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Новини Коронавірус і карантин
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У ЗСУ 40 осіб хворіють COVID-19, 53 - одужали, - Командування Медсил

У ЗСУ 40 осіб хворіють COVID-19, 53 - одужали, - Командування Медсил

Станом на ранок 9 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 40 осіб, виписано - 53 людини, зафіксовано два летальні випадки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що за минулу добу зареєстровано вісім нових випадків.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 314 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 23 особи.

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У ЗСУ 40 осіб хворіють COVID-19, 53 - одужали, - Командування Медсил 01

Нагадаємо, на ранок 9 травня зафіксовано 515 нових випадків COVID-19 в Україні. Всього виявлено 14 710 хворих, летальних випадків - 376, одужали 2 909 осіб.

карантин (18172) ЗСУ (7719) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Швидкого одужання вам, наші герої
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09.05.2020 18:56 Відповісти
Ясно что все выздоровеют.ну разве из-за этого нужны дурантина? Ну что за умер? Что с дурантином что без все равно болеют и никто кроме хронов не умирает. Зачем убивать экономику. Люди из-за старости умирают а они все списывают на Ковид. Сколько это шоу будет длиться?
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09.05.2020 20:00 Відповісти
 
 