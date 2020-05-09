Заходи до 9 травня минають спокійно, - Нацполіція
Заходи в Україні, приурочені до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, відбуваються загалом спокійно, без інцидентів, за адміністративними порушеннями складено 9 протоколів, відкрито одне провадження у зв'язку з використанням забороненої символіки.
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.
"Акції, приурочені до святкування Дня Перемоги над нацизмом, загалом відбуваються спокійно. Наразі грубих порушень громадського порядку не зафіксовано, поліція забезпечує публічну безпеку і карантинні обмеження", - зазначили в поліції.
У Нацполіції наголосили, що станом на 13.00 суботи відкрито одне кримінальне провадження у зв'язку з використанням забороненої символіки.
" У поліцію Сумської області надійшло повідомлення про те, що в Путивлі під час проведення автопробігу вулицями міста його учасники використовували заборонену символіку", - розповіли в поліції.
За цим фактом відомості внесені до ЄРДР за ст.436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки, пропаганда тоталітарних режимів).
Також, за інформацією поліції, складено 9 адміністративних протоколів. 5 протоколів стосуються порушення правил карантину (ст.44-3 Кодексу про адмінпорушення): 4 порушення зафіксовані в Києві і одне - в Херсонській області.
Ще 4 протоколи складено у зв'язку з хуліганськими діями (ст.173-3 Кодексу про адмінпорушення) - по одному порушенню зафіксовано в Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській областях і в Києві.
Як повідомлялося, 9 травня в Україні заплановано проведення 290 заходів з покладанням квітів і 50 автопробігів. Публічну безпеку і порядок під час зазначених заходів гарантують понад 6,9 тис. поліцейських і понад 1,4 тис. військовослужбовців Нацгвардії.
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События в расположенном западнее Кёнигсберга курортном пригороде Метгетен, который в ночь с 30 на 31 января 1945 г. был захвачен частями советской 39-й армии (192-й, 292-й, 338-й стрелковые полки), а 19 февраля после кровопролитных боев вновь освобожден частями немецкой 1-й пехотной дивизии, 561-й дивизии народных гренадеров и 5-й танковой дивизии, уже не раз описывались в литературе, например, в публикации русского журнала «Новое время» под заголовком «Преступления красноармейцев». В этой связи следует упомянуть и американского специалиста по международному праву Альфреда М. де Заяса, который в своих исследованиях уделяет событиям в Метгетене особое внимание. Немецкие солдаты совершили в Метгетене и ближней окрестности ужасающие открытия. Выжившие (например, бывший 3-й штабной офицер в штабе коменданта крепости Кёнигсберг, майор запаса профессор д-р Г. Ипсен) находились «в состоянии, граничившим с безумием».
Неужели всем людям на фото 92 года?
Выглядят лет на 80 максимум...
Безусловно, они пережили эту войну, но не уверен что участвовали в ней.