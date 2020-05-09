Зеленский анонсировал мемориальный проект: В четырех уголках Украины установят колокола-символы

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует мемориальный проект, в рамках которого в четырех уголках Украины будут установлены четыре колокола как символы памяти, победы, мира и единства.

Об этом он сказал в видеообращении к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"75 лет назад мы одержали победу над нацизмом. Потребовалось еще 46 лет, чтобы мы получили независимое Украинское государство. И сегодня уже шестой год подряд мы его защищаем. Это все страницы нашей истории, которые объединяют и делают нас сильнее", - сообщил глава государства.

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Зеленский объявил о проекте, в рамках которого планируется установить в Украине четыре колокола.

"Вчера я был на Луганщине, у первого поселка, где в 1942 году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол – Колокол Памяти. Сегодня я на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков. Здесь будет установлен Колокол Победы. Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будут установлены еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства – в Симферополе", - рассказал он.

"И в момент, когда в Украине наступит мир, и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины. И каждый их удар запечатлит в нашем сознании: "Помним, что единство - это залог нашего мира и нашей победы", - добавил Зеленский.