купишь??? Мне с тупорылым быдлом (вроде тебя) скучно общаться.
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09.05.2020 15:36 Відповісти
А ты думал, что я поверю вашей секте, без документа, что Супрун - санитарка!?
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09.05.2020 15:43 Відповісти
Уговорил. Она даже не санитарка! Эту гниду в штатах вообще с дурки выписали, а соевый дебил ее в вашей секте пригрел, чтобы развалить и разграбить Украину. Так оно и получилось. Обоих тварей на скамью подсудимых!
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09.05.2020 16:39 Відповісти
А яким чином реформа першої ланки зачепила стаціонари, зрадогоне?
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09.05.2020 20:20 Відповісти
Самого интересного нет. Я про то, были сопутствующие заболевания или нет. Журналистика, такая журналистика...
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09.05.2020 12:35 Відповісти
Да, бьіли, хронический насморк и плоскостопие)
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09.05.2020 13:04 Відповісти
это не играет роли. двое в ~63 года, почти одновременно. да и в 60+ лет вряд ли есть идеально здоровые люди (у нас) без "сопутствующих заболеваний". к тому же, например, когда у человека вич и он умирает от простуды вряд ли пишут в диагнозе "умер от простуды". так что вирус у нас есть, и он смертельный (но не 100%-но смертельный, конечно).
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09.05.2020 13:12 Відповісти
Грає. На лайнері "Діамантова принцеса" захворів 90 річний чоловік. І його вилікували. Значить критичних хвороб у нього не було. Я взагалі не уявляю себе в 90 років подорожуючим. Трупом - скоріше всього.
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09.05.2020 15:53 Відповісти
Лікарі, за моїми спостереженнгями, не відрізняються відмінним здоровьям. Із тих, кого я знав з дитинства, в живих осталося одиниці (ті що під вісімдесят чи за вісімдесят).
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09.05.2020 15:55 Відповісти
Да, правильно. Два брата ок. 65 лет.
И например, если взять всех соседей в большом девятиэтажном доме, которых мы знали каждого с 1975 года, то мужчины редко кто дожил до 65 лет! Сейчас только бабки в квартирах остались. Поумирали без всякой эпидемии.
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09.05.2020 14:55 Відповісти
Хинин, азитромицин и вентиляторы?
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09.05.2020 12:38 Відповісти
В Украине короновируса нет.Долой карантин и врачи перестанут умирать.Похоронники отказываются хоронить умерших заразных.Скоро трупы будут в посадках валяться.За двести лет сброд не поменялся.Устраивают бунты и не хотят мыться и носить намордники.
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09.05.2020 12:42 Відповісти
Его то нет. Но его специально подсыпают. Лаборатории био надо закрыть.
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09.05.2020 13:02 Відповісти
Победобесие не надоело?А то ведь Чехи,виноваты ,что их Гитлер аннексировал,а сталин Бенешу отказал,поляки и прибалты виноваты,Что гитлер со сталиным их поделили,Когда захватывали ЗЕ и бомбили ВБ сталин усердно помогал гитлеру .чем мог .Нефтью,другими ресурсами.Г*отовил Майнштейна и других в соих училищах.принимал,как лучших друзей на первомайском параде 41 года.Левеликолепно!
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09.05.2020 13:43 Відповісти
А в тех городах, где за Зе голосовали свыше 80% громче всех орут против карантина...
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09.05.2020 13:40 Відповісти
Вот их не учили народной медицине, а смесь алоэ, кагор, мед - обновляет кровь и дает силы именно при воспалении легких и сильном кашле. Я кому при сильном кашле и простуде советовала, то все выздоровели. А если слегка простужен, то пол чайной ложки куркумы на пол стакана горячей воды. Или еще лучше - пол чайной ложки соды на стакан закипающей воды(когда первые пузырьки пойдут). А если кашель уже сильнее - то луковицу натереть со столовой ложкой соды и через пару часов (когда зло лука выйдет)принимать по чайной ложке.
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09.05.2020 13:01 Відповісти
Так удалите неправильные рецепты. А то потравите народ
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09.05.2020 13:27 Відповісти
Все правильные рецепты. Только в последнем исправление. Я сама так пью - соду или куркуму. Не болею. Хотя по магазинам каждый день хожу. Алоэ, кагор, мед пропили уже один раз. Еще закупили сок алоэ по Новой Поште польский. Вот буду смешивать с медом и кагором. На весну это хорошо - омолаживает и кровь обновляет.
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09.05.2020 13:58 Відповісти
Под своим собственным постом найдите : Ответить, нажимаете стрелочку рядом. Там в раскладке будет : Удалить. Жмете
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09.05.2020 14:28 Відповісти
Вот их не учили народной медицине, а смесь алоэ, кагор, мед - обновляет кровь и дает силы именно при воспалении легких и сильном кашле. Я кому при сильном кашле и простуде советовала, то все выздоровели. А если слегка простужен, то пол чайной ложки куркумы на пол стакана горячей воды - снимает температуру, озноб. Или еще лучше - пол чайной ложки соды на стакан закипающей воды(когда первые пузырьки пойдут).Сразу ощутимо легче становится. А если кашель уже сильнее - то луковицу натереть со столовой ложкой сахара и через пару часов (когда зло лука выйдет)принимать по чайной ложке.
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09.05.2020 14:46 Відповісти
Большое вам спасибо за подсказку. Я уже все лишнее удалила. Дай вам Бог здоровья!
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09.05.2020 14:48 Відповісти
Выживаемость после подключения аппарата ИВЛ - 0,1. Это значит, что из 10ти человек подключенных к ИВЛ при симптомах орви - 9 умрут. Так что как-то так.

И да - карантин нужно отменять по той простой причине, что этот вирус победить не получится, от слова совсем, пока не переболеет 50-70% населения, никуда он не денется, да и потом никуда не денется - будет как свинной грипп - навсегда
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09.05.2020 13:46 Відповісти
Говрят, что ИВЛ может разрывать легкие. А корона меняет в крови способность поставлять кислород к легким. Так что это кровь надо обновить чтобы вылечиться. Я 5 лет назад болела чем то этаким. Тогда ничего про соду и куркуму не знала. Была одышка, кололо при шаге в легких, слабость сильная, кашель очень сильный. Ну, думаю, если не начну лечиться то помру. А чем? Что заразу в легких убивает? А лук с сахаром перемолотый. И помогло. Потом, когда уже почти поправилась, то и силы стали алоэ у бабушек купить и совсем от смеси алоэ, кагор, мед поправилась. И еще надо не лежать. Иначе может быть отек легких.На воздухе бывало откашляюсь, свежий воздух зайдет и легче и легче. Это же природная вентиляция легких.Так и поправилась без врачей.Вообще то я еще вместо кофе такую лабуду пью - в чашку растворимого кофе добавляю пол чайной ложки ореховой муки - продается там 5 видов орехов, чуток какао сухого вместо шоколада, немного кардамона молотого, корицы, перцев щепотку черного и красного жгучего, куркумы меньше пол чайной ложки. И без сахара. И тоже после этого если из магазина вернулись и покашливание или слабость - то проходят.
Надо сказать что до этого лет пять назад у меня каждую зиму был сильный кашель на пол года. А теперь я вообще ничем не болею уже пять лет и не кашляю. Просто чудо. А средства эти пью не постоянно, а по самочувствию , а кофе - по желанию.
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09.05.2020 14:10 Відповісти
Бактериологический вирус ( ).Искусственный. ( )Для поражения макс.территорий,с особой характеристикой.( )
Это для тех,кто ещЁ в танке.
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09.05.2020 14:01 Відповісти
Бактерії і віруси - це зовсім різні речі. Це для тих, хто під танком. )
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09.05.2020 14:48 Відповісти
Видимо, есть наследственная предрасположенность к смерти он коронавируса, раз два брата умерли при смертности в целом по популяции в 3-5%, а в этой возрастной группе 5-10%. Это еще предстоит изучить ученым-вирусологам.
Братьям-врачам R.I.P. Берегите себя, пожилые люди и те, чьи кровные родственники умерли от коронавируса.
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09.05.2020 16:00 Відповісти
надеюсь их родственники получат по 1,5 миллиона от государства?
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09.05.2020 19:18 Відповісти
 
 