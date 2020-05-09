Мероприятия к 9 мая проходят спокойно, - Нацполиция
Мероприятия, приуроченные ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, проходят в целом спокойно, без инцидентов, по административным нарушениям составлено 9 протоколов, открыто одно производство в связи с использованием запрещенной символики.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Акции, приуроченные к празднованию Дня победы над нацизмом, в целом по стране проходят спокойно. По состоянию на настоящий момент грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано, полиция обеспечивает публичную безопасность и карантинные ограничения", - отметили в полиции.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Автопробег со "слугой народа" Дмитруком остановили одесские активисты: "Ти московська шлюха! З'#бися звідси!". ВИДЕО
В Нацполиции подчеркнули, что по состоянию на 13.00 субботы открыто одно уголовное производство в связи с использованием запрещенной символики. "В полицию Сумской области поступило сообщение о том, что в Путивле во время проведения автопробега улицами города его участники использовали запрещенную символику", - рассказали в полиции.
По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики, пропаганда тоталитарных режимов).
Также на Цензор.НЕТ: Монахи закрытой на карантин Лавры во главе с предстоятелем УПЦ МП Онуфрием и нардепом Новинским пришли в Парк Вечной Славы
Также составлено 9 административных протоколов. 5 протоколов касаются нарушения правил карантина (ст. 44-3 Кодекса об админнарушениях): 4 нарушения зафиксированы в Киеве и одно - в Херсонской области.
Еще 4 протокола составлены в связи с хулиганскими действиями (ст. 173-3 Кодекса об админнарушениях) - по одному нарушению зафиксировано в Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях и в Киеве.
Смотрите также: Автопробег ОПЗЖ заблокировали в Одессе из-за красных флагов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как сообщалось, 9 мая в Украине запланировано проведение 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов. Публичную безопасность и порядок во время указанных мероприятий обеспечивают более 6,9 тыс полицейских и более 1,4 тыс военнослужащих Нацгвардии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
События в расположенном западнее Кёнигсберга курортном пригороде Метгетен, который в ночь с 30 на 31 января 1945 г. был захвачен частями советской 39-й армии (192-й, 292-й, 338-й стрелковые полки), а 19 февраля после кровопролитных боев вновь освобожден частями немецкой 1-й пехотной дивизии, 561-й дивизии народных гренадеров и 5-й танковой дивизии, уже не раз описывались в литературе, например, в публикации русского журнала «Новое время» под заголовком «Преступления красноармейцев». В этой связи следует упомянуть и американского специалиста по международному праву Альфреда М. де Заяса, который в своих исследованиях уделяет событиям в Метгетене особое внимание. Немецкие солдаты совершили в Метгетене и ближней окрестности ужасающие открытия. Выжившие (например, бывший 3-й штабной офицер в штабе коменданта крепости Кёнигсберг, майор запаса профессор д-р Г. Ипсен) находились «в состоянии, граничившим с безумием».
Неужели всем людям на фото 92 года?
Выглядят лет на 80 максимум...
Безусловно, они пережили эту войну, но не уверен что участвовали в ней.