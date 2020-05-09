Автопробег ОПЗЖ заблокировали в Одессе из-за красных флагов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция и активисты заблокировали автопробег партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в районе Одесского морского вокзала. Активисты утверждают, что часть машин — такси, которых наняли политики.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Автопробег в честь Дня победы проводила партия "Оппозиционная платформа — За жизнь". Его участники должны были стартовать в районе морского вокзала. Но полиция и активисты заблокировали несколько десятков автомобилей.

Официальной причиной остановки было проведение массового мероприятия.

После часовых переговоров с правоохранителями машины начали выпускать по одной с интервалом в 5-10 минут, сняв с автомобилей политическую символику, партийные флаги и красные флаги с надписью "Спасибо за победу" и золотой звездой.

Часть часть водителей согласились отдать флаги, чтобы проехать без ожидания, часть — отказались.

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Местная организация "Оберіг-Одеса" утверждает, что часть участников автопробега — это таксисты, которым выдали флаги и заплатили за 2 часа работы.

"За 2 дня Скорику (депутат ОПЗЖ Николай Скорик. — Ред.) и партии ОПЗЖ едва удалось собрать минимальное количество машин для картинки", — утверждают в организации.

Позднее, сообщает "Думская", вопреки карантинному запрету, по Одессе проехала колонна мотоциклистов. Они стартовали на площади 10 Апреля и двинулись в сторону парка Шевченко под советские военные песни и с флагами Одессы.

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