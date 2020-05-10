"Слуга народа" Дубинский поддержал пропагандиста Шария, объявившего войну "камикадзе" Труханову
Пророссийский блогер Анатолий Шарий открыто вступил в конфликт с мэром Одессы Геннадием Трухановым.
Об этом написал у себя в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Ну что, Труханов. Готовься. Я много камикадзе видел, но ты лучший за этот год", - написал Шарий, добавив позже, что "Труханова достало быть мэром и он мечтает уйти обплеванным и обгаженным.
В свою очередь Шария поддержал народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.
"Поддержу Шария по Одессе в борьбе с Трухановым", - написал он в своем телеграмм-канале.
Экс-нардеп Сергей Лещенко в свою очередь отметил, что "9 мая можно считать днем камин-аута Дубинского с Шарием".
По его словам, "подручные мэра Труханова сорвали автопробег в честь 9 мая от партии Шария... И тут понеслось - Шарий пообещал публиковать компромат на Труханова, а за Шария один за другим начали вписываться якобы никак не связанные между собой телеграм-каналы. Итак, полюбуйтесь: Легитимный, Резидент, Тайны депутата, ЗеРада, Женщина с косой, Бородатая бабушка, а также Темный рыцарь, Дубинский, Бужанский и сам Шарий".
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восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
РФ, который под контролем ФСБ раскрутил! Его рекоминдовали во всех
рекомендациях и фабрика тролей повара Путина - Пригожина накручивала ему
просмотры и комменты. Он ведет психологическую войну против населения Украины с
целью деморализации и к склонению к прекращению сопротивления армии противника.
Психологические операции проводятся при помощи СМИ при подготовке к введению
войск на территорию противника, чтобы те не сопротивлялись. Шарий - это работник
спецслужб РФ по информационной войне!...
а еще лучше дуэль..на автоматах...или гранатах...
Висновок, запасаймося попкорном, бо на нас чекає нова "Санта Барбара" .