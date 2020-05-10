"Слуга народа" Дубинский поддержал пропагандиста Шария, объявившего войну "камикадзе" Труханову

Пророссийский блогер Анатолий Шарий открыто вступил в конфликт с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Об этом написал у себя в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Ну что, Труханов. Готовься. Я много камикадзе видел, но ты лучший за этот год", - написал Шарий, добавив позже, что "Труханова достало быть мэром и он мечтает уйти обплеванным и обгаженным.

В свою очередь Шария поддержал народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Поддержу Шария по Одессе в борьбе с Трухановым", - написал он в своем телеграмм-канале.

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Экс-нардеп Сергей Лещенко в свою очередь отметил, что "9 мая можно считать днем камин-аута Дубинского с Шарием".

По его словам, "подручные мэра Труханова сорвали автопробег в честь 9 мая от партии Шария... И тут понеслось - Шарий пообещал публиковать компромат на Труханова, а за Шария один за другим начали вписываться якобы никак не связанные между собой телеграм-каналы. Итак, полюбуйтесь: Легитимный, Резидент, Тайны депутата, ЗеРада, Женщина с косой, Бородатая бабушка, а также Темный рыцарь, Дубинский, Бужанский и сам Шарий".





