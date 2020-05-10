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"Слуга народа" Дубинский поддержал пропагандиста Шария, объявившего войну "камикадзе" Труханову

Пророссийский блогер Анатолий Шарий открыто вступил в конфликт с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Об этом написал у себя в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Ну что, Труханов. Готовься. Я много камикадзе видел, но ты лучший за этот год", - написал Шарий, добавив позже, что "Труханова достало быть мэром и он мечтает уйти обплеванным и обгаженным.

В свою очередь Шария поддержал народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Поддержу Шария по Одессе в борьбе с Трухановым", - написал он в своем телеграмм-канале.

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Экс-нардеп Сергей Лещенко в свою очередь отметил, что "9 мая можно считать днем камин-аута Дубинского с Шарием".

По его словам, "подручные мэра Труханова сорвали автопробег в честь 9 мая от партии Шария... И тут понеслось - Шарий пообещал публиковать компромат на Труханова, а за Шария один за другим начали вписываться якобы никак не связанные между собой телеграм-каналы. Итак, полюбуйтесь: Легитимный, Резидент, Тайны депутата, ЗеРада, Женщина с косой, Бородатая бабушка, а также Темный рыцарь, Дубинский, Бужанский и сам Шарий".

Слуга народа Дубинский поддержал пропагандиста Шария, объявившего войну камикадзе Труханову 01
Слуга народа Дубинский поддержал пропагандиста Шария, объявившего войну камикадзе Труханову 02
Слуга народа Дубинский поддержал пропагандиста Шария, объявившего войну камикадзе Труханову 03

Труханов Геннадий (319) Шарий Анатолий (228) Дубинский Александр (430)


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Топ комментарии
+92
"Слуга народа" Дубинский поддержал пропагандиста Шария, объявившего войну "камикадзе" Труханову - Цензор.НЕТ 559
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10.05.2020 08:47 Ответить
+70
Дубинеску
"Слуга народа" Дубинский поддержал пропагандиста Шария, объявившего войну "камикадзе" Труханову - Цензор.НЕТ 8656
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10.05.2020 09:02 Ответить
+66
"Слуга народа" Дубинский поддержал пропагандиста Шария, объявившего войну "камикадзе" Труханову - Цензор.НЕТ 7262
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10.05.2020 08:51 Ответить
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це не можливо, державний устрій країни не дозволяє. Тре бути селективним ідіотом щоб цого "хотеть".
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10.05.2020 22:34 Ответить
14.12.2016 Шарик в Мацкве на Mersedes Gelandewagen сбил двух
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…

Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
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10.05.2020 18:46 Ответить
Да как ты можешь говорить,что шарикимеет слабый совковый мозг:ведь раньше он говорил и писал ,что Жуков это кровожадный палач и убийца ,который ни во что не ставил жизни собственных солдат и его памятники нужно сносить без всякого сожаления .Правда ,когда постмайданная власть выпустила такой закон и начала это делать поменял свою точку зрения на прямо противоположную...так , что кто знает
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10.05.2020 19:45 Ответить
Шарий - это самый жирный кремлевский троль! Его офис ютуба в
РФ, который под контролем ФСБ раскрутил! Его рекоминдовали во всех
рекомендациях и фабрика тролей повара Путина - Пригожина накручивала ему
просмотры и комменты. Он ведет психологическую войну против населения Украины с
целью деморализации и к склонению к прекращению сопротивления армии противника.
Психологические операции проводятся при помощи СМИ при подготовке к введению
войск на территорию противника, чтобы те не сопротивлялись. Шарий - это работник
спецслужб РФ по информационной войне!...
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10.05.2020 19:47 Ответить
Само собой разумеется
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10.05.2020 20:06 Ответить
от збив дівчаток і одразу "поменял" позицію ))
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10.05.2020 22:24 Ответить
В ютубе кстати, нейросеть настроена так что нельзя ответить в комментариях на кацапскую пропаганду, нейросеть удаляет. При этом кацапы пишут любые ругательства на нашу страну и национальность.
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10.05.2020 19:26 Ответить
активнее ребята...та хоть убейтесь!
а еще лучше дуэль..на автоматах...или гранатах...
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10.05.2020 19:32 Ответить
Шарій - холоп ведмедчука. Дубінський - на службі у Бєні. Шарій не пчихне без дозволу хазяїна. Раз він попер на труханова, то така воля ху#локума. Якщо Дубінський це підтримує, то Бєня не проти наїзду на труханова. Що далі? А грім його знає. Побачим.
Висновок, запасаймося попкорном, бо на нас чекає нова "Санта Барбара" .
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10.05.2020 19:48 Ответить
Пєтушарій і Трухлявий два ватних виродки.
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10.05.2020 20:48 Ответить
Приближаются местные выборы, ниша прокацапского лохтората довольно узкая. За ватного избирателя будет кровавая грызня жопоблока, мураевцев. педошария и конечно новой партии мэров Труханова и Кернеса
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10.05.2020 21:16 Ответить
Ради пиара насру коллеге в карман. По другому это не выглядит.
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10.05.2020 21:25 Ответить
Дурень думкою радіє.
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10.05.2020 22:22 Ответить
в твоїй госдупі на мацквє він буде.. Про Раду, ви, козлорилі, можете тільки помріяти.
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10.05.2020 22:25 Ответить
сборище ватных гандонов разосралось, какая досада!
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10.05.2020 22:30 Ответить
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11.05.2020 00:18 Ответить
"Слуга народу" Дубінський підтримав пропагандиста Шарія, який оголосив війну "камікадзе" Труханову - Цензор.НЕТ 1991
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11.05.2020 00:16 Ответить
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