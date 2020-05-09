Зеленский анонсировал мемориальный проект: В четырех уголках Украины установят колокола-символы
Президент Украины Владимир Зеленский инициирует мемориальный проект, в рамках которого в четырех уголках Украины будут установлены четыре колокола как символы памяти, победы, мира и единства.
Об этом он сказал в видеообращении к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"75 лет назад мы одержали победу над нацизмом. Потребовалось еще 46 лет, чтобы мы получили независимое Украинское государство. И сегодня уже шестой год подряд мы его защищаем. Это все страницы нашей истории, которые объединяют и делают нас сильнее", - сообщил глава государства.
Зеленский объявил о проекте, в рамках которого планируется установить в Украине четыре колокола.
"Вчера я был на Луганщине, у первого поселка, где в 1942 году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол – Колокол Памяти. Сегодня я на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков. Здесь будет установлен Колокол Победы. Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будут установлены еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства – в Симферополе", - рассказал он.
"И в момент, когда в Украине наступит мир, и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины. И каждый их удар запечатлит в нашем сознании: "Помним, что единство - это залог нашего мира и нашей победы", - добавил Зеленский.
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от гнуси "друзззя" и "дуже дякую" починаю казитись...
**** страна катится в пропасть а эти уроды мемориалы и магниты для туристов создавать планируют...
Впродовж восьми тижнів, з 20 квітня по 22 червня 1945 року, 34-літня берлінська журналістка, залишившись із невеликою групою сусідів у багатоквартирному будинку без їжі, електрики, газу й води, провадила щоденні записи свого досвіду виживання у плюндрованому Червоною Армією місті. В результаті постав унікальний літературний та історичний пам'ятник, якому в мемуаристиці Другої світової війни належить почесне місце - поруч із щоденниками Анни Франк, Віктора Клемперера та Мічігіко Хачійя. Кмітлива, спостережлива, сповнена вітальних сил і непохитного здорового глузду, героїня-оповідачка «Жінки в Берліні» стала голосом безсловесних мільйонів жінок, яким випало відбудовувати життя з руїн, у матеріально й морально знищеному світі.
Габріела Кепп розповідає, що вона досі бачить уві сні ці жахи, і більше ніколи в житті не вступала в сексуальний зв'язок з чоловіками. За її словами, фраза «Фрау, ком» («Жінка, пройдіть»), яку казали радянські солдати, була дуже страшною для німкень того часу. Епідемія масового насильства поширилася настільки широко, що Ватикан висловив готовність дозволити аборти деяким із жертв.
Раніше цій темі була присвячена лише одна книга, «Жінка в Берліні», автор якої вважала за краще залишитися невідомою.
В інтерв'ю німецьким ЗМІ Габріела Кепп підкреслила, що вона вважала себе зобов'язаною розповісти про звірства Радянської Армії від імені всіх жертв, тому що «окрім неї, це зробити вже нікому». У період, про який йде мова, дівчині було всього 15 років.
За даними експертів, в середньому кожна із жертв, вік яких варіювався від 9 до 90 років, була зґвалтована 12 разів - у 1945 році в Берліні знаходилося близько 5 млн радянських солдатів. Для багатьох жінок у віці від 80-ти до 90 років цей акт насильства виявився смертельним.
Фройлен Кепп була зґвалтована чотири рази протягом однієї доби. Вона ще пам'ятає літню жінку, яка видала її радянським солдатам. «А де маленька Габі? - питала та, витягуючи дівчинку з-під столу, де вона ховалася.
Відзначимо, що російська влада продовжує заперечувати факт масового насильства, здійсненого радянськими військовослужбовцями відносно німецьких жінок. - http://obeliskhistory.blogspot.com/2017/04/blog-post_75.html
https://twitter.com/billi_67 Хреновий Осипок ❦ https://twitter.com/billi_67 @billi_67 https://twitter.com/billi_67/status/1258796307474456578 8 мая
Мак на знак підтримки та пам'яті усіх жінок, згвалтованих в усіх війнах.
А колокола - бредовые фантазии блазня.
ну тупыыые(улыбнулся Зеля после высера совковых штампов о "внизапнонапаленадидов")
то что чудовищное преимущество во всем абсолютно у дидов было, это =
и да, если Билл Гейтс и хочет сократить население - то сократил бы совков, которые вопят все это говно, но на предложение пересесть с Опеля на "копейку" - вызверится с воплем: Я шо, дурак, пусть диды ездят на этом говне а я на норм. фошистских машинах люблю.
и да, мало.вато Зеля опускает - надо покрепче, чтобы не визжали о "фкусном бломбире", а просили кОрма совки.
жаль с 10% нормальных, которые знают "подвиги" Сралина.
Что с пленками дерьмака?
Когда его посадишь, гнида тошнотворная!?
Пам'ятаєте, панове, як перше, з чого віслюк розпочав втілювати свої 6рєдовиє планЫ- покінчити з кортежами, пересісти на велосипед, розпродати президентські літаки і головне - побудувати, негайно! новий офіс для адміністрації бубочки, бо "в етам жє нєвазможна работать, ета срочна і нєпрємєнно!!!"?
Хто йому нагадає про все це? ЗеБіли, запитайте свого віслюка за кортеж, літаки, велосипед та все інше. Потім нас проінформуйте, що воно прохрипить та промуркає у відповідь. Чекаємо...
ЛОХ ЗЕлёный
Глист тупой!!!
І бити (в колокол) кожного разу коли у носія виходить зашквар.
Никак Бубочка не выйдет из сценического образа.
Легко тратить деньги налогоплательщика
- А если б на моем месте был какой нибудь дурачёк?
лохов наплужать,
тем временем их карманы выворачивать
порахвали,і визначились,що на більше красивих слів(братерство,рівність,справедивість,красота,доброта,дружба,любов і т.п.)після 'розпилу 'бабла просто не вистачить
скоко %% к рейтингу надеется
кидала зезе поднять этим распилом ?
Может жидов от власти гнать на х ...надо уже, пока по нам колокола не звонят...
Вот уже два звонаря есть, один про*пал Украину, второй 3,14дорасию!!
https://www.youtube.com/watch?v=qFJFonWfBBM Hells Bells