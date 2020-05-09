Автопробег ОПЗЖ заблокировали в Одессе из-за красных флагов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полиция и активисты заблокировали автопробег партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в районе Одесского морского вокзала. Активисты утверждают, что часть машин — такси, которых наняли политики.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Автопробег в честь Дня победы проводила партия "Оппозиционная платформа — За жизнь". Его участники должны были стартовать в районе морского вокзала. Но полиция и активисты заблокировали несколько десятков автомобилей.
Официальной причиной остановки было проведение массового мероприятия.
После часовых переговоров с правоохранителями машины начали выпускать по одной с интервалом в 5-10 минут, сняв с автомобилей политическую символику, партийные флаги и красные флаги с надписью "Спасибо за победу" и золотой звездой.
Часть часть водителей согласились отдать флаги, чтобы проехать без ожидания, часть — отказались.
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Местная организация "Оберіг-Одеса" утверждает, что часть участников автопробега — это таксисты, которым выдали флаги и заплатили за 2 часа работы.
"За 2 дня Скорику (депутат ОПЗЖ Николай Скорик. — Ред.) и партии ОПЗЖ едва удалось собрать минимальное количество машин для картинки", — утверждают в организации.
Позднее, сообщает "Думская", вопреки карантинному запрету, по Одессе проехала колонна мотоциклистов. Они стартовали на площади 10 Апреля и двинулись в сторону парка Шевченко под советские военные песни и с флагами Одессы.
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я присмотрелся, а флаги то какие-то раннего национал-социализма :
красные с белым кругом в центре и чем то черным в круге
типа Знамя крови (Кровавое знамя, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. *********) - красное знамя с белым кругом посредине и свастикой в нем. Дыбилы, крест скрепный еще впарьте в кружок и будет самое то !
https://fotw.info/flags/de%7Dns_bf.htm
рукожопы все что не нарисуют к победобесию, выходит фашистский дед
А автомобіль на першому фото з київським номером.
- Мы санитары.
А нє.Дозволив.
Ну нічьо,свинорчуков же прогнали,і ладнєнько.
Шмаровозов лишить лицензии
Це клоунада. Одні прикинулись офігєнними опозиціонерами,інші-ефективними мєнтами,але закон нам вказує:
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