Заходи до 9 травня минають спокійно, - Нацполіція

Заходи в Україні, приурочені до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, відбуваються загалом спокійно, без інцидентів, за адміністративними порушеннями складено 9 протоколів, відкрито одне провадження у зв'язку з використанням забороненої символіки.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Акції, приурочені до святкування Дня Перемоги над нацизмом, загалом відбуваються спокійно. Наразі грубих порушень громадського порядку не зафіксовано, поліція забезпечує публічну безпеку і карантинні обмеження", - зазначили в поліції.

У Нацполіції наголосили, що станом на 13.00 суботи відкрито одне кримінальне провадження у зв'язку з використанням забороненої символіки.

" У поліцію Сумської області надійшло повідомлення про те, що в Путивлі під час проведення автопробігу вулицями міста його учасники використовували заборонену символіку", - розповіли в поліції.

За цим фактом відомості внесені до ЄРДР за ст.436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки, пропаганда тоталітарних режимів).

Також, за інформацією поліції, складено 9 адміністративних протоколів. 5 протоколів стосуються порушення правил карантину (ст.44-3 Кодексу про адмінпорушення): 4 порушення зафіксовані в Києві і одне - в Херсонській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парад до Дня Перемоги в Мінську відбувся: прийшли тисячі людей, більшість без масок. ФОТОрепортаж

Ще 4 протоколи складено у зв'язку з хуліганськими діями (ст.173-3 Кодексу про адмінпорушення) - по одному порушенню зафіксовано в Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській областях і в Києві.

Як повідомлялося, 9 травня в Україні заплановано проведення 290 заходів з покладанням квітів і 50 автопробігів. Публічну безпеку і порядок під час зазначених заходів гарантують понад 6,9 тис. поліцейських і понад 1,4 тис. військовослужбовців Нацгвардії.