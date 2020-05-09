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Мероприятия к 9 мая проходят спокойно, - Нацполиция

Мероприятия к 9 мая проходят спокойно, - Нацполиция

Мероприятия, приуроченные ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, проходят в целом спокойно, без инцидентов, по административным нарушениям составлено 9 протоколов, открыто одно производство в связи с использованием запрещенной символики.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Акции, приуроченные к празднованию Дня победы над нацизмом, в целом по стране проходят спокойно. По состоянию на настоящий момент грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано, полиция обеспечивает публичную безопасность и карантинные ограничения", - отметили в полиции.

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В Нацполиции подчеркнули, что по состоянию на 13.00 субботы открыто одно уголовное производство в связи с использованием запрещенной символики. "В полицию Сумской области поступило сообщение о том, что в Путивле во время проведения автопробега улицами города его участники использовали запрещенную символику", - рассказали в полиции.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики, пропаганда тоталитарных режимов).

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Также составлено 9 административных протоколов. 5 протоколов касаются нарушения правил карантина (ст. 44-3 Кодекса об админнарушениях): 4 нарушения зафиксированы в Киеве и одно - в Херсонской области.

Еще 4 протокола составлены в связи с хулиганскими действиями (ст. 173-3 Кодекса об админнарушениях) - по одному нарушению зафиксировано в Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях и в Киеве.

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Как сообщалось, 9 мая в Украине запланировано проведение 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов. Публичную безопасность и порядок во время указанных мероприятий обеспечивают более 6,9 тыс полицейских и более 1,4 тыс военнослужащих Нацгвардии.

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День Победы (1231) Нацполиция (16607) символика (300)


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Коли вже цього ******** не буде в Україні? Я ще зі школи підсвідомо знав,що це абсурд,танцювати на могилах.
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09.05.2020 16:00 Ответить
Мероприятия к 9 мая проходят спокойно, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9759
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09.05.2020 16:10 Ответить
Заходи до 9 травня відбуваються спокійно, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9258
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09.05.2020 16:12 Ответить
Якщо ви не зрозуміли, то сьогодні була репетиція. Репетиція зміни влади. І так, вони не націоналісти, а ті хто стомився від війни. Іронія долі вона така
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09.05.2020 16:17 Ответить
Спокойно говорите? А как же карантин? Как же запрет гулять в парках и ходить без масок? Одним штрафо по 17тыс. другие неприкосновенные оказывается. Или законы не для всех написаны? Украина цэ Европа, говорите?
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09.05.2020 16:20 Ответить
Заходи до 9 травня відбуваються спокійно, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8146
События в расположенном западнее Кёнигсберга курортном пригороде Метгетен, который в ночь с 30 на 31 января 1945 г. был захвачен частями советской 39-й армии (192-й, 292-й, 338-й стрелковые полки), а 19 февраля после кровопролитных боев вновь освобожден частями немецкой 1-й пехотной дивизии, 561-й дивизии народных гренадеров и 5-й танковой дивизии, уже не раз описывались в литературе, например, в публикации русского журнала «Новое время» под заголовком «Преступления красноармейцев». В этой связи следует упомянуть и американского специалиста по международному праву Альфреда М. де Заяса, который в своих исследованиях уделяет событиям в Метгетене особое внимание. Немецкие солдаты совершили в Метгетене и ближней окрестности ужасающие открытия. Выжившие (например, бывший 3-й штабной офицер в штабе коменданта крепости Кёнигсберг, майор запаса профессор д-р Г. Ипсен) находились «в состоянии, граничившим с безумием».
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09.05.2020 16:21 Ответить
Які можуть бути "мероприятия" під час карантину?
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09.05.2020 16:56 Ответить
Если допустить что 17-ти летнего парня призвали в армию в 1945 году и отправили на фронт, то сейчас ему уже 92 года!
Неужели всем людям на фото 92 года?
Выглядят лет на 80 максимум...
Безусловно, они пережили эту войну, но не уверен что участвовали в ней.
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09.05.2020 18:23 Ответить
 
 