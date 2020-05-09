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Зеленський анонсував меморіальний проєкт: У чотирьох куточках України встановлять дзвони-символи

Зеленський анонсував меморіальний проєкт: У чотирьох куточках України встановлять дзвони-символи

Президент України Володимир Зеленський ініціює меморіальний проєкт, у межах якого в чотирьох куточках України встановлять чотири дзвони як символи пам'яті, перемоги, миру та єдності.

Про це він сказав у відеозверненні до українців із нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"75 років тому ми здобули перемогу над нацизмом. Знадобилося ще 46 років, щоб ми отримали незалежну Українську державу. І сьогодні вже шостий рік поспіль ми її захищаємо. Це все сторінки нашої історії, які об'єднують і роблять нас сильнішими", - сказав глава держави.

Читайте також: Зеленський: Ми не маємо забувати про перемогу, соромитися і дарувати комусь подвиги своїх українських героїв. ВIДЕО

Зеленський оголосив про проєкт, у межах якого планується встановити в Україні чотири дзвони.

"Учора я був на Луганщині, біля першого селища, де в 1942 році почалося звільнення України. І там буде встановлено перший дзвін - Дзвін Пам'яті. Сьогодні я - на Закарпатті, поруч із місцем, де завершилося вигнання загарбників. Тут буде встановлено Дзвін Перемоги. Ми віримо і зробимо все, щоб обов'язково настав день, коли будуть встановлені ще два дзвони: Дзвін Миру в Донецьку і Дзвін Єдності в Сімферополі", - розповів він.

"І в момент, коли в Україні настане мир і ми повернемо своїх людей і свою землю, чотири дзвони одночасно сповістять про цю знакову подію в історії України. І це закарбує у нашій свідомості: "Пам’ятаймо, що єдність - це запорука нашого миру та нашої перемоги", - додав Зеленський.

Автор: 

День Перемоги (458) Зеленський Володимир (24584) Крим (14200) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+25
Зеленский анонсировал мемориальный проект: В четырех уголках Украины установят колокола-символы - Цензор.НЕТ 6509
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09.05.2020 14:21 Відповісти
+22
Зеленский анонсировал мемориальный проект: В четырех уголках Украины установят колокола-символы - Цензор.НЕТ 9134
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09.05.2020 14:37 Відповісти
+20
Ну от як це коментувати?
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09.05.2020 14:20 Відповісти
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Ну от як це коментувати?
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09.05.2020 14:20 Відповісти
проект без дат
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09.05.2020 14:21 Відповісти
О-ь!
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09.05.2020 14:22 Відповісти
пипипипи
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09.05.2020 14:26 Відповісти
Вова, установи вместо колоколов четыре больших смартфона, чтоб люди могли наконец=то поговорить с тобой
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09.05.2020 14:29 Відповісти
шо бы услышать шо? - ото "друзззя" и "дуже дякую"?
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09.05.2020 14:39 Відповісти
ой! тогда не надо!

от гнуси "друзззя" и "дуже дякую" починаю казитись...
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09.05.2020 15:01 Відповісти
Краще по фортепьяно. З одною клавішею.
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09.05.2020 14:51 Відповісти
Зеленский анонсировал мемориальный проект: В четырех уголках Украины установят колокола-символы - Цензор.НЕТ 6628
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09.05.2020 14:30 Відповісти
без мата ніяк.
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09.05.2020 14:36 Відповісти
монике явно скучно, занятку себе ищет...
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09.05.2020 14:20 Відповісти
больше колоколов и мемориалов.
**** страна катится в пропасть а эти уроды мемориалы и магниты для туристов создавать планируют...
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09.05.2020 14:21 Відповісти
фишечки и дивиденды - Украина стала страной клоунов и шулеров
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09.05.2020 14:30 Відповісти
Зеленский анонсировал мемориальный проект: В четырех уголках Украины установят колокола-символы - Цензор.НЕТ 6509
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09.05.2020 14:21 Відповісти
чєтирє кола в чєтирє угла - посєрєдінє отето...

Впродовж восьми тижнів, з 20 квітня по 22 червня 1945 року, 34-літня берлінська журналістка, залишившись із невеликою групою сусідів у багатоквартирному будинку без їжі, електрики, газу й води, провадила щоденні записи свого досвіду виживання у плюндрованому Червоною Армією місті. В результаті постав унікальний літературний та історичний пам'ятник, якому в мемуаристиці Другої світової війни належить почесне місце - поруч із щоденниками Анни Франк, Віктора Клемперера та Мічігіко Хачійя. Кмітлива, спостережлива, сповнена вітальних сил і непохитного здорового глузду, героїня-оповідачка «Жінки в Берліні» стала голосом безсловесних мільйонів жінок, яким випало відбудовувати життя з руїн, у матеріально й морально знищеному світі.

Зеленский анонсировал мемориальный проект: В четырех уголках Украины установят колокола-символы - Цензор.НЕТ 7220
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09.05.2020 14:40 Відповісти
Автор книги, 80-річна Габріела Кепп, порушила багатолітнє табу на публікацію подібної інформації і не побоялася поставити на обкладинці книги, яка називається «Чому у мене не було сексу», своє справжнє ім'я.

Габріела Кепп розповідає, що вона досі бачить уві сні ці жахи, і більше ніколи в житті не вступала в сексуальний зв'язок з чоловіками. За її словами, фраза «Фрау, ком» («Жінка, пройдіть»), яку казали радянські солдати, була дуже страшною для німкень того часу. Епідемія масового насильства поширилася настільки широко, що Ватикан висловив готовність дозволити аборти деяким із жертв.

Раніше цій темі була присвячена лише одна книга, «Жінка в Берліні», автор якої вважала за краще залишитися невідомою.

В інтерв'ю німецьким ЗМІ Габріела Кепп підкреслила, що вона вважала себе зобов'язаною розповісти про звірства Радянської Армії від імені всіх жертв, тому що «окрім неї, це зробити вже нікому». У період, про який йде мова, дівчині було всього 15 років.

За даними експертів, в середньому кожна із жертв, вік яких варіювався від 9 до 90 років, була зґвалтована 12 разів - у 1945 році в Берліні знаходилося близько 5 млн радянських солдатів. Для багатьох жінок у віці від 80-ти до 90 років цей акт насильства виявився смертельним.

Фройлен Кепп була зґвалтована чотири рази протягом однієї доби. Вона ще пам'ятає літню жінку, яка видала її радянським солдатам. «А де маленька Габі? - питала та, витягуючи дівчинку з-під столу, де вона ховалася.

Відзначимо, що російська влада продовжує заперечувати факт масового насильства, здійсненого радянськими військовослужбовцями відносно німецьких жінок. - http://obeliskhistory.blogspot.com/2017/04/blog-post_75.html
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09.05.2020 14:44 Відповісти
https://twitter.com/billi_67

https://twitter.com/billi_67 Хреновий Осипок ❦ https://twitter.com/billi_67 @billi_67 https://twitter.com/billi_67/status/1258796307474456578 8 мая

Мак на знак підтримки та пам'яті усіх жінок, згвалтованих в усіх війнах.

Зеленський анонсував меморіальний проєкт: У чотирьох куточках України встановлять дзвони-символи - Цензор.НЕТ 4909
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09.05.2020 23:52 Відповісти
Пчеловек кресты везде ставил, а этот колокола.
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09.05.2020 14:21 Відповісти
У "пчеловода" не було такої жопи з економікою.
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09.05.2020 14:24 Відповісти
Не гони беса. Кресты ставились в знак памяти жертвам Голодомора и это важно для того, чтобы о них помнили.
А колокола - бредовые фантазии блазня.
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09.05.2020 14:32 Відповісти
Дурінь думкой багатіє
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09.05.2020 14:22 Відповісти
ВВП рухнув на дно, малий і середній бізнес зруйновано. А Зел.па буде ставити "колокола"... Де межа абсурду?.
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09.05.2020 14:23 Відповісти
а де в Украине уголки?
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09.05.2020 14:25 Відповісти
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09.05.2020 14:33 Відповісти
На логотипе Слуг Урода и в сериале, что крутили по ТВ целый день в День тишины, Зеля анонсировал ежедневеые велопоездки президента на работу. И?

Зеленский анонсировал мемориальный проект: В четырех уголках Украины установят колокола-символы - Цензор.НЕТ 6226
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09.05.2020 14:29 Відповісти
совковый ватный иудей так рвется улучшить жизнь гоев-рабов, что аж спать без смеха не мож*д.
ну тупыыые(улыбнулся Зеля после высера совковых штампов о "внизапнонапаленадидов")

то что чудовищное преимущество во всем абсолютно у дидов было, это =
и да, если Билл Гейтс и хочет сократить население - то сократил бы совков, которые вопят все это говно, но на предложение пересесть с Опеля на "копейку" - вызверится с воплем: Я шо, дурак, пусть диды ездят на этом говне а я на норм. фошистских машинах люблю.
и да, мало.вато Зеля опускает - надо покрепче, чтобы не визжали о "фкусном бломбире", а просили кОрма совки.
жаль с 10% нормальных, которые знают "подвиги" Сралина.
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09.05.2020 14:30 Відповісти
Тварь ты х.уйловская.
Что с пленками дерьмака?
Когда его посадишь, гнида тошнотворная!?
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09.05.2020 14:31 Відповісти
Зеленский анонсировал мемориальный проект: В четырех уголках Украины установят колокола-символы - Цензор.НЕТ 9134
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09.05.2020 14:37 Відповісти
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09.05.2020 14:39 Відповісти
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09.05.2020 14:44 Відповісти
Про це на ПРЯМОМУ вчора сказав Порох що подав йому цю ідею. Мабуть Бубачка не такий вже і глухий.
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09.05.2020 14:31 Відповісти
Так і сказав: постав дзвони???
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09.05.2020 14:40 Відповісти
Він сказав "Кловун, де твої дзвіночки?"
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09.05.2020 14:45 Відповісти
Мда.https://www.youtube.com/watch?v=volFPvv7r0Q
Зеленський анонсував меморіальний проєкт: У чотирьох куточках України встановлять дзвони-символи - Цензор.НЕТ 3307
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09.05.2020 15:03 Відповісти
"Мы его защищаем"?! Це говорить виродок що ,у час війни,отримував фінансування мінкульту РФ,хто нищить армію,економіку,законність,державність України ?! Хто називав Путіна"симпатичним" та "бачив мир у очах Путіна"?!
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09.05.2020 14:37 Відповісти
Там, кроме западной границы, укрепрайоны надо ставить, а не колокола.
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09.05.2020 14:38 Відповісти
Укрепрайоны. Вы застряли в 19-м веке.
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09.05.2020 14:53 Відповісти
В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F Советской Армии ВС СССР в 1970-1980-х гг. существовало 20 укрепленных районов (12 в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 ДВО , три в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%92%D0%9E ЗабВО , 4 в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%92%D0%9E ЗакВО и один в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%92%D0%9E САВО ).Про укрепрайоны 2-й мировой тут на один список страницы не хватит.
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09.05.2020 15:23 Відповісти
членораздельно не получится - пианина не терпит разночлений, струмент тонкий...
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09.05.2020 14:42 Відповісти
Хлеба и видосиков!
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09.05.2020 14:47 Відповісти
Ющенко кем будет ?
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09.05.2020 14:47 Відповісти
Зеленский анонсировал мемориальный проект: В четырех уголках Украины установят колокола-символы - Цензор.НЕТ 3299
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09.05.2020 14:49 Відповісти
100 % будет так : из бюджета выделят на эти колокола кучу денег , которыми будут распоряжаться чиновники купившие должности в руководстве проекта у братухи Ермака .Итог: вся эта задумка накроется коррупционным колоколом .
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09.05.2020 14:50 Відповісти
Ну і ЧМО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О !!!!!!!!!!!!
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09.05.2020 14:50 Відповісти
...дайтЄ Єму рьібьі... (с)
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09.05.2020 14:54 Відповісти
сєльодкі)))
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09.05.2020 14:58 Відповісти
шмаркля-страітєль)) віслюк,ти вже набудувало...

Пам'ятаєте, панове, як перше, з чого віслюк розпочав втілювати свої 6рєдовиє планЫ- покінчити з кортежами, пересісти на велосипед, розпродати президентські літаки і головне - побудувати, негайно! новий офіс для адміністрації бубочки, бо "в етам жє нєвазможна работать, ета срочна і нєпрємєнно!!!"?

Хто йому нагадає про все це? ЗеБіли, запитайте свого віслюка за кортеж, літаки, велосипед та все інше. Потім нас проінформуйте, що воно прохрипить та промуркає у відповідь. Чекаємо...
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09.05.2020 14:56 Відповісти
Расгуньдявый
ЛОХ ЗЕлёный
Глист тупой!!!
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09.05.2020 14:57 Відповісти
А п'яти колокол прямо зараз поставити на бошці у зьозьо.
І бити (в колокол) кожного разу коли у носія виходить зашквар.
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09.05.2020 14:58 Відповісти
Опять картонные как на День независимости ?
Никак Бубочка не выйдет из сценического образа.
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09.05.2020 14:58 Відповісти
Три года назад я впервые побывал в германии. Кроме местных достопримечательностей, мне очень интересно было как похоронены воины вермахта у себя на родине. Тогда особо не впечатлили массовые захоронения, скорей впечатлил небольшой обелиск на десяток солдат в одном маленьком селе под франкфуртом и вспомнил братскую могилу воинов ркка под волгоградом, в которой похоронен мой прадед, а также сотни других могил которые есть практически в каждом селе. Чтобы вы понимали, пропасть между отношением к погибшим землякам в германии и совке настолько огромная, что я навсегда перестал воспринимать "9 мая", как праздник. Как вы суки можете праздновать "победу" если ваши победители лежат в дерьме, их могилы уже давно заросли сорняками, а оградки списдили ваши корефаны и сдали на металлолом?! Я бы вообще паковал всех желающих "отпразновать" в автобусы и вез бы их не а принудительную уборку братских могил вокруге.
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09.05.2020 15:00 Відповісти
Зеленський анонсував меморіальний проєкт: У чотирьох куточках України встановлять дзвони-символи - Цензор.НЕТ 4786
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09.05.2020 15:01 Відповісти
диды еще при жизни мечтали, шо бы их хз хто на палку каждый год пялил...
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09.05.2020 15:02 Відповісти
Реквием по Украине на дзвонах, с четырех концов
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09.05.2020 15:03 Відповісти
ура. цэ пэрэмога. с экономикой что будешь делать? как будешь ощутимо повышать пенсии и зарплаты? что будешь делать с повышением тарифов для нищего населения на электороэнергию в пользу ахметки?....
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09.05.2020 15:05 Відповісти
От просто цікаво- чому в усьому світі під@раси - це голубі, а в нас- зелені?
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09.05.2020 15:05 Відповісти
бо мудрий украинськый нарид уникальный
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09.05.2020 19:28 Відповісти
Зеленський анонсував меморіальний проєкт: У чотирьох куточках України встановлять дзвони-символи - Цензор.НЕТ 4439
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09.05.2020 15:06 Відповісти
А как же учителям 4 000 уе в месяц?

Легко тратить деньги налогоплательщика
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09.05.2020 15:07 Відповісти
какие чуткие к памяти мальчики.
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09.05.2020 15:08 Відповісти
Может Зеленскому ещё экстрасенсов ОП нанять? То работа что-то совсем не идёт.
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09.05.2020 15:10 Відповісти
Зеленський анонсував меморіальний проєкт: У чотирьох куточках України встановлять дзвони-символи - Цензор.НЕТ 7933
- А если б на моем месте был какой нибудь дурачёк?
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09.05.2020 15:12 Відповісти
будет с ярмаками и шмыгалем трезвонить,
лохов наплужать,
тем временем их карманы выворачивать
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09.05.2020 15:13 Відповісти
«не посилай питати, по кому дзвонять, дзвонять по тобі»
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09.05.2020 15:14 Відповісти
меморіальний проєкт, у межах якого в чотирьох куточках України встановлять чотири дзвони як символи пам'яті, перемоги, миру та єдності

порахвали,і визначились,що на більше красивих слів(братерство,рівність,справедивість,красота,доброта,дружба,любов і т.п.)після 'розпилу 'бабла просто не вистачить
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09.05.2020 15:18 Відповісти
Просто раскидывают наш бюджет себе в карманы.
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09.05.2020 15:21 Відповісти
Що сталося за рік Зе президенства, так то що москалі голову підняли і займають залишені проукраїнцями позиції
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09.05.2020 15:22 Відповісти
ярмаки продают подряды ? уже ?
скоко %% к рейтингу надеется
кидала зезе поднять этим распилом ?
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09.05.2020 15:23 Відповісти
Когда коту не хер делать - он яйца лижет...
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09.05.2020 15:25 Відповісти
КАЛОкола примирения со "старшим братом"и накаленях праситьпращения у *****...?
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09.05.2020 15:28 Відповісти
А інші проєкти такі як Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні ,Музей Революції Гідності,Музей Голодомору-геноциду вони фінансуються чи пріоритети державної політики змінилися?
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09.05.2020 15:39 Відповісти
Зеленский анонсировал мемориальный проект: В четырех уголках Украины установят колокола-символы/ А чем украинцы хуже? В Днепре Коломойский построил крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память еврейского народа и Холокост в Украине». В 2021 г. будет построен «Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» стоимостью 100 млн долларов.
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09.05.2020 15:52 Відповісти
Рояли поставь, писькой в колокол будет больно!
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09.05.2020 16:04 Відповісти
Після розпилу зєльоними коштів на колокола , залишиться , хіба шо на маленький дзвіночок. А з ним, навідь бубачкіна піпєтка справицця!
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09.05.2020 19:45 Відповісти
на ракеты для защиты -денег нет. А для колоколов скорбных-всю Украину заставит...
Может жидов от власти гнать на х ...надо уже, пока по нам колокола не звонят...
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09.05.2020 16:32 Відповісти
грьобаний популіст!!! Засоби захисту вивезли, кількість інфікованих в країні невідома, економіка в сраці! Патріотів- по тюрмах, вивозиться стратегічний запас зерна(!!!!!) , "Козир" працює на фсб мордору......малий та середній бізнес на межі знищення...олігархат дерибанить країну і бюджет....а воно колокола буде будувати...Кіношна шваль, що втратила(і не мала, напевно) зв'язок з реальністю...перенюхало...Нехай той колокол якнайшвидше задзвонить по тобі та твоїй команді зрадників і українофобів!!!!
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09.05.2020 16:47 Відповісти
Чего то мне это напоминает попытку Ахметова остановить агрессию Раши в 14 году гудками машин....
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09.05.2020 17:07 Відповісти
кто нибудь, обьясните 42-летнему нелоху что "возврат Крыма и лугандона" вместе с остальной Украиной как части "малоросии" в составе рф, это не то что называется независимая Украина...также, расскажите ему что дядя в кремле будет очень против такого памятника. И даже за саму идею памятника независимой Украине криворожскому лакею придется долго мыть полы в кремле своим пиджаком и извинятся. У захватчика с покоренными териториями всегда НЕ равноправный разговор....
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09.05.2020 17:44 Відповісти
Тебе на могиле крест поставим бетонный, давай, заболей уже коронои и сдохни.
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09.05.2020 18:30 Відповісти
Идея дурацкая!!
Зеленський анонсував меморіальний проєкт: У чотирьох куточках України встановлять дзвони-символи - Цензор.НЕТ 9710
Вот уже два звонаря есть, один про*пал Украину, второй 3,14дорасию!!
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09.05.2020 18:50 Відповісти
Зеленський анонсував меморіальний проєкт: У чотирьох куточках України встановлять дзвони-символи - Цензор.НЕТ 1415
https://www.youtube.com/watch?v=qFJFonWfBBM Hells Bells
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09.05.2020 18:53 Відповісти
Таке враження, що зеленському нема чим займатись, окрім піара.
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09.05.2020 19:10 Відповісти
А типа есть, он просто больше ничего не умеет
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10.05.2020 13:04 Відповісти
Зеля, не спрашивай "по ком звонит колокол?"
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09.05.2020 19:27 Відповісти
І підпис під дзвоном " Тут був Вова Дзвонар "
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09.05.2020 21:26 Відповісти
 
 