В ВСУ 40 человек болеют COVID-19, 53 - выздоровели, - Командование медсил
По состоянию на утро 9 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 40 человек, выписаны - 53 человека, зафиксировано два летальных случая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования медицинских сил ВСУ.
Отмечается, что за прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев.
Кроме того, 314 бойцов находятся в изоляции (в том числе самоизоляции), но в ближайшие три дня у 23 из них сроки заканчиваются.
Напомним, на утро 9 мая зафиксировано 515 новых случаев COVID-19 в Украине. Всего выявлено 14 710 заболевших, летальных случаев - 376, выздоровели 2 909 человек.
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Чайка Київ
показать весь комментарий09.05.2020 18:56 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Шухевич #470043
показать весь комментарий09.05.2020 20:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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