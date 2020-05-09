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Заходи до 9 травня минають спокійно, - Нацполіція

Заходи до 9 травня минають спокійно, - Нацполіція

Заходи в Україні, приурочені до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, відбуваються загалом спокійно, без інцидентів, за адміністративними порушеннями складено 9 протоколів, відкрито одне провадження у зв'язку з використанням забороненої символіки.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Акції, приурочені до святкування Дня Перемоги над нацизмом, загалом відбуваються спокійно. Наразі грубих порушень громадського порядку не зафіксовано, поліція забезпечує публічну безпеку і карантинні обмеження", - зазначили в поліції.

У Нацполіції наголосили, що станом на 13.00 суботи відкрито одне кримінальне провадження у зв'язку з використанням забороненої символіки.

" У поліцію Сумської області надійшло повідомлення про те, що в Путивлі під час проведення автопробігу вулицями міста його учасники використовували заборонену символіку", - розповіли в поліції.

За цим фактом відомості внесені до ЄРДР за ст.436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки, пропаганда тоталітарних режимів).

Також, за інформацією поліції, складено 9 адміністративних протоколів. 5 протоколів стосуються порушення правил карантину (ст.44-3 Кодексу про адмінпорушення): 4 порушення зафіксовані в Києві і одне - в Херсонській області.

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Ще 4 протоколи складено у зв'язку з хуліганськими діями (ст.173-3 Кодексу про адмінпорушення) - по одному порушенню зафіксовано в Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській областях і в Києві.

Як повідомлялося, 9 травня в Україні заплановано проведення 290 заходів з покладанням квітів і 50 автопробігів. Публічну безпеку і порядок під час зазначених заходів гарантують понад 6,9 тис. поліцейських і понад 1,4 тис. військовослужбовців Нацгвардії.

День Перемоги (458) Нацполіція (15325) символіка (190)


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Коли вже цього ******** не буде в Україні? Я ще зі школи підсвідомо знав,що це абсурд,танцювати на могилах.
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09.05.2020 16:00 Відповісти
Мероприятия к 9 мая проходят спокойно, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9759
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09.05.2020 16:10 Відповісти
Заходи до 9 травня відбуваються спокійно, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9258
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09.05.2020 16:12 Відповісти
Якщо ви не зрозуміли, то сьогодні була репетиція. Репетиція зміни влади. І так, вони не націоналісти, а ті хто стомився від війни. Іронія долі вона така
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09.05.2020 16:17 Відповісти
Спокойно говорите? А как же карантин? Как же запрет гулять в парках и ходить без масок? Одним штрафо по 17тыс. другие неприкосновенные оказывается. Или законы не для всех написаны? Украина цэ Европа, говорите?
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09.05.2020 16:20 Відповісти
Заходи до 9 травня відбуваються спокійно, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8146
События в расположенном западнее Кёнигсберга курортном пригороде Метгетен, который в ночь с 30 на 31 января 1945 г. был захвачен частями советской 39-й армии (192-й, 292-й, 338-й стрелковые полки), а 19 февраля после кровопролитных боев вновь освобожден частями немецкой 1-й пехотной дивизии, 561-й дивизии народных гренадеров и 5-й танковой дивизии, уже не раз описывались в литературе, например, в публикации русского журнала «Новое время» под заголовком «Преступления красноармейцев». В этой связи следует упомянуть и американского специалиста по международному праву Альфреда М. де Заяса, который в своих исследованиях уделяет событиям в Метгетене особое внимание. Немецкие солдаты совершили в Метгетене и ближней окрестности ужасающие открытия. Выжившие (например, бывший 3-й штабной офицер в штабе коменданта крепости Кёнигсберг, майор запаса профессор д-р Г. Ипсен) находились «в состоянии, граничившим с безумием».
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09.05.2020 16:21 Відповісти
Які можуть бути "мероприятия" під час карантину?
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09.05.2020 16:56 Відповісти
Если допустить что 17-ти летнего парня призвали в армию в 1945 году и отправили на фронт, то сейчас ему уже 92 года!
Неужели всем людям на фото 92 года?
Выглядят лет на 80 максимум...
Безусловно, они пережили эту войну, но не уверен что участвовали в ней.
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09.05.2020 18:23 Відповісти
 
 