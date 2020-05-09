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Новости Коронавирус и карантин
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145 украинцев болеют COVID-19 в других странах, 63 - вылечились, - МИД

145 украинцев болеют COVID-19 в других странах, 63 - вылечились, - МИД

За рубежом по состоянию на 9 мая лечение от коронавирусной инфекции проходят 145 граждан Украины.

Об этом в информирует МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего украинцев лечатся в Италии - 121, Чехии - 6, Германии - 4, в Австрии и России - по 3.

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В то же время от COVID-19 уже выздоровели за рубежом 63 украинца, больше всего - в Греции (22).

Однако восемь граждан Украины в результате болезни умерли.

В МИД также сообщили, что за помощью в рамках системы "Защита" обратились 17658 украинцев.

145 украинцев болеют COVID-19 в других странах, 63 - вылечились, - МИД 01

Автор: 

карантин (16729) МИД (7030) украинцы (3880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Я просто по этическим соображениям не снимаю видео о людях, которые лежат на ИВЛ. У них мучительная смерть и агония! Они бьются как рыба, а в глазах написано: дайте мне кислорода. Кислород в них впихивают, но он уже у них не усваивается. Они дышат, но не могут продышаться. Страшно очень. И умирают соответственно с немым вопросом на глазах.
Я не хочу, чтобы это произошло с вами, поэтому я записываю это видео именно сейчас. Пожалуйста, подумайте своей головой, не ходите на парады, есть очень иного вариантов, легально это сделать. «Заболеть», грубо говоря. Пусть это будет неправдой, но это будет честно по отношению к вам и честно по отношению к окружающим вас людям.
Я не знаю, что еще, сказать, что еще сделать для того, что бы достучаться до деревянных голов людей которым вроде бы как все равно. Я понимаю, что вы не видите этот вирус, но когда вы придете с парада и заразите своих родных и близких, и кто-нибудь из них умрет, кого вы будете винить в этом?
Кого?
Врачей?
Снова врачей?
Да сколько можно? Когда вы уже успокоитесь со своим идиотизмом? Оставайтесь дома! Это лучшее, что вы можете сделать для себя, и лучшее что вы можете сделать для своей страны.
Всем хорошего дня! Я надеюсь, здравый смысл, все таки победит, берегите себя.
https://youtu.be/HCMlljHE6jw
YouTube (https://youtu.be/HCMlljHE6jw)
«У зараженных мучительная смерть и агония! Бьются как рыба, в глазах написано: дайте мне кислорода»
Жесткое обращение медика из Минска, который сейчас проживает в Испании. Врач обратился к белорусам
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10.05.2020 08:56 Ответить
 
 