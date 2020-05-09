У ЗСУ 40 осіб хворіють COVID-19, 53 - одужали, - Командування Медсил

Станом на ранок 9 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 40 осіб, виписано - 53 людини, зафіксовано два летальні випадки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що за минулу добу зареєстровано вісім нових випадків.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 314 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 23 особи.

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Нагадаємо, на ранок 9 травня зафіксовано 515 нових випадків COVID-19 в Україні. Всього виявлено 14 710 хворих, летальних випадків - 376, одужали 2 909 осіб.