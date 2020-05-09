Зеленський анонсував меморіальний проєкт: У чотирьох куточках України встановлять дзвони-символи

Президент України Володимир Зеленський ініціює меморіальний проєкт, у межах якого в чотирьох куточках України встановлять чотири дзвони як символи пам'яті, перемоги, миру та єдності.

Про це він сказав у відеозверненні до українців із нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"75 років тому ми здобули перемогу над нацизмом. Знадобилося ще 46 років, щоб ми отримали незалежну Українську державу. І сьогодні вже шостий рік поспіль ми її захищаємо. Це все сторінки нашої історії, які об'єднують і роблять нас сильнішими", - сказав глава держави.

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Зеленський оголосив про проєкт, у межах якого планується встановити в Україні чотири дзвони.

"Учора я був на Луганщині, біля першого селища, де в 1942 році почалося звільнення України. І там буде встановлено перший дзвін - Дзвін Пам'яті. Сьогодні я - на Закарпатті, поруч із місцем, де завершилося вигнання загарбників. Тут буде встановлено Дзвін Перемоги. Ми віримо і зробимо все, щоб обов'язково настав день, коли будуть встановлені ще два дзвони: Дзвін Миру в Донецьку і Дзвін Єдності в Сімферополі", - розповів він.

"І в момент, коли в Україні настане мир і ми повернемо своїх людей і свою землю, чотири дзвони одночасно сповістять про цю знакову подію в історії України. І це закарбує у нашій свідомості: "Пам’ятаймо, що єдність - це запорука нашого миру та нашої перемоги", - додав Зеленський.