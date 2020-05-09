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Автопробег ОПЗЖ заблокировали в Одессе из-за красных флагов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция и активисты заблокировали автопробег партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в районе Одесского морского вокзала. Активисты утверждают, что часть машин — такси, которых наняли политики.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Автопробег в честь Дня победы проводила партия "Оппозиционная платформа — За жизнь". Его участники должны были стартовать в районе морского вокзала. Но полиция и активисты заблокировали несколько десятков автомобилей.

Официальной причиной остановки было проведение массового мероприятия.

После часовых переговоров с правоохранителями машины начали выпускать по одной с интервалом в 5-10 минут, сняв с автомобилей политическую символику, партийные флаги и красные флаги с надписью "Спасибо за победу" и золотой звездой.

Автопробег ОПЗЖ заблокировали в Одессе из-за красных флагов 01Автопробег ОПЗЖ заблокировали в Одессе из-за красных флагов 02Автопробег ОПЗЖ заблокировали в Одессе из-за красных флагов 03Автопробег ОПЗЖ заблокировали в Одессе из-за красных флагов 04Автопробег ОПЗЖ заблокировали в Одессе из-за красных флагов 05

Часть часть водителей согласились отдать флаги, чтобы проехать без ожидания, часть — отказались.

Читайте на Цензор.НЕТ: Монахи закрытой на карантин Лавры во главе с Онуфрием и Новинским пришли в Парк Вечной Славы

Местная организация "Оберіг-Одеса" утверждает, что часть участников автопробега — это таксисты, которым выдали флаги и заплатили за 2 часа работы.

"За 2 дня Скорику (депутат ОПЗЖ Николай Скорик. — Ред.) и партии ОПЗЖ едва удалось собрать минимальное количество машин для картинки", — утверждают в организации.

Автопробег ОПЗЖ заблокировали в Одессе из-за красных флагов 06Автопробег ОПЗЖ заблокировали в Одессе из-за красных флагов 07

Автопробег ОПЗЖ заблокировали в Одессе из-за красных флагов 08

Позднее, сообщает "Думская", вопреки карантинному запрету, по Одессе проехала колонна мотоциклистов. Они стартовали на площади 10 Апреля и двинулись в сторону парка Шевченко под советские военные песни и с флагами Одессы.

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Автор: 

День Победы (1231) Одесса (7959) автопробег (102) декоммунизация (756) Оппозиционная платформа - За жизнь (453)


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Топ комментарии
+69
Ватная быдлота.
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09.05.2020 13:44 Ответить
+30
Автопробег ОПЗЖ заблокировали в Одессе из-за красных флагов - Цензор.НЕТ 7479
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09.05.2020 13:59 Ответить
+17
Ватная шваль😂
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09.05.2020 13:57 Ответить
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Ватная быдлота.
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09.05.2020 13:44 Ответить
Жертвы зрады про "борщевой набор"...
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09.05.2020 14:00 Ответить
Взагалі, сам "еталон" мінімального добробуту у вигляді "борщового_набору" годиться для травоїдних А травоїдні у жодній війні не здобудуть перемоги.
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09.05.2020 14:34 Ответить
ой...Адеса... жемчужина у моря...
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09.05.2020 13:45 Ответить
жена в окно увидела, сказала - "Червоный маркет"
я присмотрелся, а флаги то какие-то раннего национал-социализма :
красные с белым кругом в центре и чем то черным в круге
типа Знамя крови (Кровавое знамя, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. *********) - красное знамя с белым кругом посредине и свастикой в нем. Дыбилы, крест скрепный еще впарьте в кружок и будет самое то !
https://fotw.info/flags/de%7Dns_bf.htm
рукожопы все что не нарисуют к победобесию, выходит фашистский дед
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09.05.2020 14:11 Ответить
300 грн./час, есть же скрины в статье...
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09.05.2020 14:13 Ответить
Тыц.И нет падали казламордой😂🌷
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09.05.2020 13:58 Ответить
Параллельная реальность
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09.05.2020 13:47 Ответить
До будинку профсоюзів усе те!
А автомобіль на першому фото з київським номером.
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09.05.2020 13:48 Ответить
мало їм Криму та Донбасу, мають бажання віджати й Одесу.
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09.05.2020 13:48 Ответить
Невеличке виправлення... Не віджати, а знищити... Як аонищили Донецьк, Луганськ, та й Крим без перспектив.
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09.05.2020 13:53 Ответить
Не, ну если Одесса желает пожить под управлением мотороллы, гиви, чебурека, фантомаса, шныря и прочей нечисти - тогда нужно поддержать опзж - быстро окажетесь в стране чудес.
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09.05.2020 13:50 Ответить
- Что вы делаете, фошызды1111!!!!адын.
- Мы санитары.
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09.05.2020 13:50 Ответить
Стадо на импортных машинах как всегда продемонстрировала,что ни хрена кроме красных флагов из Китайской материи они ничего не могут.Поведасты,- одним словом.
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09.05.2020 13:52 Ответить
Если они гуляют , значит надо думать , а не хернёй страдать на выборах "по-приколу" .
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09.05.2020 13:56 Ответить
вот тут бы пригодился говномет и по колоне и хай дальше продолжают пробег
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09.05.2020 13:54 Ответить
Это хорошо, что заблокировали. Растет самосознание самостоятельной нации, несмотря на все политические и экономические проблемы. До войны многие еще бы и присоединились к ним.
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09.05.2020 13:55 Ответить
Зашибісь.Добре,що в Харкові цього зробити не дозволив легендарний Бєлєцкій зі своїми дружинами.
А нє.Дозволив.
Ну нічьо,свинорчуков же прогнали,і ладнєнько.
Автопробег ОПЗЖ заблокировали в Одессе из-за красных флагов - Цензор.НЕТ 9282

Автопробег ОПЗЖ заблокировали в Одессе из-за красных флагов - Цензор.НЕТ 3396
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09.05.2020 13:55 Ответить
Ватная шваль😂
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09.05.2020 13:57 Ответить
Вата в ватниках😂
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09.05.2020 13:57 Ответить
Мій рідний Харків.
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09.05.2020 14:00 Ответить
Как говорится, Хайль Гитлер!!! А какая разница.
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09.05.2020 14:26 Ответить
возьмите политическую ответственность- узаконьте говномет- для таких случаев
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09.05.2020 13:55 Ответить
Уроды долбаные.
Шмаровозов лишить лицензии
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09.05.2020 13:57 Ответить
Автопробег ОПЗЖ заблокировали в Одессе из-за красных флагов - Цензор.НЕТ 7479
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09.05.2020 13:59 Ответить
Глупость
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09.05.2020 14:33 Ответить
Победобесия всегда и везде фарс.
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09.05.2020 14:01 Ответить
Фарс-это твое присутствие на этом сайте,да еще и не под своим флагом😂🌷
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09.05.2020 14:02 Ответить
Изничтоженное ксенофобией, шовинизмом и банальной шизофренией российское общество создало новую секту, религию, культ "Победобесия", культ "индивидуальной героической Победы "русского" народа...а проще публичный онанизм!)))...и дИдами с палкой в сраке!
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09.05.2020 14:00 Ответить
Скорик злится, что разворовали Одессу, без него, и ему бедному при делёжке достались крохи. Вот он и надеется на путина, что тот даст ему пол-одессы и Молдаванку в придачу!!
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09.05.2020 14:01 Ответить
зато у нас шароиды прокатились пробегом через весь город. уроды вонючие
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09.05.2020 14:04 Ответить
Нам це подають як перемогу і все -під контролем ? Та НІ-ХРІ-НА ! МВС на чолі з видатним осетиновірменином вперто НЕ БАЖАЄ виконувати норми закону щодо порушників !
Це клоунада. Одні прикинулись офігєнними опозиціонерами,інші-ефективними мєнтами,але закон нам вказує:
Стаття 436-1. Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів

https://sales.admixer.ua/ Автопробег ОПЗЖ заблокировали в Одессе из-за красных флагов - Цензор.НЕТ 9264 1. Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів на всій території України, крім випадків, передбачених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19#n45 частинами другою і третьою статті 4 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
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09.05.2020 14:07 Ответить
рубить головы гидре рашистской!!!
Автопробег ОПЗЖ заблокировали в Одессе из-за красных флагов - Цензор.НЕТ 3129
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09.05.2020 14:09 Ответить
покидька выбрали, а он вам всех сепаров и предателей Украины подсунул
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09.05.2020 14:18 Ответить
Автопробег ОПЗЖ заблокировали в Одессе из-за красных флагов - Цензор.НЕТ 3335
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09.05.2020 14:18 Ответить
Не уловлю суть 🙄
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09.05.2020 14:24 Ответить
в рашке была викторина - присылай рассказ про своего деда (которому спасибо за победы))) и какой-то идиот прислал фото гитлера без усов и коротенький рассказ и этот стеб показали по всем каналам и вывесили на баненре...пока какой-то чел не всмотрелся в харю и не поднял кипиш...
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09.05.2020 14:33 Ответить
))) понятно. Я смотрю, что вроде похож на хитлера, но и на путлера тоже, кстати похож))
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09.05.2020 14:36 Ответить
но и на путлера тоже...классно ответил
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09.05.2020 19:24 Ответить
Там еще имя и отчество совпадают и фамилия немного похожая))) явно намекали на сходство хитлера с путлером
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09.05.2020 14:53 Ответить
на путлера...ваще ))))) без первых двух букв )))) (имя-отчество само-собой...его..х.ловское)))
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09.05.2020 14:58 Ответить
Вату нужно быть сразу в морду. На то они и вата что у них напрочь отсутствует мышление
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09.05.2020 14:21 Ответить
Нужно было в колону поставить машины с немецкими флагами. А почему комунистический флаг можно а немецко-фашистский нельзя? Вот пускай так и ехали бы колоной немцы с комуняками вместе как диды в 1939-1941
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09.05.2020 14:23 Ответить
Автопробіг ОПЗЖ заблокували в Одесі через червоні прапори - Цензор.НЕТ 3414
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09.05.2020 14:23 Ответить
Автопробіг ОПЗЖ заблокували в Одесі через червоні прапори - Цензор.НЕТ 3688
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09.05.2020 14:25 Ответить
Вся мразь повылазила.
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09.05.2020 14:38 Ответить
Нє, ну на першому фото стовідсотково таксі. Еге ж.
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09.05.2020 14:49 Ответить
Цапська імперка не може не розширюватись. Скажену собаку паРашку треба пристрелити влучним пострілом у голову, бо сказ не лікується.
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09.05.2020 14:51 Ответить
приехать на Дом профсоюзов, сдать флаг и получить коктейль Молотова за пазуху.
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09.05.2020 15:01 Ответить
Автопробіг ОПЗЖ заблокували в Одесі через червоні прапори - Цензор.НЕТ 318
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09.05.2020 15:21 Ответить
ОПЗЖ вчера предупреждали, что они сами устроят праздник, своими силами. Вот они - силы, за деньги.
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09.05.2020 16:09 Ответить
всех в море кинуть акулам
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09.05.2020 17:06 Ответить
вставить флаги им в ж*пу, и отпустить
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09.05.2020 18:37 Ответить
Фейковую партию капитуляции «За жидтя», «родил», по заданию ФСБ, еврей-рецидивист пан Вадим Рабинович. Тот самый тип, что в тюрьме «косил» под психа. Зараз украинофоб регулярно летает самолетами через Минск в страну-агрессор на переговоры о сепаратном мире с Залесьем. Имеет за плечами две судимости, как и пропановая принцесса и шапкокрад. Недостоверное декларирование, незаконное обогащение и двойное гражданство. Одно время им заинтересовалась Генпрокуратура, но с приходом зеленой власти на Банковую еврей приобрел надежную «крышу» от земляка.
Сейчас аферист выполняет функции куратора Кремля по возвращению Украины в российское коммунистическое стойло и в «Таёжный союз».
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09.05.2020 19:27 Ответить
Чому ви, скомарохи несете квіти і шануєте загиблих (мертвих)а при житті їх потурали і нехтували...може ви забули як відправили за Валакалам воїнів- інвілідів щоб вмирали і вам не смерділи?Лицеміри,паршивці,гниди-соромно за вас.
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09.05.2020 22:02 Ответить
Чому ви, скомарохи несете квіти і шануєте загиблих (мертвих)а при житті їх потурали і нехтували...може ви забули як відправили за Валакалам воїнів- інвілідів щоб вмирали і вам не смерділи?Лицеміри,паршивці,гниди-соромно за вас.
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09.05.2020 22:07 Ответить
 
 