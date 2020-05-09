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Новости Коронавирус и карантин
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В Украину за сутки из-за границы вернулись почти 700 граждан, - Госпогранслужба

В Украину за сутки из-за границы вернулись почти 700 граждан, - Госпогранслужба

В Украину вчера из-за рубежа прибыли почти 700 граждан, которые обязались находиться на самоизоляции.

Как сообщили в Госпогранслужбе, за минувшие сутки аэропорт "Борисполь" принял пять авиарейсов с пассажирами - из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона, передает Цензор.НЕТ.

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили на въезд почти 700 граждан Украины, которые прибыли этими самолетами.

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В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не выявлено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие. Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дій вдома" пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля.

Отметим, что всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 13,5 тысячи граждан.

Автор: 

Госпогранслужба (6641) карантин (16729) украинцы (3880) эвакуация (2119) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
они там размножаются?
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09.05.2020 17:58 Ответить
+2
...Обязались находится на самоизоляции, а вы уверены, что именно все сдержат своё слово?
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09.05.2020 18:02 Ответить
+2
Че они сюда приехали? Разве не знают, что здесь уже рабство отменили?
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09.05.2020 18:23 Ответить
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Додаток "Дій вдома" подібний електронним наручниками.
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09.05.2020 17:55 Ответить
Вже як попали - то треба поставити. А потім видалити.
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09.05.2020 17:58 Ответить
У меня было давно такое подозрение. Но нужной информации у меня нет. Потенциально мощнейший источник стресса и ослабления иммунитета как следствие.
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09.05.2020 18:11 Ответить
Просто можна вивчити цю програму і будете мати потрібну інформацію.
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09.05.2020 18:35 Ответить
Меня интересует алгоритм определения момента звонка. Думаю, он засекречен. Теоретически можно, конечно, погеройствовать (нарваться на самоизоляцию). Но это только теоретически.
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09.05.2020 18:39 Ответить
Доброго дня.
Ви знаєте людей які померли від короновіруса? особисто
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09.05.2020 19:44 Ответить
они там размножаются?
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09.05.2020 17:58 Ответить
...Обязались находится на самоизоляции, а вы уверены, что именно все сдержат своё слово?
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09.05.2020 18:02 Ответить
В Украину за сутки из-за границы вернулись почти 700 граждан, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7888
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09.05.2020 18:08 Ответить
Че они сюда приехали? Разве не знают, что здесь уже рабство отменили?
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09.05.2020 18:23 Ответить
Ну як чьо... Сімю відвідати , може справи якісь. Я от 14 березня прибув у Польщу, щоб раптом не виявитися на карантині, коли у виші навчання відновиться. Але досі не відновилося. Тому розмірковую, а може скочити до Львова у свій український дім...
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09.05.2020 19:12 Ответить
Обязательно скочте. И всю родню расцелуйте заодно.
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09.05.2020 19:18 Ответить
Чом би ні? Ні в мене ні у них жодних проблем не було від самого початку епідемії.
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09.05.2020 19:23 Ответить
Диджитализаторы, у меня 4 смарта, на 1 ставлю Дию, ложу на тумбочку, с вторым иду гулять, дебилы зелёные.
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09.05.2020 18:40 Ответить
рабы на такие выдумки готовы чтобы просто погулять?
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09.05.2020 20:03 Ответить
скройся цап, из Єстонии ещё не выгнали, неГражданин?
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09.05.2020 22:57 Ответить
привезли свеженькую заразу
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09.05.2020 18:50 Ответить
Работы нет.карантин самоизоляция,дефицит бюджета Зели 300 ярдов,приезжайте Чуваки...
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09.05.2020 18:53 Ответить
І всі організовано просто з Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа та Лондона попрямували у Санжари?
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09.05.2020 19:16 Ответить
Лучше бы прописку их записали!
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09.05.2020 19:22 Ответить
 
 