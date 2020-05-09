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Зеленский анонсировал мемориальный проект: В четырех уголках Украины установят колокола-символы

Зеленский анонсировал мемориальный проект: В четырех уголках Украины установят колокола-символы

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует мемориальный проект, в рамках которого в четырех уголках Украины будут установлены четыре колокола как символы памяти, победы, мира и единства.

Об этом он сказал в видеообращении к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"75 лет назад мы одержали победу над нацизмом. Потребовалось еще 46 лет, чтобы мы получили независимое Украинское государство. И сегодня уже шестой год подряд мы его защищаем. Это все страницы нашей истории, которые объединяют и делают нас сильнее", - сообщил глава государства.

Читайте также: Зеленский: Мы не должны забывать о победе, стесняться и дарить кому-то подвиги своих украинских героев. ВИДЕО

Зеленский объявил о проекте, в рамках которого планируется установить в Украине четыре колокола.

"Вчера я был на Луганщине, у первого поселка, где в 1942 году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол – Колокол Памяти. Сегодня я на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков. Здесь будет установлен Колокол Победы. Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будут установлены еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства – в Симферополе", - рассказал он.

"И в момент, когда в Украине наступит мир, и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины. И каждый их удар запечатлит в нашем сознании: "Помним, что единство - это залог нашего мира и нашей победы", - добавил Зеленский.

День Победы (1231) Зеленский Владимир (21085) Крым (26435) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+25
Зеленский анонсировал мемориальный проект: В четырех уголках Украины установят колокола-символы - Цензор.НЕТ 6509
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09.05.2020 14:21 Ответить
+22
Зеленский анонсировал мемориальный проект: В четырех уголках Украины установят колокола-символы - Цензор.НЕТ 9134
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09.05.2020 14:37 Ответить
+20
Ну от як це коментувати?
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09.05.2020 14:20 Ответить
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Ну от як це коментувати?
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09.05.2020 14:20 Ответить
проект без дат
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09.05.2020 14:21 Ответить
О-ь!
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09.05.2020 14:22 Ответить
пипипипи
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09.05.2020 14:26 Ответить
Вова, установи вместо колоколов четыре больших смартфона, чтоб люди могли наконец=то поговорить с тобой
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09.05.2020 14:29 Ответить
шо бы услышать шо? - ото "друзззя" и "дуже дякую"?
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09.05.2020 14:39 Ответить
ой! тогда не надо!

от гнуси "друзззя" и "дуже дякую" починаю казитись...
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09.05.2020 15:01 Ответить
Краще по фортепьяно. З одною клавішею.
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09.05.2020 14:51 Ответить
Зеленский анонсировал мемориальный проект: В четырех уголках Украины установят колокола-символы - Цензор.НЕТ 6628
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09.05.2020 14:30 Ответить
без мата ніяк.
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09.05.2020 14:36 Ответить
монике явно скучно, занятку себе ищет...
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09.05.2020 14:20 Ответить
больше колоколов и мемориалов.
**** страна катится в пропасть а эти уроды мемориалы и магниты для туристов создавать планируют...
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09.05.2020 14:21 Ответить
фишечки и дивиденды - Украина стала страной клоунов и шулеров
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09.05.2020 14:30 Ответить
Зеленский анонсировал мемориальный проект: В четырех уголках Украины установят колокола-символы - Цензор.НЕТ 6509
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09.05.2020 14:21 Ответить
чєтирє кола в чєтирє угла - посєрєдінє отето...

Впродовж восьми тижнів, з 20 квітня по 22 червня 1945 року, 34-літня берлінська журналістка, залишившись із невеликою групою сусідів у багатоквартирному будинку без їжі, електрики, газу й води, провадила щоденні записи свого досвіду виживання у плюндрованому Червоною Армією місті. В результаті постав унікальний літературний та історичний пам'ятник, якому в мемуаристиці Другої світової війни належить почесне місце - поруч із щоденниками Анни Франк, Віктора Клемперера та Мічігіко Хачійя. Кмітлива, спостережлива, сповнена вітальних сил і непохитного здорового глузду, героїня-оповідачка «Жінки в Берліні» стала голосом безсловесних мільйонів жінок, яким випало відбудовувати життя з руїн, у матеріально й морально знищеному світі.

Зеленский анонсировал мемориальный проект: В четырех уголках Украины установят колокола-символы - Цензор.НЕТ 7220
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09.05.2020 14:40 Ответить
Автор книги, 80-річна Габріела Кепп, порушила багатолітнє табу на публікацію подібної інформації і не побоялася поставити на обкладинці книги, яка називається «Чому у мене не було сексу», своє справжнє ім'я.

Габріела Кепп розповідає, що вона досі бачить уві сні ці жахи, і більше ніколи в житті не вступала в сексуальний зв'язок з чоловіками. За її словами, фраза «Фрау, ком» («Жінка, пройдіть»), яку казали радянські солдати, була дуже страшною для німкень того часу. Епідемія масового насильства поширилася настільки широко, що Ватикан висловив готовність дозволити аборти деяким із жертв.

Раніше цій темі була присвячена лише одна книга, «Жінка в Берліні», автор якої вважала за краще залишитися невідомою.

В інтерв'ю німецьким ЗМІ Габріела Кепп підкреслила, що вона вважала себе зобов'язаною розповісти про звірства Радянської Армії від імені всіх жертв, тому що «окрім неї, це зробити вже нікому». У період, про який йде мова, дівчині було всього 15 років.

За даними експертів, в середньому кожна із жертв, вік яких варіювався від 9 до 90 років, була зґвалтована 12 разів - у 1945 році в Берліні знаходилося близько 5 млн радянських солдатів. Для багатьох жінок у віці від 80-ти до 90 років цей акт насильства виявився смертельним.

Фройлен Кепп була зґвалтована чотири рази протягом однієї доби. Вона ще пам'ятає літню жінку, яка видала її радянським солдатам. «А де маленька Габі? - питала та, витягуючи дівчинку з-під столу, де вона ховалася.

Відзначимо, що російська влада продовжує заперечувати факт масового насильства, здійсненого радянськими військовослужбовцями відносно німецьких жінок. - http://obeliskhistory.blogspot.com/2017/04/blog-post_75.html
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09.05.2020 14:44 Ответить
https://twitter.com/billi_67

https://twitter.com/billi_67 Хреновий Осипок ❦ https://twitter.com/billi_67 @billi_67 https://twitter.com/billi_67/status/1258796307474456578 8 мая

Мак на знак підтримки та пам'яті усіх жінок, згвалтованих в усіх війнах.

Зеленський анонсував меморіальний проєкт: У чотирьох куточках України встановлять дзвони-символи - Цензор.НЕТ 4909
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09.05.2020 23:52 Ответить
Пчеловек кресты везде ставил, а этот колокола.
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09.05.2020 14:21 Ответить
У "пчеловода" не було такої жопи з економікою.
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09.05.2020 14:24 Ответить
Не гони беса. Кресты ставились в знак памяти жертвам Голодомора и это важно для того, чтобы о них помнили.
А колокола - бредовые фантазии блазня.
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09.05.2020 14:32 Ответить
Дурінь думкой багатіє
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09.05.2020 14:22 Ответить
ВВП рухнув на дно, малий і середній бізнес зруйновано. А Зел.па буде ставити "колокола"... Де межа абсурду?.
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09.05.2020 14:23 Ответить
а де в Украине уголки?
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09.05.2020 14:25 Ответить
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09.05.2020 14:33 Ответить
На логотипе Слуг Урода и в сериале, что крутили по ТВ целый день в День тишины, Зеля анонсировал ежедневеые велопоездки президента на работу. И?

Зеленский анонсировал мемориальный проект: В четырех уголках Украины установят колокола-символы - Цензор.НЕТ 6226
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09.05.2020 14:29 Ответить
совковый ватный иудей так рвется улучшить жизнь гоев-рабов, что аж спать без смеха не мож*д.
ну тупыыые(улыбнулся Зеля после высера совковых штампов о "внизапнонапаленадидов")

то что чудовищное преимущество во всем абсолютно у дидов было, это =
и да, если Билл Гейтс и хочет сократить население - то сократил бы совков, которые вопят все это говно, но на предложение пересесть с Опеля на "копейку" - вызверится с воплем: Я шо, дурак, пусть диды ездят на этом говне а я на норм. фошистских машинах люблю.
и да, мало.вато Зеля опускает - надо покрепче, чтобы не визжали о "фкусном бломбире", а просили кОрма совки.
жаль с 10% нормальных, которые знают "подвиги" Сралина.
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09.05.2020 14:30 Ответить
Тварь ты х.уйловская.
Что с пленками дерьмака?
Когда его посадишь, гнида тошнотворная!?
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09.05.2020 14:31 Ответить
Зеленский анонсировал мемориальный проект: В четырех уголках Украины установят колокола-символы - Цензор.НЕТ 9134
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09.05.2020 14:37 Ответить
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09.05.2020 14:39 Ответить
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09.05.2020 14:44 Ответить
Про це на ПРЯМОМУ вчора сказав Порох що подав йому цю ідею. Мабуть Бубачка не такий вже і глухий.
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09.05.2020 14:31 Ответить
Так і сказав: постав дзвони???
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09.05.2020 14:40 Ответить
Він сказав "Кловун, де твої дзвіночки?"
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09.05.2020 14:45 Ответить
Мда.https://www.youtube.com/watch?v=volFPvv7r0Q
Зеленський анонсував меморіальний проєкт: У чотирьох куточках України встановлять дзвони-символи - Цензор.НЕТ 3307
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09.05.2020 15:03 Ответить
"Мы его защищаем"?! Це говорить виродок що ,у час війни,отримував фінансування мінкульту РФ,хто нищить армію,економіку,законність,державність України ?! Хто називав Путіна"симпатичним" та "бачив мир у очах Путіна"?!
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09.05.2020 14:37 Ответить
Там, кроме западной границы, укрепрайоны надо ставить, а не колокола.
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09.05.2020 14:38 Ответить
Укрепрайоны. Вы застряли в 19-м веке.
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09.05.2020 14:53 Ответить
В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F Советской Армии ВС СССР в 1970-1980-х гг. существовало 20 укрепленных районов (12 в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 ДВО , три в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%92%D0%9E ЗабВО , 4 в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%92%D0%9E ЗакВО и один в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%92%D0%9E САВО ).Про укрепрайоны 2-й мировой тут на один список страницы не хватит.
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09.05.2020 15:23 Ответить
членораздельно не получится - пианина не терпит разночлений, струмент тонкий...
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09.05.2020 14:42 Ответить
Хлеба и видосиков!
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09.05.2020 14:47 Ответить
Ющенко кем будет ?
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09.05.2020 14:47 Ответить
Зеленский анонсировал мемориальный проект: В четырех уголках Украины установят колокола-символы - Цензор.НЕТ 3299
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09.05.2020 14:49 Ответить
100 % будет так : из бюджета выделят на эти колокола кучу денег , которыми будут распоряжаться чиновники купившие должности в руководстве проекта у братухи Ермака .Итог: вся эта задумка накроется коррупционным колоколом .
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09.05.2020 14:50 Ответить
Ну і ЧМО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О !!!!!!!!!!!!
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09.05.2020 14:50 Ответить
...дайтЄ Єму рьібьі... (с)
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09.05.2020 14:54 Ответить
сєльодкі)))
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09.05.2020 14:58 Ответить
шмаркля-страітєль)) віслюк,ти вже набудувало...

Пам'ятаєте, панове, як перше, з чого віслюк розпочав втілювати свої 6рєдовиє планЫ- покінчити з кортежами, пересісти на велосипед, розпродати президентські літаки і головне - побудувати, негайно! новий офіс для адміністрації бубочки, бо "в етам жє нєвазможна работать, ета срочна і нєпрємєнно!!!"?

Хто йому нагадає про все це? ЗеБіли, запитайте свого віслюка за кортеж, літаки, велосипед та все інше. Потім нас проінформуйте, що воно прохрипить та промуркає у відповідь. Чекаємо...
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09.05.2020 14:56 Ответить
Расгуньдявый
ЛОХ ЗЕлёный
Глист тупой!!!
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09.05.2020 14:57 Ответить
А п'яти колокол прямо зараз поставити на бошці у зьозьо.
І бити (в колокол) кожного разу коли у носія виходить зашквар.
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09.05.2020 14:58 Ответить
Опять картонные как на День независимости ?
Никак Бубочка не выйдет из сценического образа.
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09.05.2020 14:58 Ответить
Три года назад я впервые побывал в германии. Кроме местных достопримечательностей, мне очень интересно было как похоронены воины вермахта у себя на родине. Тогда особо не впечатлили массовые захоронения, скорей впечатлил небольшой обелиск на десяток солдат в одном маленьком селе под франкфуртом и вспомнил братскую могилу воинов ркка под волгоградом, в которой похоронен мой прадед, а также сотни других могил которые есть практически в каждом селе. Чтобы вы понимали, пропасть между отношением к погибшим землякам в германии и совке настолько огромная, что я навсегда перестал воспринимать "9 мая", как праздник. Как вы суки можете праздновать "победу" если ваши победители лежат в дерьме, их могилы уже давно заросли сорняками, а оградки списдили ваши корефаны и сдали на металлолом?! Я бы вообще паковал всех желающих "отпразновать" в автобусы и вез бы их не а принудительную уборку братских могил вокруге.
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09.05.2020 15:00 Ответить
Зеленський анонсував меморіальний проєкт: У чотирьох куточках України встановлять дзвони-символи - Цензор.НЕТ 4786
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09.05.2020 15:01 Ответить
диды еще при жизни мечтали, шо бы их хз хто на палку каждый год пялил...
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09.05.2020 15:02 Ответить
Реквием по Украине на дзвонах, с четырех концов
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09.05.2020 15:03 Ответить
ура. цэ пэрэмога. с экономикой что будешь делать? как будешь ощутимо повышать пенсии и зарплаты? что будешь делать с повышением тарифов для нищего населения на электороэнергию в пользу ахметки?....
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09.05.2020 15:05 Ответить
От просто цікаво- чому в усьому світі під@раси - це голубі, а в нас- зелені?
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09.05.2020 15:05 Ответить
бо мудрий украинськый нарид уникальный
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09.05.2020 19:28 Ответить
Зеленський анонсував меморіальний проєкт: У чотирьох куточках України встановлять дзвони-символи - Цензор.НЕТ 4439
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09.05.2020 15:06 Ответить
А как же учителям 4 000 уе в месяц?

Легко тратить деньги налогоплательщика
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09.05.2020 15:07 Ответить
какие чуткие к памяти мальчики.
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09.05.2020 15:08 Ответить
Может Зеленскому ещё экстрасенсов ОП нанять? То работа что-то совсем не идёт.
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09.05.2020 15:10 Ответить
Зеленський анонсував меморіальний проєкт: У чотирьох куточках України встановлять дзвони-символи - Цензор.НЕТ 7933
- А если б на моем месте был какой нибудь дурачёк?
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09.05.2020 15:12 Ответить
будет с ярмаками и шмыгалем трезвонить,
лохов наплужать,
тем временем их карманы выворачивать
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09.05.2020 15:13 Ответить
«не посилай питати, по кому дзвонять, дзвонять по тобі»
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09.05.2020 15:14 Ответить
меморіальний проєкт, у межах якого в чотирьох куточках України встановлять чотири дзвони як символи пам'яті, перемоги, миру та єдності

порахвали,і визначились,що на більше красивих слів(братерство,рівність,справедивість,красота,доброта,дружба,любов і т.п.)після 'розпилу 'бабла просто не вистачить
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09.05.2020 15:18 Ответить
Просто раскидывают наш бюджет себе в карманы.
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09.05.2020 15:21 Ответить
Що сталося за рік Зе президенства, так то що москалі голову підняли і займають залишені проукраїнцями позиції
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09.05.2020 15:22 Ответить
ярмаки продают подряды ? уже ?
скоко %% к рейтингу надеется
кидала зезе поднять этим распилом ?
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09.05.2020 15:23 Ответить
Когда коту не хер делать - он яйца лижет...
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09.05.2020 15:25 Ответить
КАЛОкола примирения со "старшим братом"и накаленях праситьпращения у *****...?
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09.05.2020 15:28 Ответить
А інші проєкти такі як Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні ,Музей Революції Гідності,Музей Голодомору-геноциду вони фінансуються чи пріоритети державної політики змінилися?
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09.05.2020 15:39 Ответить
Зеленский анонсировал мемориальный проект: В четырех уголках Украины установят колокола-символы/ А чем украинцы хуже? В Днепре Коломойский построил крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память еврейского народа и Холокост в Украине». В 2021 г. будет построен «Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» стоимостью 100 млн долларов.
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09.05.2020 15:52 Ответить
Рояли поставь, писькой в колокол будет больно!
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09.05.2020 16:04 Ответить
Після розпилу зєльоними коштів на колокола , залишиться , хіба шо на маленький дзвіночок. А з ним, навідь бубачкіна піпєтка справицця!
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09.05.2020 19:45 Ответить
на ракеты для защиты -денег нет. А для колоколов скорбных-всю Украину заставит...
Может жидов от власти гнать на х ...надо уже, пока по нам колокола не звонят...
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09.05.2020 16:32 Ответить
грьобаний популіст!!! Засоби захисту вивезли, кількість інфікованих в країні невідома, економіка в сраці! Патріотів- по тюрмах, вивозиться стратегічний запас зерна(!!!!!) , "Козир" працює на фсб мордору......малий та середній бізнес на межі знищення...олігархат дерибанить країну і бюджет....а воно колокола буде будувати...Кіношна шваль, що втратила(і не мала, напевно) зв'язок з реальністю...перенюхало...Нехай той колокол якнайшвидше задзвонить по тобі та твоїй команді зрадників і українофобів!!!!
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09.05.2020 16:47 Ответить
Чего то мне это напоминает попытку Ахметова остановить агрессию Раши в 14 году гудками машин....
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09.05.2020 17:07 Ответить
кто нибудь, обьясните 42-летнему нелоху что "возврат Крыма и лугандона" вместе с остальной Украиной как части "малоросии" в составе рф, это не то что называется независимая Украина...также, расскажите ему что дядя в кремле будет очень против такого памятника. И даже за саму идею памятника независимой Украине криворожскому лакею придется долго мыть полы в кремле своим пиджаком и извинятся. У захватчика с покоренными териториями всегда НЕ равноправный разговор....
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09.05.2020 17:44 Ответить
Тебе на могиле крест поставим бетонный, давай, заболей уже коронои и сдохни.
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09.05.2020 18:30 Ответить
Идея дурацкая!!
Зеленський анонсував меморіальний проєкт: У чотирьох куточках України встановлять дзвони-символи - Цензор.НЕТ 9710
Вот уже два звонаря есть, один про*пал Украину, второй 3,14дорасию!!
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09.05.2020 18:50 Ответить
Зеленський анонсував меморіальний проєкт: У чотирьох куточках України встановлять дзвони-символи - Цензор.НЕТ 1415
https://www.youtube.com/watch?v=qFJFonWfBBM Hells Bells
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09.05.2020 18:53 Ответить
Таке враження, що зеленському нема чим займатись, окрім піара.
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09.05.2020 19:10 Ответить
А типа есть, он просто больше ничего не умеет
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10.05.2020 13:04 Ответить
Зеля, не спрашивай "по ком звонит колокол?"
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09.05.2020 19:27 Ответить
І підпис під дзвоном " Тут був Вова Дзвонар "
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09.05.2020 21:26 Ответить
 
 