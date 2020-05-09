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Новости Коронавирус и карантин
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В ВСУ 40 человек болеют COVID-19, 53 - выздоровели, - Командование медсил

В ВСУ 40 человек болеют COVID-19, 53 - выздоровели, - Командование медсил

По состоянию на утро 9 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 40 человек, выписаны - 53 человека, зафиксировано два летальных случая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что за прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев.

Кроме того, 314 бойцов находятся в изоляции (в том числе самоизоляции), но в ближайшие три дня у 23 из них сроки заканчиваются.

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В ВСУ 40 человек болеют COVID-19, 53 - выздоровели, - Командование медсил 01

Напомним, на утро 9 мая зафиксировано 515 новых случаев COVID-19 в Украине. Всего выявлено 14 710 заболевших, летальных случаев - 376, выздоровели 2 909 человек.

Автор: 

карантин (16729) ВСУ (6736) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Швидкого одужання вам, наші герої
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09.05.2020 18:56 Ответить
Ясно что все выздоровеют.ну разве из-за этого нужны дурантина? Ну что за умер? Что с дурантином что без все равно болеют и никто кроме хронов не умирает. Зачем убивать экономику. Люди из-за старости умирают а они все списывают на Ковид. Сколько это шоу будет длиться?
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09.05.2020 20:00 Ответить
 
 