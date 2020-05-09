У ЗСУ 40 осіб хворіють COVID-19, 53 - одужали, - Командування Медсил
Станом на ранок 9 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 40 осіб, виписано - 53 людини, зафіксовано два летальні випадки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування медичних сил ЗСУ.
Зазначається, що за минулу добу зареєстровано вісім нових випадків.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 314 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 23 особи.
Нагадаємо, на ранок 9 травня зафіксовано 515 нових випадків COVID-19 в Україні. Всього виявлено 14 710 хворих, летальних випадків - 376, одужали 2 909 осіб.
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Чайка Київ
показати весь коментар09.05.2020 18:56 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Шухевич #470043
показати весь коментар09.05.2020 20:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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